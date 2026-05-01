“.. Akateemisissa piireissä näyttää vallitsevan yhä laajempi yksimielisyys siitä, että vertaisarviointijärjestelmä – joka aikoinaan oli akateemisen tutkimuksen selkäranka – on romahtanut. Mutta onko tilannetta mahdotonta korjata? - Ehkä. ..

.. Sen sijaan, että luopuisimme koko hankkeesta, uskomme kuitenkin löytäneemme uudenlaisen ratkaisun. Tarkastellaan kuitenkin ensin, missä tämä järjestelmä meni pieleen. ..

Järjestelmän taustasta

.. Keskiajalla suurin osa tieteellisestä tutkimuksesta julkaistiin omakustanteisesti, sillä tutkijat jakoivat löydöksiään keskenään. Alan kasvaessa tämä kävi kuitenkin epäkäytännölliseksi, ja niin syntyi tieteellinen [aikakausi]lehti ..

.. Ajan myötä tutkijoiden määrä kasvoi jatkuvasti, ja he kaikki kohtasivat yhä suurempaa painetta - on julkaistava, julkaistava ja julkaistava – jotta tulisi palkatuksi, jotta saisi vakinaisen viran ja jotta olisi oikeutettu apurahoihin – josta taas seurasi, että lehtien toimittajien työtaakka kasvoi ylivoimaiseksi. ..

.. Niinpä he keksivät, että vedosten arviointi voitaisiin ulkoistaa palkattomille arvioijaryhmille, jotka koostuisivat saman tai lähialan tutkijoista, joilla oli (ainakin teoriassa) pätevyys arvioida kyseessä olevan tutkimuksen laatua. ..

.. Tämä keventäisi toimittajien työmäärää ja antaisi samalla lopputulokselle lisävakuutuksen sen luotettavuudesta. Se, oliko tietty tieteellinen artikkeli julkaisemisen arvoinen, ei enää riippunut vain yhdestä tai kahdesta henkilöstä, vaan siitä päätti ryhmä ”sokeita” asiantuntijoita. Näin ollen nimike ”vertaisarvioitu” nousi tieteellisen tutkimuksen kultaiseksi standardiksi. ..

Järjestelmän ongelmat alkavat ilmetä

.. Se oli alun perin varsin hyvä järjestelmä, ja se toimi kohtuullisen hyvin pitkään. Mutta nyt se näyttää tulleen tiensä päähän .. Vaikka lehtiä ja arvioijia on yhä enemmän, järjestelmä on romahtanut, kuten kaikille suurille ja monimutkaisille järjestelmille lopulta käy..”

Toistettavuuskriisi

.. Tiedämme tämän olevan totta, koska Stanfordin yliopiston tutkija John Ioannidis havaitsi jo 20 vuotta sitten ongelman, joka on sittemmin tullut tunnetuksi nimellä ”toistettavuuskriisi” ..



.. Ioannidis väitti vuonna 2005 julkaistussa uraauurtavassa artikkelissaan ”Why Most Published Research Findings Are False” (päivitetty vuonna 2022), että suurin osa julkaistuista tutkimustuloksista on virheellisiä.

“.. Tutkijat ovat yleisesti yhtä mieltä siitä, että toistettavuuskriisi on todellinen, vaikkakaan ei ehkä aivan niin laajalle levinnyt kuin Ioannidis antaa ymmärtää. ..

.. Mitä tällä on tekemistä vertaisarvioinnin kanssa? On selvää, että .. toistettavuuskriisiä ei olisi, jos vertaisarviointi todella toimisi. ..

Tarkkuus ei ole suurin ongelma

.. Valitettavasti järjestelmän tarkkuus ei ole edes suurin ongelma. Kuten monet muutkin instituutiot, se on muuttunut erittäin politisoituneeksi kaikukammioksi. ..

.. Sen sijaan, että vertaisarviointi toimisi mekanismina totuuden selvittämiseksi ja levittämiseksi tieteellisen valvonnan ja tasapainottavan järjestelmän kautta, siitä on tullut väline “oikeaoppisuuden” edistämiseen ja siihen pakottamiseen. ..”

