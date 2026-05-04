Artikkelissa on erityisen kiintoisaa asiaa kahdesta monesti paitsioon jäävästä teemasta:

1) EUA, eli hätäkäyttövaltuutus ja varhaishoidon lääkkeet

2) Lupakikkailu ja valmistajan suojaaminen juridisesti hankalassa tilanteessa (Pfizer Comirnaty vs. Pfizer BioNTech)



Artikkelista:



“.. Olin Harvardissa koulutettu tartuntatautien epidemiologi. Uskoin vakaasti, että rokotteet olivat osa kansanterveyden toimenpiteiden kultaista standardia ..

.. Ei siksi, että minulle olisi kansanterveyttä opettavassa koulussa esitetty todisteita niiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta tutustumalla asiaa osoittaviin merkittävimpiin kliinisiin tutkimuksiin (sillä niin ei ollut). Vaan siksi, että minut oli koulutettu kansanterveyden vakiintuneiden oppien mukaisesti, joissa oletettiin, että joku oli tutkinut asiaa ja että se oli jossain vaiheessa osoitettu ..

.. Vuosi oli 2017, ja toimin tuolloin presidentti Trumpin johtavana terveysneuvonantajana sisäpolitiikan neuvostossa, ja me kaikki yritimme yhä tulloin löytää, missä Valkoisen talon vessat olivat. ..

.. Minulle kerrottiin, että ehdokas Trumpin tuttava Robert F. Kennedy Jr. oli saanut hänet lupaamaan rokoteturvallisuuskomission perustamista heti virkaan astuttuaan (2017). Kennedy soitti nyt ja halusi saada luvatun komission käyntiin. ..

.. Minun tehtäväni oli ratkaista tämä ongelma. Olin täysin sitoutunut asiaan.



Emme voineet järjestää mitään kokousta, tapahtumaa tai komissiota, joka olisi antanut maailmalle vaikutelman, että rokotteet eivät olisikaan se suurin kansanterveyden voitto, jota me kaikki uskoimme niiden olevan ..

.. Soitin siis NIH:n johtajille Francis Collinsille ja Tony Faucille ja pyysin heitä pitämään kokouksen [RFK:n ja kumppanien kanssa], mutta jossain muualla, kaukana Valkoisesta talosta ja julkisuudesta. ..”

Tästä on ollut vuosien mittaan keskustelua muutenkin ..

Bill Gates helped convince Trump against letting RFK Jr. lead a vaccine and autism task force in 2017, a new book says Gates, a vaccine proponent, told Trump in 2017 that it “would be a terrible mistake” to let RFK Jr. lead a vaccine task force, per a new book.https://www.businessinsider.com/bill-gates-trump-rfk-jr-vaccine-panel-book-2025-10?op=1

Artikkeli jatkuu:



“.. Vuoden 2019 puoliväliin mennessä stressitasoni oli huipussaan. Monista syistä oli aika siirtyä eteenpäin. Nuorempi sisareni, 39-vuotias kahden lapsen äiti, oli kuolemaisillaan paksusuolisyöpään, ja vietin seuraavat viisi kuukautta hoitaessani häntä pohtien samalla syvällisesti lääketieteen rajoituksia ja ylimielisyyttä. ..

.. Kun korona sitten saapui muutama kuukausi myöhemmin, ilmassa oli selvästi jonkinlaista FOMO-tunnetta. ..



.. Esitin iloista ilmettä kameroiden edessä, mutta vuoden edetessä viranomaisten epätieteelliset vaatimukset aiheuttivat minulle kognitiivista dissonanssia. ..

.. Silti, koska olin epidemiologi, lähipiirini ihmiset kääntyivät puoleeni saadakseen vastauksia tieteellisiin kysymyksiin, mukaan lukien koronan mahdolliset ehkäisy- ja hoitomenetelmät. ..

..Minusta tuli yhteisössämme jonkinlainen ”maanalainen rautatie” hydroksiklorokiinin, ivermektiinin, sumutettavien steroidien ja muiden viranomaisten paheksumien hoitokeinojen jakelijana. ..

.. Seurasin inhon ja hämmennyksen vallassa, kun uusi [Bidenin] hallinto ryhtyi toimimaan entistäkin hullummin, ja miten niin monet liittovaltion ja osavaltioiden hallintojen edustajat näyttivät heittävän mikrobiologian ja epidemiologian perussäännöt ikkunasta ulos. ..

Varhaishoidon lääkkeet olivat uhka mRNA- bisnekselle ..

.. Ja sitten, kesän lopulla 2021, tapahtui jotain – joukko erilaisia juridisia kieroiluja suurten lääkeyhtiöiden ja FDA:n välillä, jotka kaikki alkoivat tehdä tilanteen tuskallisen selväksi. ..

.. [PREP ACT] tarjoaa vastuuvapauden valmistajille, lääkäreille ja jopa työnantajille, julistetun kansanterveyshätätilan aikana, edellyttäen että tietyt kriteerit täyttyivät. ..”

* mm. täällä enemmän:

Hätäkäyttölupa on avaintekijä [virallisen luvan ollessa vielä vaiheessa], jos halutaan välttää vahinkovastuita ja immunisoida eri toimijoita niiltä ..



“.. Yksi näistä kriteereistä lääkkeiden tai muiden hätätoimenpiteiden osalta oli se, että lain mukainen oikeudellinen koskemattomuus koski vain tuotteita, joilla oli joko FDA:n myöntämä lupa tai hätätilanteessa annettu käyttöoikeus (EUA). ..”

“.. Hallituksella oli useita ongelmia, jotka johtuivat PREP-lain ja EUA- menettelyn perustamista koskevan lain eräistä näkökohdista ..

.. Ongelma nro 1: Jotta tuotteelle voitaisiin myöntää hätätilanteessa annettava käyttölupa (EUA), ei saa olla olemassa muita ”hyväksyttyjä, riittäviä ja saatavilla olevia” hoitomuotoja. Ja niitä näytti olevan varsin paljon: esimerkiksi ivermektiini ja hydroksiklorokiini..

.. EUA:ta oli suojeltava.



Tämä tosin olisi mahdollista vain, jos edullista, laajalti käytettyä, turvallista ja FDA:n hyväksymää lääkettä (hydroksiklorokiini ja ivermektiini, tai mikä tahansa muu) ei tarkoituksellisesti tunnustettaisi tehokkaiksi koronalääkkeiksi. ..”

- lääketeollinen kompleksi ei voinut sallia sitä, että kokeellisten mRNA- injektioiden ennustettu ja valmisteltu rahasampo vaarantuisi.

Kirjoitin itse tuosta asiasta 2020 kesällä (17.6.2020)

.. ja syksyllä 2021

Yritin tuoda aihetta yleiseen tietoisuuteen myös koostamallani videolla ..

Katy Talento kiteyttää karmean totuuden:

“.. Viranomaisten oli siis pakko tukahduttaa nämä hoitomuodot ja leimata ne tehottomiksi tai vaarallisiksi koronahoitona, sillä muuten tulevat rokotteet – uudet, kokeelliset tuotteet, joiden turvallisuustutkimukset oli suoritettu ”warp-speed -nopeudella” – joutuisivat lamauttavien oikeusjuttujen kohteeksi, jos ne aiheuttaisivat kenellekään vahinkoa. ..”

“.. Koska rokotteita jaettaisiin todennäköisesti laajamittaisesti koko väestölle, oli tilastollisesti varmaa, että joku loukkaantuisi.



Tämä oli valtava ongelma valmistajille. Ja se tarkoitti, että se oli valtava ongelma viranomaisille, sillä Pfizer uhkasi olla myymättä tuotettaan maissa, jotka eivät myöntäisi sille vastuuvapautta. ..”

Eräässä ensimmäisistä korona- artikkeleistani (9.6.2020) kirjoitin seuraavaa ..

"Biologically similar - legally distinct" -skeema

Katy Talento jatkaa:



“.. Ongelma 3: Pfizerin rokotteen FDA- hyväksyntä ei koskisi koko väestöä, koska hyväksynnän perustana olevissa kliinisissä tutkimuksissa ei ollut mukana tärkeitä alaryhmiä, kuten raskaana olevia naisia ja alle 16-vuotiaita lapsia. ..

.. Näin ollen hätäkäyttöluvan (EUA) tarvittiin edelleen suojaamaan Pfizeria näiden kyseisten ihmisryhmien saamien haittojen vuoksi nostettavilta kanteilta, kunnes FDA:n hyväksymä tuote voidaan lisätä lasten rokotusohjelmaan .. – minkä jälkeen taas kukaan ei voisi enää koskaan nostaa Pfizeria vastaan kannetta rokotteen vuoksi. ..

.. Elokuussa 2021 toteutettiin toimenpide, joka oli pirullinen ratkaisu sekä ongelmaan 2 että ongelmaan 3 ..

- FDA hyväksyi [virallinen hyväksyntä] Pfizerin Comirnaty -rokotteen – kyseessä oli kuitenkin pelkkä muodollisuus, sillä kyseistä tuotemerkintää ei tosiasiassa käytetty Yhdysvalloissa.



- Samalla FDA jatkoi Pfizerin kumppanin BioNTechin rokotteen hätäkäyttöluvan voimassaoloaikaa, sillä juuri kyseistä rokotemerkintää käytettiin laajalti.



Näin molemmat ongelmat saatiin ratkaistua.



Kyseisen tuotteen hätäkäyttöluvan (myös 12–15-vuotiaille lapsille) suoja PREP- lain mukaisella vastuuvapaudella säilyi. Ja vaikka kyseistä tuotetta ei käytetä missään Yhdysvalloissa, sen identtinen pakkausmerkintä sai FDA:n hyväksynnän, jotta liittovaltion viranomaiset voisivat määrätä sen käytön pakolliseksi kaikille työnantajille koko maassa. ..”

“.. Yksikään uutistoimisto ei kertonut, mitä oli tapahtunut.



Ne kaikki ilmoittivat, että rokote, jota kaikki olivat saamassa, oli saanut FDA:n hyväksynnän, mikä ei pitänyt paikkaansa. Kaksi viikkoa myöhemmin ilmoitettiin valtakunnallisista rokotusvelvoitteista. ..”



Ja jälleen - allekirjoittanut tammikuun alussa 2022:

“.. Voin jo kuvitella, minkälaisen juridisen kikkailun tuo mahdollistaa Yhdysvalloissa vielä joku päivä ..”

Katy Talento:



“.. Se oli siinä. Oli selvää, että kansanterveysalan taustalla vaikutti pimeitä, voimakkaita voimia, enkä halunnut enää olla missään tekemisissä sen kanssa.



Olin alkanut kuunnella Robert F. Kennedy Jr:n podcastia. Vaikka olin vuosia aiemmin torjunut hänen pyrkimyksensä Valkoisessa talossa, minua ironisesti kiehtoikin nyt se, kuinka järkevältä hän (yhtäkkiä) vaikutti.



Kun Kennedyn kirja *The Real Anthony Fauci* ilmestyi syksyllä 2021, ahmin sen kerralla. ..”

“.. Kennedyn huolellisesti lähteistetty kuvaus siitä, kuinka viranomaiset olivat valmistautuneet maailmanlaajuiseen koronaviruspandemiaan – vain muutama kuukausi ennen sen puhkeamista – oli hyytävä. ..”



* Bookmarkkini "Pandemia- simulaatiot":

“.. Tämä silmiä avaavien tapahtumien ketju pakotti minut lopulta kohtaamaan tuskallisen totuuden: näkemykseni vuodelta 2017 herra Kennedystä ja hänen rokoteturvallisuuskomissiostaan oli ollut täysin virheellinen.



Entä jos rokoteturvallisuuskomissio olisi ollut jo toiminnassa ‘Warp Speed’ -operaation aikana? ..”

“.. Joten tammikuussa 2022 kirjoitin herra Kennedylle katuvaisen sähköpostin, jossa tunnustin syntini, luultavasti toivoen jonkinlaista anteeksiantoa. Hän oli armollinen ..”

“.. Niinpä tämä on tilanne, jossa olen nyt: en enää ulkoista omaa arvostelukykyäni. En sekoita auktoriteettia ja totuutta. ..



.. Jos se tekee minusta harhaoppisen – pitäkää tätä [artikkelia] minut kansanterveyskultista karkottavana kirkonkirouksena. ..”



\Artikkeli loppuu

