Yhdysvalloissa Valkoinen talo julkaisi uuden koronaa käsittelevän sivunsa 18.4.2025. Tämä on yleisen tietoisuuden kannalta mitä todennäköisimmin historiallinen tapaus

X- ketju täällä.

Alla muutamia nostoja uudelta sivustolta.

- Mm. viruksen labra- alkuperä ja sen peittely tulee tässä ryminällä valtayleisölle globaalisti (nyt voi siis "varovaisimmatkin" alkaa jakaa asiaa eteenpäin)

Pakko sanoa heti, että tuo karnevaalimaisuus ja vilkkuvat valot eivät meikäläiseen tässä aiheessa ihan iske kyllä .. mutta pääasia, että tieto leviää ja tarina etenee👍



-- Se on edellytys kaiken tämän jälkipuinnille.



Valkoisen talon päivitetyn sivuston sisältö pohjautuu kongressin koronaraporttiin, joka on ollut julkinen jo viime joulukuun alusta saakka - eli kohta 5kk.



Ohessa on asiaa referoiva tuhti ketju suomeksi:

Valkoisen talon ulostulo on kuitenkin historiallinen - nyt monta tärkeää asiaa on yhden linkin päässä, ja virallisesta lähteestä. Merkitystä on hankala yliarvioida.



Koko juttuunhan kuuluu valtavasti vivahteita, mutta aivopesty suuri yleisö täytyy panna aloittamaan jostain. En käy kaikkia Valkoisen talon sivulla esiteltyä läpi mutta muutama silmään osunut kohta seuraavissa ..

Se tuli labrasta

Yksioikoinen Kiinan ja Wuhanin labran syyllistäminen ei uskoakseni tule kantamaan; Yhdysvaltain hallituksella ja sen alihankkijoilla oli tässä kaikessa valtava rooli.. aika näyttää, miten tarina pyritään kehystämään.



Myös kommentti alhaalla on vähän erikoinen ..

Erinomaista jäsennystä; ja propsit siitä, että hallinnon oman Kansallisen terveysinstituutin NIH:n laiminlyönnit mainitaan .. tästä kuvasta vielä lisää seuraavissa .. (👇👇)

Alkuperän peittely

Proximal Origin -tutkimuksella perusteltiin yleisölle vuosia labra- alkuperäteorioiden "debunkkaus"; sen takana ei kuitenkaan ollut pelkästään Fauci, mutta lisäksi muita - esim. Britanniasta Jeremy Farrar, aiempi Wellcome Trustin johtaja - nykyinen WHO:n "päätiedemies" ..

Gain of Function -tutkimuksen ongelmat

Hyvä pointti Gain-of-Function tutkimuksesta..



"Hallituksen nykyiset mekanismit tämän vaarallisen toimintakyvyn parantamiseen tähtäävän tutkimuksen valvomiseksi ovat epätäydellisiä ja erittäin monimutkaisia, eikä niitä voida soveltaa maailmanlaajuisesti."

Kuka on vastuussa?

NIH ja EcoHealth kietoutuvat tässä yhteen; tullee olemaan yksi vastuunsiirtelyn leikkauspiste..

Näin kirjoitin itse aiheeseen liittyen 2021 lokakuussa:

Incident ei ole sama kuin accident ..

Palaan vielä sen verran takaisin huomauttaakseni, että "incident" ei tarkoita välttämättä onnettomuutta tai vahinkoa. Tärkeä sanavalinta jatkon kannalta.

Peittely oli laajaa ja koordinoitua

Peittelyn laajuus tuodaan hyvin esille... osallisina mm. terveysministeriö, EcoHealth ja Faucin entinen lafka NIAID.

New Yorkin vanhusten kohtalo

Myös vähemmän tunnettu New Yorkin osavaltion kuvernöörin Cuomon päätös pistää myös tartunnan saaneet vanhukset vanhainkoteihin saa suuren näkyvyyden. Antanee viitteitä tulevasta ..

Edesmennyt tri Zelenko puhui New Yorkin ja Cuomon käytännöstä vuonna 2021.



Suomensin kesällä 2021.



(Kyseisen teeman käsittely alkaa kohdassa 18:40)

Alkuperäinen/ Sara Westall täällä:

Kuka lopulta levitti mis- ja disinformaatiota?

Monessa tapauksessa valtio itse oli pahin "korona- disinformaation" levittäjä -- tämä on yksi iso syy siihen, miksi ihmisiä, joita olisi voitu hoitaa, menetettiin - piikeistä koituneista vahingoista puhumattakaan.

Jäänkin odottelemaan valkoisen talon vastaavaa sivua k- piikeistä..



Myös FDA:n tuore johtaja, lääkäri Marty Makary suomi taannoin hallitusta misinformaation levittäjänä ..

Lähde: https://x.com/SaiKate108/status/1630775729771405312



Tärkeä virstanpylväs siis, mutta paljon tarvitaan lisää.



Ja vielä; miksi käytän monesti termiä "tarina" viruksen alkuperän ympärillä?



-> kuva säästää sanoja.