Tässä kirjoituksessa en mene sen syvemmälle Ukrainalaisen natsismin historialliseen taustaan, muuten kuin todeten, että Natsismilla on ollut Ukrainassa kiinteät, historialliset juuret aina toisesta maailmansodasta lähtien. Esimerkiksi Kolmannen valtakunnan käsikassaroina ja kollaboraattoreina sen hyökkäyksessä Neuvostoliittoon toimineita johtajia arvostetaan yhä sankareina etenkin Ukrainan nationalistien piirissä.



Toiseksi, etenkin suomalaisessa mediailmastossa koko aiheesta on lähes mahdotonta keskustella, koska koko teema on mahdollista leimata salaliittoteoriaksi taikka “Venäjän propagandaksi” (kuten lähes kaikki muukin keskusnarratiivista poikkeava). Ironista omasta näkökulmastani on etenkin se, ettei ole nähdäkseni epäilystäkään siitä, etteikö Venäjä käyttäisi aihetta propagandassaan hyväksi; onhan Ukrainan intervention yhdeksi syyksi toitotettu mm. “Ukrainan denatsifikaatiota”. Mielenkiintoinen kysymys onkin se, kuinka todenmukainen tuo kertomus ja kuinka aiheellista ja vilpitöntä siihen kohdistunut kritiikki lopulta on?

Aika ennen sotaa:

Ukrainan hallinnolla silmäpeliä äärioikeiston kanssa; 2014?

Lähteenään STT, Iltalehti kirjoittaa asiasta huolestuneena lokakuussa 2014. Takana oli kiivas vuosi: alkuvuodesta oli Maidanin värivallankumouksella saatu Ukrainan istuva presidentti pelattua ulos. Samoin Venäjä oli ensin miehittänyt ja sitten liittänyt Krimin itseensä. Artikkeli koostuu pääosin Azov-pataljoonan värväyskeskuksen johtajan Jaroslav Babytshin haastattelusta. Artikkelissa suurin natsismin aiheuttama huoli liittyy siihen, kuinka tällainen ideologia voi olla vahingoksi Euroopan muslimeille. Mutta siinä ei ole vielä kaikki - seuraavassa otteita artikkelista:



Maahanmuuttajat eivät ole hänestä ainoa uhka eurooppalaisille arvoille. – Homoseksuaalisuuden suvaitseminen on yksi syy syntyvyyden vähenemiseen Euroopassa, Babytsh ilmoittaa kuin tieteellistä tutkimustulosta siteeraten. ..



.. Azov-pataljoonaa on kutsuttu länsimediassa uusnatseiksi ja Venäjällä fasisteiksi. Babytsh siteeraa keskustelun lomassa Hitleriä mutta kiistää ryhmän olevan kumpaakaan. ..



.. Natseista puhuttaessa Odnozozhenko ja Babytsh eivät mainitse ideologisia eroja. Odnozozhenko kertoo pitävänsä Hitlerin sisäpolitiikkaa onnistuneena, vaikka tämä teki ulkopolitiikassa isoja virheitä. Babytsh ei pidä siitä, että Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia verrataan Hitleriin. – Hitler teki paljon oman kansansa hyväksi, kun taas Putin tuhoaa omaa kansaansa.

Saman vuoden helmikuussa aiheesta oli kirjoitellut myös Salon- lehti. kysyen artikkelinsa otsikossa: “Tukeeko Yhdysvallat uusnatseja Ukrainassa?”. Artikkelissa nostettiin esille mm. edesmenneen republikaanisenaattori John McCainin kytkökset ukrainalaiseen ultra-nationalistiseen “Svoboda” -puolueeseen.

Artikkeli käsittelee myös muiden erinäisten Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa hoitaneiden henkilöiden yhteyksiä Ultranationalisteihin sekä heidän linjauksiaan ja kannanottojaan. (*tätä kirjoittaessa muuten huomaa, kuinka vaikeaa on valita tarpeeksi neutraaleja käsitteitä, koska niitä on niin paljon liattu ja ylikäytetty viime vuosina)..



Seuraavassa joitain otteita artikkelista:

Valkoisen ylivallan kannattajien banderolleja ja konfederaation (Etelä-valtiot Yhdysvaltain sisällissodassa) lippuja on ripustettu Kiovan vallatun kaupungintalon sisälle, ja mielenosoittajat ovat nostaneet natsi-SS:n ja valkoisen ylivallan symboleja V.I. Leninin kaatuneen muistomerkin päälle. Kun Janukovitš oli paennut helikopterilla palatsitilaltaan, EuroMaidanin mielenosoittajat tuhosivat niille ukrainalaisille pystytetyn muistomerkin, jotka kuolivat taistellessaan Saksan miehitystä vastaan toisen maailmansodan aikana. ..



.. Yksi mielenosoitusten takana olevista "kolmesta suuresta" poliittisesta puolueesta on äärinationalistinen Svoboda, jonka johtaja Oleh Tyahnybok on vaatinut maansa vapauttamista "moskovalais- juutalaisesta mafiasta". Kun natsien kuolemanleirin vartija John Demjanjuk tuomittiin vuonna 2010 roolistaan lähes 30 000 ihmisen kuolemassa Sobiborin keskitysleirillä, Tyahnybok riensi Saksaan julistamaan hänet sankariksi, joka "taisteli totuuden puolesta". Ukrainan parlamentissa, jossa Svobodalla on ennennäkemättömät 37 paikkaa, Tyahnybokin kakkosmies Juri Mykhalchyshyn siteeraa mielellään Joseph Goebbelsia - hän on jopa perustanut ajatushautomon, jonka alkuperäinen nimi on "Joseph Goebbelsin poliittinen tutkimuskeskus". .. Svobodan avoimesti natsimyönteinen politiikka ei ole estänyt senaattori John McCainia puhumasta EuroMaidanin mielenosoituksessa Tyahnybokin rinnalla, eikä se estänyt apulaisulkoministeri Victoria Nulandia nauttimasta ystävällismielisestä tapaamisesta Svobodan johtajan kanssa tämän vuoden helmikuussa. .. .. Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettilään Geoffrey Pyattin kanssa käymässään vuotaneessa puhelinkeskustelussa Nuland paljasti toivovansa, että Tyahnybok pysyisi "ulkopuolella", mutta konsultoisi "neljä kertaa viikossa" Yhdysvaltain [järjestämää] Janukovitšin korvaajaa Arseni Jatsenjukia. Joulukuun 5. päivänä 2013 pidetyssä Yhdysvaltain ja Ukrainan säätiön konferenssissa Nuland kehuskeli, että Yhdysvallat oli sijoittanut 5 miljardia dollaria "demokraattisten taitojen ja instituutioiden rakentamiseen" Ukrainassa, vaikkei hän tarjonnutkaan yksityiskohtia.



