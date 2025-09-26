Artikkelista:

Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat yhteistyöasiakirjan informaatiovaikuttamisen torjumisesta viime vuoden huhtikuussa, Joe Bidenin presidenttikaudella. Ulkoministeriön mukaan maat vahvistivat asiakirjassa, että niillä on yhteinen ymmärrys haitallisen informaatiovaikuttamisen torjunnasta ja torjunnan keinoista. Asiakirja ei ollut oikeudellisesti sitova, vaan ilmaisi yhteistä poliittista tahtoa. Viimeinen naula arkkuun The Atlantic -lehti kertoi eri maiden kanssa allekirjoitettujen asiakirjojen irtisanomisesta syyskuun alussa. Financial Times -lehti arvioi muutamaa päivää myöhemmin, että asiakirjojen irtisanominen oli viimeinen askel disinformaation torjumiseen perustetun Yhdysvaltain ulkoministeriön viraston Global Engagement Centerin eli GEC:n lakkauttamisessa. Vuonna 2011 perustetun viraston tehtävä oli muun muassa torjua Yhdysvaltain vastustajien ja terroristiryhmien levittämää väärää tietoa.

Tausta ja konteksti?

Katsotaan vielä uudelleen tuota edellistä ja sitä, mitä Financial Times kirjoitti:

.. asiakirjojen irtisanominen oli viimeinen askel disinformaation torjumiseen perustetun Yhdysvaltain ulkoministeriön viraston Global Engagement Centerin eli GEC:n lakkauttamisessa. ..

Tämä on olennainen kohta; itse näen, että myös koko keskustelu siitä, mikä Global Engagement Center (GEC) oikeasti on, ja siitä miksi se lakkautettiin, olisi uutiskynnyksen ylittävää tavaraa - etenkin maassa, jossa luottamus mediaan on maailman kärkeä.

Yhdysvaltain hallinto aloittaa sensuurikoneiston purkamisen ulkoministerin johdolla?

Ulkoministeri Marco Rubio valotti GEC:in toista puolta taannoin X- alustalla ja sittemmin The Federalist lehdelle kirjoittamassaan artikkelissa.

Mitä ministeri sitten kirjoittaa? (korostukset omat)

.. Viimeisen puolen vuosikymmenen aikana GEC:n kaltaiset elimet, jotka oma hallitseva hallitseva luokkamme on luonut, ovat lähes tuhonneet Amerikan pitkän sananvapaushistorian. Sananvapauden viholliset keksivät uutta kieltä perustellakseen autoritaariset pyrkimyksensä. .. .. “disinformaatio” oli se, jota väitettiin pahansuovien ulkomaisten hallitusten levittämäksi, ja joka sitten myös olisi uhka numero yksi “meidän demokratiallemme” .. .. GEC aloitti toimintansa vuonna 2011 nimellä Center for Strategic Counter Terrorism Communications (CSCC). CSCC:n tarkoituksena oli seurata Al-Qaidan ja muiden terroristijärjestöjen kertomuksia ja neuvoa Yhdysvaltain hallitusta siinä, millaisia terrorisminvastaisia narratiiveja tulisi käyttää vastauksena. .. .. Vuoden 2016 alussa Obaman hallinto kuitenkin nimesi CSCC:n uudelleen “Global Engagement Centeriksi” ja poisti sen nimenomaisen fokuksen kansainväliseen terrorismiin. Sitten Donald Trumpin historiallisen voiton jälkeen vuonna 2016, mutta ennen kuin tämä astui virkaansa, GEC:n tehtävää laajennettiinkin kattamaan kaikki “ulkomaiset valtiolliset ja ei-valtiolliset propaganda- ja disinformaatiopyrkimykset”. ..

Mitä vaaroja tuohon toimialan “laventamiseen sitten liittyy..?

.. Tämä käänne ei ollut sattumaa. Obaman vastuuhenkilö GEC:ssä, Rick Stengel, mainosti pyrkimyksiään suojella “demokratiaa” samalla kun hän määritteli sen uudelleen niin, että “demokratiasta” tuli äänestäjäkunnan sen osan hiljentämistä, josta hän ei itse pitänyt. ..

Vihapuhelait, ja niihin aina liittynyt ongelma - kuka määrittää?

.. Vuonna 2019 Stengel rinnasti presidentti Trumpin kampanjan suoraan ulkomaiseen ja terroristien propagandaan ja kirjoitti: “Trump käytti samoja disinformaatiotekniikoita kuin venäläiset ja paljolti samoja pelottelutaktiikoita kuin ISIS.” Samana vuonna Stengel kirjoitti kokonaisen artikkelin siitä, “miksi Amerikka tarvitsee vihapuhelain”. ..

