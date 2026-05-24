Lähdeartikkeli (vuodelta 2025)- video:

'Kuka johtaa WHO:ta? Määrällinen analyysi Bill ja Melinda Gatesin säätiön WHO:lle myöntämistä avustuksista vuosina 2000–2024'

BMJ Global Health. 2025;10:e015343.

https://gh.bmj.com/content/10/10/e015343

Johdanto



Bill ja Melinda Gatesin säätiö (BMGF) on ollut viime vuosina Maailman terveysjärjestön (WHO) toiseksi suurin rahoittaja, ja se on vuosina 2010–2023 kattanut 9,5 % WHO:n tuloista vapaaehtoisilla lahjoituksilla. .. .. Yleisesti oletetaan, että BMGF- säätiön taloudellinen vaikutusvalta antaa sille mahdollisuuden käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa WHO:ssa. BMGF:n ja WHO:n välisestä suhteesta on kuitenkin tehty hyvin vähän empiiristä tutkimusta. .. .. Tutkimuksessamme selvitetään, miten BMGF:n WHO:lle myöntämät varat käytetään. ..

.. Ainakin teoriassa WHO on edelleen sitoutunut näihin arvoihin ..

.. WHO:n kykyä saavuttaa strategiset tavoitteensa haittaa sen rahoitusmalli. Yksi ongelma on sen käytettävissä olevien varojen määrä. ..



.. Toinen ongelma on WHO:n rahoitusmalli .. .. Sen budjetti koostuu kahdesta lähteestä.



[1] Jäsenvaltiot maksavat pakollisia jäsenmaksuja eli säännöllistä budjettirahoitusta, jonka määrä lasketaan kunkin maan vaurauden ja väkiluvun perusteella. .. [2] Vapaaehtoiset lahjoitukset tai talousarvion ulkopuolinen rahoitus tulee jäsenvaltioilta ja muilta kuin valtiollisilta toimijoilta. .. .. Tällä hetkellä *noin yhdeksän kymmenesosaa näistä [2. kohdan] varoista on ”korvamerkittyjä”, eli ne on myönnetty sillä ehdolla, että niillä rahoitetaan avunantajan määrittelemiä toimia ja hankkeita.*



Toisin sanoen, toisin kuin pakollisten jäsenmaksujen kohdalla, lähes kaikissa [näissä] tapauksissa avustusten antaja - ei WHO - määrää, miten nuo vapaaehtoiset lahjoitukset käytetään. ..

Itse kysyn jo etupellossa kysymyksiä:



- Millainen toiminta WHO:n taholta olisi edullista esim. Gates- säätiölle?

- Mihin säätiö saattaisi haluta tukiaan käytettävän?



(How to return the investment?)

.. Bill ja Melinda Gatesin säätiö (BMGF), jonka pääomarahasto on tällä hetkellä lähes 78 miljardia dollaria, on noussut yhdeksi maailmanlaajuisen terveydenhuollon vaikutusvaltaisimmista toimijoista perustamisensa jälkeen vuonna 2000 .. .. BMGF on käyttänyt mittavaa varallisuuttaan luodakseen useita maailmanlaajuisia terveysalan kumppanuuksia, joissa WHO ja muut YK:n järjestöt tekevät yhteistyötä hallitusten, lääkeyritysten sekä muiden yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa keskittyen tiettyihin terveyshaasteisiin. ..

.. Tämä tekee BMGF:stä järjestön toiseksi suurimman rahoittajan, jonka rahoitusosuus on suurempi kuin millään muulla maalla tai järjestöllä lukuun ottamatta Yhdysvaltoja – joka taas ilmoitti tammikuussa 2025 aikovansa vetäytyä WHO:sta. Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vastaavasti kolmantena ja neljäntenä. ..

.. Merkittävää ei ole pelkästään se, kuinka paljon rahaa BMGF myöntää WHO:lle, vaan se, miten nämä varat käytetään. ..



.. BMGF vaikutti WHO:n toimintaan maksamalla konsulttien palkkiot ja lahjoittamalla heidän työaikansa organisaation uudistusprosessien konsultteina. .. .. Jotkut tarkkailijat ovat kiittäneet BMGF:ää siitä, että se on auttanut kattamaan WHO:n budjetin vajeen, mutta toiset ovat ilmaisseet huolensa BMGF:n vaikutusvallasta WHO:ssa. Yksi ongelma liittyy BMGF:n legitiimiyteen ..