"Euro-Maidan-liike on tullut ilmentämään periaatteita ja arvoja, jotka ovat kaikkien vapaiden demokratioiden kulmakiviä", Nuland julisti.

Tuo mainittu vuotanut puhelinkeskustelu muuten löytyy Internetistä ja esimerkiksi täältä.

Mitä; “pahiksia” Ukrainan hallituksessa ..? (2014)

Näin ainakin tuumaa ‘Foreign Policy’ maaliskuussa 2014 artikkelissaan “Yes, There Are Bad Guys in the Ukrainian Government”. Artikkelin alaotsikossa peräänkuulutetaan “tarvetta puhua suoraan liittyen erinäisiin Kiovassa vaikuttaviin hahmoihin”. Artikkeli antaa heti alkuun lukijalle tilaisuuden ymmärtää ilman mitään epäselvyyttä, mitä mieltä sen kaksi kirjoittajaa ovat Putinista. Tämän jälkeen kuitenkin näemme yllättävän lausuman:

Vaikka länsimaiset hallitukset ja asiantuntijat ovatkin oikeassa hylätessään Putinin perustelut Ukrainan valtaamisesta, ne ovat väärässä olettaessaan, että hänen ukrainalaiset vastustajansa ovat ilman muuta oikeassa. Epämiellyttävä totuus on, että huomattava osa Kiovan nykyisestä hallituksesta - ja mielenosoittajista, jotka toivat sen valtaan - on todellakin fasisteja. ..

Artikkeli kertoo katsojille aiemmin sivutusta Svoboda- puolueesta ja siitä, kuinka ongelmalliseksi Ukrainan sisäpoliittinen kenttä on muotoutunut Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Huojentavana asiana kirjoittavat esittävät kuitenkin toisaalta sen, että natsi- ideologiaan samaistuvien puolueiden ja henkilöiden virallinen kannatus on verrattain vähäistä. Siitä huolimatta he näkevät ongelman osittain olevan “Lännen” ja etenkin Ranskan ja Saksan syytä:

Itse asiassa juuri Ranskan ja Saksan tukema rauhansopimus antoi Svobodalle suhteettoman suuren osuuden tuloksena syntyneen hallituksen ministeriöistä.



Länsimaiden hallitukset ovat siis ainakin osittain osallisia Svobodan nousun edistämiseen. Lyhyellä aikavälillä niiden on oltava tarkempia sen suhteen, keiden Ukrainan johdon jäsenien kanssa ne ovat tekemisissä.

Foreign Policy 2014

Saman vuoden syksyllä ‘The Guardian’ puolestaan tuli siihen tulokseen, että “Ukrainan paras ase, saattaakin olla suurin uhka sille itselleen”. Nyt puhuttiin tuolloin ja vielä enemmän nyt sodan aikana mainetta saaneesta Azov- pataljoonasta. Guardian esitteli näkemystään artikkelissa ‘Azov fighters are Ukraine's greatest weapon and may be its greatest threat’. Kirjoittaja pelkäsivät, että tuolloin Mariupolissa vaikuttavat Azov- taistelijat saattaisivat vaarantaa 2014 konfliktin jälkeisen vakauden “tuomalla taistelunsa Kiovaan”. Ote artikkelista seuraavassa:

"Minulla ei ole mitään venäläisiä kansallismielisiä tai suur- Venäjää vastaan", Dmitri sanoi, kun ajoimme pimeässä Mariupolin yössä lava- autolla, jonka takaosassa oli konekivääriampuja. "Mutta Putin ei ole edes venäläinen, hän on juutalainen. Dmitri - joka ei hänen itsensä mukaan ole hänen oikea nimensä - on kotoisin Itä- Ukrainasta ja kuuluu Azov- pataljoonaan, vapaaehtoisryhmään, joka on taistellut etulinjassa Ukrainan sodassa Venäjä- mielisiä separatisteja vastaan. Azov- pataljoona, joka on yksi monista Ukrainan armeijan rinnalla maan itäosassa taistelevista vapaaehtoisprikaateista, on saanut maineen pelottomuudesta taistelussa ..

Linjauksia Yhdysvaltain kongressissa 2016

Heti vuoden 2016 alussa amerikkalainen ‘The Nation’ -lehti kertoi lukijoilleen liittovaltion kongressin muuttaneen Ukrainaa koskevaa aiottua aiempaa linjaustaan liittyen ukrainalaisille uusnatseille myönnettävään rahoitukseen: kongressi päätti nyt sallia kyseisille ryhmittymille kohdistetun rahoituksen ja poisti budjettiesitykseen sisällytetyn kohdan, joka olisi rajoittanut rahoitusta. Aiheesta kirjoitettiin artikkelissa: ‘Congress Has Removed a Ban on Funding Neo-Nazis From Its Year-End Spending Bill’.



Artikkelista:



Pentagonin painostuksesta kongressi on poistanut menoarviosta tarkistuksen, joka olisi estänyt varojen joutumisen ukrainalaisten uusfasististen ryhmien käsiin. ..



.. Olisi helppoa olettaa, että yksi niistä Euroopan maista, jotka hyötyisivät tästä monitahoisesta [rahoitus-] toimenpiteestä, jonka tarkoituksena on osittain torjua "Venäjän aggressiota", olisi Ukraina, joka Valkoisen talon mukaan on jo saanut 2 miljardia dollaria lainatakuita ja lähes 760 miljoonaa dollaria "turvallisuus-, ohjelma- ja teknistä apua" helmikuusta 2014 lähtien. Jotkut ovat kuitenkin ilmaisseet huolensa siitä, että osa tästä avusta on päätynyt uusnatsiryhmien, kuten Azov- pataljoonan, käsiin. .. Pentagon vastustaa Conyersin ja Yohon lisäystä [aiemmin suunniteltu rajoitus] väittämällä, että se on tarpeeton, koska samankaltainen lainsäädäntö, joka tunnetaan nimellä Leahyn laki, on jo olemassa ja joka estäisi Azovin rahoituksen. On kuitenkin käynyt ilmi, että tämä ei pidä paikkaansa. Leahyn laki kattaa vain ne ryhmät, joiden osalta "ulkoministerillä on uskottavia tietoja siitä, että kyseinen yksikkö olisi syyllistynyt törkeisiin ihmisoikeusloukkauksiin". Ulkoministeriö ei kuitenkaan ole koskaan väittänyt, että sillä olisi tällaisia tietoja Azovista, joten Leahyn laki ei voi estää ryhmän rahoitusta. .. .. On selvää, että poistamalla uusnatsien vastaisen säännöksen kongressi ja hallinto ovat tasoittaneet tietä Yhdysvaltojen rahoituksen päätymiselle Ukrainassa tällä hetkellä liikkuvien kaikkein haitallisimpien tahojen käsiin.

