Ketjuun ja artikkeliin antoi kipinänä tämä postaus, joka oli osana keskustelua aiheesta:

Keräsin sitten ketjuksi tuota keskustelua laajentavia postauksia X:stä.

".. Perusajatuksemme maahanmuuttoasioissa on, että sen tulisi perustua alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan, ei ylhäältä alaspäin suuntautuvaan.



.. Open Society on ainutlaatuisessa asemassa tämän työn tekemiseksi, koska olemme valmiita ottamaan riskejä .."

Verkostot + raha ..

".. Kyse ei ole yhdestä järjestöstä, vaan sadoista Sorosin rahoittamista hyväntekeväisyysjärjestöistä ..



.. Niillä on käytettävissään miljoonia ja miljoonia hallituksia vastaan taistelemiseen. .."

".. Unbound Philanthropy on New Yorkissa toimiva vasemmistolainen lahjoittajien eturyhmä, joka rahoittaa pääasiassa järjestöjä, jotka kannattavat vasemmistolaisia, liberaaleja ja laajentavia maahanmuuttopolitiikkoja. Unboundilla on läheiset siteet George Sorosin Open Society Foundations -säätiöön ryhmän toiminnanjohtajan Taryn Higashin kautta.



Higashi on Open Society Foundations -säätiön neuvoa-antavan komitean jäsen. .."

Yhdysvalloissa mm. maahanmuuttoon liittyvien lakien asiantuntijat ovat kytköksissä Soroksen organisaatioihin ..

Samoin löytyvät maahanmuuttoviranomaisten VASTAISTEN liikkeiden kytkökset:

👆lisää:

".. Alex ja George Sorosin Open Society Foundations -säätiöön taloudellisesti sidoksissa olevat vasemmistolaiset järjestöt ovat nostaneet kanteen, jolla pyritään kieltämään maahanmuutto- ja tulliviranomaisen (ICE) agentteja pidättämästä laittomia maahanmuuttajia oikeustaloissa. .."

Maahanmuuton mallimaa Ruotsi on ollut jo pitkään yhteyksissä Soroksen kanssa (linkki 1998 artikkeliin) ..

".. Soros hämmensi ruotsalaisia tiedotusvälineitä pysymällä vierailunsa aikana tavoittamattomana ja näkymättömänä, vaikka kävi ilmi, että hän tapasi Ruotsin kuninkaan Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian, useita Ruotsin hallituksen ministereitä sekä edustajia parista Ruotsin vaikutusvaltaisimmasta finanssisuvuista, Bonniereista ja Wallenbergeista. Ruotsin finanssialan vaikuttajien kokous Tukholman kauppakorkeakoulussa (the Stockholm School of Economics) vedettiin ilman Sorosin ilmoitettua osallistumista. .."

Linkit Facebook- sensuuriin:

".. Alkuperäinen johtokunta (sensuurilautakunta, joka päättää, mitkä viestit blokataan) – samoin kuin uudet jäsenet – on täynnä vasemmistolaisia, mukaan lukien vasemmistolaisen miljardööri George Sorosin läheinen ystävä, joka on toiminut tämän Open Society Foundations (OSF) -säätiön hallituksessa. Tämä on tärkeää, koska valvontaelin, kuten sitä virallisesti kutsutaan, päättää, mitkä viestit estetään tällä maailman suosituimmalla sosiaalisen median sivustolla, jolla on arviolta 3 miljardia käyttäjää. .."

Tästä ääneen puhumista on pidetty myös Orbánin suurimpana syntinä ..

".. Pääministeri Orbán muistutti maailmalle, mistä juuri tämä loputon maahanmuuttoa ajava paine on peräisin. ”Muistan hyvin, kuinka George Soros julkaisi suunnitelmansa englanniksi Project Syndicate -julkaisussa. Se tapahtui 26. syyskuuta 2015”, hän sanoi. ”Ja hän julkaisi suunnitelman. Hän sanoi, ja lainaan häntä: ’Tässä ovat kattavan suunnitelmani kuusi osa-aluetta.’”



