Tuli vastaan leimaamistarkoituksessa minulle vastauksena tehty postaus. En anna näille yleensä mitään huomiota, mutta tämä oli kuitenkin mielenkiintoinen



Käyn läpi, koska pidän äärimmäisen havainnollistavana - etenkin grafiikan ansiosta.



Alkuperäinen ketju:

Tässä nyt ehkä on saattanut käydä niin, että "tarinanhallinta" -klikin renkitaso/ asiakasrajapinta toi vahingossa kokousmuistiinpanot mukana, mutta hyvä niin :)



Lisäksi tämä myös on hyvä tilaisuus taas kerran osoittaa, kuinka tässä polarisoidussa tilanteessa eri puolilla olevat voivat hyvin pitkälti käyttää samanlaista argumentointia toisiaan vastaan. Iso kysymys kuuluukin aina: kuka on enemmän oikeassa taikka lähempänä totuutta? …

Lopulta tuomarina kuitenkin toiminee kuitenkin aika, jonka myötä laajempi perspektiivi asioihin yleensä paljastuu aiemmin piilossa olleiden tosiasioiden myötä.



Mutta katsotaanpa tuota häkkyrää ..



Tulokulma on tuttu: Oletuksiin perustuva ja niputtava leimaaminen, joka keskittyy heti alussa PELKÄSTÄÄN yritykseen marginalisoida vastapuolen uskottavuus, ei sen argumentteihin.



Lisäksi myös yksi paljonpuhuvimmista varoitusmerkeistä on julkinen suora diagnosointi, joka palvelee myös edellä mainittua päämäärää ja nostaa itselleni aina kysymyksen siitä, mikä on diagnosoijan itsensä kyky kriittiseen itsensä tarkasteluun ja onko sitä?

(tuo tulee helposti joku päivä nimittäin vielä vastaan karmaisevan karmisesti😏)

Ja tämä on taas hyvä esimerkki joka monesti viittaa joko propagandan, vahvistusvinouman tai molempien suuntaan - ja nuo molemmathan vaanivat tarinoiden molemmilla puolilla olevia.



Lapsellinen usko siihen, että tällaiseen syyllistyy vain Venäjä, kertoo siitä ymmärryspohjasta, joiden varaan tällainen touhuaminen rakentuu.



Mm. NATO tekee täysin samaa esim. "turvallisuuden" verukkeella. Kyseessä on nykyajan konflikteihin jo saumattomasti kuuluva aspekti ..



Tässä touhussa "vihollisia" ovat kuitenkin käytännössä lopulta aina omat kansalaiset. Tässä lyhyessä ketjussa pohdin kuviota tämän tässä käsiteltävän kaavakuvan ajatusmaailmaa kritisoivasta näkökulmasta:



Yksipuolista ymmärrystä propagandasta taas sivusin artikkelissani 'Havainnon kaappaus':

Artikkelista, luku 2.1 Vahvistusvinouma ja subjektiivisuus



Tarinan toinen puoli?



Esimerkiksi NATO:on kytkeytyvää informaatiovaikuttamista tutki taannoin myös Yhdysvaltain kongressin "valtion elinten aseistamista" tutkiva komitea:

Tässä alla olevassa taas ajatushan on ihan hyvä, mutta kun juttu on nykytiedon perusteella käännettävissä myös täysin toisin päin, jos ajattelemme terveysviranomaisten ja muiden Suuren Farman eturyhmien sanomaa.



Kysymys: Missä määrin sivuvaikutusten voidaan väittää olevan harvinaisia,



A) jos niitä ei tutkita ja jos

B) niistä ei juurikaan haluta uutisoida?

Seuraavassa puolestaan yritetään myös selittää sitä, miksi "koronahörhöt" ja "Venäjämieliset" on niputettava samaan.



Asian toisella puolella tässä on tietysti se, että sekä koko korona- ja piikkisirkus että Ukrainan sodan täysin yksipuolinen uutisointi sekä suomen liittäminen sotilasliittoon gallupien perusteella ovat ilman muuta aiheita, jotka VAATIVAT kriittistä yhteiskunnallista keskustelua, joka taas on demokratian ja kansanvallan toteutumisen edellytys.



Onko siis ihme, jos vielä Suomeen oikeasti demokraattisena yhteiskuntana jotenkin uskovat ovat äänessä näistä asioista? Kehollisen itsemääräämisoikeuden mitätöinti ja manipuloiva tieteen ja median käyttö - varsinkin muun, kuin julkisen terveyden intressien nimissä - on rikollista.



Piittaamatonta on myös sitoa Suomi ja kansalaiset suurpoliittiseen klikkiin ja ulkoisiin (nykyisiin ja tuleviin) konflikteihin siten, että seuraukset kohtaavilla (nyt tai myöhemmin) ei ole ollut käytännössä osaa tähän päätökseen.



Niputtamalla kritiikki mm. näiden aiheiden sisällä "maksetuksi vihollistoiminnaksi" on itse asiassa itsessään esimerkki vihollistoiminnasta, jos demokratiaa ajatellaan.