Reuters varoittaa Ukrainan uus-natsiongelmasta (2018)

Reuters haluaa 2018 artikkelissaan kiinnittää lukijoiden huomiota siihen, että samalla kun Ukrainan taistelu Venäjää ja sen “satelliitti- ryhmittymiä” vastaan jatkuu, sen omien linjojen sisäpuolella kytee ongelma:

Kiovan on myös kamppailtava kasvavan ongelman kanssa rintamalinjojensa sisäpuolella: äärioikeistolaisten kostajien [vigilantes] kanssa, jotka ovat valmiita käyttämään pelottelua ja jopa väkivaltaa edistääkseen agendaansa ja jotka usein tekevät sen lainvalvontaviranomaisten hiljaisella hyväksynnällä.

Reutersin artikkelissa: ‘Commentary: Ukraine’s neo-Nazi problem’ kuitenkin huomautetaan uhkaa nähtävästi lieventävänä asianhaarana, että natsiliikkeiden vaikutusta on mitä luultavimmin onnistuttu vaimentamaan … integroimalla niitä tavanomaisiin joukko- osastoihin!!

Vaikka Azov käyttää natsi- ajan symboliikkaa ja rekrytoi riveihinsä uusnatseja, Foreign Affairs -lehdessä hiljattain julkaistussa artikkelissa vähäteltiin ryhmän mahdollisesti aiheuttamia riskejä ja todettiin, että muiden vapaaehtoisten miliisien tapaan Azovia on "hillitty", kun se on integroitu Ukrainan asevoimiin. ..

Myös Reutersin tarinan kirjoittajat suhtautuvat tuohon varovaisen kriittisesti:

.. mutta jotkut ovat vastustaneet täydellistä integraatiota: Azovilla on esimerkiksi oma lasten koulutusleiri, ja organisaation uraosasto opastaa niitä ehdokkaita, jotka haluavat siirtyä Azoviin tavallisesta sotilasyksiköstä.

Ääriliikkeisiin kohdistuva huoli konkretisoidaan artikkelissa mm. LGBT- yhteisöön kohdistuvan uhan kontekstissa ..

"Ukrainaa Venäjän kanssa käydyssä konfliktissa tukevien isänmaallisen diskurssin lisääntyminen on ajoittunut samaan aikaan sekä julkisen vihanlietsonnan lisääntymisen kanssa - joskus virkamiesten toimesta ja tiedotusvälineiden voimistamana - että haavoittuviin ryhmiin, kuten homo- ja biseksuaali- sekä transseksuaalien (LGBT) yhteisöön, kohdistuvan väkivallan lisääntyessä", mikä on havainto, jota tukee myös Euroopan neuvoston tuore tutkimus. ..

Ääriradikalismin uhan vakuutetaan kuitenkin samalla olevan sekä Venäjän propagandaa että konkreettinen tosiasia..

On selvää, että Kremlin väitteet siitä, että Ukraina on fasistien ampiaispesä, eivät pidä paikkaansa: äärioikeistolaiset puolueet menestyivät huonosti Ukrainan viime parlamenttivaaleissa, ja ukrainalaiset reagoivat hälyttävästi Kansallisen miliisin mielenosoitukseen Kiovassa. Lainvalvontaviranomaisten ja ääriainesten väliset yhteydet antavat kuitenkin Ukrainan länsimaisille liittolaisille runsaasti aihetta huoleen. (*Kirjoittaja Josh Cohen on entinen USAID:n projektipäällikkö, joka on osallistunut talousuudistushankkeiden hallinnointiin entisessä Neuvostoliitossa.) *oli lisättävä vielä tämä yksityiskohta USAID:n ollessa nyt otsikoissa

The Nation puolestaan palaa aiheeseen seuraavana vuonna 2019, todeten, että “Viisi vuotta Maidanin kansannousun jälkeen antisemitismi ja fasistinen äärinationalismi rehottavat [Ukrainassa]. Huolista kerrotaan lukijoille artikkelissa: ‘Neo-Nazis and the Far Right Are On the March in Ukraine’. Itse asiaan käydään suoraviivaisesti heti toisessa kappaleessa:

Nykyään yhä useammat uutisraportit äärioikeistolaisesta väkivallasta, äärinationalismista ja perusvapauksien rapautumisesta osoittavat länsimaiden alkuperäistä euforiaa valheelliseksi. Romaneja vastaan on järjestetty uusnatsien pogromeja, feministejä ja LGBT- ryhmiä vastaan on hyökätty, kirjoja on kielletty ja [toisen maailmansodan aikaisia] natsi- kollaboraattoreita on ihannoitu valtion tuella. Nämä tarinat Ukrainan synkästä kansallismielisyydestä eivät tule Moskovasta, vaan länsimaiset tiedotusvälineet raportoivat niistä. ..

Myös ultranationalismin uhkaa vähättelevät perinteiset talking- pointit jyrätään niin, että heilahtaa ..