Keskeinen lause, joka kaikuu yhä tänään: Soros julisti, että EU:n ”on otettava vastaan vähintään miljoona turvapaikanhakijaa vuosittain lähitulevaisuudessa”. Hän esitti, että Eurooppaan ajettaisiin maahanmuuttajia joukkovelkakirjojen, turvallisten reittien ja pakollisen taakanjaon avulla, ja että hänen laaja kansalaisjärjestöverkostonsa tukisi tätä.



Pääministeri Orbán ei säästellyt sanojaan käynnissä olevasta taistelusta. "Tämä ei siis ole salaisuus. Se on suunnitelma, jonka toteutus on käynnissä. Se on kirjoitettu. Se on julkaistu. Se on tiedossa. Taistelemme siis järjestäytynyttä jengiä vastaan, jota kutsutaan George Sorosin imperiumiksi, kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat kaikkia, jotka rikkovat oikeusjärjestelmäämme ja ylittävät rajamme." .."

Mallia Kanadasta:

'Maahanmuuttoministeriön tiedotteessa todetaan, että Sorosin tukema hyväntekeväisyysjärjestö on "vakiinnuttanut asemansa" ministeriössä'

".. Kolmen vuoden, muutaman valituksen ja tietosuojavaltuutetun maahanmuuttoministeriötä vastaan antaman päätöksen jälkeen – jossa ministeriötä syytettiin asiakirjojen salaamisesta ja niiden olemassaolosta valehtelemisesta – Rebel News voi vihdoin julkaista 28 sivua ministeriön muistioita ja sähköposteja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti Kanadan hallituksen ja George Sorosin Open Society Foundation -säätiön välistä yhteistyötä.



Kumppanuussopimus allekirjoitettiin vuonna 2016, ja Rebel News aloitti vuonna 2018 tietojen saantia koskevan tutkimuksen, joka koski miljardöörin tukemaa hanketta maahanmuuton lisäämiseksi Kanadaan. ..



.. Soros- kumppanuuden tavoitteisiin kuuluu markkinointikampanja, jonka tarkoituksena on ”parantaa pakolaisista ja muista maahanmuuttajista vallitsevaa mielikuvaa”.



Sähköposteissa oli kuvia entisestä ministeristä John McCallumista Sorosin seurassa, ja niissä ylpeiltiin ohjelman menestyksellä:



”Kaksikymmentä kuukautta aloitteen käynnistämisen jälkeen GRSI (Global Resettlement Sponsorship Initiative) on saavuttanut tai on saavuttamassa tavoitteensa turvapaikkojen lisäämisestä, vieraanvaraisten yhteisöjen luomisesta ja pakolaisista vallitsevan mielikuvan muuttamisesta.”



Tiedotteessa todettiin, että Open Society Foundations -kumppanuus oli ”vakiintunut” ministeriössä. .."

Globaalia toimintaa ..

".. Miljardööri ja hyväntekijä George Soros kertoo käyttävänsä 500 miljoonaa dollaria pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamiseen tähtääviin hankkeisiin. .."

Soros on rahoittanut myös "oikeamielisien" (proge-woke) piirisyyttäjien vaalikampanjoita - mm. Yhdysvaltain oikeusministeri varoitti tästä ..

".. Oikeusministeri William Barr on varoittanut, että liberaali miljardööri George Soros on rahoittanut radikaaleja syyttäjäehdokkaita eri puolilla maata.



"Viime aikoina on ilmaantunut kehitys, jossa George Soros on tullut mukaan pääasiassa demokraattien esivaaleihin, joissa äänestysaktiivisuus on ollut vähäistä, ja sijoittanut paljon rahaa sellaisten henkilöiden valitsemiseen, jotka eivät ole kovin myötämielisiä lainvalvontaa kohtaan eivätkä näe viran tehtävänä rikollisten tuomitsemista ja syytteeseen asettamista, vaan muiden sosiaalisten tavoitteiden ajamista", Barr kertoi Martha MacCallumille.



