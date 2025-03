(Olen seurannut aihetta tiiviisti ja arkistoinut aineistoa viikoittain jo useamman vuoden verran.)

Alkuperäinen ketju täällä.

Ohessa ensimmäinen artikkelini aiheesta:

Mikä Gain - of - Function (GoF) -tutkimus?

Puolustus on paras hyökkäys?

Esimerkiksi Ukrainan biolaboratorioista käydyissä keskusteluissa näkyi joskus sitä argumenttia, että kyseessä ei voi olla bioaselaboratoriot, koska ne ovat osana "kansanterveydellisiä tai biopuolustuksellisia" kokonaisuuksia. Asialla ei kuitenkaan ole viime kädessä merkitystä.

https://x.com/SecondRayer/status/1857729815454855580

Esimerkiksi räjähde on yhä räjähde - riippumatta siitä, tehdäänkö se esimerkiksi siviilitehtaassa rakennusalaa varten vai asetehtaassa sodankäyntiä varten - analogia pätee vielä paremmin, jos näiden tuhovoima on toisiaan vastaava.



GoF- tutkimuksen ajatuksena pähkinänkuoressa on "pirullistaa" esim. virusta sillä verukkeella, että sitten tiedettäisiin, kuinka vaarallinen se voisi pahimmillaan olla. Tuon jälkeen tarkoituksena olisi sitten kehittää siitä varten lääkinnälliset vastatoimet (mm. rokotteet). Siitä siis tuo "puolustus"- konsepti ..

On tärkeää kuitenkin ymmärtää, että asetelma vaatii mahdollisesti äärimmäisten vaarallisten patogeenien viilausta ja varastointia. Tämä tosiasia vie paljon merkitystä siltä, onko itse tutkimuksessa kyseessä hyökkäys- tai puolustustarkoitus. Puolustustarkoituksessa kehitetty virus voidaan yhtä hyvin vapauttaa taikka se voi karata.

Ylittävätkö riskit hyödyt?

Tärkeä kysymys onkin se, ylittävätkö riskit hyödyt? Koronan suhteen tämä on noussut esiin siinä, että SARS Cov 2:ta varten laboratorioissa tehtaillut keskeiset muutokset ovat sellaisia, että monet asiantuntijat ovat arvioineet todennäköisyyden niiden ilmaantumiseksi luonnossa mutaatioiden kautta olevan astronomisen pieni.

https://x.com/SecondRayer/status/1810206597752213901

Jatkokysymys onkin se, voiko olla mahdollista, että GoF-/ toiminnantehostamistutkimus lisääkin globaalia pandemiariskiä sen sijaan, että se virallisen selityksen mukaisesti lisäisi "pandemiaturvallisuutta"?

OneHealth -juonne



GoF- tutkimukseen liittyy myös muitakin, tietyllä tavalla synkempiä kytköksiä.



Sillä on tärkeä rooli myös nyt taustalla ajettavassa "OneHealth" -agendassa. Kyseessä on projekti, joka ajaa tarinaa siitä, että käytännössä ihmisen koko elinympäristö muodostaa "uhan" ja "pandemiariskin", koska joka paikassa on potentiaalisesti "ihmiseen hyppääviä" viruksia (zoonoosin pusku).

https://x.com/SecondRayer/status/1770360734741918144

Agendaa ajavien mukaan tämä vaatii valtavan, miljardien infrastruktuurin globaalisti (joka myös tulisi myös hyödyttämään aikamoista joukkoa sidosryhmiä) - etenkin jos siitä haluttaisiin tehdä osa "uutta normaalia".



Kylkiäisenä tähän tulisi yhä syvemmälle ulottuva kansalaisten ja ympäristön valvonta sekä käytännössä kansanterveydellisten päätösten siirtäminen pois valtioilta keskitettyihin globaaleihin elimiin (entistä enemmän) ..

https://x.com/SecondRayer/status/1778309807251886203

Käytännössä kyseessä siis olisi eräänlainen globaalien "pandemiamarkkinoiden" liiketoiminnan ja teollisuuden ala - ja OneHealth kehyksessähän bisnes takuulla kävisi kuumana ..



https://threadreaderapp.com/thread/1821434206557212759.html

Kytkös lääketeollisuuteen, viranomaisiin ja asiantuntijoihin

Toinen GoF- tutkimuksen synkkä kytkös on sen kiinnittyminen rokoteteollisuuteen, terveys - ja valvontaviranomaisiin sekä asiantuntijoihin. Vertauskuvallisesti voidaan ajatella, kuinka älytöntä olisi vaikka antaa jollekin lupa palkata varkaita ja sitten rahastaa suurella katteella sillä, että ottaa kiinni näitä itse palkkaamiaan varkaita?

Tästä joitain hyviä esimerkkejä seuraavissa:



Esimerkiksi Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel oli merkittävässä roolissa Wuhanin laboratorion rakentamisessa. (saati sitten se, että Modernan jo aiemmin patentoimassa sekvenssissä on havaittu yhtäläisyyksiä SARS Cov 2 osien kanssa)

https://x.com/AGHuff/status/1672218014890983428

Amerikkalaiset terveysviranomaiset ja auktoriteetit ovat edunsaajina rokotteiden "menestyessä"..



- ja mitä tarvitaan, että rokote menestyy? → Kysyntä

- Millä tavoin voidaan sitten vaikka luoda kysyntää?

→ Odottamaton "uusi" ja "vaarallinen" ihmisiin helposti tarttuva virus voisi olla kova; etenkin jos se lanseerataan massiivisella pelkopohjaisella globaalilla mediakampanjalla ..?

https://x.com/SecondRayer/status/1797523799828500986

Erikoista on myös se, että GoF- tutkimukseen itse kaulaansa myöten sekaantuneita yksilöitä on käytetty asiantuntijoina niin keskusteluissa viruksen alkuperästä, rokotteiden tarpeellisuudesta kuin tarvittavista "koronatoimista".

https://x.com/SecondRayer/status/1841007654422135194

Yksi henkilökohtainen suosikkini, joka oli mukana - ei pelkästään yllä olevan Proximal origin -väännöksen luomisessa - mutta myös pandemia- paniikin mahdollistaneen PCR- testin version viilaamisessa "globaaliksi kultastandardiksi" on saksalainen Drosten...

https://x.com/SecondRayer/status/1841018125354991934

☝️

Lopuksi

Allekirjoittanut siis näkee tämän kokonaisuuden:



Iso Farma - OneHealth/Pandemiamarkkinat - GoF & biopuolustus



.. viimeisimpänä "lääketeollisen kompleksin" inkarnaationa, johon meidän kansalaisten on otettava aktiivisesti kantaa, kun vielä voimme.

Jos tällaisen rakenteen annetaan kasvaa "uudeksi normaaliksi", alkavat presidentti Eisenhowerin esiin nostamat "sotateollinen kompleksi" ja sen toimintamallit tuntua harmittomalta liiketoiminnalta.



Ystäväni Spartacus nostaa tuon synkimmän vinkkelin tässä postauksessa oivasti esille:

https://x.com/NameIsSpartacus/status/1850565933703791036

☝️ suomensin joskus tuosta otteita täällä..

Loppu/