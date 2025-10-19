(Lähde youtubessa)

Kävin porisemassa @SadeshowPodcast :issa Aten kanssa mm. teemoista: Sananvapaus, propaganda, sensuuri ja demokratia, etupäässä havainnon kaappaus -konseptin pohjalta.. Kiitos kutsusta Atelle - oli hyvät jutustelut! Laaja- alainen ja pätevä podcast - kannattaa ottaa seurantaan!

Median tila, propaganda ja sensuuri - Antti Säippä on tutkinut median tilaa yli 7000:n läpikäymänsä ja arkistoimansa artikkelin ja tutkimuksen kautta, sekä kirjoittaa kansalaisjournalistina havaintojaan auki Substackissa. Antti on myös nähnyt kriisiuutisoinnin monet puolet toimiessaan Naton operaatiossa Balkanilla. Taustaltaan Antti on journalismia ja politiikan tutkimusta opiskellut yhteiskuntatieteilijä erikoistumuksenaan rauhantutkimus, konfliktien hallinta ja interventiot.

🎙️ Antin kanssa keskustellaan olisiko uutisvirtaa kuratoimalla mahdollista vaikuttaa havaintoomme meidän sitä tiedostamatta. Mitä uutissyötteessä jää kertomatta ja onko mahdollista että valikoitua kuvaa orkestroidaan? Lisäksi pohditaan sananvapautta, vihapuhetta, vertaissensuuria ja leimaamisen kulttuuria, sekä mitä seurauksia sillä olisi demokratialle jos ihmisten yleiseen mielipiteeseen pystyttäisiin huomaamattamme vaikuttamaan.

👉🏼 Teemmekö johtopäätöksemme maailman tilasta itsenäisinä ja vapaina toimijoina?

👉🏼 Onko informaatiosodankäynti jotain muuta kuin miten sitä tulkitsemme?

👉🏼 Miten voimme antaa tietoon perustuvaa suostumusta tilanteessa jossa tietoa ei ole?

👉🏼 Mihin demokratia pohjautuu jos saamamme tieto ei ole objektiivista?

💡 Jaksossa pohditaan myös keinoja julkisen narratiivin tutkivaan kyseenalaistamiseen sekä kuinka säilyttää mielenrauha informaatiosodankäynnin aikakaudella.