.. Säätiötä johtaa sen hallitus, johon kuuluivat vielä äskettäin: Bill ja hänen ex-vaimonsa Melinda; William Gates vanhempi – Billin isä ja itsekin varakas yritysjuristi; sekä miljardööri-sijoittaja Warren Buffett, joka on luvannut lahjoittaa merkittävän osan omaisuudestaan säätiölle. ..

Hallituksessa tapahtuneista viimeaikaisista muutoksista huolimatta yksi ongelma pysyy:

.. Mahdollisuudet asettaa BMGF:n hallitus vastuuseen päätöksistään ja toimistaan ovat kuitenkin edelleen rajalliset. .. .. Toinen huolenaihe liittyy BMGF:n strategiaan. Säätiö on tunnettu ”filantrokapitalismin” kannattaja; kyseessä on lähestymistapa, jonka tavoitteena on soveltaa liiketoimintaosaamista ja -taktiikoita hyväntekeväisyyteen sekä hyödyntää markkinoiden voimaa tuottamaan sosiaalista ja taloudellista tuottoa hyväntekeväisyys- ”investoinneista”. ..

.. Niin kutsuttu ”Gatesin lähestymistapa” globaaliin terveyteen keskittyy ensisijaisesti kohdennettuihin teknisiin ratkaisuihin ..



.. Selkein esimerkki tästä on sen painopiste muutamien ensisijaisten tartuntatautien rokotteiden kehittämisessä ja jakelussa. .. .. Vuonna 2011 Bill Gates totesi Maailman terveysjärjestön neuvoston (WHA) kokouksessa: ”Kun pohdimme, miten voimme käyttää resurssejamme tehokkaimmin, yksi keino erottuu selvästi muista: rokotteet ..



.. Seuraavana vuonna WHA hyväksyi BMGF:n laatiman ”maailmanlaajuisen rokotesuunnitelman”. ..

.. BMGF:n rahoitus WHO:lle on siis tärkeää paitsi rahoitussummien suuruuden vuoksi myös siksi, että säätiön legitimiteettiä globaalin terveydenhuollon toimijana pidetään kyseenalaisena .. .. ja koska BMGF:n lähestymistapa globaaliin terveydenhuoltoon näyttää olevan ristiriidassa WHO:n lähestymistavan kanssa. ..

Löydökset:

.. BMGF jakaa varoja kuuden ohjelman kautta ..



.. BMGF:n WHO:lle myöntämät 10 suurinta avustusta: Niiden osuus on yhteensä 34,5 % (1,9 miljardia dollaria 5,5 miljardista dollarista) BMGF:n WHO:lle myöntämien kaikkien 640 avustuksen kokonaisarvosta. Kaikki avustukset liittyvät polion hävittämiseen laajamittaisen rokotuskampanjan avulla. ..

.. Sen sijaan tarttumattomiin tauteihin osoitettiin vain pieni osa avustusvaroista. ..

[-> eivät palvele rokotteita]

.. 49,4 miljoonaa dollaria (0,9 %) osoitettiin WHO:n yleisiin toimintakuluihin. Osa tämän ryhmän avustuksista on suunnattu suoraan WHO:n pääsihteereille ..

.. On myös mielenkiintoista tarkastella, mitä BMGF:n WHO:lle myöntämät avustukset eivät kattaneet. Terveyteen vaikuttavat laajemmat tekijät on jätetty enemmän tai vähemmän kokonaan huomiotta. ..

.. 2,9 miljardia dollaria (53,3 % kaikista BMGF:n maailmanlaajuisista terveysapurahoista) käytettiin rokotteisiin liittyvien ohjelmien ja hankkeiden tukemiseen. Valtaosa tästä summasta – 2,8 miljardia dollaria (95,6 %) – kohdistui polion hävittämiseen liittyviin ohjelmiin ja hankkeisiin. .. .. Monet BMGF:n WHO:lle myöntämät avustukset, joilla ei suoraan rahoitettu rokotteisiin liittyviä hankkeita ja ohjelmia, kuitenkin tukivat näitä toimia. ..