"He ovat alkaneet voittaa useissa kaupungeissa, ja mielestäni he eivät ole antaneet poliisille asianmukaista tukea." .."

👆

'Sorosin rahoittama Virginian osavaltion syyttäjä väittää, että karkottaminen on ”oikeuden vääristämistä”'

".. Vaalikampanjansa yhteisösivulla Descano lupasi vastustaa karkotuksia ja kertoi potentiaalisille äänestäjille, että ”aina kun se on mahdollista, Steve tekee syytteiden nostamista ja syyllisyyden tunnustamista koskevia päätöksiä, joilla rajoitetaan tai vältetään maahanmuuttoon liittyviä seurauksia”. .."

Jerusalem Postin mielipidekirjoituksessa 10 vuotta sitten hahmotellaan kokonaiskuvaa - nyt päästään jo asiaan!

'Meidän maailmamme: Sorosin maailmanlaajuinen kaaoskampanja'



".. Päällisin puolin näyttää siltä, ettei hänen tukemillaan lukuisilla ryhmillä ja henkilöillä ole mitään yhteyttä toisiinsa. Mitä yhteistä ilmastonmuutoksella ja afrikkalaisten laittomalla maahanmuutolla Israeliin oikeastaan on? Entä mitä yhteistä Occupy Wall Street -liikkeellä ja Kreikan maahanmuuttopolitiikalla on? Tosiasia kuitenkin on, että Sorosin tukemilla hankkeilla on yhteisiä peruspiirteitä.



Ne kaikki pyrkivät heikentämään länsimaisissa demokratioissa toimivien kansallisten ja paikallisten viranomaisten kykyä valvoa maansa ja yhteisöjensä lakeja ja arvoja.



Ne kaikki pyrkivät haittaamaan vapaita markkinoita, olivatpa ne sitten taloudellisia, ideologisia, poliittisia tai tieteellisiä. Ne tekevät niin demokratian, ihmisoikeuksien, taloudellisen, rodullisen ja sukupuolisen oikeudenmukaisuuden sekä muiden ylevien käsitteiden nimissä.



Toisin sanoen niiden tavoitteena on horjuttaa länsimaisia demokratioita ja tehdä mahdottomaksi, että hallitukset voisivat ylläpitää järjestystä tai että yhteiskunnat voisivat säilyttää ainutlaatuiset identiteettinsä ja arvonsa. .."

Ketkä sitten ei diggaa Soroksen jutuista - mikä sinänsä hauskaa kun meidän tuoreita "uutisia" ja keskustelua katsoo 😏..

Venäjä kieltää George Sorosin säätiön valtion turvallisuudelle aiheutuvan “uhan” vuoksi Reuters 30. marraskuuta 2015 Kirjoittanut Jennifer Ablan NEW YORK, 30. marraskuuta (Reuters) – Venäjä on kieltänyt hedge-rahastomiljardöörin ja filantroopin George Sorosin perustaman demokratiaa edistävän hyväntekeväisyysjärjestön väittäen, että se uhkaa sekä valtion turvallisuutta että Venäjän perustuslakia.

Miksi Peking julisti yhdysvaltalaisen miljardööri-sijoittajan George Sorosin ”kiinalaisten viholliseksi”

Tässä vielä tuoreita näkemyksiä halki koko spektrin liittyen Unkarin hiljattaisiin vaaleihin ..



Ja vielä niille, joiden kuulen sanovan:

"Tämä on oikeiston propagandaa."

Minä vastaankin:

- Ihan takuulla on.

Mutta onko se totta?

Se on se olennainen kysymys.

”Se, mikä on ajankohtaista mediassa, on lopullista. Synti voidaan muuttaa hyveeksi, hyve synniksi; propaganda voidaan muuttaa totuudeksi, totuus propagandaksi; kauneus voidaan tulkita uudelleen kitschiksi ja rumuutta ylistää kauneutena.” - Bruce G. Charlton

