"En todellakaan kirjoita tätä vain pelkästään hämmästelevänä maailman menon taltioijana, vaan myös syvästi huolestuneena pienten lasten isänä. Tämä pakkomielle rokottaa pieniä kasvavia lapsia aineilla, joista ei vain yksinkertaisesti ole olemassa pitkän aikavälin tutkimustietoa, on kaiken kaikkiaan täysin älytön. Kun kysymykseen kyseenalaisesta turvallisuudesta vielä liitetään erilaiset viitteet merkittävien auktoriteettien ja kansalaisten palvelemiseen tarkoitettujen instituutioiden eturistiriidoista, valtanarratiivista poikkeavien näkemysten pakonomainen sensuuri ja vuosikymmeniä valloilla olleiden tieteellisten konsensusten romuttaminen vain tämän epidemian varjolla, on näkymä todellakin pulmallinen .." - @2ndRayer

"...lapsillesi tai perheellesi ei ole mitään hyötyä siitä, että lapsesi rokotetaan lapsille pienen riskin aiheuttavaa virusta vastaan, etenkin kun otetaan huomioon rokotteen jo tunnetut terveysriskit, joiden kanssa sinä ja lapsesi joudutte ehkä elämään loppuelämänne ajan. Riski-hyötyanalyysi ei ole edes lähelläkään sitä, että se tukisi lasten rokottamista. Vanhempana ja isovanhempana suosittelen teitä vastustamaan tätä ja taistelemaan lastenne suojelemiseksi." - tohtori Robert Malone,

yksi mRNA -rokoteteknologian kehittäjistä

Korona ja riskit lapsien osalta

Erinomaisen syvän ja perusteellisen artikkelin lasten koronarokotuksista on kirjoittanut blogiinsa Elina Hytönen, toinen ”Rokotteet ja vaiettu tieto” -kirjan kirjoittajista. Laajassa artikkelissaan Koronarokote on lapsille täysin tarpeeton ja tuhoisa (joulukuussa 2021), Hytönen käsittelee yksityiskohtaisesti juuri samoja teemoja tämän artikkelin kanssa ja olenkin käyttänyt hänen artikkeliaan apuna joiltain osin myös tämän kirjoituksen jäsentämisessä.

Useat julkaistut tutkimukset osoittavat, että lasten riskit koronan osalta ovat muita ikäryhmiä vähäisemmät. Hytönen nostaa esiin lääketieteellisessä aikakauslehdessä The Lancetissa julkaistun artikkelin ”Children and young people remain at low risk of COVID-19 mortality”. Lancet edustaa julkaisuna yleensä hyvin pikälti valtavirran näkemystä koronaan liittyen, joten artikkeli on huomionarvoinen. On myös huomattava, että se julkaistiin jo maaliskuussa, mikä myös osaltaan selittää kannanottojen varovaisuutta. Ote artikkelissa esitetyistä johtopäätöksistä on alla.

With the caveat that some children at high risk might be using extreme so-called shielding measures, children are overall not becoming seriously unwell with COVID-19, and data from England show that children are also not requiring intensive care in large numbers.

Myös joukko yhdysvaltalaisen John Hopkinsin -sairaalan tutkijoita löysi nolla koronakuolemaa tutkimassaan 48 000 koronadiagnoosin saaneen lapsen otannassa The Federalist kirjoittaa. Tutkijoita edustava tri. Marty Makary ilmaisi olevansa tyrmistynyt siitä, että esim. Tartuntatautien keskus CDC ei ole ottanut löydöksiä millään tavalla huomioon suosituksissaan. Makary kritisoi CDC:tä myös siitä, että se ilmoittaa yli 300 lapsen kuolleen koronaan diagnosoituna, mutta samalla kuitenkin tiedetään, ettei CDC ole millään tavalla yrittänyt tutkia noita kuolemantapauksia tarkemmin. Makary näkee myös kaikkeen koronatilastointiin liittyen ongelmallisena sen, että tilastoja kuolemista ja sairaalatapauksista kootaan juuri koronan kanssa -logiikalla koronan takia sijasta. Aiheesta kirjoitti myös Wall Street Journal.

Brownstone Institute on huippuasiantuntijoista koostuva yhteenliittymä, joka kerää tutkimuksia sekä analysoi ja koostaa artikkeleita mm. koronaan liittyen. Instituutin julkaisemassa lasten koronakuolleisuutta Saksassa käsittelevässä artikkelissa ruoditaan vielä arviointivaiheessa ollutta ja julkaisua odottavaa tutkimusta. Artikkelin kirjoittaja Vinay Prasad nostaa esille seuraavia asioita tutkimuksesta:

koronan takia sairaalaan joutumisen riski terveelle lapselle on 51 per 100 000

koronan takia tehohoitoon joutumisen riski terveelle lapselle on 8 per 100 000

koronaan kuolemisen riski terveelle lapselle on 3 per 1000 000 (ja yli 5- vuotiaissa lapsissa kuolemia ei ole lainkaan raportoituna)

5 – 11 -vuotiaiden lasten riskit ovat pienempiä, kuin riskit alle 5- vuotiaiden ja teinien (12-17) osalta

5 – 11 vuotiailla tehohoitoon joutumisen riski on 2 per 100 000; kuolleita tässä ikäryhmässä on nolla (0)

koronaan kuolleista lapsista 38% oli jo ennestään saattohoidossa

MIS-C/ PIMS oli vähemmän yleistä Delta- variantin yhteydessä

Näihin löydöksiin perustuen Prasad kysyykin, kuinka suuria rokottamisesta saatavat hyödyt voivat edes olla mm. 3 per 1000 000 kuolleisuutta ajatellen? Jopa pienienkin epäilysten rokoteturvallisuuden suhteen tulisi kallistaa vaakaa varovaisuuden puolelle. Missä ovat todisteet, jotka puoltavat lasten rokottamista, jos näitä lukuja (yllä) ajatellaan?

Myös Brownstone- instituutin Paul Alexander kirjoittaa omassa artikkelissaan ”Sweden and Germany: No Deaths In Children Due to Covid” riskeistä lasten osalta. Hän kehottaa vanhempia harkitsemaan vakavasti, koska korona on osoittautunut olevan lapsille influenssaa vaarattomampi. Hänen mukaansa lapset eivät juurikaan tartuta tautia ja että koko oireettoman tartuttamisen konsepti – etenkin lasten tapauksessa – on joutunut suuressa määrin kyseenalaiseen valoon. Artikkelissaan hän viittaa kahteen tutkimukseen (1 ja 2). Alexander on huolissaan mRNA- rokotteiden vielä tuntemattomista pitkäaikaisvaikutuksista etenkin kasvavien lasten osalta ja korostaa lasten luontaisen ja vahvan immuunijärjestelmän merkitystä. Samalla hän varoittaa, että rokotteilla voi olla haitallinen vaikutus luontaisen vastustuskyvyn toiminnalle. Alexander avaa enemmän näkemyksiään lasten rokottamisen riskeistä toisessa artikkelissaan, jossa hän myös selittää seikkoja, joiden takia koronan aiheuttama riski lapsille on erilainen aikuisiin verrattuna.

Lasten parempi vastustuskyky?

Kysymystä juuri siitä, miksi korona näyttää iskevän lapsiin muita paljon vähäisemmin ja lievempänä on myös tutkittu. Frontiers in Immunology – lehdessä julkaistu artikkeli ”How Children Are Protected From COVID-19? A Historical, Clinical, and Pathophysiological Approach to Address COVID-19 Susceptibility” käsittelee juuri tätä kysymystä. Yhdeksi syyksi kirjoittajat epäilevät erästä osaa kasvavien lapsien omaavassa mukautuvassa vastustuskyvyssä. Tämä osa olisi eräs IgM- luokkaan kuuluva luontainen immunoglobuliini. Artikkeli pyrkii myös kartoittamaan muita syitä ja mahdollisia hoitokeinoja.

Nature Immunology -lehdessä julkaistu tutkimus puolestaan osoittaa, että lapset myös kehittävät vankan ja laaja- alaisen luonnollisen immuniteetin sairastettuaan koronan. Havainto on tärkeä, etenkin kontekstissa siihen, että tartuntatautien keskuksen CDC:n mukaan jopa lähes 22 miljoonaa 0 – 17 -vuotiasta lasta 74 miljoonasta on sairastanut koronan oireellisena. 5 – 17 -vuotiaiden kohdalla osuuden uskotaan olevan vielä suuremman. Oireettomana tartunnan sairastaneiden ja sille vastustuskyvyn kehittäneiden määrää on mahdotonta arvioida. CDC tosin arvioi noissa luvuissaan sen olevan vajaat 4 miljoonaa. Tutkimuksien mukaan myös lapsuuteen kuuluvien eri tyyppisten koronavirusten sairastamisella ennen SARS CoV-2 saamista voi olla osuutta siihen, että lapset ovat selvinneet pandemiasta muita paremmin.

Monet asiantuntijat ovat varoittaneet lasten rokottamisesta etenkin nyt, kun uusi Omicron- variantti löydettiin. Esim. Robert Malonen mukaan lasten rokottaminen juuri nyt, todistetusti lievemmän, mutta tarttuvamman virusmuunnoksen levitessä olisi järjetöntä. Luontainen immuniteetti tulee jatkossa tarjoamaan huomattavasti paremman suojan. Toinen tunnettu asiantuntija, virologi Geert Vanden Bossche puolestaan on huolissaan siitä, miten rokotteet vaikuttavat lasten luontaiseen immuunijärjestelmään. Hän perustelee kantaansa tässä haastattelussa, jonka otsikkona on ”Why is Covid-19 Vaccination of Children an Unforgivable Sin”. Hän toteaa, että siinä missä luonnollinen tartunta kuormittaa luontaisen vastustuskyvyn vasta- aineita vain hieman, rokotteet suoranaisesti tukahduttavat näitä luontaisen vastustuskyvyn piiriin kuuluvia vasta- aineita.

- Geert Vanden Bossche

Vanden Bosschen muita videoita: "Vaccinate children? An Absolute NO GO!" [*8.1.2021] sekä "Part 1: Children Vaccination" [*23.1.2022].

Lasten korona- immuniteettiin liittyviä tutkimuksia lisää täällä.

Ongelmat ja avoimet kysymykset rokotekokeisiin ja dataan liittyen

Rokotekokeet ovat olennaisia etenkin rokoteturvallisuuden ymmärtämisen kannalta. Oikein toteutettuina niiden tulisi vahvistaa kehitettävien valmisteiden turvallisuus ja tehokkuus. Oikein tehtyjen perusteellisten kokeiden oletetaan sitten antavan perustan, jonka varassa viranomaiset voivat antaa omat suosituksensa. Historiallisella nopeudella kehitetyt ja useassa tapauksessa täysin uudenlaiseen teknologiaan perustuvat koronarokotteet ovat kuitenkin oma tapauksensa eikä niihin liittyvistä kokeista olla selvitty ilman kysymysmerkkejä. Eritoten nyt - lapsien rokottamisen kontekstissa - rokotekokeisiin liittyvät ongelmat ja avoimet kysymykset nousevat entistäkin tärkeämmiksi.

Mitä ongelmia koronarokotteiden kokeiden osalta on sitten havaittu? Mm. lääketieteellinen aikakausi lehti British Medical Journal on nostanut aihetta toistuvasti esiin. Vanhempi toimittaja tohtori Peter Doshi mm. toteaa, että vain 6kk dataan perustuva hyväksyntä kokonaan uuden tyyppisen rokotteen tapauksessa oli historiallisen nopeaa. Doshi on myös kritisoinut juuri Pfizerin lääkekokeita siitä, että mm. plasebo- ryhmä ”tuhottiin” täysin ennenaikaisesti – seikka, joka hankaloittaa suuresti rokoteturvallisuuden hahmottamista. Muita BMJ:n esiin nostamia huolenaiheita on myös kokonaan puuttuvat tutkimukset kaikkien Yhdysvalloissa käytössä olevien rokotteiden biodistribuutiosta, eli siitä, millä tavalla rokotteiden sisältämät ainesosat liikkuvat elimistössä ja mihin ne päätyvät. BMJ- aikakauslehti on ollut rokotekokeiden äänekkäimpiä ja merkittävimpiä kriitikoita, etenkin sen jälkeen, kun lehdelle toimitettiin sisäpiirin tietoja rokotekokeiden kiemuroista syksyllä 2021. Tässä tapauksessa kyseessä oli joukko Pfizerin aliurakoitsijan sisäisiä dokumentteja, joista mm. Avoin Media kirjoitti omassa artikkelissaan ”Pfizerin mRNA-piikin kliiniset kokeet ”älytöntä sotkua”. Tiedoista ilmenee, että Pfizerin kokeissa on mitä todennäköisimmin tapahtunut suuria laiminlyöntejä mm. ammattitaidottomuudesta ja välinpitämättömyydestä johtuen.

Keskeinen ongelma rokotekokeiden suhteen on myös mahdollinen tietoisesti tehty datan manipulaatio ja ”tilastokikkailu”, josta yleisempää suomenkielistä pohdintaa löytyy myös @DuckOnTheDesert -blogista.

"Pfizerin kliiniset lapsikokeet oli tarkoituksella alimitoitettu haittavaikutusten kätkemiseksi. Tämä on tunnettu hämäyskeino lääketeollisuudessa. FDA jopa huomautti asiasta Pfizerille viime kesänä ja pyysi yritystä laajentamaan tutkimusta. Pfizer viittasi kehoitukselle kintaalla, koska se kerran voi. Sen sijaan Pfizer liitti mukaan dataa pienestä kaksi kertaa rokotetusta lisäryhmästä (kooltaan 1/10 rokotettujen ryhmästä). Tämän pikkuisen ”turvallisuusalaryhmän” haittavaikutuksia se seurasi vain 17 päivän ajan. Selventävä esimerkki: Jos tietty haittavaikutus ilmenee lapsissa tasolla 1 : 5.000 ja kokeen osanottajamäärä tutkimusryhmässä on vain 1.518, silloin tämä haittavaikutus tuskin tulee esiin kliinisessä tutkimuksessa. Rokote on ”turvallinen ja tehokas”.

Myös mRNA- rokoteteknologiaa kehittämässä ollut - ja nykyään äänekäs massarokotusten kyseenalaistaja – tohtori Robert Malone jakoi blogissaan rokotekokeiden puutteellisuutta ruotivan kuvan, joka esittää kysymyksiä Pfizerin rokotekokeiden todistusvoimaisuuden & kattavuuden suhteen:

Malonen julkaisema kuva oli peräisin Canada Covid Care Alliancen esityksestä (myös pdf) (--> nyt myös suomeksi by "Piikki" alla *16.1.2021). Esitys käsittelee rokotteiden hyöty- haitta -suhdetta ja sisältää paljon dataa Pfizerin rokotekokeista. Siinä käsitellään myös mm. viranomaisten ja Pfizerin välisiä kytköksiä, datan manipulointia ja piilottelua, eturistiriitoja ja kysymystä rokotteiden todellisesta turvallisuudesta.

Pfizerin rokotuksista enemmän haittaa kuin hyötyä (suom. tekst.)

Kyseisestä CCCA:n esityksestä Twiittaaminen toi hiljattain tohtori Malonelle myös porttikiellon Twitteriin.

Kuten kuva antaa ymmärtää, tohtori Malone sai sensuurin aiheuttamaa vahinkoa hieman takaisin ollessaan vieraana äärimmäisen suurta huomiota saaneessa lähetyksessä suositussa ”Joe Rogan Experience” -ohjelmassa (toinen linkki ohjelmaan; Rumble).

Vaihtoehtoisessa mediassa rokotekokeita kritisoitiin jo vuosi sitten tammikuussa. Tuolloin mm. Pfizerin, median ja viranomaisten väitteet rokotteiden tehosta verrattuna rokotekokeisiin joutuivat kyseenalaisiksi, koska koedataa ei monessa tapauksessa ollut olemassa vielä kattavasti. Jo vuosi sitten esille nousi valmistajien pyrkimys kikkailla tilastoilla. Tästä esimerkkinä oli kysymys rokotteen suhteellisesta tehosta verrattuna absoluuttiseen tehoon (alla). (Täällä myös toinen välillisesti aiheeseen liittyvä suomenkielinen tuore artikkeli)

Rokotekokeiden epäselvyydet ja datan sekä viestinnän manipulointi ei sinänsä ole kuitenkaan uusi ilmiö kyseisen yrityksen kohdalla. Yrityksenä Pfizerin rikoshistoria on kirjava ja siihen kuuluu useita sovitteluja ja sakkotuomioita eri tuomioistuimissa mm. valheellisesta markkinoinnista, lahjonnasta ja ristiriitaisesta viestinnästä. Yksi esimerkki alla:

"Pfizer received the biggest fine in U.S. history as part of a $2.3 Billion plea deal with federal prosecutors for mis-promoting medicines (Bextra, Celebrex) and paying kickbacks to compliant doctors. Pfizer pleaded guilty to mis-branding the painkiller Bextra by promoting the drug for uses for which it was not approved."- Matthews & Associates -asianajotoimisto

Yhdysvaltain oikeusministeriön tiedote ylläolevasta löytyy täältä.

Viestinnän ristiriita

Monet vastaavat ristiriitaisuudet ovat kaiken lisäksi vielä avoimesti nähtävillä, julkisena informaationa. Suuri ongelma, on median haluttomuus käsitellä näitä valtavirran narratiivia hiillostavia kysymyksiä. Se olisi kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, koska niin suuri osa väestöä muodostaa johtopäätöksensä lähes yksinomaa median tuottaman narratiivin ja näkökulman perusteella. Seuraavana tarkastellaan toista esimerkkiä ristiriitaisesta informaatiosta. Yhdysvaltain tartuntatautien keskus CDC ilmoitti elokuun tiedotteessaan koronarokotteiden olevan turvallisia myös odottaville äideille. Tämä ilmoitus annettiin ”uuteen dataan” ja ”tuoreeseen analyysiin” perustuvana.

- CDC

Toisaalta taas sitten jos katsotaan Pfizer/ Comirnaty pakkausselostetta, törmätään seuraavaan lauseeseen:

”Available data on COMIRNATY administered to pregnant women are insufficient to inform vaccine-associated risks in pregnancy.””Käytettävissä olevat tiedot raskaana oleville naisille annetusta COMIRNATY-rokotteesta eivät riitä antamaan tietoa rokotteeseen liittyvistä riskeistä raskauden aikana.”

- Comirnaty- rokotteen pakkausseloste – s.16

Pieni präntti kertoo siis toista. Aiempi oli siis CDC:n ilmoitus ja tämä jälkimmäinen on Ruoka- ja elintarvikeviraston, FDA:n sivuilla julkaistu pakkausseloste.

Sama kuvio toistuu - alla olevassa kuvassa Los Angeles Times uutisoi 30.12.21 siitä, kuinka CDC on ilmoittanut koronarokotteiden olevan turvallisia 5 – 11 -vuotiaille.

Los Angeles Times

Samasta asiakirjasta (pakkausseloste) kohdasta 8.4 ”Käyttö lasten osalta” (s.16) voimme kuitenkin lukea, että ”Comirnatyn tehokkuutta ja turvallisuutta alle 16- vuotiaiden lasten osalta ei ole vielä voitu osoittaa”.

- Comirnatyn pakkausseloste (s.16)

Mielestäni on erityisen huomionarvoista, että pakkausselosteessa ilmoitetaan sen olevan päivitetyn joulukuussa 2021. Tässä on tietenkin lisäkiemurana vielä se, että Yhdysvalloissa virallinen käyttölupa aikuisille on myönnetty vain Pfizerin Comirnaty- rokotetta koskien, vaikka sitä ei ole siellä vielä toistaiseksi edes saatavilla. ”Asiantuntijoiden” mukaan se voidaan kuitenkin korvata vanhemmalla Pfizer/ BioNTech -valmisteella, joka on lääketieteellisesti ”täysin vastaava”, mutta joka on vielä ”hätäkäyttöluvan (EUA) alainen - ja siten juridisesti eri lääke. Voin jo kuvitella, minkälaisen juridisen kikkailun tuo mahdollistaa Yhdysvalloissa vielä joku päivä… Siinä on asiaa ihan omaksi tarinakseen. Euroopassa Comirnaty on ollut jaossa jo hyvän aikaa.

Jotkut kommentaattorit ovat ihmetelleet myös sitä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa 16-17 -vuotiaille tarkoitetuista tehostepiikeistä päätettiin, vaikka kyseistä ikäryhmää ei oltu erillisenä testattu. Sen sijaan päätöksen perusteena käytettiin vanhempaa koedataa tehostepiikeistä, joka oli saatu laajempaa ikähaarukkaa seuraamalla. Lisäksi tehosteista päätettiin vain yhden kuukauden tehokkuus- datan perusteella.

Rokotekokeista ja ”pikakelauksista” niihin liittyen alkaa hiljalleen materialisoitua myös tutkimusdataa. Eräs tunnetuimpia asiaa käsitteleviä julkaisuja on niin sanottu ”Kostoffin paperi”, joka julkaistiin lokakuussa 2021. Julkaisu kritisoi rokotekokeiden lyhytkestoisuutta ja nimenomaa sitä, että kokeissa ei tutkittu sellaisia pitkän aikavälin vaikutuksia, jotka olisivat keskeisiä juuri lasten tapauksessa. Näitä ovat mm. piikkiproteiinin toksisuus pidemmällä aikavälillä sekä sen vaikutukset hedelmällisyyteen. Paljon avoimia kysymyksiä… Bermuda Freedom Alliance -järjestö julkaisi jo taannoin verkkosivullaan myös listan hyviä, lasten rokottamiseen liittyviä avoimia kysymyksiä:

Mitä pitkäaikaisia vaikutuksia näillä rokotuksilla on lapsillemme? Vaikuttavatko ne lastemme hedelmällisyyteen? Aiheuttavatko ne syöpää? Onko niillä kielteisiä yhteisvaikutuksia muiden lastenrokotteiden kanssa? Aiheuttavatko ne elinikäisiä kroonisia sairauksia, kuten autoimmuunisairauksia? Koska COVID-19:n riski lapsille on parhaimmillaankin minimaalinen, miksi riskeerata heidän pitkän aikavälin terveytensä ja kehityksensä kokeellisen mRNA- injektion vuoksi, josta 1. olemme vasta oppimassa faktoja ja 2. joka on jo aiheuttanut vammoja ja mahdollisesti kuolemia aikuisväestössä? Kysykää itseltänne, mitä lapsemme hyötyvät?



Viranomaiset, rokotteiden käyttöluvat ja jääviyskysymykset

Rokotekokeista ja rokoteturvallisuudesta puhuttaessa joudutaan väistämättä sivuamaan terveysviranomaisten roolia. Terveysviranomaisten tehtävänä olisi toimia mm. asiantuntijoina ja samalla asiantuntevana valvovana kerroksena esimerkiksi lääketeollisuuden ja kansalaisten välissä. Viranomaisten ajatellaan kertovan teollisuudelle, mitä tarvitaan. Tämän jälkeen viranomaisten ajatellaan ohjastavan, valvovan ja tarkastavan valmistajien toimintaa. Tuotteiden ja (viranomaisten tiukasti valvomien) kokeiden valmistuttua nämä terveysviranomaiset sitten antavat ”sinettinsä” valmiille tuotteelle, kertoen näin kansalaisille, että he takaavat kehitetyn lääkkeen asiantuntemuksensa turvin samalla vastaten siitä, että valmiste on asianmukainen ja turvallinen. Asiaan vähemmänkin perehtyneelle lukijalle tulisi kuitenkin olla täysin selvää, että kyseinen asetelma on äärimmäisen arka minkäänlaisille eturistiriidoille.

Suomalaisten terveysviranomaisten ja asiantuntijoiden aiemmin lasten koronarokotuksia varten antamia aiempia suuntaviivoja ja lopullista konkreettista päätöksenteon todellisuutta on nostanut esille käytännöllisen filosofian dosentti ja kasvatuksen teorian ja tradition professori (emer.) Tapio Puolimatka artikkelissaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek ja Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet asettivat Ylen haastattelussa 5.2. 2021 neljä ehtoa lasten rokottamiselle:1) Koronaviruksen aiheuttama tauti ilmenee lapsilla vakavammassa muodossa.2) Rokote estää hyvin tartuttavuutta.3) Rokotteen tarjoama suoja on pitkäaikainen.4) Rokote osoitetaan turvalliseksi. [1A]

Mikä on todellisuus hallituksen päättäessä aloittaa lasten rokotukset?

1) Asiantuntijat ovat yksimielisiä, että koronaviruksen aiheuttama tauti on perusterveillä lapsilla lähes poikkeuksetta lievä. [1G]2) Rokote ei estä tartuttavuutta. Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan koronaviruksen deltamuunnos leviää tehokkaasti myös rokotettujen keskuudessa. [1B] [1C] Esimerkiksi Massachusetin tartuntaryppäässä 74 % tartunnan saaneista olivat täysin rokotettuja. He kantoivat suuria määriä koronaviruksen deltamuunnosta nenässään ja kurkussaan ja tartuttivat sitä muihin. [1D]3) Rokotteen tarjoama suoja on lyhytaikainen. Pfizerin toimitusjohtajan Albert Bourlan mukaan rokotteen vaikutus hiipuu noin 6 % kahdessa kuukaudessa, joten 4-6 kuukautta toisen rokotuksen jälkeen suoja on noin 84% ja tarvitaan kolmas rokote. Pitäisikö lapsen pitäisi ottaa puolen vuoden välein riskialtis rokote tautia vastaan, joka ei ole hänelle vaarallinen? [1D]4) Koronarokotteista on raportoitu vakavia haittoja ja kuolemia moninkertaisesti muihin rokotteisiin verrattuna [6A]. Vaikka itse tauti on perusterveellä lapsella lievä, rokotehaitat voivat olla vakavia [7]. Nuoremmilla haitat ovat vakavampia kuin vanhemmilla. Pfizerin omien rokotetutkimusten mukaan ”vanhemmilla osallistujilla (yli 55 vuotiailla) oli yleensä vähemmän vakavia oireita (2,8 %) kuin nuoremmilla (4,6 %)”. [1E]Toisin sanoen, yksikään Nohynekin ja Rämetin asettamista ehdoista ei ole toteutunut, ja silti 12-15-vuotiaiden rokotukset aloitetaan. Sitä paitsi rokotukset on tarkoitus toteuttaa välittämättä vanhempien kannasta.- Tapio Puolimatka

On merkille pantavaa, miten tärkeimpinä auktoriteetteina pidettyjen takki aina kääntyy (taikka aiemmat kannanotot tyystin unohdetaan). Tämä on tosin ollut toistuva ilmiö koko korona- epidemian aikana ihan globaalistikin.

Otetaan toisena esimerkkitapauksena Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (Food and Drug Administration) rokotteita ja niihin liittyviä biologisia tuotteita käsittelevän neuvoa-antava komitea (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC). (Huomautettakoon myös vielä tässä välissä, että vaikka esimerkkitapauksessa kysymyksessä onkin amerikkalainen instituutio ja sikäläinen käytäntö ja lainsäädäntö, näiden päätösten vaikutukset tuntuvat välillisesti hyvin nopeasti myös Suomessa; niitä käytetään usein mallina ja perusteluna täälläkin.)

Komitean 170. kokouksessa se käsitteli Pfizer-BioNTechin pyyntöä laajentaa Pfizer-BioNTechin hätäkäyttölupaa (EUA) COVID-19 mRNA-rokotteen antamiseksi 5-11-vuotiaille lapsille (kokouksen pöytäkirja). Komitea päätti lopulta suositella käyttöluvan laajentamista äänin 17 puolesta ja yksi tyhjä – suositus, jonka CDC myöhemmin vahvisti. Äänestys oli yllättävän yksimielinen, jos ottaa huomioon, kuinka hälyttäviä puheenvuoroja suositusta vastaan kuultiin. Todistamassa oli niin asiantuntijoita kuin rokotevaurioita kärsineiden ihmisten omaisiakin. Suuria aaltoja etenkin vaihtoehtoisessa mediassa herätti komitean jäsenen ja New England Journal of Medicinen päätoimittajan, tri. Eric Rubinin loppukaneetti, ennen kuin hän omalla vuorollaan sitten äänesti suosituksen puolesta:

"Emme koskaan saa tietää, kuinka turvallinen rokote on, ellemme ala antaa sitä, ja niin se vain menee. Näin saimme tietää muidenkin rokotteiden harvinaisista komplikaatioista"

- tri. Eric Rubin

Video: FDA:n kuuleminen - piikit 5-11 -vuotiaille | Komitea tunnustaa kokeellisuuden (suom.) (alkaa Rubinin vuorosta)

Uskallan olettaa, että jopa niille, jotka ovat ulkoistaneet lastensa terveyttä koskevat päätökset, oheinen lainaus kuulostaa jäätävältä. Useat tutkivat journalistit ryhtyivätkin hyvin nopeasti penkomaan VRBAC- komitean kokoonpanoa ja jäsenten taustaa. Löydökset olivat jokseenkin mielenkiintoisia:

”Kokousluettelosta käy kuitenkin ilmi, että monet valiokunnan jäsenet ja väliaikaiset äänioikeutetut jäsenet ovat työskennelleet Pfizerille tai heillä on merkittäviä yhteyksiä Pfizeriin. Jäseniin kuuluu - Patrick Howley, National File

National File -lehden artikkeli käsittelee eri jäsenten taustoja tarkemmin, mutta yhteys keskeisimpään rokotevalmistajaan näyttää paneelia katsoessa olevan enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Kieltämättä myös Rubinin puheenvuoroa katsoessa tulee jopa mieleen jonkinlainen ristiriita; minuuttien kova jossittelu, joka nopeasti kuitenkin lopuksi huipentuu (pakolliseen?) myöntävään ääneen ja kiireeseen poistua linjalta – tosin tämä voi ihan olla kirjoittajan silmässä.

Robert F. Kennedy junior kirjoittaa tuoreessa artikkelissaan ongelmista FDA:n läpinäkyvyyden ja vilpittömyyden suhteen. Hänen esittelemänsä tapaus liittyy Yhdysvalloissa vuosituhannen vaihteessa tehtyihin löydöksiin, jotka liittyivät alumiiniin ja elohopeaan rokotteissa. Räjähdysmäisesti lisääntyneet lapsille pistettävät eri rokotteet aiheuttivat alumiinin ja elohopean odottamattoman (?) kumulatiivisen kertymän lasten elimistöön, jonka epäiltiin lisänneen lapsissa todettua autismia jopa 1135%. Tarinasta käy myös ilmi Big Pharman ote mediaan ja se, kuinka vakavia seurauksia tällä "epäpyhällä liitolla" on. Tapaus osoittaa, että terveys- ja sääntelyviranomaisten, Suuren Farman ja median muodostama kolmio on vähintäänkin ongelmallinen [*10.1.2021].

On kammottavaa ajatella, että etenkin lasten massarokottaminen mahdollisesti tehottomalla ja vaarallisella injektiolla pantaisiin toimeen - edes välillisesti – pienen ihmisryhmän materiaalisten intressien ja lojaliteettien ajamana.

Hyöty- / haittasuhde ja varoitukset

Entä sitten se turvallisuus? Monissa asiantuntijoiden puheenvuoroissa on tullut esiin ajatus ”hyväksyttävistä” tai ”odotettavissa olevista” riskeistä. Tähän narratiivin antaa kuitenkin hyvän vastineen Yalen yliopiston sairaalan epidemiologi Harvey Risch. Hän korostaa sitä, että itse koronan vaara lapsille vaikuttaa olevan koronapiikkien sivuvaikutusten vaaraa pienempi. Hänen arvionsa perustuu riskien ja haittojen välisen suhteen punnitsemiseen.

Keskeinen kysymys varmasti onkin:

Mikä on hyväksyttävä riski silloin, jos rokotteen tehoa ikäryhmälle (tilastollinen todennäköisyys kuolla koronaan käytännössä 0) on lähes mahdotonta perustella? Entä jos tähän vielä lisätään kysymys mitä todennäköisimmin aliraportoidusta rokotteisiin liittyvien haittatapahtumien määrästä?

Tri. Linda Wastila tarjosi hyvää näkemystä ja aiheellisia kysymyksiä Yhdysvaltain rokotehaittojen valvontajärjestelmään ja yleisestikin rokoteturvallisuuteen liittyen puheenvuorossaan senaattori Ron Johnsonin järjestämissä rokotehaitta- paneelikeskusteluissa Washingtonissa (suosittelen tutustumaan). Hänen mukaansa sieltä saatavaan dataan ja varoitussignaaleihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Hän kommentoi myös rokotekokeita seuraavasti: ”Me olemme tekemässä kriittisiä päätöksiä haavoittuvien väestönosien massarokottamisesta perustuen vähään dataan tai täysin ilman dataa.” (video – suom. Tekstit)

Päätöstä tehtäessä keskeisessä roolissa on siis kaiken tämän perusteella riski – hyöty -analyysi. Kattavia ja läpinäkyviä riski – hyöty -analyysejä ei juurikaan tunnu viranomaisilta löytyvän, mutta niitä on koostettu kuitenkin usean ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Hyvänä esimerkkinä on tri. Toby Rogersin koostama analyysi, jota myös Steve Kirsch – Covid19 Early Treatment Fund -järjestön puheenjohtaja on kommentoinut. (Kirsch on antanut lausuntoja mm. aiemmissa FDA:n rokotepaneeleissa (täällä ja täällä)). Joskin tyrmistyttävästi arvio paljastaa, että tähän mennessä kerättyjen rokotehaittatietojen perusteella rokotteet tulevat tappamaan enemmän lapsia kuin mitä ne pelastavat kuolemasta koronaan. Analyysin perusteella 117 lasta kuolisi piikkien aiheuttamiin haittavaikutuksiin siinä, missä yksi lapsi pelastuisi kuolemasta koronaan. Nämä numerot kuulostavat aluksi varmastikin täysin poleemisilta, mutta Kirsch selittää Rogersin tekemästä analyysistä:

”Se, mitä hän (tri. Toby Rogers) siinä teki, on hyvin yksinkertaista. Hän arvioi niiden lasten määrän, jotka todennäköisesti kuolisivat koronaan, ja käytti oletusta, että rokotukset suojaisivat 80-prosenttisesti kaikilta näiltä kuolemantapauksilta. Sitten hän ekstrapoloi rokotteen aiheuttamat 12-24 vuotiaiden kuolemantapaukset VAERS:n kuolemantapauksia koskevista tiedoista käyttäen varovaista aliraportointikerrointa 41. Asia ei ole sen monimutkaisempi. Mitään rakettitiedettä ei tarvita.”- Steve Kirsch, CEO – Covid19 Early Treatment Fund

