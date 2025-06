Yhdysvaltain presidentinvaalit, jotka käytiin 3. marraskuuta 2020 tulevat olemaan monella tavalla merkitykselliset – eikä pelkästään poliittisesti. Jo aiemmin oli selvää, että vaalien tulos tulee vaikuttamaan radikaalisti Yhdysvaltain omaan suuntaan jatkossa, etenkin siksi, että vastakkain olevien ehdokkaiden edustamat näkemykset eroavat toisistaan niin paljon. Yhdysvaltain suuntautumisella puolestaan on luonnollisesti automaattinen vaikutus maailmanpolitiikkaan. Uskon, että tämänkertainen vaaliprosessi saattaa kuitenkin myös lopulta tuoda suuren yleisön tietoon asioita, joiden julkitulemisella tulee olemaan ratkaisevia ja kauaskantoisia seurauksia globaalisti, niin tulevaisuutta kuin menneisyyden tulkintaakin ajatellen.

Tämän hetken tilanne

Tätä kirjoitettaessa 16.12. tilanne vaalien suhteen on kaksijakoinen – ellei jopa kaoottinen. Vaalien suhteen on olemassa käytännössä jo kaksi todellisuutta. Toista niistä edustavat demokraattivetoinen valtaeliitti ja sen taskussa oleva valtamedia (yksi esimerkki: CNN via HS), jotka haluavat esittää Bidenin voittaneen vaalit kiistattomasti. Tämä mielikuvatehtailu lähti käyntiin jo vaaliyönä, kun tietyt mediat esittivät Bidenin voiton olevan jo selvän, vaikka laskenta oli vielä aluillaan useissa tärkeissä osavaltioissa. Toisella puolella taas ovat Trumpin leiri sekä iso osa republikaaneista, jotka ovat tuoneet esille massiivisen määrän todistusaineistoa tapahtuneesta massiivisesta ja suunnitelmallisesta vaalivilpistä. Nämä epäilykset esitettiin niin ikään ensi kertaa jo vaaliyön tapahtumien keskellä.

Tässä vaiheessa täytyy todeta, että on tunnettava karkeasti presidentinvaalien juridinen prosessi, jotta uutisointia vaaleista voisi edes arvioida. Ja kyllä – olen samaa mieltä; pala on aika suolainen. Alla kuitenkin on kääntämäni karkea juoksutus prosessin kulusta päivämääriin sidottuna. Artikkeli on Kiro7- uutiskanavan koostama ja sen lähteinä on käytetty Yhdysvaltain perustuslakia, kongressin tutkimuspalvelua sekä Yhdysvaltain kansallisarkistoa.

Kääntämäni kooste:

Yhdysvaltain presidentinvaaliprosessi ja sen tärkeät päivämäärät: marraskuu 2020 – tammikuu 2021

https://threadreaderapp.com/thread/1327991061948600320.html

Tällä hetkellä tilanne on se, että vaikka maanantaina 14.12. kaikki osavaltiot olivatkin sertifioineet äänensä, on äänestyksen lainmukaisuus (ja joissain tapauksissa myös äänten sertifiointi) yhä kiistanalainen monissa osavaltioissa. Korkeimmassa oikeudessa on ollut – ja sinne on menossa useita haasteita asiaan liittyen. Ylin oikeus yrittänee viimeiseen asti pitäytyä olemasta vaalitulokseen vaikuttava instanssi, jottei se loisi kauaskantoista ja helposti kitkaa aiheuttavaa ennakkotapausta tulevaisuuden vaaleja ajatellen. Saattaa kuitenkin olla, ettei se voi kokonaan eristäytyä asiassa loppuun saakka – etenkin, jos sen eteen tuotavat haasteet vaalivilpistä pakottavat sen kyseenalaistamaan vaalien lainmukaisuuden osittain tai kokonaan massiivisen todistusaineiston myötä.

Tämä kaikki on johtanut Yhdysvallat historiallisesti harvinaiseen – muttei ainutlaatuiseen tilanteeseen, jossa seitsemän osavaltiota on lähettänyt valitsijain kokoukseen (Electoral College) niin sanotut kiistelevät valitsijat (duelling electors). Tilanteen ollessa näin poikkeuksellinen ja vaalituloksen kiistanalainen, vaaliprosessiin perinteisesti liitetyt päivämäärät etenkin nyt, joulukuussa, ovat joutuneet toisarvoiseen asemaan. Viimeisenä totuutena prosessissa seisova perustuslaki määrittää ainoaksi sitovaksi päivämääräksi tammikuun 20. päivän, jolloin presidentti tulee vannomaan virkavalansa. Muut päivämäärät on aikojen kuluessa lisätty prosessiin ymmärtääkseni liitovaltion asetuksilla tms. Seuraava tärkeä päivämäärä on silti 6.1.2021 (mikäli oikeusjutut eivät tuo ratkaisevia mullistuksia), jolloin valitsijoiden äänet lasketaan Capitolilla kongressin ja senaatin yhteisessä istunnossa. Samalla myös päätetään mainittujen ”kiistelevien valitsijoiden” kohtalo. Tässä prosessissa senaatin presidenttinä toimivalla varapresidentti Mike Pencellä on ratkaiseva rooli.