Kokonaan oma lukunsa on se, että mm. taannoin julkaistuissa Twitter Files -asiakirjoissa itse asiassa tuli jossain määrin esille se, että tuo yllä mainittu niputtaminen ja demonisointi on ollut jo etukäteen Think Tank-/ ajatushautomotasoilla suunniteltu ja valittu strategia kriitikoiden hiljentämiseksi eri maissa.

Muutama ote yllä olevasta artikkelista:

Aiheesta myös ketju: Unroll available on Thread Reader



Kaikki Twitter Files -julkaisut antavat omalla tavallaan mielenkiintoisen näkymän sensuurikoneiston konepellin alle. Purin niistä joitain suomeksi aikanaan:



Tämä kuvapari puhuu ihan puolestaan. Tulos on hämmästyttävä, jos "venäjämielisiin kanaviin" tilalle vaihdetaan tässä "NATO - ja Ukrainamielisiin kanaviin".

- Syvemmälle disinformaation maailmaan..? juurikin näin! - täsmälleen.



Moni on takuulla saanut todentaa sitä, kuinka joku läheinen, aiemmin täysin rauhaa rakastava ja harkitseva ihminen on muuttunut totaalisesti sodasta intoilevaksi impulsiiviseksi hermoraunioksi. Eikä ihme; Venäjän on uutisoitu jo vuosia romahtavan ensi viikolla (tai sitä seuraavalla valtaavan Euroopan).. Tosin kenttälapioilla ja hevosilla tai vaikka toisen maailmansodan aikaisilla panssariajoneuvoilla on silti "asiantuntijoiden mukaan" vaikea pärjätä sodissa nykypäivinä 😏..



Lisäksi tämä on ollut sinänsä poikkeuksellinen kahden etnisesti hyvin lähellä toisiaan olevan ryhmän välinen sota, jossa ainoastaan toinen osapuoli syyllistyy sotarikoksiin tai siviilikohteiden tuhoamiseen (lisää sarkasmia).



Ja samalla kuitenkin - jo sodan alusta alkaen - monet eurooppalaiset ja amerikkalaiset virallisetkin kanavat ovat säännöllisesti tarjonneet tasapainoisempaa tietoa sodan kulusta ja sen realiteeteista.



Ja 👆 liittyen;



Tämä lähinnä päättäjien henkilökohtaisesta kirjeenvaihdosta ammentava kirja, joka havainnollistaa median roolia viholliskuvan luomisessa ja siten sodan pohjustamisessa julkisen mielipiteen muuttamisen avulla, jopa yli kymmenvuotisena projektina, löi minut kerta kaikkiaan ällikällä. Siinä puhutaan samasta pelikirjasta, joka oli käytössä jo 120 vuotta sitten Britanniassa.



- Miettikää millaisia päivittäisiä lööppejä olemme kaupan ovilla katsoneet nyt 11 vuotta.



Kirjan esittely täällä Substackissa:

Koko asetelman sekä hullunkurisuus ja seurauksien kannalta myös traagisuus kiteytyy tähän viimeiseen otokseen kaaviosta.

Tämä kaikki pätee aivan 100% myös silloin, kun toimijat ja näkökulma käännetään päinvastoin.



-> aiheellinenkin valtavirran narratiivien kritisointi leimataan valheeksi



-> "Tosiasiassa he imevät pahantahtoisten tahojen levittämät valheet totena" - epäilen, että juuri tästä on kysymys, mutta:



A) ketkä lopulta ovat "he" ja

B) mitä lopulta ovat nuo "pahantahtoiset tahot"?



Itse olen saanut seurata matkan päästä esim. sitä, kuinka sovinnaisesta perheenisästä on parissa vuodessa tehty sotaa lähes toivova ja NATO:n propagandaa päivittäin ajava .. hybridisotilas?

- no... ainakin eri ihminen.



On toden totta helppoa arvata, että hyödyllisten idioottien ja propagandan uhrien rekry on käynyt kuumana, mutta arvelen, että sekä todellisten syyllisten että uhrien oikea laita tulee näkymään aina vain selkeämmin ajan kuluessa.

Jälkilisäyksenä vielä:



Epämiellyttävien näkökantojen leimaamisella “vihollispropagandaksi” on myös muullakin tavoin mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Jos - tai kun tuollaiset näkemykset tai kritiikki osoittautuvat aiheelliseksi ja vakiintuvatkin sitten myöhemmin todeksi, ne osaltaan sitten myös legitimoivat niitä toimijoita, joiden levittämiksi niitä alun perin herjattiin. Tämän takia tällainen järjestelmällinen leimaaminen on myös leimaajan tapauksessa omille jaloille jatkuvaa kusemista sen sijaan, että sillä puolustettaisiin jotain.



Jos “vihollinen” voi aiheuttaa suurta vahinkoa käyttämällä tosiasioita toimivana ja purevana propagandana, on aina melkoinen peiliin katsomisen paikka.

Ja vielä - asiaan liittyen; tässä oheisessa keskustelussa on mielestäni löydettävissä tavaraa, joka voisi olla sitä ihan oikeaa "Venäjän propagandaa"(kuva)