Washingtonin Kiovaa kohtaan osoittamana vakiopuolusteluna on huomauttaa, että Ukrainan äärioikeistolla on pienempi prosenttiosuus parlamenttipaikoista kuin vastaavilla tahoilla esimerkiksi Ranskassa. Tämä on valheellinen väite: Mitä Ukrainan äärioikeistolta puuttuu mielipidemittausten perusteella, se korvaa sen sellaisilla asioilla, joista Marine Le Pen voisi vain uneksia - puolisotilaallisilla yksiköillä ja sillä, että sillä on käytännössä vapaat kädet kaduilla. Maidanin jälkeinen Ukraina on maailman ainoa valtio, jonka asevoimissa on uusnatsien joukko- osasto. Azov- pataljoona muodostettiin alun perin uusnatsijoukkojen Patriot of Ukraine -ryhmästä. Andriy Biletsky, jengin johtaja, josta tuli Azovin komentaja, kirjoitti kerran, että Ukrainan tehtävänä on "johtaa maailman valkoiset rodut viimeiseen ristiretkeen... semiittien johtamia Untermenscheneita [*ali- ihmisiä] vastaan". Biletsky on nyt Ukrainan parlamentin varapuhemies.

Artikkeli myös muistuttaa, että ongelmasta ovat varoittaneet mitä moninaisimmat valtavirtamedian tarina- sammot:

Vaikka ryhmä [Azov] kiistää virallisesti kaikki uusnatsiyhteydet, useat länsimaiset tiedotusvälineet ovat varoittaneet Azovin luonteesta: New York Times kutsui pataljoonaa "avoimesti uus- natsistiseksi". USA Today, The Daily Beast, The Telegraph ja Haaretz ovat dokumentoineet ryhmän jäsenten viehtymyksen hakaristeihin, tervehdyksiin ja muihin natsisymboleihin, ja yksittäiset taistelijat ovat myös tunnustaneet olevansa uusnatseja.

Eikä tässä vielä kaikki; The Nation muistuttaa lukijoita siitä, että Azov ei ole ainut ultranationalistinen ja äärioikeistolainen ryhmittymä, joka on saanut tunnustusta lännestä:

Azov ei ole ainoa äärioikeistolainen ryhmittymä, joka on saanut länsimaista tunnustusta. Joulukuussa 2014 Amnesty International syytti Dnipro-1 -pataljoonaa mahdollisista sotarikoksista, muun muassa "siviilien nälkään näännyttämisestä sodankäyntimenetelmänä". Kuusi kuukautta myöhemmin senaattori John McCain vieraili pataljoonassa ja ylisti sitä).

Artikkeli sivuaa natsi- ryhmittymien roolia Ukrainan politiikassa - esimerkiksi parlamentissa:

Vuonna 2015 Ukrainan parlamentti hyväksyi lain, joka teki kahdesta toisen maailmansodan aikaisesta puolisotilaallisesta joukosta - Ukrainan kansallismielisten järjestöstä (OUN) ja Ukrainan kapinallisarmeijasta (UPA) - Ukrainan sankareita, ja teki heidän sankaruutensa kieltämisestä rikoksen. .. .. Tammikuussa 2018 Ukraina nousi kansainvälisiin otsikoihin, kun se kielsi palkitun brittiläisen historioitsijan Antony Beevorin kirjoittaman Stalingradin, koska siinä oli yksi kappale ukrainalaisesta yksiköstä, joka tappoi 90 juutalaislasta toisen maailmansodan aikana. Joulukuussa Kiova kielsi ruotsalaisen kirjailijan Anders Rydellin The Book Thieves -teoksen (joka ironisesti kertoo natsien tukahduttamasta kirjallisuudesta), koska siinä mainittiin, että Symon Petliuralle (1900-luvun alun kansallismieliselle johtajalle) uskolliset joukot olivat tappaneet juutalaisia.

Mutta kirjoittajat pitävät tuotakin vastenmielisempänä liikkeiden soluttautumista turvallisuuskoneistoon ja poliisiin ..

Pian Maidanin jälkeen Yhdysvallat varusti ja koulutti vastaperustetun kansallisen poliisin, minkä oli tarkoitus olla Ukrainan demokratiaa tukeva tunnusomainen ohjelma. Kansallista poliisia valvovan sisäministerin sijainen on Vadim Trojan, Azovin veteraani ja “Ukrainan Patriootti” [arvonimi?]. Vuonna 2014, kun Trojania harkittiin Kiovan poliisipäälliköksi, Ukrainan juutalaisjohtajat kauhistuivat hänen uusnatsitaustastaan. Nykyään hän on sen osaston apulaispäällikkö, joka johtaa Yhdysvalloissa koulutettuja lainvalvontaviranomaisia koko maassa.



Aiemmin tässä kuussa RFE kertoi, että kansallisen poliisin johto ihaili sosiaalisessa mediassa Stepan Banderaa - natsi- kollaboraattoria ja fasistia, jonka joukot osallistuivat myös holokaustiin.



Se, että Ukrainan poliisi on täynnä äärioikeistolaisten kannattajia, selittää sen, miksi uusnatsit voivat toimia kaduilla rangaistuksetta.

Myös Yhdysvaltain sotakorkeakoulu West Pointissa asiaa on tutkittu. Terrorismin vastaiseen taisteluun fokusoituneessa CTS Sentinel- julkaisussa puitiin aihetta huhtikuussa 2020. Ukraina nähdään eräänlaisena polttopisteenä artikkelissa ‘The Nexus Between Far-Right Extremists in the United States and Ukraine’.

Artikkelista:

Viime vuosina jotkut amerikkalaiset ja eurooppalaiset, jotka ovat olleet kiinnostuneita äärioikeistolaisesta nationalismista, ovat katsoneet Ukrainaa unelmiensa paikkana: maa, jossa on vakiintunut, koulutettu ja varustettu äärioikeistolainen miliisi - Azovin rykmentti - joka on osallistunut aktiivisesti konfliktiin Venäjän tukemia separatisteja vastaan Donbasissa. .. .. Äärioikeistolaiset ryhmät ovat edelleen vahvoja Ukrainassa, ja ne pystyvät keräämään mielenosoituksiin ja kokoontumisiin tuhansia kannattajia, joista osa kantaa natsien ja valkoisen ylivallan kannattajien tunnuksia. Allekirjoittanut oli todistamassa yhtä tällaista mielenosoitusta Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa lokakuussa 2019. Nämä ryhmät ovat vastustaneet katkerasti kaikkia ehdotuksia kompromissin tekemisestä Venäjän kanssa Donbasista Normandian neuvotteluprosessissa, ja ne olivat näkyvästi esillä toisessa mielenosoituksessa, jonka kirjoittaja myös näki Kiovassa syksyllä 2019 ja jossa vastustettiin presidentti Volodymyr Zelenskin esittämiä myönnytyksiä.