Alla olevat pari linkkiä tarjoavat syvemmän sukelluksen kiistanalaisen presidentinvaalin konseptiin.

”Preparing for a Disputed Presidential Election: An Exercise in Election Risk Assessment and Management”

(Edward B. Foley)

”The President’s Constitutional Plan:

It involves two steps, or two fronts: First the Courts, then the House.”

(@Maximus_4EVR)

https://threadreaderapp.com/thread/1327399292923875328.html

Vain harvat mediat ovat kyenneet/ halunneet seurata prosessia objektiivisesti – todellista uutisointia asiasta kuitenkin löytyy. Esimerkkinä Epoch Times, jolla on eräs kattavimmista ja selkeimmin jäsennetyistä aiheeseen liittyvistä artikkelikokoelmista sivuillaan. Alla oleva kartta kuvaa vaalien tilannetta 15.12. mennessä.

Avaintermi on juuri tuo ”Contested Election”. Kartasta voi nähdä, että juridisesti kiistetyt vaalitulokset menevät melko lailla yksiin ”kiistelevät valitsijat” lähettäneiden osavaltioiden kanssa. Samoten moni näistä osavaltioista lukeutuu myös niin sanottuihin vaa’ankieliosavaltioihin (battleground states).

”Perusteettomat” väitteet vaalivilpistä?

Jo vaaliyönä nähtiin kummallisia yhteensattumia, tilastollisia ainutlaatuisuuksia ja äkillisiä muutoksia, joiden myötävaikutuksella vaalien tilanne ulkoisesti vaikutti kääntyvän historiallisessa johdossa olleelta Trumpilta Joe Bidenille. Vaaliyönä ääntenlaskenta keskeytettiin yhtäaikaisesti viidessä vaa’ankieliosavaltiossa, joiden tulos tulisi olemaan vaalin kannalta ratkaiseva. Kun ääntenlaskua tuntien kuluttua jatkettiin, nähtiin tuloksissa tilastollisia ennakkotapauksia täysin uhmaava ja äkkinäinen juuri riittävä piikki Bidenin hyväksi. Vaaliyön jälkeen aineistoa vaalivilpistä on kertynyt päivittäin, mutta tämä kertymä ei ole suuren yleisön tietoisuudessa, koska valtamedia on järjestelmällisesti jättänyt uutisoimatta siitä tai vaihtoehtoisesti uutisoinut ilmenneistä vilppiepäilyistä ”perusteettomina”. Trumpin oman lakimiestiimin juristin yhteenveto tilanteesta olikin kuvaava. Hänen totesi, että uutiskanavat uutisoivat vaalivilppiepäilyjen olevan perusteettomia ja että todisteita ei ole, mutta sitten kun tiimi haluaisi päästä uutisiin kertomaan todisteista, se ei onnistu.

Presidentin lakimiehet ovat kuitenkin onnistuneet tuomaan vaaleissa ilmenneitä epäjohdonmukaisuuksia yleisön tietoisuuteen valtamedian ohitse. Tässä merkittävässä roolissa ovat olleet vaihtoehtomediat. Yksittäisten henkilöitten lisäksi kuulemisista uutisoivat esim. Newsmax, OANN ja RSBN, jotka ovat tämän myötä kovasti haastaneet Fox News- kanavaa. Lisäksi erilaiset blogit ja itsenäisten kirjoittajien sivustot ovat taltioineet näitä käänteitä. Merkittäviä kuulemisia on järjestetty mm. Pennsylvanian, Arizonan, Georgian ja Michiganin lainsäätäjien edessä.

Samoten Trumpia edustavat juristit Rudolph Giuliani ja Jenna Ellis sekä erillisenä äänestäjiä edustava Sidney Powell ovat käsitelleet aineistoa sekä omissa SOME- kanavissaan että erinäisissä haastatteluissa.

Rudy Giuliani ja Jenna Ellis Arizonan kuulemisessa

via Right Side Broadcasting Network

Vaalivilpin muodot

Jaan tässä vaalivilppi- aineiston käytännössä karkeasti kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisenä on niin sanottu ”perinteinen” manuaalinen vilppi, joka vaatii organisoitua käytännön joukkotoimintaa ääntenlaskennan ja kokoamisen yhteydessä. Tätä pyritään näyttämään toteen valaehtoisilla todistajanlausunnoilla, kuvamateriaalilla, tilastoanalyyseillä, äänten auditoinnilla jne. Toinen kategoria on digitaalinen, vaalikonejärjestelmään perustuva vaalivilppi, joka pyritään todistamaan etenkin kyberturvallisuuden piiriin kuuluvien keinojen avulla. Jälkimmäisellä – mikäli se voidaan todistaa oikeudessa – saattaa olla myös laajemmalle kantavia kerrannaisvaikutuksia kansainvälisestikin.