“.. Tieteellisten lehtien toimittajat ja arvioijat eivät enää muodosta tutkijayhteisöä, jossa tutkijat testaavat toistensa hypoteeseja tiukasti mutta kollegiaalisesti, vaan he ovat nimittäneet itsensä portinvartijoiksi. Sisään pääsevät vain ne, jotka lausuvat oikeat tunnussanat. ..”



Ilmastonmuutos esimerkkinä (hyvä valinta👍)

“.. Jokainen, joka kyseenalaistaa tämän vakiintuneen näkemyksen, on tutkimuksensa laadusta tai perustelujensa loogisuudesta riippumatta suurissa vaikeuksissa yrittäessään saada tuloksiaan julkaistuksi johtavissa lehdissä. ..”



Trans- gender -ideologian pusku kerrannaisilmiöineen toinen hyvä 👍👍

“.. miksi vain harvat tutkijat kyseenalaistivat väitteen? .. Tiedätte vastauksen ..”

Trans- asiaan vahvasti liittyen kaksi; ei kolme havainnollistavaa näytettä:

Uutta suomalaista tutkimusta (konekäännetty alkuperäisestä englanninkielisestä):

‘Psykiatrinen sairastuvuus nuorilla ja nuorilla aikuisilla, jotka ottivat yhteyttä sukupuoli- identiteettipalveluihin Suomessa vuosina 1996–2019: rekisteritutkimus’

Tavoite



Tutkia vakavan psykiatrisen sairastuvuuden esiintyvyyttä sukupuolen perusteella hoitoon ohjatuilla nuorilla, keskittyen sukupuolten välisiin eroihin ja lääketieteelliseen sukupuolenkorjaukseen liittyviin tuloksiin.



Tulokset



Sukupuoliväestöryhmään kuuluvilla nuorilla havaittiin merkitsevästi suurempi psykiatrinen sairastuvuus kuin verrokkiryhmällä sekä ennen lähetettä että vähintään 2 vuotta lähetteen jälkeen. Vuoden 2010 jälkeen ohjatuilla oli suuremmat psykiatriset tarpeet kuin aikaisemmilla kohorteilla sekä ennen lähetettä että vähintään 2 vuotta ohjausta myöhemmin. Lääketieteellisen sukupuolenkorjauksen läpikäyneillä nuorilla psykiatrinen sairastuvuus lisääntyi merkittävästi seurannan aikana – nousten 9,8 %:sta 60,7 %:iin naisistavassa sukupuolenkorjauksessa ja 21,6 %:sta 54,5 %:iin miehistävässä sukupuolenkorjauksessa. ..



Johtopäätökset



Vakava psykiatrinen sairastuvuus on yleistä sukupuolen perusteella hoitoon ohjatuilla nuorilla, ja se näyttää olevan yleisempää niillä, jotka on ohjattu hoitoon viimeaikaisen ohjausmäärien jyrkän nousun jälkeen. Psykiatriset tarpeet eivät häviä lääketieteellisen sukupuolenkorjaushoidon jälkeen. ..”

3) Käytäntö, joka havainnollistaa samalla hyvin tämän artikkelin sanomaa (Kaltiala on yllä sivutun tutkimuksen eräs kirjoittaja):

Lääkärilehdessä(16.5.2025) Tampereen yliopiston nuorisopsykistrian professori Riittakerttu Kaltiala kertoo joutuneensa maalituksen uhriksi. Hänen luentojaan vaaditaan peruttaviksi ja Taysiin esitetään valheita hänen työskentelystään.

Osa toimijoista näyttää Kaltialan mukaan olevan sitoutunut organisaatioihin ja mediaan.



Tälläkin hetkellä netistä löytyy törkeästi mustamaalaava adressi, jossa Kaltialan "virkarikoksia" vaaditaan tutkittavaksi. Adressin alullepanija on transaktivisti, jota markkinoidaan kahden tilaisuuden yhteydessä Setan sivuilla.

Brownstonen artikkeli jatkaa:



“.. Rehellisesti sanottuna on helppo ymmärtää, miksi näin tapahtuu. Emme edes väitä, että se olisi täysin pahantahtoista. Se on vain osa ihmisluontoa. ..”

* En olisi aivan varma tästä kyllä itse; otan kantaa tarvittaessa vielä ketjun lopussa ..