Sodan alettua:

Seura (siinä se on) valistaa suomalaisia aiheesta 2022

Tässä otoksessa hyppää kaukaloon suomalainen ‘Seura’ ja muistuttaa heti alkuun, että venäläisten “poskettomat väitteet” antavat vääränlaisen kuvan Ukrainan natsi- ekosysteemistä. Disclaimerin jälkeen käydään kuitenkin kertomaan näistä natsismin kanssa identifioituvista ryhmistä:

Vaikka Venäjä liioittelee Ukrainan politiikassa toimivien uusnatsien määrää hyökkäyksensä perustelemiseksi, Ukrainassa on ollut erilaisia aseistautuneita äärioikeiston ryhmiä. Heillä on myös suhteita suomalaisiin aatetovereihinsa. .. .. [Azov-] Pataljoonan käyttämiä salama- ja riimusymboleita näkyy äärioikeiston kuvastossa eri puolilla maailmaa. Osa kansainvälisestä äärioikeistosta on lähtenyt ja myös päässyt vierastaistelijoina azovilaisten joukkoon sotimaan. ..

Seuran artikkeli ‘Varainkeruuta ja vierastaistelijahaaveita: Näin Suomen äärioikeisto löysi taas yhteydet Ukrainan Azov-aatetovereihinsa’ keskittyy etupäässä suomalaisten osallistumiseen mm. Azovin riveissä ja esittelee myös Suojelupoliisin näkemyksiä asiaan ja muistaa korostaa propaganda- korttia:

Äärioikeistolaisesta terrorismista viimeksi joulukuussa varoittanut Supo ei nyt suoraan arvioi, minkälaisen uhan Ukrainan sodasta palaavat uusnatsit voisivat muodostaa. Azovin pataljoonalla on Itä-Ukrainassa ollut huono maine muun muassa sotarikoksista sekä yleisistä raakuuksista siviilejä ja sotavankeja kohtaan. Venäjä on liiankin helposti pystynyt käyttämään tätä propagandassaan todisteena ”natsien julmuuksista”.

Mitä sanovat (nyt avoimessa) sodassa taistelevat itse? (2022)

Tämä oli myös mielenkiintoinen kirjoitus paljon "liberaalille" mediallekin kirjoittaneilta journalisteilta Lindsey Snellilta and Cory Poppilta.

Artikkeli on otsikoitu ‘“I have a chance to kill some Russians.” - Interviews with foreign volunteers in Ukraine’. Artikkelissa todetaan:

Vaikka monet lännessä ovat olleet nopeita tyrmäämään väitteet uusnatsien aseellisten ryhmittymien läsnäolosta Ukrainassa Venäjän propagandana, näiden ryhmien läsnäolo paikan päällä on kiistatonta. Useat länsimaiset vapaaehtoiset ovat liittyneet ukrainalaisiin kansallismielisiin pataljooniin, muun muassa Right Sectoriin, Azoviin ja Carpathian Sichiin.. .. "Kun olin Kiovassa ja koulutimme äärioikeistolaista Azov-ryhmää. Siellä näimme paljon hakaristejä ja natsisymboleja", amerikkalainen sotilas- ja lääkintäkouluttaja Steve kertoi. "Muistan, kun marssimme muodostelmassa ja kysyin: 'Oliko tuo joku vitun SS- logo?' Käskin kääntäjän sanoa Azovin miehille, että heidän pitäisi ottaa natsitunnukset pois näkyviltä, mutta he eivät suostuneet. Niinpä sanoin ylemmälle johdolle: 'Meille tulee ihmisiä, jotka haluavat olla mukana, mutta heti kun he näkevät nuo vitun symbolit, he häipyvät. Emme saa heiltä sitten mitään""

Kanadalainen vapaaehtoinen puolestaan toteaa:

"Kyllähän minua häiritsee, että täällä on uusnatseja", sanoi Shaun, kanadalainen vapaaehtoinen. "Mutta se ei ole minun ongelmani, joten yritän olla ajattelematta sitä. Ja jotkut heistä ovat todella hyviä lahtaamaan venäläisiä."

Artikkeli etenee kertoen erilaisista ryhmittymistä ja niiden jäsenille tehdyistä haastatteluista. Kirjoituksessa on myös lukuisia valokuvia paikan päältä.

Pyhittääkö päämäärä keinot - ei niin pahoja natseja? (2024)

Edellä esitetty otanta erilaisista medioista voinee antaa viitteitä siihen, että tarinan ohjaajilla on ollu aikamoinen homma alkaa kääntämään narratiivia pois nyt, avoimessa sodassa Ukrainassa Venäjää vastaan taistelevia aineksia kritisoivasta diskurssista. Politico tunnustelee tämän osalta jäätä varovasti huhtikuulta 2024 olevassa artikkelissa ‘Ukraine embraces far-right Russian ‘bad guy’ to take the battle to Putin’.

Artikkelista:

"Me olemme itsekin pahoja tyyppejä, mutta taistelemme todella pahoja tyyppejä vastaan", Denis Kapustin vitsailee. Toistaiseksi Ukraina on valmis hyväksymään omanlaisensa pahiksen. Venäläisenä taistelijana, joka johti huomiota herättäneitä puolisotilaallisia hyökkäyksiä Venäjälle Ukrainan alueelta tänä ja viime vuonna, Kiova näkee Kapustinilla olevan roolin liittolaisena presidentti Vladimir Putinia vastaan.

Politico muistuttaa kuitenkin asian olevan monimutkaisen ..

.. Mutta hänen pitämisessä liian lähellä on vaaransa. Saksan viranomaisten mukaan Kapustin - joka tunnetaan toisinaan nimellä Denis Nikitin - on "yksi Euroopan mantereen vaikutusvaltaisimmista uusnatsiaktivisteista", ja se on taivaan lahja venäläisille propagandisteille, jotka pyrkivät kaunistelemaan murhanhimoisen hyökkäyksensä Ukrainaan pyrkimyksenä "puhdistaa Kiova natsista".

Kapustin kuitenkin on toista mieltä:

"Ajatelkaa 'Hyvät, pahat ja rumat' elokuvaa", lisää Kapustin, joka johtaa Venäjän vapaaehtoisjoukkoa (RVC), joka on suurin kolmesta Kremlin vastaisesta venäläisestä miliisistä, jotka taistelevat Ukrainan puolesta. "Ennen cowboy- elokuvissa oli vain mustiin pukeutuneita hyviä ja pahoja tyyppejä, ja sitten tulikin Clint Eastwood, joka oli myös pukeutunut mustiin ja taistelikin hyvän puolesta", hän sanoo.