Hyvä kysymys on se, mitä olennaisten kansanterveydellisten kysymysten perusteeton leimaaminen esim. Venäjän propagandaksi on aiheuttanut? Mikä on esimerkiksi siitä aiheutunut inhimillinen hinta?

.. Vuonna 2020 kiinalaisesta laboratoriosta peräisin oleva koronavirus levisi ympäri maailmaa, ja GEC julkaisi raportin, jossa varoitettiin, että “venäläinen disinformaatiokoneisto” oli julkisten spekulaatioiden takana, joiden mukaan virus oli “suunniteltu bioase” tai että se oli syntynyt “Wuhanin instituutissa tehdyn tutkimuksen ansiosta”. ..

Johdanto aiheeseen löytyy myös allekirjoittaneelta - vuodelta 2021.

Sensuurikoneiston takana vaikuttanut piiri on yllättävän pieni ..

.. Toinen ulkoministeriön dollareita saanut taho oli NewsGuard, yritys, joka arvioi eri verkkosivustojen luotettavuutta, jälleen kerran tarkoituksenaan ohjata liikennettä ja mainostuloja pois huonosti arvioiduilta verkkosivustoilta. NewsGuard väittää olevansa puolueeton - mutta sen neuvonantajiin on kuulunut juuri Rick Stengel, joka on sama mies, joka rakensi Global Engagement Centerin. ..

Ministerin yhteenveto artikkelin lopussa on vallan tyhjentävä:

.. Ongelma ei lopulta ollut se, että hallituksemme valitsi väärät ihmiset ja kansalaisjärjestöt valvomaan “disinformaatiota”. Ongelma on siinä, että se ylipäätään valitsi ketään tekemään sitä. Koko “disinformaatioteollisuus” on alusta alkaen ollut olemassa suojellakseen amerikkalaista hallintoa unohdettujen amerikkalaisten ääniltä. Kaikki, mitä se on tehnyt, on kuitenkin myrkytetyn puun hedelmää: nimittäin sen valheen, että Venäjän häirintä, misinformaatio ja “sekaantuminen” olivat se, mikä aiheutti presidentti Trumpin voiton vuonna 2016, eikä niinkään se voittava poliittinen viesti, jota vain hän tarjosi. Tämä irvokas näytelmä on jatkunut nyt riittävän kauan.

AFL- järjestö haastoi Global Engagement Centerin oikeuteen

AFL- järjestö sai oikeudenkäynnissä uusia todisteita siitä, kuinka valtionsensuuriverkosto on rakentunut.(ketjuni)

America First Legal (AFL) julkaisi [20.3.] kohahduttavia uusia asiakirjoja, jotka on saatu Yhdysvaltain ulkoministeriön Global Engagement Centeriä (GEC) vastaan käydyn oikeudenkäynnin yhteydessä ja jotka paljastavat laajan, hallituksen tukeman sensuurioperaation, jonka tarkoituksena on ollut vaientaa amerikkalaiset “misinformaation”, “disinformaation” ja “malinformaation” [”pahantahtoinen informaatio”] varjolla. ..

Tähän kuului mm. suunnitelmallinen koronaan liittyvän keskustelun sensuuri; yhteistyössä mm. Brittien ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa ..

Ironista - korona- propagandaa ajavat voimakkaat tahot halusivat seurata ja sensuroida avointa keskustelua aiheesta ja leimasivat jo etukäteen SEN mahdolliseksi propagandaksi. ..

Ja kuten jo todettu; piiri pieni pyörii. USAID kaulaa myöten mukana ja painopisteiden kirjo laaja ..

Myös tässä viime talvena käydyssä oikeudenkäynnissä tuotiin esille sitä, mitä GEC on oikeasti tehnyt.

.. GEC, joka joutui lopettamaan toimintansa joulukuussa 2024, perustettiin alun perin “torjumaan ulkomaista disinformaatiota ulkomailla”. ..

-> alkujaan sodankäyntiin kehitetty koneisto on sittemmin käännetty kansalaisia vastaan.

Yksityisen sektorin ja (valtiollisen) turvallisuuskoneiston panos on ollut merkittävä (eivät ole demokraattisen valvonnan piirissä). GEC rahoitti myös Atlantic Councilin sensuuri- efforttia ja toimi kanssarahoittajana George Soroksen kanssa ..

AFL kiteyttää hyvin sensuuriverkostosta - sen rakenteesta ja siitä, kuinka se on tilivelvollisuuden ja valvonnan ulkopuolella ..

.. Yhdessä nämä muut ryhmät, joihin ei kohdistunut samanlaisia kansainvälisiä rajoituksia kuten GEC:hen, testasivat disinformaatiotuotteita, mikä johti “Disinfo Cloudin” luomiseen, joka on Yhdysvaltain liittovaltion hallituksen, Euroopan unionin, Ison-Britannian hallituksen, Australian hallituksen ja Viron hallituksen käyttämä salaamaton foorumi “vastapuolen propagandan ja disinformaation torjumiseksi”. ..