“.. Mutta tietysti myös politiikka – ja erityisesti ideologia – vaikuttavat usein asiaan. ..

.. Nuorten tutkijoiden on edelleen kumartava vanhempien kollegoidensa ideologisia jumalia. Heidän on osoitettava asianmukaista kunnioitusta käsitteille kuten ”monimuotoisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus”, ”valkoisuus” ja ”syrjäytyneet väestöryhmät”, vaikka näillä käsitteillä ei olisi minkäänlaista yhteyttä heidän tutkimukseensa tai, mikä vielä pahempaa, vaikka heidän tutkimustuloksensa eivät tukisikaan niitä. ..”

* Esimerkkinä: jututin taannoin AI:tä “valkoisuusnormista” ja sen tuomisesta tieteeseen ..

Artikkeli jatkaa:



“.. Mitä siis nyt? Uskomme, että on aika palata keskiaikaiseen ”tutkijayhteisön” malliin – 2000-luvun tyyliin .. modernin teknologian avulla tutkijat voivat todellakin ”jakaa” käsikirjoituksiaan ja jakaa keskeneräisiä töitään kollegoille ympäri maata ja ympäri maailmaa. ..

.. Ajatuksemme on perustaa jokaiselle tieteenalalle viralliset verkkofoorumit, joihin tutkijat voivat julkaista esseitä ideoistaan missä tahansa vaiheessa: esittää teoreettisen taustan, esittää hypoteeseja, julkistaa tutkimustuloksia (mukaan lukien tutkimusmenetelmät) sekä tehdä johtopäätöksiä tai ennusteita. ..”

“.. Tämän lähestymistavan yksi etu on, että se on iteratiivinen: kukin tutkija voi jatkaa edeltäjiensä työtä. Toinen etu on, että tutkijat voivat ”julkaista” riippumatta siitä, millaisia sadut tulokset ovat. ..”

= ei portinvartijoita ja tieteellistä “harvainvaltaa”

“.. On selvää, että jotta tämä järjestelmä voisi lopulta korvata nykyisen vertaisarviointijärjestelmän, yliopistojen olisi omaksuttava se ja selvitettävä, miten tutkijoiden tuottavuutta arvioidaan esimerkiksi vakinaistamisprosessissa ja muissa vastaavissa tilanteissa ..”

Asioita, joita kyseinen artikkeli ei käsitellyt tarkemmin

Jatkan kuitenkin vielä hiukan. Tässä oli mielenkiintoinen suomeksi kääntämäni katsaus vertaisarviointi - ja aikakausilehtijärjestelmän nykytilaan (2022):

Maxwell - Epstein -juonne?

Toinen juonne - jota Brownstonen artikkelissa ei juuri käsitelty - taas on syvempi, synkempi ja vähemmän poliittisesti korrekti. Ja siinä tulee vastaan - kyllä Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwellin isä Robert Maxwell.

Robert Maxwell siis on Epsteinin rikoskumppanin, Ghislaine Maxwellin isä; mutta entä sitten Epstein itse? Mikä oli Epsteinin rooli isossa kuviossa?



- Escapekey esitti näkemyksiään omassa artikkelissaan, jota käsittelin suomeksi Stackissani ..

Maxwell ja Epstein ovat molemmat osa saman prosessin jatkumoa?

Tuon artikkelin ansio on ennen kaikkea siinä, miten se havainnollistaa pitkään peliin pohjautuvaa, ja maailmaan radikaalisti vaikuttavaa vaiheittaista toimintamallia .. tuossa se tapahtuu digivaluutan esimerkin kautta.

Historiallinen konteksti

Järjestelmän modernin ilmentymän ydinajatus

".. Koko järjestelmän toiminta edellyttää vain yhtä asiaa: määritelmää siitä, mikä on ”hyvää”. Tällä hetkellä NGFS- mallit perustuvat ilmastoriskeihin. Mutta koneistohan ei lopun perin välitä siitä, mikä on tavoitteena. .." .. → ainoa merkitys on siis sillä, kuka tätä infraa hallinnoi sekä ohjelmoi ja mistä lähtökohdista; millaisia päämääriä varten (ja se ei taida todellakaan olla kansallisvaltiossa aukottomassa vaalisysteemissä äänestävä kansalainen) ..”