Politicokaan ei unohda vakuuttaa lukijalle sitä, että Venäjän propaganda Ukrainan natseista on lopun perin onttoa ja että natsiryhmittymillä ei ole “konkreettista valtaa”. Lisäksi muistutetaan siitä, että venäläisillähän on omat natsit!

Moskovan jatkuva yritys esittää taistelunsa toisen maailmansodan uusintana natsismia vastaan kuulostaa kuitenkin todellisuudessa ontolta. Ukrainan presidenttikin on juutalainen, ja äärioikeistopuolueilla on lähes mitätön kannatus kansallisessa edustuksellisessa politiikassa.



Ja jos tämä ei riitä, Moskovan väite, että Ukrainan joukot ovat natseja, jättää huomiotta sen tosiasian, että vannoutuneet uusnatsiryhmät taistelevat myös Venäjän puolesta.

Koko tarinankehityksen ironia ei näytä menneen ohi myöskään Kapustinilta, minkä todistaa tämän sanailu haastattelijalle:

Hän nauttii sparrauksesta länsimaisten toimittajien kanssa ja näkee, miten kiusalliseksi monet heistä tuntevat itsensä haastatellessaan häntä, koska he eivät hyväksy hänen äärioikeistolaista ideologiaansa ja huligaanin historiaansa, mutta samalla tuntevat myötätuntoa Ukrainaa kohtaan, haluamatta asettaa Ukrainaa huonoon valoon länsimaisten liberaalien yleisöjen silmissä.



"Yritättekö nyt sitten pysyä puolueettomina?" hän kysyy. "Tämä on hyvin koominen asema sinulle ja kollegoillesi, koska olette kaikki yrittäneet kovasti asettaa meidät huonoon valoon jo vuosien ajan. Uusnatsit, rasistit, valkoisen ylivallan kannattajat, kauheat tyypit, blaa, blaa, blaa. Ja sitten koittaa Ukrainan nykyhistorian synkin hetki. Ja yhtäkkiä ikiaikaiset pahikset osoittautuvatkin rohkeiksi, päättäväisiksi, itsepäisiksi ja sankareiksi. Ja te ajattelette, että 'hitto, miten minun pitäisi kirjoittaa heistä?'."

Vaikka Kapustinin näkemys on mitä ilmeisimmin vinoutunut, hän osuu tuossa nähdäkseni naulan kantaan, jos lännen journalismista ja sitä kohdanneesta “ongelmasta” puhutaan.

Esimerkkejä Suomen median kurkistuksista Ukrainan natsismiin

Alla vielä joitain otsikkoja kuvina Suomesta. En kommentoi suomalaista uutisointia edellä olleita enempää, koska se on yleensä vain luokatonta ideologista kopiointia. Lähdelinkit kuitenkin koottuna näiden alla.

Sodan alettua:

Ennen 2022 alkanutta sotaa:

Linkit ylläoleviin koottuna tänne.

“Fanktantarkastajat” natsi- “huhujen” kimpussa ..

Mintpressin artikkeli elokuulta 2022 penkoo mm. Ukraina- uutisointiin liittyvää “faktantarkistusta” ja narratiivikontrollia. Artikkelin alussa todetaan, että suuri osa Ukrainan konfliktiin liittyvästä faktantarkistuksesta ja sen rahoituksesta juontaa juurensa Yhdysvaltain hallitukseen taikka sen työkaluina toimiviin organisaatioihin, kuten ‘National Endowment for Democracy’ (NED). Narratiivikontrolli kuitenkin konkretisoituu kansalaisille median ja etenkin sosiaalisen median kautta.

Artikkelista:

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, on puhjennut esiin maataisteluillekin katkeruudessaan vertoja vetävä informaatiosota, ja META (Facebookin virallinen nimi) ilmoitti, että se on tehnyt yhteistyötä yhdeksän organisaation kanssa auttaakseen sitä lajittelemaan faktaa fiktiosta ukrainalaisille, venäläisille ja muille Itä-Euroopan käyttäjilleen. Nämä yhdeksän järjestöä ovat: StopFake, VoxCheck, Fact Check Georgia, Demagog, Myth Detector, Lead Stories, Patikrinta 15min, Re:Baltica ja Delfi. "Vähentääksemme väärän tiedon leviämistä ja tarjotaksemme käyttäjille luotettavampaa tietoa, teemme yhteistyötä riippumattomien kolmannen osapuolen faktantarkistajien kanssa maailmanlaajuisesti", Piilaakson jättiläinen kirjoitti ja lisäsi: "Facebookin riippumattomat kolmannen osapuolen faktantarkistajat ovat kaikki kansainvälisen faktantarkistusverkoston (International Fact-Checking Network, IFCN) sertifioimia". IFCN, joka on journalismin tutkimusorganisaatio Poynter Instituten tytäryhtiö, on omistautunut kokoamaan yhteen faktantarkistajat maailmanlaajuisesti."

META:n filosofiaa asian suhteen kuvaa myös kappale edempänä artikkelissa:

Helmikuussa [2022] Facebook ilmoitti muuttavansa vihapuhetta koskevia sääntöjään salliakseen Azov- pataljoonan ylistämisen ja mainostamisen. Tapahtuiko tämä StopFaken suosituksesta? MintPress pyysi Meta/Facebookilta kommenttia heidän faktantarkistuskumppaninsa suorista yhteyksistä äärioikeistolaisiin ryhmiin ja siitä, oliko StopFake vaikuttanut heidän päätökseensä sallia natsimyönteistä sisältöä alustallaan, mutta ei saanut vastausta.

Avartavana tapausesimerkkinä - ja mielestäni kokonaisuutta hyvin valaisevana tapauksena - esitellään juuri muiden muassa StopFake.

Ehkä tunnetuin ja surullisenkuuluisin näistä yhdeksästä ryhmästä on StopFake. Vuonna 2014 perustettua StopFakea rahoittavat Naton Atlantin neuvosto, Britannian ulko- ja kansainyhteisön virasto, Britannian Ukrainan suurlähetystö ja Tšekin ulkoministeriö. Se on saanut rahaa myös Yhdysvalloilta National Endowment for Democracy -järjestön kautta, vaikka kumpikaan osapuoli ei suinkaan mainosta tätä. .. .. Lisäksi StopFakella on läheiset yhteydet The Kyiv Post -lehteen, joka on National Endowment for Democracy -järjestön suoraan rahoittama ja kouluttama ukrainalainen lehti. Vuodesta 2016 lähtien Kyiv Post on julkaissut 191 StopFake-raporttia.