Asiakirjat osoittavat myös miten GEC valmensi mm. Poynter- instituuttia sen valheellisessa ja päämäärähakuisessa “false-flag” -logiikalla toteutetussa faktantarkistustoiminnassa ..

Näistä asiakirjoista käy lisäksi ilmi, että sittemmin lakkautettu GEC on pyrkinyt laajalti tukahduttamaan niin sanottua ”misinformaatiota” tekemällä usein yhteistyötä valtion virastojen, ulkomaisten hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden kanssa eriävien mielipiteiden vaientamiseksi.

Ja kuten tuossakin ketjussa totean ..

Tällaiset rakenteethan ovat uhka ihan kaikille niille, jotka toivovat saavansa elää minkäänlaisessa demokratiaa edes muistuttavassa systeemissä - ei vain amerikkalaisille .. Aina vain samat ydinkysymykset nousevat: - kuka saa määrittää “väärän puheen” ? - mitä, ketä tai mitä intressejä tallaiset tahot OIKEASTI edustavat? - mitä päämääriä ne ajavat? - kannattaako oma vapaus antaa pois turvallisuuden verukkeella juuri niille, jotka kauppaavat työkseen uhkia ja pelkoa?

On myös hyvä muistaa, että GEC suljettiin ennen Trumpin virkaanastumista.

‘Ulkoministeriön Global Engagement Center - jota syytetään sensuurin edistämisestä “disinformaation” torjumiseksi verkossa - suljettiin’ | New York Post “.. Ulkoministeriön kiistelty Global Engagement Center (GEC) lopetti toimintansa tällä viikolla sen jälkeen, kun kongressin lainsäätäjät eivät antaneet virastolle uutta toimilupaa hallituksen auki pitämistä koskevissa budjettineuvotteluissa. .. .. GEC joutui edustajainhuoneen republikaanien hyökkäyksen kohteeksi sen jälkeen, kun toimittaja Matt Taibbi paljasti todisteita siitä, että se oli painostanut yhdysvaltalaisia sosiaalisen median alustoja COVID-19 -pandemian alkuvaiheessa sensuroimaan amerikkalaisia verkossa, muka torjuakseen “disinformaatiota”, kuten teorioita, joiden mukaan virus olisi vuotanut Kiinassa sijaitsevasta laboratoriosta. “Saimme selville, että Twitter, Facebook, Google ja muut yritykset kehittivät virallisen järjestelmän, jonka avulla ne voivat ottaa vastaan moderointipyyntöjä hallituksen joka haaralta: FBI:ltä, DHS:ltä, HHS:ltä, DOD:ltä, ulkoministeriön Global Engagement Centeriltä ja jopa CIA:lta”, Taibbi todisti kongressille maaliskuussa 2023. ..”

- NyPost, joulukuussa 2024

Ja kuten lainauksestakin käy ilmi, jupakka juontui aiemmista Twitter Files -paljastuksista - asiaa käsiteltiin Matt Taibbin 17. Twitter Files -julkaisuerässä.

Olen myös itse kirjoittanut Twitter Files -aiheesta tähänkin Substackiin monia artikkeleita - johdanto asiaan seuraavassa.



Yhdysvaltain kongressissa ruodittiin muodostuneen sensuurikoneiston rakennetta

Global Engagement Centeriä käsiteltiin aiemmin myös kongressissa muiden sensuuriteollisen kompleksin toimijoiden ohella Yhdysvaltain kongressin “valtion elinten aseistamista” tutkivan komitean toimesta. Komitea julkaisi tutkimuksestaan raportin, jota jäsensin lyhyessä ketjussa 2024 joulukuussa.

Mitä raportti sitten sisälsi?

Osa 1: Yleinen katsaus Bidenin hallinnon toimista esim. sensuurin saralla ja yleisesti siitä, kuinka valtion virastoja on käytetty hyökkäyksissä mm. kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia vastaan.

Osa 2 käsitteli FBI:n roolia vaalivaikuttajana 2020- presidentinvaaleissa .

Osa 3 on kuitenkin tämän koonnan osalta se keskeisin - aiheisiin kuuluivat:



Perustuslainvastaisen valtiosensuurin “peseminen”/ “kierrätys” sekä tärkeimmät sensuurikoneiston toimijat, mm. ‘Election Integrity Partnership’, ‘The Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab’ ja ‘Department of State, Global Engagement Center’ eli GEC..

(Viimeinen osa 4 on pelkkä liiteosio. Linkki koko raportin sivulle on ketjun alussa, kongressin komitean omassa postauksessa.)

Lopuksi vielä kongressin raporttiin liitten kiteyttämääni: