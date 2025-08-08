Lähde:

".. Nämä yli 350 sivua edustavat tuhansia tunteja tutkimustyötä rokotteiden turvallisuudesta, rokotteiden aiheuttamista vammoista ja Uuden- Seelannin terveystietojen huolestuttavista puutteista. .."

Ottoja itse raportista:

Tiivistys:

".. Kehotamme teitä ottamaan huomioon kaikki todisteet, kunnioittamaan niitä, joille on aiheutunut vahinkoa, ja toimimaan päättäväisesti yleisen turvallisuuden, ammatillisen vastuuvelvollisuuden ja tulevien uudistusten edistämiseksi. .."

Turvallinen ja tehokas? - kritiikki...

".. Haluamme nostaa esiin vallanpitäjät, jotka ovat johtaneet terveydenhuollon politisoitumista, ja olemme itse todistaneet törkeitä eturistiriitoja, eikä yksikään valvontaviranomainen / sääntelijä ole räpäyttänyt silmiään. .."

".. Esitelmämme osoittavat sen, että: - On ilmennyt räikeää haittaa sekä laajuudeltaan että vakavuudeltaan. - On näyttöä siitä, että päättäjät tiesivät - tai heidän olisi pitänyt tietää - näistä haitoista, mutta jatkoivat silti käyttöönottoa. - Useat todisteet, lääketurvatoimintatiedot, ruumiinavausraportit, kliiniset havainnot ja vertaisarvioidut tutkimukset ovat yhteneviä, ja ne kaikki viittaavat perustavanlaatuisiin ja akuutteihin tosiasioihin.."

* Psykologinen aspekti kaikessa tässä on niin tärkeä! Ansiokasta käsittelyä: ".. Meidän on siis kysyttävä: Olisiko kyseessä voinut olla laajamittainen petos - petos, joka kattoi tuomioistuimemme, poliisiviranomaisemme, laitoksemme ja jopa lääketieteelliset sääntelyviranomaisemme?.."

kysymyksen kysyminen yhteiskunnassa vaatii rohkeutta, mutta siihen vastaaminen vaatii rohkeutta sitäkin enemmän. Pohdin asiaa laajahkosti suomeksi täällä 2023 (on both languages):

In English:

Takaisin raporttiin: ".. Vaikka tämä kysymys tuntuukin vaikealta, sille on psykologinen selitys, joka perustuu hyvin dokumentoituun inhimilliseen käyttäytymiseen. Tahallinen sokeus, kieltäminen, kognitiivinen dissonanssi, motivoitunut päättely ja kaikukammioiden muodostaminen eivät ole harvinaisia. .."

Itselleni eräs suurimmista - tavallaan sielua keventävistäkin - oivalluksista on ollut tämä: tämän tragedian keskiössä on psykologia informaatiotakin enemmän. Haittapuolena tosin on se, että tässä kehyksessä on uudelleenarvioitava usein etenkin läheisiä, tuttuja ihmisiä. .. Kirjallisuutta aiheesta tarjotaan raportissa:

".. COVID-19:n yhteydessä ”tieteestä™” tuli jotain muuta kuin tiedettä. Siitä tuli iskulause, suostutteluväline ja monissa tapauksissa - suojakilpi politiikalle ja toimille. Sen sijaan, että se olisi pysynyt menetelmänä, jonka juuret ovat epäilyksissä, väärennettävyydessä ja empiirisessä havainnoinnissa, sitä käytettiin aseena ideologian ja voiton tavoittelussa. .."

".. Reaktio uhkaan ylitti reilusti itse uhan, ja seuraukset ovat olleet vakavia. Useiden riippumattomien arvioiden mukaan kymmeniä miljoonia ihmisiä on kuollut maailmanlaajuisesti toteutettujen toimenpiteiden, käytettyjen tuotteiden ja salattujen totuuksien seurauksena .."

".. Monet muut - mahdollisesti kokonainen sukupolvi - joutuvat nyt kohtaamaan pysyviä haittoja hätätilan nimissä toteutetuista toimista. Tämä ei ole retoriikkaa. Kyse on tilivelvollisuuden kriisistä, joka on seurannut todisteiden osoittamaa kriisiä. .."

- Minulta on kirjaimellisesti kysytty nuo alleviivatut kysymykset. ".. Yksi vaikeimmista haasteistamme ei ole todisteiden esittäminen - vaan se, että pyydämme muita hyväksymään niiden seuraukset. Ymmärrämme, että mikäli sanomamme on totta, seuraukset siitä ovat perustavanlaatuisia. .."

".. Sanomme tämän kaikella vakavuudella: Ihmisiä on kuollut. Ihmisiä on loukkaantunut. Vaikutus ei ole mitenkään vähäinen. Se ei ole spekulatiivinen. Se on ilmeistä kaikille, jotka haluavat katsoa yhtään tarkemmin. .."

".. Korkean tason peittelyt eivät valitettavasti ole enää järkyttäviä. Niistä on tullut ennakoitavissa olevia ja rutiininomaisia, erityisesti tilanteissa, joissa avoimuus aiheuttaisi oikeudellisia tai maineeseen liittyviä kustannuksia. .."

".. Pyrkimykset vaientaa eriävät tieteelliset todisteet kaikkialla ovat olleet yhtä laajalle levinneitä. Cureus- lehden tuoreessa pääkirjoituksessa kuvataan, kuinka lääketieteellisten lehtien julkaisukartelli on järjestelmällisesti estänyt tai viivästyttänyt sellaista tutkimusta, joka kyseenalaistaa vallitsevat narratiivit. .."

".. Kun tieteellisiä tutkimustuloksia ei tukahduteta siksi, että ne eivät olisi ansiokkaita, vaan siksi, että ne ovat poliittisesti epämukavia, kansanterveydestä tulee ideologian ja voiton tavoittelun panttivanki. .."

sivuttiin myös Havainnon kaappaus -epistolassa, useassa osiossa:

".. Senaattori Ron Johnsonin senaatin komitealle äskettäin (toukokuun 2025 lopulla) annetussa kolmen tunnin todistajanlausunnossa esitettiin vahvaa omakohtaista näyttöä rokotteiden haitoista, mukaan lukien vammamekanismit, keskenmenotiedot ja immuunijärjestelmän säätelyhäiriöt. ..”

".. Viranomaiset tietävät Heidän omat asiakirjansa, julkiset lausuntonsa ja sisäiset tiedotteensa myöntävät, hämmentävät, kiistävät ja kieltävät. Asiakirjoista käy ilmi, että kyseessä on väistely ja valikoiva vaikeneminen - ei tietämättömyys. .."

".. Todellisen maailman havaintojen ja biologisen uskottavuuden lisäksi kausaalisuuden päättelemistä korrelaatiosta tukevat myös monet julkaistut tutkimukset, jotka on julkaistu hyvämaineisissa lehdissä. Tämän komission keskeisenä kysymyksenä onkin oltava: Millaiset todisteet tukevat väitteitä rokotteiden epäonnistumisesta ja laajalle levinneistä haitoista? ..”

".. Miksi me emme ole saaneet tietää näistä negatiivisista tutkimuksista? Meidän pitäisi tietää - toimivassa demokratiassa, jossa on vapaa lehdistö ja poliittisesti puolueettomat instituutiot. .. Tämä hiljaisuus ei ole sattumaa. Se on vaarallista. .."

".. Johtopäätökset ovat jyrkkiä ja yksiselitteisiä: - mRNA COVID-19 -rokotuksen jälkeinen sydänlihastulehdus on merkittävästi yleisempi kuin SARS-CoV-2-infektion jälkeinen sydänlihastulehdus. .."

* Aiemmin sivuttu (ketjussa #21) Rosen ja McCulloughin tutkimus yritti mm. hyvissä ajoin varoittaa kuvassa alleviivatusta, mutta/joten se vedettiin pois juuri sopivaan aikaan ..

Tutkimus ’A Report on Myocarditis Adverse Events in the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) in Association with COVID-19 Injectable Biological Products’ on nyt luettavissa Rosen omilla sivuilla (*Tutkimuksen ajanmukaistettu versio julkaistiin viimein tammikuussa 2024)

Raportti jatkuu:



Biodistribuutio ja piikkiproteiinin muodostuksen jatkuvuus ..

Ohessa aiheesta suomennettua:

'John Campbell käsittelee Australian TGA:n biodistribuutio- dataa (suom.)'

Myös lipidinanopartikkelien - ei pelkästään piikkiproteiinin - toksisuudesta muistutetaan.

(Ohessa suomennettua; Jessica Rose puhui taannoin aiheesta Tukholmassa)

'mRNA rokoteteknologia: oppiläksyistä ja seurauksista | Jessica Rose Tukholmassa 23.1.2023 (suom.)'

DNA- kontaminaatio..

".. Koerokotteet valmistettiin prosessilla 1, jossa ei käytetty DNA- mallia eikä plasmideja. Rokotteet, jotka injektoitiin Uuden- Seelannin [*joka maan] väestöön taas valmistettiin prosessilla 2 käyttäen E koli -bakteereita ja DNA- plasmideja. DNA:ta ei poistettu kokonaan valmistuksen jälkeen. .."

(Ohessa myös kattava pohjustukseni kontaminaatio- keskustelusta suomeksi)

Raportti löytyy täältä:

https://nzdsos.com/publications/royal-commission-evidence-document/

