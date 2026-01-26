Pohja- artikkeli:

Oma ketjuni X:ssä:

Robert Malone kirjoittaa:



“.. “Nudge”-tekniikan käyttö, käyttäytymispsykologian strateginen soveltaminen, data-analytiikka ja hienovarainen digitaalinen manipulointi kansalaisten käyttäytymisen ohjaamiseksi, on yleistynyt viimeisen vuosikymmenen aikana, etenkin ns. länsi-demokratioissa ..”





Muistutuksena korona- ajalta Suomesta:

Ja täällä lisää:

Malone jatkaa:



“.. Nudge- tekniikka viittaa psykologisten, sellaisten informaatio- tai teknologisten vihjeiden tarkoitukselliseen suunnitteluun ja käyttöön, jotka ohjaavat hienovaraisesti ihmisten valintoja ja käyttäytymistä ilman avointa pakottamista ..

.. nudge-tekniikan ytimessä on “valinta-arkkitehtuuri”: päätöksentekijät, yrityssuunnittelijat tai algoritmisuunnittelijat järjestävät ympäristön siten, että yksi vaihtoehto on helpoin, näkyvin tai emotionaalisesti houkuttelevin polku. ..”

Ja asiaan käytetään huomattavia resursseja - Yhdysvalloissa tarttuvien tautien keskus CDC:

“.. Yhteensä CDC käyttää noin 4–6 prosenttia .. budjetistaan käyttäytymistieteeseen perustuvaan suostutteluun .. (viime vuosina miljardeja veronmaksajien dollareita) .. Suurin osa näistä varoista on käytetty kampanjoihin, joissa on hyödynnetty emotionaalista manipulointia avoimen tieteellisen viestinnän sijaan. ..”

“.. Käyttäytymisen ohjaus on käyttäytymistieteen, data-analytiikan ja psykologisen suunnittelun järjestelmällistä käyttöä kansalaisten käyttäytymisen ohjaamiseksi hallituksen asettamien tavoitteiden suuntaan ilman avointa pakottamista tai nimenomaista laillista pakkoa. ..

.. Esimerkkejä [toimintamallista] ovat emotionaalinen kehystys, sosiaaliset normit, palkkio- ja rangaistusrakenteet sekä algoritminen personointi. ..”

Käytännön esimerkkiä Briteistä koronakiiman kuumimpina hetkinä:

Malone jatkaa:



“.. Avoimen keskustelun kautta suostuttelemisen tai täytäntöönpanokelpoisten lakien säätämisen sijaan käyttäytymisen ohjaus muokkaa päätöksiä alitajuisella tasolla hyödyntämällä psykologian, neurotieteen ja laajamittaisen datan tuottamaa tietoa. ..

.. Lopputuloksena on moderni pehmeän hallinnan muoto: hallinto, jossa käytetään ennalta suunniteltuja valintaympäristöjä, jotka säilyttävät vapauden ulkoisen kulissin, mutta ohjaavat kuitenkin käyttäytymistä institutionaalisten etujen mukaisesti. ..”

“.. Nudge- ja käyttäytymisen ohjaus muuttuvat teknologisiksi digitaalisen datan ja tekoälyn integroinnin kautta; algoritmit, jotka personoivat nudget reaaliaikaisen käyttäytymisanalyysin avulla. ..”

💯



“.. Hallitukset ja yritykset käyttävät nykyään ennustemallinnusta, mikrotargetointia ja sitoutumismittareita hienosäätääkseen vaikuttamista, olipa kyse sitten rokotteiden ottamisesta, poliittisista mielipiteistä tai tuotteiden, kuten lääkkeiden, myynnistä. ..”

“.. Pohjimmiltaan nudge-tekniikka on digitaalisen käyttäytymisen hallinnan näkymätön käsi: se säilyttää vapaata valintaa koskevan ulkoisen vaikutelman, mutta hyödyntää samalla hiljaisesti kognitiivisia vinoumia haluttujen tulosten saavuttamiseksi. ..”

- Ja toden totta; entä vaikutus demokratiaan? Kykenevätkö kansalaiset antamaan eri asioihin TIETOON PERUSTUVAN suostumuksen tai valtuutuksen tällaisen normalisoituessa..?