Artikkelissa todetaan myös, että Venäjän invaasion alettua NED poisti verkosta kaikki aiemmin julkisesti nähtävillä olleet tietonsa eri Ukraina- projekteistaan. Rahoituskytköksiä on voitu kuitenkin taannehtivasti jäljittää vaillinaisten arkistojen avulla. Jopa hetkellisesti Yhdysvaltain “totuusministeriö” -kohun yhteydessä julkisuuteen noussut Nina Jankowicz on vaikuttanut organisaatiossa:

StopFaken tunnetuin entinen juontaja on varmasti Nina Jankowicz. Jankowicz johti hetken aikaa presidentti Bidenin vastaperustettua disinformaation hallintoneuvostoa, ennen kuin julkinen kohu sai hänet eroamaan. "Totuusministeriöksi" kutsuttu johtokunta ja Jankowicz itse saivat aikaan voimakasta vastustusta. Silti vain harvat mainitsivat, että StopFake-järjestössä ollessaan Jankowicz itse oli kameran edessä innokkaasti ylistänyt useiden fasististen puolisotilaallisten ryhmien hyveitä.

Artikkeli kaivautuu syvemmälle myös USAID:iin kytköksissä olevaan National Endowment for Democracy -järjestöön ja sen rooliin. Tässä keskustelussa nousee esiin eräs erittäin keskeinen seikka:

Vaikka Washington rahoittaa sitä, ja sen henkilöstöön kuuluu valtion virkamiehiä, se on teknisesti yksityinen yritys, joten sitä eivät koske samat oikeudelliset määräykset ja julkinen valvonta kuin valtion laitoksia yleensä. .. Vuoden 2019 vuosikertomuksen mukaan Ukraina on NED:n "ensisijainen painopistealue". Virasto on (virallisesti) käyttänyt Ukrainassa yli 22 miljoonaa dollaria vuodesta 2014 lähtien.

Artikkeli toteaa myös sen, mikä on tavallaan ollut jo kauan yleisesti tiedossa. Tämä liittyy kysymykseen: Mikä on NED:n varsinainen tarkoitus?

Herkimpinä hetkinä NED:n johtajat ovat kertoneet selväsanaisesti järjestön roolista. "Olisi kauheaa, jos demokraattisia ryhmiä ympäri maailmaa pidettäisiin CIA:n tukemina", NED:n puheenjohtajana vuosina 1984-2021 toiminut Carl Gershman sanoi ja selitti, miksi hänen järjestönsä perustettiin. NED:n toinen perustaja Allen Weinstein oli samaa mieltä: "CIA teki paljon siitä, mitä teemme nykyään, salaa 25 vuotta sitten", hän sanoi Washington Postille.

Artikkelissa todetaan myös se, että Venäjä laskee liikkeelle runsaasti disinformaatiota, mutta että asiaa ei lainkaan auta se, että faktantarkistus on täysin puolueellista. Kuka lopulta valvoo totuuden tarkastajia?

Monien näiden faktantarkastusryhmien implisiittinen näkemys on, että "vain Venäjä valehtelee". Tällainen on puolueellisen organisaation kanta, joka ei juurikaan välitä totuudesta vaan enemmänkin viestintävälineiden valvonnasta. Ja tämä kaikki tehdään turvallisuutemme säilyttämisen nimissä. Kuka tarkistaa faktatarkistajia? Valitettavasti se on pienten, riippumattomien medioiden tehtävä.

Kirjoittaja jatkaa pysytellen asian ytimessä:

Ratkaisu on opettaa ja kehittää kriittistä medialukutaitoa. Kaikilla tiedotusvälineillä on vinoumia ja piilotettuja tarkoitusperiä. Yksilön tehtävänä on oppia näistä ja jatkuvasti tutkia ja arvioida kaikkea lukemaansa. Hallitukset eivät kuitenkaan halua kansalaistensa ajattelevan kriittisesti; ne haluavat, että niiden viesti on hallitseva..

Miten tarina on kehittynyt?

Tässä sivutussa uutisoinnissa on mielestäni nähtävillä muutos ennen vuotta 2022 nähdystä varovaisesta huolestuneisuudesta suoraan Venäjän propagandan torjuntaan, konfliktin jälleen leimahdettua 2022 vuoden alussa. Sodan kestäessä ollaan siirrytty vähättelemään ongelmaa tai jopa kiistämään se ja esittämään natseihin identifioituvien nationalististen liikkeiden vaikutus täysin marginaalisena.

Toisaalta, jopa tällaiseenkin pyrkivät artikkelit eivät aina kykene tähän uskottavasti, vaan luonnostelevat rivienkin välissä kuvan siitä, millainen valta ja vaikutus näillä ääriliikkeillä oikeasti on kulissien takana, käytännössä ja katutasolla.

Tätä selittää Grayzonen haastattelussa myös ukrainalainen akateemikko ja entinen journalisti Olga Baysha. Hän näkee, että äärinationalistiset liikkeet ovat olleet avainasemassa konfliktin kärjistymisessä:

Ukrainassa on havaittavissa kansallismielisten ja liberaalien liittouma, joka perustuu heidän yhdessä jakamaansa vastenmielisyyteen Venäjää kohtaan ja vastaavasti kaikkia niitä kohtaan, jotka kannattavat yhteistyötä Venäjän kanssa. Nykyisen sodan valossa tämä liberaalien ja nationalistien liitto voi vaikuttaa oikeutetulta. Liitto syntyi kuitenkin jo kauan ennen tätä sotaa - vuonna 2013 Maidan-liikkeen muodostamisen yhteydessä. .. .. Liberaalit näkivät Maidanin kannattaman sopimuksen Euroopan unionin kanssa ennen kaikkea demokratisoinnin, nykyaikaistamisen ja sivilisaation näkökulmasta - sen kuviteltiin olevan keino saattaa Ukraina eurooppalaisten hallintostandardien mukaiseksi. ..Tässä liberaalien ja nationalistien kannat lähenivät toisiaan: Jälkimmäiset kun tukivat aktiivisesti Maidania - ei demokratisoinnin - vaan sen selkeän Venäjä- vastaisuuden vuoksi.