Manuaalinen vaalivilppi

Tällä hetkellä Trumpin lakimiestiimillä on yli 5000 valaehtoista todistajanlausuntoa, jotka liittyvät vaalivilppiin. Voidaan olettaa, että todistajien esiintulo tulee kiihtymään todistusaineiston kertymisen myötä, koska rikos on vakava ja moni haluaa irtisanoutua kansalliseen turvallisuuteen liittyvästä petoksesta mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Minkälaisista tapauksista sitten on kysymys? Useassa vaa’ankieliosavaltiossa toistui esimerkiksi ilmiö, jossa republikaanien omien vaalitarkkailijoitten mahdollisuus valvoa ääntenlaskentaa estettiin ja esim. Pennsylvaniassa nämä joutuivat hankkimaan tuomioistuimelta määräyksen päästäkseen sisälle ääntenlaskupaikalle. Ääntenlaskun puoluerajat ylittävän valvonnan merkitys korostui näissä vaaleissa entisestään siksi, että postiäänestysäänien osuus kokonaisäänimäärästä oli historiallisen suuri. Demokraatit ajoivat postiäänestyksen lisäämistä keväästä saakka pandemian verukkeella, kun Trump taas kritisoi sitä äänekkäästi juuri menettelytavan suuremman petosalttiuden vuoksi. Sosiaalisen median alustat ovat olleet myös ennenkuulumattoman aktiivisesti mukana keskustelussa, ennen kaikkea sensuroimalla kovalla kädellä kaikkea postiäänestystä kritisoivaa keskustelua (paras esimerkki itselleni ollut Twitter, jossa olen osallistunut kyseiseen keskusteluun).

Just The News on tehnyt pienen esimerkkikoonnan siitä, millaisia epäkohtia todistajat ovat tuoneet esille (artikkeli myös kappaleen alla). Koonnasta selviää, että useat todistajat kertovat todistaneensa suoranaista äänestyslippujen väärentämistä tai jopa tuhoamista. Tätä on esiintynyt väitetysti tuhansien äänestyslippujen osalta. Lisäksi esimerkiksi Michiganissa äänestäneiden kokonaismäärät ovat ylittäneet useissa piirikunnissa reilusti yli 100%. Laskemattomia postiääniä on löydetty useista paikoista, mm. Georgiasta, jossa myös äänten auditoinnin yhteydessä löydettiin tuhansia laskemattomia ääniä. Pennsylvaniassa suuri määrä poissaolevina äänestäneitä (’absentee ballot’; ei sama kuin tavallinen postiäänestys) on kertonut, ettei heidän ääntään laskettu tai että joku muu oli tilannut heille kuuluvan äänestyslomakkeen. Myös länsirannikolla Los Angelesissa poliisi paljasti petoksen, jossa kaksi ihmistä onnistui toimittamaan tuhansia valheellisia äänestyslipukkeita muiden nimissä.

Lisäksi tilastoaineiston puolella kummallisuuksia löytyy:

Postiäänestyksen suhteen epäkohtia on myös (odotetusti?) ilmennyt.

(Kuvan lähde)

Lisämateriaalia:

Digitaalinen – vaalikonejärjestelmään perustuva vaalivilppi

Ehkä mittakaavaltaan ja seurauksiltaan suurempi ja päivä päivältä paremmin hahmottuva vaalivilpin muoto on elektroninen, vaalikonejärjestelmään perustuva vaalipetos. Nämä epäilykset nousivat esiin välittömästi vaaleja seuranneina päivinä, kun Michiganissa selvisi, että ääntenlaskentaohjelmiston ”bugin” takia 6000 Trumpille kuulunutta ääntä oli laskettu ”vahingossa” Bidenille yhdessä piirikunnassa. Lyhyen tutkinnan myötä todettiin, että sama ohjelmisto oli Michiganissa käytössä myös 47 muussa piirikunnassa, muista osavaltioista puhumattakaan – löydös, joka ymmärrettävästi toi esille ongelman mahdollisen mittakaavan. Samanlaista ongelmaa havaittiinkin sittemmin myös muualla, esim. Georgiassa.

Vaalikonejärjestelmän epäselvyyksiin liittyvää oikeusprosessia on vetämässä asianajaja Sidney Powell, joka tunnetaan mm. oikeusministeriön sisäistä korruptiota ruotineesta bestselleristään ”Licensed to Lie”. Hän ei toimi Trumpin kampanjan sisällä, vaan erillisenä, äänestäjiä edustavana osapuolena prosessissa. Powell on koostamassa haastetta asiasta korkeimpaan oikeuteen ja vaati aiemmin mm. korkeinta oikeutta purkamaan juttuun liittyvien osavaltioitten äänten sertifioinnin.