Samaa ongelmaa pohdin laajemmassa mittakaavassa täällä:

Malone jatkaa:



“.. Tässä mielessä ”nudge” on tullut moderniksi eufemismiksi käyttäytymisen hallinnalle; taidolle hallita käsityksiä ”demokratiassa”, jossa valtio ei enää luota täysin kansalaistensa kykyyn ajatella itsenäisesti. ..

.. Toisin sanoen, länsimaiset hallitukset ovat tulleet siihen tulokseen, että on hyväksyttävää kontrolloida kansalaisten ajatuksia, uskomuksia ja heidän saatavillaan olevaa informaatiota keinona luoda poliittista ja sosiaalista konsensusta, joka on linjassa hallituksen politiikan kanssa. ..”

“.. Tällaisessa järjestelmässä kansalaiset eivät enää toimi itsenäisesti suvereeneina, autonomisina yksilöinä valitessaan tai vaikuttaessaan julkisen politiikan päätöksiin ..”

“.. Alun perin hallinnon palvelujen tehokkuuden parantamiseksi kehitetty yksinkertainen ”valinta-arkkitehtuuri” kehittyi järjestelmäksi, joka käyttää seurantatietoja, algoritmista analytiikkaa ja emotionaalista kehystämistä muokatakseen kansalaisten käyttäytymistä useilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, ilmastopolitiikassa, rahoitusalalla ja verkkoviestinnässä. ..

.. Näin ollen nudge-teorian hyväntahtoinen kielenkäyttö, jossa puhutaan “ihmisten auttamisesta tekemään parempia valintoja”, kehittyi psykologisen hallinnon järjestelmäksi, joka on hienovarainen, läpitunkeva ja suurelta osin vapaa edesvastuista, ja jossa demokraattinen keskustelu on korvattu algoritmisen vaikutuksen ja käyttäytymisen ennustamisen avulla. ..

.. Lyhyesti sanottuna, ”kannustimesta” tuli algoritmi ja kansalaisista käyttäytymistieteellinen tietojoukko. Tavoitteena oli se, että tulevaisuudessa ei tarvittaisi pakottamista, vaan pelkästään kognition ohjaamista ..

.. COVID-19 -pandemian aikana tiiviisti verkostoitunut hallituksen ja yksityisten tahojen liittouma otti käyttöön käyttäytymistieteellisiä menetelmiä vaikuttaakseen kansalaisten asenteisiin ja sääntöjen noudattamiseen. ..

.. Ytimessä oli Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriö (HHS) ja sen käyttäytymistieteiden ja analytiikan osasto, joka koordinoi viestintätutkimusta eri virastojen välillä. ..”

Ja mukana myös monet muut toimijat, mm. NGO:t ..

Robert Malone kirjoittaa:

“.. Presidentti Barack Obama institutionalisoi nudge-teorian, käyttäytymispsykologian ja ”valinta-arkkitehtuurin” soveltamisen julkisen käyttäytymisen muokkaamiseen, muuttaen sen akateemisesta ideasta Yhdysvaltain hallituksen viralliseksi politiikaksi. ..”

“.. Tämä aloite, joka on mallinnettu Britannian Behavioural Insights -tiimin toimista, sisällytti psykologisen kehyksen, sosiaalisten normien paineen ja oletusarvoihin perustuvan suunnittelun liittovaltion viestintään, etuusohjelmiin ja kansanterveysviestintään. ..”





Britannian koronakuulemisissa tuon 👆tiimin logiikka ja ajattelumallit avautuivat yleisölle ..

Tämä suuntaus on myös saanut huomiota jo pidemmän aikaa ja siitä on yritetty varoittaa:

Jos tämä herättää ajatuksia ja vaikuttaa relevantilta, niin jaa ihmeessä eteenpäin! - Kiitos! Share

Malone lopettaa oman artikkelinsa:



“.. Tämä muutos heikentää tietoon perustuvaa suostumusta, heikentää autonomiaa ja hämärtää hallinnon ja manipuloinnin välistä rajaa. ..”

“.. Käyttäytymisinsinöörin hallitsemassa yhteiskunnassa todellinen haaste ei ole väärä tieto, vaan hiljaa luotu uskomus, jossa kansalaiset erehtyvät pitämään ohjelmoituja tunteita vakaumuksena ja valtion luomia refleksejä itsenäisenä ajatteluna. ..”

💯🥅🎯🎯



\Loppu