Radikaalit nationalistit olivat mielenosoitusten ensimmäisistä päivistä lähtien Maidanin aktiivisimpia taistelijoita. Euromaidanin edistykseen, modernisaatioon, ihmisoikeuksiin jne. liittäneiden liberaalien ja liikkeen kansallismieliselle agendalleen käyttöön ottaneiden radikaalien välinen yhtenäisyys oli tärkeä edellytys sille, että kansalaisprotestista tuli aseellinen taistelu, joka johti perustuslain vastaiseen vallankaappaukseen. Radikaalien ratkaisevasta roolista vallankumouksessa tuli myös ratkaiseva tekijä, joka vaikutti siihen, että Itä- Ukrainassa muodostui sitten massiivinen Maidanin vastainen liike, joka vastusti tuota "vallankaappausta", kuten hegemoninen Maidanin vastainen diskurssi kutsui vallanvaihtoa Kiovassa. Ainakin osittain se, mitä tänään näemme, on traaginen tulos tästä lyhytnäköisestä ja valitettavasta liittoumasta, joka muodostettiin Maidanin aikana.

Bayshalla on myös mielenkiintoista sanottavaa kun häneltä kysytään olennainen kysymys - mikä on Ukrainan presidentin Zelenskyn suhde ultra- nationalistiseen oikeistoon Ukrainassa?

Zelensky itse ei ole koskaan ilmaissut äärioikeistolaisia näkemyksiä. .. Presidenttiehdokkaana Zelensky kritisoi edeltäjänsä Poroshenkon allekirjoittamaa kielilakia, joka teki ukrainan kielen osaamisesta pakollisen vaatimuksen virkamiehille, sotilaille, lääkäreille ja opettajille. "Meidän on laadittava ja hyväksyttävä lakeja ja päätöksiä, jotka lujittavat yhteiskuntaa, eikä päinvastoin", ehdokas- Zelensky väitti vuonna 2019. Tultuaan presidentin virkaan Zelensky kääntyi kuitenkin jatkamaan edeltäjänsä kansallismielistä ohjelmaa. Hänen hallituksensa hyväksyi 19. toukokuuta 2021 toimintasuunnitelman ukrainan kielen edistämiseksi kaikilla julkisen elämän aloilla tiukasti Poroshenkon kielilain mukaisesti kansallismielisten iloksi ja venäjänkielisten kauhuksi. Zelensky ei ole tehnyt mitään syyttääkseen radikaaleja kaikista heidän rikoksistaan poliittisia vastustajia ja Donbassin kansaa vastaan. .. Kysymys kuuluukin - miksi? Miksi Zelensky teki täyskäännöksen kansallismielisyyteen huolimatta ihmisten toiveista, että hän jatkaisi sovittelupolitiikkaa? Kuten monet analyytikot uskovat, syynä on se, että vaikka radikaalit edustavat Ukrainan väestön vähemmistöä, he eivät epäröi käyttää väkivaltaa poliitikkoja, tuomioistuimia, lainvalvontaviranomaisia, tiedotusvälineiden työntekijöitä jne. vastaan - toisin sanoen he ovat yksinkertaisesti hyviä pelottelemaan yhteiskuntaa, mukaan lukien kaikki vallanhaarat. Propagandistit voivat toki toistaa mantraa "Zelenskyhän on juutalainen, joten hän ei voi olla natsi" niin usein kuin haluavat, mutta totuus on, että radikaalit kontrolloivat Ukrainan poliittista prosessia väkivallalla niitä vastaan, jotka uskaltavat vastustaa heidän kansallismielistä ja ylivaltaa julistavaa agendaansa.

Lopuksi haastattelija kysyy Bayshalta siitä, mitä tämä ajattelee siitä, että etenkin eurooppalaisten kanssa identifioituva osa ukrainalaisista tuntee jonkinlaista ylivertaisuutta suhteessa niihin, jotka identifioituvat venäläisiin.

Tuo on totta, ja minusta se on kaikkein traagisin osa koko Maidanin jälkeistä tarinaa, koska juuri tämä ylemmyydentunne esti "edistyksellisiä" Maidania kannattavia joukkoja löytämästä yhteistä kieltä "takapajuisten" Venäjä- mielisten maanmiestensä kanssa. Tämä johti Donbassin kansannousuun, Ukrainan armeijan "terrorisminvastaiseen operaatioon" Donbassia vastaan, Venäjän väliintuloon, Minskin rauhansopimuksiin, niiden täyttämättä jättämiseen ja lopulta nykyiseen sotaan.

Lähivuosina tulemme varmaan saamaan kattavamman kuvan Ukrainan sodan todellisista alkusyistä, ja etenkin siitä, missä määrin Ukrainan ulkopuoliset tahot ovat olleet myötävaikuttamassa konfliktin kärjistymiseen vuonna 2022. Jospa vaikka DOGEa kiinnostaa oikeasti se, mitä kaikkea Ukrainaan syydetyillä amerikkalaisten rahoilla on todellisuudessa tehty?

Kiinnostavaa tulee olemaan myös sen selviäminen, missä määrin ja mitkä tahot “lännessä” ovat rahoittaneet ja tukeneet Ukrainan natsi- liikkeitä esimerkiksi geopoliittisen tilanteen kärjistämistarkoituksessa.

Seuraavassa leikkeessä voimme nähdä mm. Yhdysvaltalaiset uuskonservatiiveina - ja sotahaukkoinakin - tunnetut republikaani-senaattorit Lindsay Grahamin ja tässä artikkelissa aiemminkin sivutun, edesmenneen John McCainin, sekä demokraatti- senaattori Amy Klobucharin “tukimatkalla” senaatin delegaationa Ukrainassa joulukuussa 2016.

Pohdin vain, että ennakoivatko nämä videolla nähtävät lausahdukset Venäjän myöhempää provosoimatonta hyökkäystä?

Alkuperäinen video kokonaisuudessaan täällä. (Glenn Beckin Rumble- kanava)

Ja jotta pysyttäisiin linjassa - täältä löytyy yllä olevasta videosta tehty FactCheck: Disinformation: “US senators, together with Petro Poroshenko, prepared the Azov Battalion to attack Russia.”

Verdict: FAKE NEWS - GrassFactCheck