Luvut kuulostavat nurinkurisilta ja vaikka (mitä luultavimmin aliraportoinnista kärsivän) VAERS- rokotehaittatietojärjestelmän suhteen käytettäisiin vieläkin varovaisempaa aliraportointikerrointa, olisivat luvut siltikin suuria. VAERS:n aliraportoinnin spekulaatiosta lisää tuoretta keskustelua täällä. Vaikuttaa siltä, että jopa CDC tavallaan myöntää nyt ainakin vähintään 6,5 aliraportointikertoimen (tällöin VAERS:sissa näkyvä haittojen määrä olisi siis 6,5 kertaa todellista määrää pienempi) [lisätty 7.1.2021]. Tri. Rogersin analyysiä ruotii syvemmin suomenkielellä myös Hytönen. On totta, että kattavaan analyysiin tarvittaisiin varmasti enemmän muuttujia ja enemmän dataa, mutta kyseinen laskelma tarjoaa hyvin perspektiiviä. Hyöty-haitta- aiheeseen vielä liittyen, suurta näkyvyyttä tehneen riski-hyöty esityksen koronarokotteista on tehnyt myös Canadian Covid Care Alliance (CCCA).

Kuten koko korona- spektaakkelissa, myös tässä nousee esille kysymys informaation ja johtopäätösten välisestä suhteesta. Jokaiselle asiaa vähänkään laajemmin seuranneelle lienee selvää, että valtamedia ajaa koko koronauutisoinnissa täysin vain yhden puolen näkemystä (MIKSI…?). Kun tähän vielä lisätään erittäin todennäköinen haittatapahtumien aliraportointi järjestelmissä, nostaa se pintaan enemmän kysymyksiä. Olen henkilökohtaisesti kuullut sairaanhoitajilta täällä Suomessa, kuinka toistamiseen tilanteen sitä edellyttäessä, lääkäreillä ei ole ollut minkäänlaista rutiinia rokotehaittojen ilmoittamisesta järjestelmiin ja sitten kun siihen on kuitenkin alettu, on sen todettu olevan liian aikaa vievää ja mahdotonta toteuttaa kyseisessä tilanteessa (kirjautumisten ja vaadittavan muun informaation takia), johtaen siihen että asia on jäänyt kokonaan hoitamatta. Voidaankin kysyä, missä määrin tavallisen ihmisen on mahdollisuutta tehdä edes jollain lailla todellisuutta edustavia johtopäätöksiä tärkeistä asioista, jos johtopäätöksien tekemiseksi tarvittava informaatio on erittäin vaillinaista ja vääristynyttä vain yhteen suuntaan? Nyt tehtävillä henkilökohtaisilla ratkaisulla tulee mitä todennäköisimmin olemaan kauaskantoiset seuraukset meille – mutta etenkin lapsillemme.

Vinouman taikka huonon journalismin teemasta siirrytään raskauttavammalle alueelle, kun aletaan puhua tiedon tahallisesta pimittämisestä ja peittelystä – sitä, liittyykö tämä myös median toimintaan, voi jokainen itse miettiä. Tähän törmäsi myös amerikkalainen, oman alansa julkaistuin kardiologi Peter McCullough, joka on äänekkäästi kritisoinut lasten massakoronarokotuksia. Hän oli mukana tri. Jessica Rosen kanssa julkaisemassa tutkimusta koronarokotteiden lapsille aiheuttamista riskeistä lääketieteellisessä aikakauslehdessä Elsevierissä. Tutkimus käsitteli mm. lasten todennäköisyyttä sairastua sydäntulehdukseen eli myokardiittiin rokotteen takia. Lehti julkaisikin tutkimuksen aluksi, mutta veti sen sitten pois yhtäkkiä, ilman perusteluja - ja vain päiviä ennen tässä artikkelissakin aiemmin käsiteltyä FDA:n kokousta (ja VRBAC- komitean suositusta) 5 – 11 -vuotiaiden rokotuksista. Tri. McCullough ilmoitti haastavansa Elsevierin oikeuteen tapauksen johdosta. (Epoch Timesin artikkeli aiheesta *21.1.2021) Peter McCullough on kritisoinut virallista koronanarratiivia alusta saakka ja ensisijaisesti hänet tunnetaan mm. koronan varhaisen vaiheen lääkehoidon puolestapuhujana.

Doctor scolded by Biden for COVID 'lies': 'I'm just giving Americans the data' (video - lisätty 6.1.2021)

Julkaisun poisvetäminen ilman annettua syytä on jo sinänsä ennenkuulumatonta ja pistää myös miettimään sitä, kuinka objektiivinen tunnettujen lääketieteellisten aikakauslehtien varassa paljolti lepäävä uuden tieteellisen tiedon ”validointi- prosessi” lopulta oikein on. Mitkä ovat kytkökset näiden julkaisujen toimitusten, arviointilautakuntien ja esimerkiksi lääketeollisuuden välillä? Kuinka suuret makrotaloudelliset intressit vaikuttavat näiden elinten päätöksiin, vaikka objektiivisuus olisi niiden oikeanlaiselle toiminnalle kaikki kaikessa? Samaa kysymystä pohti myös MIT:n tutkija tohtori Retsef Levi Washingtonin paneelissa. Toisaalta taas toisenlaista otetta lääketieteellisten julkaisujen ruorissa edusti British Medical Journalin vanhempi toimittaja, tohtori Peter Doshi, kun hän kritisoi valtavirran koronanarratiivia siitä, että se perustuu paljolti oletuksiin ja huonolaatuiseen dataan/ datan tulkintaan. Puheenvuorossaan Doshi peräänkuuluttikin kriittisen ajattelun elvyttämistä julkisessa keskustelussa.

