Vilkaisen tässä tätä uutta US kongressin kaupan ja energia- alan asiain valvovan alikomitean raporttia Yhdysvaltain terveysministeriön HHS:n koronapiikityskampanjan asianmukaisuudesta (tai epäasianmukaisuudesta).



Raportti täällä.

"..”We Can Do This” oli COVID-19-rokotteen myynninedistämiskampanja, jonka käynnisti terveysministeriö yhteistyössä Fors Marsh Groupin (”FMG") kanssa. FMG kutsuu itseään täyden palvelun käyttäytymismuutoksen tutkimus- ja strategiayritykseksi. .."



- Peijakkaan lupaava alku…

Terveysministeriön päätarkastaja sai selville, että johtotason henkilöt ministeriössä kiersivät asianmukaisen valvonnan näiden "media- / konsultaatiopalveluiden" tilaamisessa ..

"[elokuussa 2020] HHS:n julkisista asioista vastaavan apulaissihteerin toimisto aloitti COVID-19-tiedotuskampanjan nimeltä ”We Can Do This”, jonka tarkoituksena oli muokata yleisön reaktiota COVID-19-pandemiaan ie. maskien, turvavälien ja tehosterokotteen saannin osalta. .."

Kampanjan keskeisenä tavoitteena oli lisätä kansalaisten luottamusta k- piikkeihin ja samalla lisätä yleistä halukkuutta ottaa piikkejä sekä tehosteita - eli tämä oli siis yleisöön kohdistettu mielenmuokkausprojekti, joka toteutettiin rahalla (ja joka myös poiki rahaa)

"Komitealle toimitettujen raporttien perusteella FMG käytti kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen keskimäärin yli 20 miljoonaa dollaria kuukaudessa."

Jos tähän vipuun kuka menikin, se saatiin osaksi siis aikaan isolla rahalla, ammattitaidolla ja tieteellisellä tiedolla*



(*ei tosin sen suhteen, mikä on ihmisille turvallista)



"FMG:n kampanjastrategiat perustuivat useisiin käyttäytymisen muutosta ja viestintää koskeviin teorioihin, ”ja odotuksena oli, että altistuminen kampanjan viesteille saa aikaan muutoksen kognitiossa, joka edeltää kampanjan tavoitteena olevaa käyttäytymistä”

’Kampanjan käyttämän terveysuskomusmallin mukaan ”henkilön uskomus sairauden tai taudin aiheuttamasta henkilökohtaisesta uhasta yhdessä henkilön uskomuksen kanssa suositellun terveyskäyttäytymisen tai -toimen tehokkuudesta ennustaa todennäköisyyttä, että henkilö omaksuu kyseisen käyttäytymisen”.'

"Lyhyesti sanottuna FMG suunnitteli käyttävänsä CDC:n ohjeita, suosituksia ja sisäistä tieteellistä tutkimusta luodakseen mainosmateriaalia, jonka tarkoituksena oli saada amerikkalaiset vakuuttuneiksi siitä, että ..

.. COVID-19 aiheutti heille tai heidän läheisilleen riittävän suuren uhan ja että heidän olisi siksi noudatettava hallituksen suosituksia ja määräyksiä."



—> pelolla myynti keskiössä; Briteistä löytyy paljon materiaalia tästä. = Populaation pavianisointi liskoaivojen kautta ..

Yhteenvetoa havainnoista raportissa



Terveysviranomaisten suosituksien kriittisimmät osat ovat osoittautuneet "syvästi virheellisiksi" ..

mm. CDC:n johtajan tri Rachel Walenskyn petollinen viestintä ja sen aiheuttamat ongelmat nostetaan esiin..

Tässä nähdään, että tietoista valehtelua harjoitettiin johtavan terveysviranomaisen toimesta.

Komitea näkee anteeksiantamattomana sen, että sekä CDC että hallitus puskivat piikkejä valheellisesti, vaikka niiden tiedettiin olevan tehottomia variantteja vastaan..

Myös tehostepiikkien luvanmyöntämisprosessi näyttää olleen korruptoitunut..

CDC:n Walenskyn rooli aivan muuna, kuin kansanterveyttä ajavana toimijana tai työkaluna alkaa näkyä.. "Tedros- style" 😏

Ja sitten tämä - uskoakseni tämän murhenäytelmän toimeenpanijoiden kohtaloksi vielä koituva - eli lasten perusteeton piikittäminen ..



"Huolimatta [siitä] kasvavasta kirjallisuudesta, joka osoitti, että vakavan COVID-19-infektion riski oli vähäinen, kuolemasta puhumattakaan, CDC jatkoi alle 18-vuotiaiden - jopa 5-vuotiaiden - lasten rokottamista."

Toiminnallaan CDC siis antoi perusteet kampanjan valheelliselle mainonnalle, jossa käytettiin vanhempien pyrkimystä suojella lapsiaan hyväksi ..

Raportissa huomautetaan myös, että piikkien täysi hyväksyntä ja sitä edellyttäneet liittovaltion rokotemandaatit tulivat vähän turhan perä-perään..

Ja tämä on hyvä muistaa, jos joskus palaamme logiikan kaudelle. CDC vaati amerikkalaisilta negatiivisen testituloksen samaan aikaan kun matkustajien rokotepakot (ts. piti esittää todistus) olivat päällä..

Havainnollistavaa tavaraa siitä, millaisin manipulaatiokeinoin lapsien piikitystä koetettiin lisätä ..

"Samaan aikaan kun kampanja edisti sisältöä, jolla kannustettiin yli viisivuotiaita rokotuskelpoisia lapsia hankkimaan rokotukset, kampanja alkoi valmistella vanhempia odottamaan FDA:n lupaa rokotteiden antamiseen alle viisivuotiaille lapsille. .."

Samaan aikaan tietoa lasten piikittämisen tarpeettomuudesta puolestaan vain kertyi..

Paljastui, että CDC oli liioitellut koronakuolemia; selitys?



- "virheellinen algoritmi" 😬



Sitten raportin loppu ja suositukset; tämä olisi varmaan ollut päräyttävä, jos söisin yhä margariinia ja katsoisin televisiota 😏..



"Toisin kuin muut suuret virastot, CDC ei ole koskaan saanut kongressin täydellistä valtuutusta. Ei ole olemassa yhtä ainoaa valtuutussäädöstä, joka määrittelisi viraston yleisen tehtävän ja rakenteen."



- say what..?



toisaalta ei ole vaikea nähdä, kenen hommissa lafka on 😀

Tätä asetelmaa havainnollistaa hyvin se, että tällaista täytyy SUOSSITTAA terveysviranomaiselle:



- "ei pitäisi markkinoida vastoin tuoteselosteessa sanottua"



-- tosin FDA tuntuu olevan samaa suota..

👆ja tätä:



"Terveydenhuollon ja sen virastojen olisi omaksuttava avoimuuden ja tilivelvollisuuden kulttuuri."



- ja oletettu tehtävä (jota ei ole lailla määritelty?) on kuitenkin kantaa vastuuta kansanterveydestä... ??

Tämmöinen. Hyvä että näitä tulee ja että saadaan virallista talteen.



Suosituksiksihan nämä tällaiset kuitenkin jäävät, ellei yleisö ala ottaa aktiivisempaa roolia ja vastuuta meiningistä. Tärkeä on myös seurata kehystystä näissäkin mm. vastuunsiirtelyn kontekstissa.