Näiden digitaalisen vaalivilpin kategoriaan kuuluvien syytteiden keskiössä on kanadalainen Dominion- niminen yritys, jonka tuotteena on vaalikonejärjestelmä ja jota käytetään myös Yhdysvaltojen ulkopuolella. Yritys on ollut uutisissa aiemminkin samoista syistä. Vaalikonejärjestelmän bugien lisäksi etualalle on noussut huoli järjestelmän tietoturvaongelmista, järjestelmän mahdollisesti vaatimasta Internet- liitettävyydestä sekä kyseenalaisista ominaisuuksista käyttöliittymässä. Osavaltioissa läpiviedyissä kuulemisissa merkittävä todistus kuultiin informaatiosodankäyntiin erikoistuneelta eversti Phil Waldronilta, joka johtaa mm. ”valkohattu”- hakkereita käsittävää tiimiä sotilastiedustelun puolella. Hän vahvisti mm. Dominion järjestelmän olleen yhteydessä Saksaan, Frankfurtiin ja että heidän tiiminsä olisi saanut käsiinsä myös kyseisen pakettidataliikenteen. Waldronin todistus antaa myös ymmärtää, että he ovat askarrelleet asian parissa jo pidempään. Lisäkiemuran kokonaisuuteen tekee vielä myös Scytl- yritys, joka toimittaa kootut äänestystulokset digitaalisesti esimerkiksi uutiskanaville, mikä ei luonnollisestikaan onnistu ilman Internet- yhteyttä. Juuri Scytl:n palvelimen uskotaan sijaitsevan mm. juuri Frankfurtissa.

Kuva H/T Tietolouhosasiamies @qfortruth

Virallisten tiedustelutahojen lisäksi moni yksittäinen ammattilainen alkoi tutkia järjestelmää manuaaleja myöten uutisten tultua julkisuuteen löytäen huolestuttavia aukkoja ja ominaisuuksia järjestelmästä. Myös uutiskanava OAN:n Chanel Rion teki asiasta ytimekkään koosteen (joka ei myöskään jäänyt presidentiltä huomaamatta).

Dominionin ongelmia ja kytköksiä on ruodittu myös aiemmin, mm. demokraatti- senaattorien toimesta. Aiheesta on puhunut myös Sidney Powell. Trumpin kannattajien leirissä juuri Dominionin historia ja kytkökset nähdään suurena ongelmana. Aluksi mm. esille tulleet demokraattipuolueen näkyvien jäsenten kytkökset yritykseen herättivät kiivasta keskustelua. Vielä ällistyttävämpiä ovat olleet paljastukset Dominioniin läheisesti liittyvän Smartmaticin taustaan liittyen. Sen kautta koko järjestelmän juuret ja toimintaperiaate ovat syntyisin edesmenneen diktaattorin Hugo Chavezin Venezuelasta. Merkillepantava on myös George Soros -kytkös Smartmaticiin kiinteästi liittyvän Mark Malloch-Brownin kautta. Ennustan, että merkittävä teema tulevana vuonna tulee mitä luultavammin olemaan eurooppalaisen elektronisen vaalikentän tarkempi ruotiminen Yhdysvalloissa esiin tulevien todisteiden valossa. Vähintäänkin järjestelmän eri elementtejä on ollut käytössä useassa Euroopan maassa, mm. Italiassa. Suomessa sähköisessä vaaliprosessissa mukana ollut TietoEnator näyttää ainakin olevan Scytl:in partnerina…

Dominion Voting Systems in USA

Picture from heavy.com

Muut väylät ratkaisuun?

Hiljattain otsikoissa oli Teksasin suoraan korkeimpaan oikeuteen nostama kanne, joka perustui vaalien yhteydessä ilmenneisiin perustuslaillisiin ongelmiin. Kanne perustui perustuslain 14. lisäykseen, jonka keskiössä on tasa- arvoisten oikeuksien suoja (equal protection clause). Kanteessa Teksas esitti, että vaa’ankieliosavaltioiden ei-parlamentaarista reittiä tekemät muutokset vaalilakeihinsa etenkin postiäänestyksen suhteen saattoivat Teksasin kantajana epätasa- arvoiseen asemaan, ja jossa kyseiset osavaltiot vaikuttivat osaltaan laittomasti ratkaisuun, jolla on seurausta myös Teksasille.

Korkein oikeus ei käsitellyt tapausta sillä perusteella, että se ei katsonut Teksasin omaavan laillista asemaa (legal standing) osavaltiona, jossa se voisi osoittaa kärsineensä vahinkoa. Käytännössä Teksas vetosi korkeimpaan oikeuteen yhden artiklan perusteella ja tuomioistuin hylkäsi kanteen toisen perusteella. Kanteen varsinaisia meriittejä ja sisältöä ei siis ole missään vaiheessa kumottu. Onkin luultavaa, että uusia kanteita tuodaan vielä korkeimpaan oikeuteen samoin perustein, mutta eri tavoin asemoituna. **Päivitys 23.2.2021** Eilen (22.2.) korkein oikeus päätti olla käsittelemättä sille esiteltyä Pennsylvanian tapausta, jossa keskiössä oli osavaltion omien vaalilakien ohittaminen 2020 presidentinvaaleissa. Osa vähemmistöön jääneistä tuomareista vastusti päätöstä jyrkästi. Tuomioistuin hylkäsi myös muita vaalivilppiin liittyviä haasteita.

Justice Clarence Thomas Dissents From Supreme Court on Election Case: ‘We Need to Make It Clear’

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan useita kanteita on vielä tulossa ja niitä koostetaan tälläkin hetkellä – myös korkeimpaan oikeuteen. Samalla kulissien takana on menossa useita tutkimuksia eri tasoilla ja niistä ilmenevät asiat voivat vaikuttaa koko vaalien validiteettiin, etenkin jos ongelmat liittyvät kansallisen turvallisuuden kategoriaan ja niiden yhteydessä kyetään toteennäyttämään ulkoisten tekijöiden sekaantuminen vaaliprosessiin. Tästä saataneen lisäinformaatiota perjantaihin 18.12. mennessä jolloin tiedustelujärjestöjen kansallisen katto- organisaation johtajan (Director of National Intelligence – DNI), John Ratcliffen tulee antaa raporttinsa mahdollisesta ulkovaltojen sekaantumisesta presidentinvaaleihin. Aikamääre perustuu tähän vuonna 2018 annettuun presidentin asetukseen mahdollisesta ulkovaltojen sekaantumisesta Yhdysvaltain vaaleihin. Lisäksi kaikki seuraavien viikkojen aikana ilmenevät uudet paljastukset ovat omiaan vaikuttamaan alussa mainittuun prosessiin 6.1. Capitolilla, jos sinne saakka päästään. Paljolti myös suomalaisten uutisten tutkan alla on lentänyt esim. Bidenin perheen korruptioon liittyvät ”uudet” paljastukset jne.

Muutenkin lienee tässä vaiheessa paikallaan kysyä – kuinka paljon sinä lukija olet saanut lukea tässä kerrotuista asioista suomalaisissa uutisissa? Jos et paljoa niin miksi et…?

ja olisiko mikään tästä materiaalista mielestäsi uutisoinnin arvoista myös meillä?

Omissio missiona?

Miksi…?

Lisämateriaalia vaalivilpistä:

https://navarroreport.com/

-Vol I:

”THE IMMACULATE DECEPTION:

Six Key Dimensions of Election Irregularities”

– Vol II:

”THE ART OF THE STEAL”

– Vol III:

”Yes, President Trump Won: The Case, Evidence, & Statistical Receipts”

Esimerkkinä Volume I:

4. Matemaatikon ja keksijän Jovan Hutton Pulitzerin näkemyksiä vaalivilpistä (podcast)

5. Patrick Byrnen kirja The Deep Rig vuoden 2020 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ilmenneestä vaalivilpistä (varalinkki)

5. Lista puolueettomien usean alan asiantuntijoiden koostamista suosituksista vaalijärjestelmän korjaamiseksi (23.4.2021) Election Integrity: Recommendations Report

6. Mike Lindell Cyber Symposium – Joe Oltmann ”Dominion: Serbian Tech With Chinese Characteristics”:

– video (13.8.2021)

7. Mike Lindell Cyber Symposium – Professor David Clements ”The Vote Trafficking Parable”:

– video (lisätty 13.8.2021)

8. Mike Lindell Cyber Symposium – Patrick Colbeck ”Most Unsecure Election In History”:

– video (lisätty 13.8.2021)

9. Mike Lindell Cyber Symposium – Dr. Douglas Frank ”2020 Election Algorithms”:

– video (lisätty 13.8.2021)

10. Mike Lindell Cyber Symposium – Seth Keshel ”Behind The Election Integrity Curtain”:

– video (lisätty 13.8.2021)

11. Cyber Symposium – Panel: Joe Oltmann, Josh Merritt, Phil Waldron, David Clements, and Patrick Colbeck: – video (lisätty 13.8.2021)

12. Arizona Senate Hears of Multiple Inconsistencies Found by Election Audit – Arizona attorney general says his office will review findings – artikkeli (lisätty 27.9.2021)

13. BREAKING: GEORGIA CAN’T PRODUCE OVER 17K 2020 ELECTION BALLOT IMAGES REQUIRED BY LAW, MORE THAN MARGIN OF ERROR IN BIDEN ‘WIN’ – artikkeli (lisätty 10.11.2021)

14. Sheriff announces criminal charges being filed against almost every member of the election commission in a battleground state – artikkeli (lisätty 22.11.2021)

15. Mike Lindellin ”osavaltiot vs. osavaltiot” -valitus, joka on menossa korkeimpaan oikeuteen – Se on laadittu niin, että minkä tahansa osavaltion ylin oikeusviranomainen voi allekirjoittaa sen. Se sisältää valituksia sähköisestä vaalivilpistä, äänten vaihtamisesta, perustuslain vastaisista äänestysmenettelyistä (lisätty 23.11.2021) (alla)

states-v-us-and-states-compl-2021-11-23Lataa

16. The Wisconsin Purchase – How Mark Zuckerberg’s millions and the Center for Technology and Civic Life turned Wisconsin blue in 2020 – artikkeli (lisätty 28.12.2021)

17. Judge lets inspection of 2020 Dominion voting machines take place – ”The Amistad Project, which has been focused on election integrity since before the 2020 ballots were counted, announced that the Commonwealth Court of Pennsylvania is allowing the Project and Fulton County to send the county’s Dominion voting machines to the state Senate for inspection” – artikkeli (lisätty 30.12.2021)

18. Texas Audit Finds Over 11,000 Potential Non Citizens Registered to Vote, Other Problems – ”Voting irregularities—including potentially thousands of votes cast by non-citizens and the dead—were reported during the first phase of the Texas Secretary of State’s forensic audit of the 2020 general election, but critics deemed it more of a risk-limiting audit at this point” – artikkeli (lisätty 3.1.2022)

19. Ramthun Resolution Referred to Rules Committee: Unlikely to Succeed | Wisconsin – ”The resolution effectively walks through much of the evidence, from sworn testimony and emails, resulting from several ongoing lawsuits, starting with the Center for Tech and Civic Life’s (CTCL) “illegal use of over 500 voter dropboxes” in the state. Former Justice Michael Gableman says five key Wisconsin cities took upwards of 9 million dollars from the Zuckerberg Foundation.” – artikkeli (lisätty 27.1.2022)

20. ”2,000 Mules” Exposing The Ballot Traffickers Who Rigged The 2020 Election – ”The Center for Technology and Civic Life (CTCL) and The Center for Election Innovation and Research (CEIR) passed a staggering $419 million of Zuckerberg’s money into local government elections offices, and it came with strings attached. In Michigan, $5,939,235 was awarded to jurisdictions where Clinton won and $402,878 where Trump won. In Pennsylvania, $13,063,828 where Clinton won and $692,742 where Trump won. In Georgia, CTCL’s grants benefited 9 of the 10 counties with the greatest vote shifts for Democrats.” – artikkeli (lisätty 1.2.2022)

21. The Federal Gov’s Cybersecurity & Infrastructure Security Agency has filed a brief in a federal lawsuit, to keep an expert report that exposes exploitable vulnerabilities in Dominion voting machines from the public, over concerns bad actors could obtain the info – Twiitti; (lisätty 12.2.2022)

22. Biden Administration Urges Court Not to Allow Release of ‘Secret Report’ on Dominion Voting Machines –Top officials at a U.S. federal cybersecurity agency are urging a judge not to authorize at this time the release of a report that analyzes Dominion Voting Systems equipment in Georgia, arguing doing so could assist hackers trying to “undermine election security.” – artikkeli (lisätty 12.2.2022)

23. Second Interim Investigative Report On the Apparatus & Procedures of the Wisconsin Elections System – raportti (lisätty 3.3.2022)

24. Wisconsin Special Counsel Finds ‘Widespread Election Fraud’ In 2020 Nursing Homes – “Rampant fraud and abuse occurred statewide at Wisconsin’s nursing homes and other residential care facilities,” according to the Office of Special Counsel’s second interim report filed on March 1 with the Wisconsin Assembly. That conclusion represents but one of the key findings of election irregularities detailed in the nearly 150-page report—a report that also confirms the conclusion of the Racine County Sheriff’s office last fall that fraud occurred at nursing homes in Wisconsin. – artikkeli (lisätty 3.3.2022)

25. Arizona AG’s Interim Report on 2020 Election Fraud Investigation Was Just Released – “Our team of EIU investigators and attorneys has now collectively spent thousands of hours reviewing the Senate’s audit reports and other complaints, conducting interviews, and analyzing Maricopa County’s election system and processes,” he continued. “We have reached the conclusion that the 2020 election in Maricopa County revealed serious vulnerabilities that must be addressed and raises questions about the 2020 election in Arizona.” – artikkeli (lisätty 8.4.2022)

26. Enough Fraudulent Votes Identified to Change 2020 Election Outcome: Dinesh D’Souza – ’I’m putting this information out because I want the American people to be the jury.’ – ”Analysis of cell phone records performed by an election intelligence group shows that thousands of fraudulent ballots were deposited in mail-in drop boxes during the 2020 election, an amount sufficient to change the outcome of the election, said Dinesh D’Souza, director and writer of the documentary “2000 Mules.” – artikkeli ja dokumenttielokuva (lisätty 9.5.2022)

27. Elections Security Watchdog Blows the Whistle on Serious Vulnerabilities in Dominion Voting Systems Machines – “Electronic voting machines from a leading vendor used in at least 16 states have software vulnerabilities that leave them susceptible to hacking if unaddressed, the nation’s leading cybersecurity agency says in an advisory sent to state election officials,” the report said.” – artikkeli ja siihen liittyvä CISA:n raportti (lisätty 3.6.2022)

28. Homeland Security Admits Dominion Voting Systems Have Inherent Vulnerabilities Easily Manipulated by Local Election Officials – ”When you recognize the already alarming efforts of local election officials to manipulate the outcome, what the DHS-CISA advisory is factually stating is that the system has built in vulnerabilities that permit local election officials to modify the voting outcome on electronic machines. This is exactly the claim that has been made by all of the election integrity groups who have been raising alarms.” – artikkeli (6.6.2022)

29. ”2000 Mules” continues to make waves as members of European Parliament Marcel de Graaff and Dr. Nicolaus Fest discussed a recent screening of the film –

DE GRAAFF: ”The documentary shows the voter fraud really tipped the results of the election in favor of Biden.

FEST: ”They make clear there is no way in doubting this election has been rigged…it’s really shocking. If the leading Western democracy is not foolproof, or its election isn’t foolproof anymore, we have a big problem.”

– postaus (10.6.2022)

30. Bombshells undercut the ’Big Lie:’ 21 confirmed illegalities, irregularities from 2020 election

There are now nearly two dozen credible confirmations of wrongdoing, irregularities and illegalities that undercut the claims of bureaucrats, journalists and Democrats that the November 2020 general election was flawless. – artikkeli (20.7.2022)

31. A) U.S. Election Software Company Previously Built Confucius Institute ’Communication Platform’ – Konnech Inc., creator of the ’PollChief’ software used by ’thousands of Election Offices across North America’ built ChineseBrief.com for the Confucius Institute.

Konnech Inc., an American election technology company founded in 2002 based in Okemos outside of East Lansing, Michigan, previously built ChineseBrief.com, a ‘unique interactive communication platform and Chinese language learning tool’ for the Confucius Institute, according to the company’s Facebook page and an archived Michigan State University’s Confucius Institute webpage. According to Konnech’s website, the company’s ‘PollChief’ software products, which include the ‘Election Worker Management System’, ‘Asset Management System’, and ‘HelpDesk’ are used by “thousands of Election Offices across North America”. Konnech’s software helps manage the poll workers, polling locations, campaigns, assets, mail-in ballots, and supplies necessary to run elections in the U.S., Canada, and Australia. – article

31. B) The Curious Case of Jinhua Konnech Inc. and YU Jianwei (于建伟)

Rather impressively, Jinhua Hongzheng Technology Co., Ltd. is a software provider for the National People’s Congress (NPC) of the People’s Republic of China. Hongzheng Technology builds hardware and software including mobile applications for more than 400 NPC clients in more than 20 provinces across China. Hongzheng Technology is also partnered with Lenovo, Huawei, China Telecom, China Unicom, and China Mobile and has branch offices in Hangzhou, Shenzhen, Nanjing, Wuhan among other places, according to the company’s website. – article

31. C) Have Chinese Spies Infiltrated American Elections? – Konnech CEO’s deleted website reveals Chinese Communist Party roots.

On “www.yu-lian.cn”, the Michigan CEO openly praised “Comrade Jiang Zemin” and the “Chinese Communist Party” stating that his company’s principle is “political tasks first and economic benefits of enterprises second” before listing “Election Management Solutions, Detroit” and “US Overseas Voters” as his ”Success Stories”. Incredibly, despite all of this information sitting on the internet, Eugene Yu still currently provides voting technology at the heart of elections to Australia, Canada, and the United States. – artikkeli 4.9.2022

32. Is tech used by US Election Software Company Owned by CCP and WEF Partners?

“Field Force Task Manager” is tech used by Konnech Inc. product, “PollChief”, to manage elections — it’s owned by a company whose CEO is on the World Economic Forum and partnered with China’s Alibaba – article 28.8.2022

33. Google Rigged The 2020 Election – Senior Google engineer, Zach Vorhies, leaked 950 pages of internal documents that prove Google used censorship, blacklist, and machine learning algorithms to rig the 2020 election

In August of 2019, Senior Google engineer, Zachary Vorhies leaked 950 pages of internal documents providing evidence of Google’s use of blacklist, censorship, and machine learning algorithms to rig the 2020 election. This particular blacklist shows hundreds of conservative websites which were censored on Android’s news search results. There is an obvious political bias. – article 22.9.2022

34. Tweet thread on the arrest of Konnech executive and NYT misinformation

– Thread 6.10.2022

35. Konnech CEO Eugene Yu’s connection to China’s National People’s Congress & Chinese telecom giants

Eugene Yu, the CEO of the U.S. election software company Konnech, was arrested yesterday in connection to the storage of election data on Chinese servers. He was arrested in Michigan by investigators from the Los Angeles County District Attorney’s office with assistance from the Meridian Township Police Department. Investigators allegedly found U.S. poll workers’ information stored on servers in the People’s Republic of China. – article 7.10.2022

36. The Konnech Election Systems Bombshell: A Thread – Election poll forecasting is rendered useless by election fraud. | Rasmussen Reports

Was the 2020 presidential election ”the most secure in American history?” Arguably it certainly was not and votes counts could have been manipulated by our economic enemy, the CCP. Why? Proof? The Wisconsin legislature, for one, officially found voting systems online. – thread 11.10.2022

37. Fox to Pay $787.5 Million to Settle Dominion’s Defamation Lawsuit

WILMINGTON, Del.— Fox News parent Fox Corp. agreed to pay $787.5 million to settle its legal battle with Dominion Voting Systems just before the start of a trial on the voting-machine company’s allegations that it was defamed by network broadcasts after the 2020 presidential election. Dominion alleged that Fox hosts and guests amplified false claims that its voting technology helped rig the election for Joe Biden. The company sought $1.6 billion in damages. Fox argued that it was covering newsworthy claims by associates of then-President Donald Trump and that its broadcasts should be protected by the First Amendment. – article 19.4.2023

*) Thread about Halder Report (on Dominion machines) | Chris Paul

“There is no realistic mechanism to fully secure vote casting and tabulation computer systems from cyber threats.” ”Many of the attacks I successfully implemented could be effectuated by malicious actors with very limited time and access to the machines, as little as mere minutes. This report documents my findings and conclusions.” https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.gand.240678/gov.uscourts.gand.240678.1681.0.pdf – thread

Updated on 15.6.2023

*) A recently released report from Michigan law enforcement unveils a concerning voter fraud incident involving a group funded by Joe Biden’s 2020 presidential campaign

(↑ Updated 9.8.2023)

*) Smartmatic implicated in alleged bribery scheme involving top Filipino election official

The court documents indicate that the Justice Department has filed money laundering charges against former Filipino election administrator Andres Bautista – and that four executives from Smartmatic subsidiaries are implicated as uncharged co-conspirators. The bribery claims are sure to reverberate in Smartmatic’s ongoing defamation cases. – article

(↑ Updated 25.9.2023)

*) Philipines: Comelec bans Smartmatic | The Manila Times

THE Commission on Elections (Comelec) has disqualified and disallowed technology provider Smartmatic Philippines Inc. from participating in all its public bidding and procurement processes. Comelec Chairman George Erwin Garcia on Wednesday said the decision had nothing to do with the petition filed against Smartmatic in June by former Information and Communications Technology secretary Eliseo Rio, former Comelec commissioner Augusto ”Gus” Lagman, Franklin Ysaac and Leonardo Odono. Comelec spokesman John Rex Laudiangco said the decision of the en banc was related to the questionable procurement during the 2016 elections won by Smartmatic. – article

(↑ Updated 30.11.2023)

*) Summary of Election Fraud in the 2020 Presidential Election in the Swing States

It has often been repeated there is “no evidence” of fraud in the 2020 Election. In

actuality, there is no evidence Joe Biden won.

Ongoing investigations in the Swing States reveal hundreds of thousands of votes

were altered and/or not lawfully cast in the Presidential Election. Joe Biden needed

them. On Election Night Nov. 3, 2020, President Donald J. Trump was sailing to

reelection with landslide leads in numerous battlegrounds. In Georgia, President

Trump was up by 12 points, and over 335,000 votes, with 56 percent of the vote in

at 10:17 p.m. In Wisconsin, President Trump was leading by 121,380 votes and 5 1

points at 12:12 a.m., which Fox News anchor Bret Baier noted was “not a small

margin.” In Pennsylvania, President Trump was leading by 659,145 votes at 12:38

a.m., a full 15 points. In Michigan, President Trump was leading by 293,052 votes

and 10 points.2

The election was over. However, precincts in Atlanta, Detroit, Philadelphia,

Phoenix, and Milwaukee kept counting until the results reached the desired

outcome, which was the opposite of the will of the voters. Georgia went from

having a total of 4.7 million votes, already a record for the state, according to Brad

Raffensperger’s count on Nov. 4, to certifying almost 5 million. This was 300,000

more votes than what the top elections official claimed were cast in the Election. – document

(↑ Updated 3.1.2024)

*) CISA censored political speech in the weeks leading up to the 2020 election. We’ve obtained two rulings from federal courts agreeing with us on that.

If this wasn’t election interference, I’m not sure what is. We’re going to the nation’s highest court for accountability. – post

(↑ Updated 24.1.2024)

*) Expert shows how to tamper with Georgia voting machine in security trial | The Atlanta Journal-Constitution

Huddled around a voting machine in a federal courtroom, a small crowd watched as expert witness Alex Halderman demonstrated how someone could meddle with a Georgia election within seconds. Halderman, a University of Michigan computer scientist, changed results of a hypothetical referendum on Sunday alcohol sales. He flipped the winner in a theoretical election between President George Washington and Benedict Arnold, the Revolutionary War general who defected to the British. He rigged the machine to print out as many ballots as he wanted. All he needed was a pen to reach a button inside the touchscreen, a fake $10 voter card he had programmed, or a $100 USB device that he plugged into a cord connected to a printer, rewriting the touchscreen’s code. – article

(↑ Updated 25.1.2024)

*) An important victory for the law itself and for Sidney Powell.

The Dallas Court of Appeals has affirmed the Texas state court’s dismissal of the Texas Bar’s case against Powell. After three years of litigation, the Court of Appeals held the Bar had no evidence Powell violated any disciplinary rule in filing four federal lawsuits in the aftermath of the 2020 election.

Affirmed Opinion Fifth Disctrict Texas at Dallas filing – article

(↑ Updated 19.4.2024)

*) ELECTION INTERFERENCE: HOW THE FBI “PREBUNKED” A TRUE STORY

ABOUT THE BIDEN FAMILY’S CORRUPTION IN ADVANCE OF THE 2020

PRESIDENTIAL ELECTION

Interim Staff Report of the

Committee on the Judiciary

and the

Select Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government

U.S. House of Representatives

October 30, 2024 Why were the social media companies so ready to censor a true story about Hunter Biden

featured in a prominent American newspaper? Because the FBI had primed them for it. For

nearly a year, the FBI had been conditioning social media companies to expect a “hack-andleak” operation from Russia involving Hunter Biden. In more than thirty meetings across eight months, the FBI led Big Tech to believe that the allegations in the Post story were Russian

disinformation, even though the FBI had authenticated Hunter Biden’s laptop nearly a year

prior. – report

(↑ Updated 31.10.2024)

(↑ Updated 31.10.2024)