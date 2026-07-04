Kuka tilasi Itämeren kaasuputkien sabotaasin; kuka toteutti..?

Keskustelua, jonka pitäisi olla työpaikkojen kahvipöydissä!

Oma veikkaus - jos täytyisi arvata; ja muutahan ei voi - on se, että suursotaa ajava ylivaltiollinen taho järkkäsi homman.



Näkisin, että läntisten “demokraattisten” ja “kehittyneiden” valtioiden saaminen valmiiksi sotaan (etenkin reserviarmeijavaltioissa) vaatii kikkoja .. ja tiettyjen esteiden raivaamista.



1) Yksi este on keskinäisriippuvuus

- Mitä enemmän sitä on osapuolten välillä, sitä järjettömämpi on ajatus sodasta (lose-lose) --> kaasuputkisabotaasi ja etenkin sen ympärille tekaistut narratiivit ovat murentaneet esim. Saksan ja Venäjän suhdetta radikaalisti (Jännä muuten että siellähän on toinen putki vielä käsittääkseni auki, Saksa vain ei osta ). Lisäksi tapauksen ympärille kudotut tarinat auttavat toisen esteen madaltamisessa.

Noiden tarinoiden funktio? -->

2) Riittämätön viholliskuva

(etenkin vuosikymmenten hyvien suhteiden jälkeen)



- Tarvitaan vuosia kestävä projekti, jossa aiottua vihollista “toiseutetaan” ja viholliskuva luodaan. Sitten sitä jatkuvasti vahvistetaan (vrt. ruokakauppojen ikkunalööpit 2014 alkaen) .. Tälle koko prosessille löytyy lähes identtisiä esimerkkitapauksia historiasta ..

Ja tuo projekti ei jäänyt aikalaisilta silloinkaan huomaamatta ..

(Kaappaukset alla olevasta artikkelistani)

--> Loppuvaiheessa päästään sitten jo siihen, että vain pelkän haluttuun viholliseen assosioimisen ajatellaan riittävän siihen, että suuri yleisö canceloi ja tuomitsee suoralta kädeltä toisinajattelijat ..

“Kuohuttava suomalaislääkäri” .. “Kyseenalainen tapahtuma” .. (kätevää myös farmakompleksille mahdollisten sodasta hyötyvien lisäksi - - ja on muuten vastenmielistä todistaa tätä Suomessa)

Ja kuitenkin samaan aikaan (2.7.2026):