.. BMGF on myöntänyt WHO:lle 5,5 miljardia dollaria vuosina 2000–2024. Tämä on BMGF:lle huomattava summa .. .. toisaalta, koska kaikki BMGF:n WHO:lle myöntämät avustukset on korvamerkitty tiettyihin tarkoituksiin, säätiö voi suoraan toimia järjestön kautta – hyödyntäen sen asemaa YK:n terveysalan erityisjärjestönä – mutta säilyttää samalla tiukan valvonnan varojen käytön suhteen. Toisin sanoen BMGF:n myöntämät varat edistävät säätiön omaa toimintaohjelmaa eivätkä WHO:n toimintaohjelmaa. ..

.. BMGF:n kiinnostuksen polioon ja WHO:n päätöksen asettaa sen hävittäminen etusijalle ”maailmanlaajuisen kansanterveyden ohjelmallisena hätätilanteena” välillä on selvä yhteys. Tämä käy ilmi, kun tarkastelee lukuja tarkemmin. ..



.. Toisin sanoen polion esiintyvyyden merkittävä lasku tapahtui ennen BMGF:n astumista kuvaan ..

.. Yleisemmin ottaen BMGF:n WHO:lle myöntämä rahoitus keskittyy tukemaan sekä suoraan että epäsuorasti ohjelmia ja hankkeita, joissa tartuntatauteja torjutaan rokotteiden avulla. ..

.. Historiallinen aineisto osoittaa kuitenkin, että rokotteiden ja muiden lääkkeiden kehittäminen ja jakelu eivät yksinään välttämättä ole tehokkain tapa parantaa terveystuloksia .. laaja-alaisen talouskasvun ja köyhiä suosivien sosiaalipolitiikkojen yhdistelmällä oli erittäin tärkeä rooli tartuntatautien taakkaa keventäessä .. .. Tuloksemme osoittavat, että BMGF:n WHO:lle myöntämässä rahoituksessa nämä alueet on jätetty huomiotta. ..

-> ne alueet eivät auta palauttamaan investoitua rahaa

Johtopäätökset



.. WHO:n toiseksi suurimpana rahoittajana BMGF vaikuttaa WHO:n budjetin resurssien epätasapainoiseen jakautumiseen. Säätiön painopisteenä on tartuntatautien torjunta rokotteiden avulla, minkä vuoksi se jättää huomiotta joitakin merkittäviä globaaleja terveyshaasteita, joilla on strategista merkitystä WHO:lle. ..

Artikkelin mukaan ongelmana ei lopulta niinkään ole BMGF:n rahan paljous vaan jäsenmailta tulevien vähyys 😏 - en olisi aivan varma tästä.

.. WHO on pyytänyt joustavampaa ja kestävämpää rahoitusta ja varoittanut, että ilman perustavanlaatuisia muutoksia rahoitusjärjestelyihin se ei pysty saavuttamaan strategisia tavoitteitaan. ..

-> [etenkin] nykymallilla korruptio on ominaisuus

Muistoja kaukaisista Epstein- paljastuksista:

Epsteinin rooli “korvamerkittyjen lahjoitusten” & lahjoittajien ohjaamien rahastojen konseptin kehittämisessä oli merkittävä ..

Bill Gatesin rooli Hanta- kertomuksessa?

Tässä hiljattaisessa WHO- painotteisessa kirjoituksessani Gatesin rooli ja valta tuli esiin kolmella eri taholla:

1) Pandemioiden ennustaminen (GAVI:n kautta):

2) Auktoriteetti globaalin julkisterveyden muotoilussa:

Tällaisen uudistuneen [globaalin] järjestelmän osatekijöitä ovat rikastuttaneet sellaisten oivaltavien yksittäisten kirjoittajien ja tarkkailijoiden ajatukset, kuten muun muassa Jeremy Farrarin (”Spike”), Debora MacKenzien (”Stopping the Next Pandemic”) ja Bill Gatesin (”How to Prevent the Next Pandemic”).

Mm. Bill Gates ja britti Jeremy Farrar nostetaan esille “ajattelevaisina kirjailijoina ja tarkkailijoina”😏 Farrar on ollut merkittävässä roolissa mm. viruksen laboratorioalkuperän peittelyssä.

3) Rokotealan sijoittaja:

