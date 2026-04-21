Tämä avartava artikkeli ja varoitus tulee Unkarin vaaleissa tarkkailijana olleelta Jerzy Kwaśniewskilta ..

'Unkarin vaalit sujuivat rehellisesti. Vaalikampanja ei sujunut'





Vaaliprosessi sinänsä oli moitteeton

“.. Olen juuri palannut Budapestista. Toimien riippumattoman vaalitarkkailuvaltuuskunnan toisena johtajana ..



.. Päätelmämme itse äänestyksen kulusta on yksiselitteinen: vaalit olivat rehelliset, avoimet ja teknisesti moitteettomat. ..”

Ongelmat ovat vaalikampanjoinnin ympärillä

“.. Vapaat vaalit ovat kuitenkin muutakin kuin pelkkää ääntenlaskentaa. Ne edellyttävät vapaata vaalikampanjaa. Ja tässä suhteessa sen, mitä Unkarissa on viime kuukausina tapahtunut pitäisi herättää huolestusta jokaisessa eurooppalaisessa demokraatissa – riippumatta siitä, mihin poliittiseen leiriin he kuuluvat. ..”

EU painostaa rahoituksen kautta

“.. Unkari on jo vuosien ajan ollut Brysselin jatkuvan taloudellisen paineen kohteena. Koheesiorahastojen pidättäminen ja NextGenerationEU-elvytysvälineen kautta käytetty vaikutusvalta tuntuivat selvästi tämän vaalikampanjan aikana. ..

.. Unkarilaisille äänestäjille ei jäänyt juurikaan epäilystä siitä, että heidän maansa pääsy EU:n miljardeihin riippui poliittisista tuloksista. Tämä ei ole abstrakti havainto. Kansalaiset ymmärsivät – koska heille toistettiin sitä yhä uudelleen – että EU-varat virtaisivat vapaammin hallituksen ollessa Brysselille suopeampi. ..”

Ulkomaisen tiedustelun sekaantuminen vaaleihin?

“.. Taloudellisen paineen lisäksi unkarilaiset äänestäjät joutuivat kohtaamaan jotain vieläkin huolestuttavampaa: Euroopan unionin jäsenvaltion tiedustelupalvelujen vahvistetun osallistumisen vaalikampanjaan. ..

.. Vasemmistolainen tutkiva toimittaja myönsi julkisesti, että hän oli omasta pyynnöstään saanut haltuunsa nauhoituksia Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártón ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin sekä pääministeri Orbánin ja presidentti Vladimir Putinin välisistä yksityisistä puhelinkeskusteluista. ..

.. Nämä nauhoitukset hänelle toimittivat Eurooppalaiset tiedustelupalvelut – liittolaiset vakoilivat liittolaisiaan ja vuotivat sitten valikoivasti näitä kuuntelutietoja kampanjan poliittisesti vahingollisimmalla hetkellä. ..



.. Tärkeää tässä ei niinkään ole se, mitä sanottiin, vaan se, mitä tässä tehtiin: eräs EU- jäsenvaltio käytti tiedustelulaitostaan aseena toisen jäsenvaltion vaaliprosessia vastaan. Tälläkin tapauksella tosin on edeltäjiä. ..”

Entäpä sitten EU ja Digitaalipalvelulaki DSA ..?

“.. Vaikka nämä sivutut toimet ovat vakavia, Unkarin vaalikampanjan merkittävimmän käänteen muodosti jokin aivan uusi [tekijä]: EU:n digitaalipalvelulain ensimmäinen laajamittainen käyttö vaalimanipulaation välineenä. ..

.. Unkarissa Facebook ei ole vain yksi uutislähde monien joukossa. Se on koko maan hallitseva tiedotusalusta – jota käyttävät niin nuoret kuin vanhemmatkin äänestäjät, kaikissa ikäryhmissä ja alueilla, tavalla, jolla ei ole todellista vastinetta suuremmissa Länsi-Euroopan maissa. Tutkimuksemme mukaan noin 65 prosenttia unkarilaisista äänestäjistä käytti Facebookia ensisijaisena poliittisen tiedon lähteenä vaalikampanjan aikana. ..



.. Se, joka siis hallitsee Facebookin uutisvirtaa, hallitsee julkista keskustelua [Unkarissa]. ..”

EU aktivoi “pikavastejärjestelmän”

“.. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Euroopan komissio otti ensimmäistä kertaa käyttöön digitaalipalvelulain (DSA) niin sanotun pikavastejärjestelmän ja totesi, että Unkarissa oli syntynyt disinformaatiokriisi, joka vaati kiireellisiä toimia. ..

.. Se nimitti 44 ”luotettavaa faktantarkistajaa” Unkarista ja ulkomailta valvomaan ja merkitsemään sisältöä, ja kaikki tunnetut organisaatiot heidän joukossaan olivat tunnetusti vasemmistolaisia. ..

.. Näille elimille annettiin valtuudet merkitä punaisella lipulla sisältö, jonka ne katsoivat disinformaatioksi, ja Meta – joka ei ole salannut tiivistä yhteistyötään Euroopan komission kanssa DSA:n täytäntöönpanossa – noudatti määräystä täysin. ..”



Vaikutukset?

“.. Seuraukset olivat näkyviä ja ne on dokumentoitu. Fidesziin ja hallituskoalitioon kuuluvat poliitikot ja julkisuuden henkilöt alkoivat saada Facebookilta ilmoituksia, joissa heille kerrottiin, että heidän julkaisunsa oli alennettu näkyvyydeltään – eli ne oli siirretty alemmaksi niiden käyttäjien uutisvirrassa, jotka seurasivat heitä. ..

.. Viktor Orbánin sivu, ulkoministeri Szijjártón sivu sekä Fideszin tilit saivat kaikki tällaisia ilmoituksia. László Toroczkain johtamaa pienempää suverenistista Mi Hazánk -puoluetta kohdeltiin vielä ankarammin: viestit, joissa mainittiin puolueen nimi, poistettiin kokonaan ..

.. ja huolimatta hänelle suotuisasta tuomioistuimen päätöksestä Toroczkai itse ei päässyt takaisin Facebook- tililleen kampanjan kriittisten viimeisten viikkojen aikana. Hänen aktivistinsa eivät pystyneet tiedottamaan omille seuraajilleen kampanjatapahtumista. ..

.. Samaan aikaan Péter Magyar – poliitikko, joka on lähes täysin tuntematon Unkarin ulkopuolella – saavutti Facebookissa sellaisen vuorovaikutusasteen, joita ei voida selittää luonnollisilla syillä. ..

.. Analyytikkomme havaitsivat, että hänen viestinsä saivat enemmän aktiivisia vastauksia seuraajaa kohden kuin Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Intian pääministerin Narendra Modin tai Puolan pääministerin Donald Tuskin viestit. ..”

Informaatioympäristön muutoksesta ja seurauksista

“.. Neljä vuotta sitten, kun valtuuskuntamme viimeksi seurasi Unkarin vaaleja, arvioimme tiedotusvälineiden tilannetta yleisesti ottaen tasapainoiseksi. Perinteiset tiedotusvälineet – joista noin puolet oli hallituksen kannalla ja puolet liberaaleja – tarjosivat äänestäjille riittävän pääsyn kilpaileviin näkökulmiin. ..”

.. Tämä tasapaino ei enää päde, sillä perinteiset tiedotusvälineet ovat nykyään merkityksellisiä vain noin neljännekselle äänestäjistä. ..

.. Taistelukenttä on siirtynyt kokonaan sosiaaliseen mediaan, ja siellä säännöt kirjoitettiin kesken pelin uusiksi Brysselissä sijaitsevan valitsemattoman elimen toimesta. ..” 🎯



“Varoitus koko Euroopalle

Unkarissa tapahtunut on esimerkki uudenlaisesta vaalivaikuttamisesta – sellaisesta, joka on nykyisen EU-lainsäädännön mukaan laillista, jota toteuttavat EU:n toimielimet ja joka on suurimmalle osalle äänestäjistä täysin näkymätöntä. ..

.. Se ei edellytä petoksia. Se ei jätä sormenjälkiä äänestyslipukkeisiin. Se vaikuttaa jo aikaisemmin, eli siihen, mitä tietoa kansalaiset voivat nähdä, jakaa ja keskustella niinä viikkoina ja kuukausina ennen kuin he astuvat äänestyskoppiin. ..

.. Niiden eurooppalaisten kansalaisten, jotka välittävät demokratian koskemattomuudesta – riippumatta poliittisesta vakaumuksestaan – tulisi olla huolissaan.



Instituutio, joka voi päättää, mikä puhe on ”disinformaatiota” ja mitkä faktantarkistajat ovat ”luotettavia”, joka voi määrätä koko maan hallitsevan viestintäalustan tukahduttamaan yhden puolueen viestejä ja vahvistamaan toisen puolueen viestejä, ja joka voi tehdä kaiken tämän kansallisen vaalikampanjan viimeisinä viikkoina ilman minkäänlaista merkittävää oikeudellista valvontaa, ei suojele demokratiaa. Se syrjäyttää sen. ..”

“.. Unkari oli testitapaus. Puola saattaa olla seuraava. Muun Euroopan tulisi seurata tilannetta tarkasti. ..”

Asianajaja Jerzy Kwaśniewski on Ordo Iuris -oikeuskulttuuri-instituutin hallituksen puheenjohtaja ja yksi sen perustajista sekä asianajaja ja toimitusjohtaja Parchimowicz & Kwaśniewski -lakiasiaintoimistossa Puolassa. Hän toimi yhtenä johtajista riippumattomassa vaalitarkkailuvaltuuskunnassa Unkarissa 12. huhtikuuta 2026 pidetyissä parlamenttivaaleissa.