Iso osa suuresta yleisöstä mitä luultavimmin ajattelee, että koronarokotuksiin kriittisesti suhtautuvia ammattilaisia on vain pieni kourallinen. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Yli 16000 henkilöstä koostuva lääkäreiden ja lääketieteellisten tutkijoiden allianssi (International Alliance of Physicians and Medical Scientists) on toistuvasti kyseenalaistanut lapsiin kohdistetut massakoronarokotukset. Allianssi perustelee kantaansa paljolti samoilla seikoilla, mitä kirjoituksessa on jo ruodittu:

lasten matala riski koronan suhteen

tuntematon pitkän aikavälin turvallisuus- data rokotteissa

vakavien haittatapahtumien riski rokotteista

luonnollisen immuniteetin merkitys

Suomessa lääkäreistä ja terveysalan ammattilaisista koostuva Pelastetaan meidän lapset -ryhmä on myös pyrkinyt tuomaan rokotteisiin liittyviä kysymyksiä esille. Ryhmä lähetti Suomen presidentille ja kansanedustajille osoitetun avoimen kirjeen 25.11.21. Kirjeessä vaadittiin rokotusten keskeyttämistä välittömästi. Keskeiseksi syyksi ryhmä ilmoitti sen, ettei se ollut saanut vastauksia keskeisiin, rokotteen turvallisuutta koskeviin kysymyksiinsä THL:ltä ja FIMEA:lta. Vuoden alussa, 3.1.2021 ryhmä nosti jälleen esille aihetta kirjoituksessaan "TARVITSEEKO LAPSI KORONAROKOTUSTA?" (*11.1.2022).

”Viranomaiset eivät vastanneet mm. kysymykseemme siitä, kuinka monta haittailmoitusta vakavasta haitasta ja kuolemaan johtaneesta tapauksesta tarvitaan koronarokotusten keskeyttämiseksi maassamme. Fimea:lta ja THL:lta saamiemme vastausten perusteella viranomaiset eivät selvitä heille raportoitujen tuhansien haittojen syy-seuraussuhdetta heidän omien, THL:n sivustoilta löytyvien kriteereiden perusteella vaan luottavat kaikessa tekemisessään Euroopan lääkevirastossa ja WHO:ssa tehtäviin päätöksiin.”- Pelastetaan meidän lapset -

Täällä Suomessa vielä vähemmän kuultuihin korona- ja rokotenarratiivia kyseenalaistaviin asiantuntijaääniin liittyi myös lohjalainen lääketieteen ja kirurgian tohtori, erikoislääkäri ja patologian dosentti emeritus Seppo Sutinen, joka lähetti 17.11.21 kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajille asiantuntijaviestin Valta kuuluu kansalle -ryhmän kautta. Sutisen havainnoilla ja näkemyksillä kokeneena patologina luulisi olevan painoarvoa – etenkin rokotusturvallisuutta mietittäessä. Sutinen päätti viestinsä seuraavasti:

”Patologin näkökulmasta Covid-19-rokotus ei ole niin turvallinen, että sen ottamista voisi suositella. Rokotuksesta on jo aiheutunut haittoja, eikä kukaan tiedä mitä rokotetut saavat tulevina vuosina kokea. Olisi aika turvautua muihin keinoihin pandemian voittamiseksi.”- Seppo Sutinen

Suomalaisiin ääniin kuuluu myös Moniammatillinen Koronakriisin Ratkaisuryhmä (MKR), joka niin ikään valisti pienten lasten vanhempia rokotuksiin liittyen joulukuussa 2021 (*10.1.2021).

On myös muistettava, että vielä kesäkuussa 2021 myös maailman terveysjärjestö WHO oli sitä mieltä, että lapsia ei tulisi rokottaa ainakaan ”siinä vaiheessa”.

”Eri COVID-19-rokotteiden käytöstä tarvitaan lapsien osalta lisää näyttöä, jotta voidaan antaa yleisiä suosituksia lasten rokottamisesta COVID-19:aa vastaan.”- WHO, 24.6.2021

Mielenkiintoisen ristiriidan luo myös Iso- Britannian linja suhteessa Yhdysvaltain (ja mitä todennäköisimmin pian myös Suomen) näkemykseen 5 – 11 -vuotiaiden koronarokotuksista. Siinä missä Yhdysvalloissa lasten rokotuksille haettiin jo mandaatti, Britannia päätyi olemaan suosittelemasta vastaavan ikäryhmän rokottamista (24.12.2021). Britannian rokotteista vastaava asiantuntijaelin JCVI kertoo vielä odottavansa lisätietoa mm. koronan jo sairastaneiden lasten määrästä sekä mahdollisista rokotehaitoista juuri kyseisen ikäluokan osalta. Ja jos totta puhutaan, niin järkevältä ja aikuismaiseltahan tuo kuulostaa; tämä ei välttämättä ole asia, johon kannattaa rynnätä ensimmäisenä...

Eräs keskeisimmistä lasten koronarokottamista kyseenalaistaneista äänistä englanninkielisessä vaihtoehtoisessa mediassa on ollut jo useaan otteeseen tässäkin aerikkelissa vilahtanut tohtori Robert Malone. Malonen lausunto aiheesta julkaistiin mm. The Defender – lehdessä. Ensinnäkin Malone, joka itse on ollut mukana kehittämässä mRNA- rokoteteknologiaa muistuttaa, että injektion vaikutuksesta lasten kehon sitten tuottama piikkiproteiini on toksinen ja se on usein taipuvainen aiheuttamaan vahinkoa elintärkeissä elimissä. Tietyissä elimissä, kuten aivoissa, keuhkoissa, sydämessä, sukuelimissä ja selkäytimessä nämä vahingot ovat pysyviä. Malone varoittaa myös siitä, että nämä rokotteet saattavat aiheuttaa pysyvän vahingon myös lasten luontaiselle immuunijärjestelmälle ikään kuin ”resetoimalla” sen. Hän korostaa myös, että koska rokote on kokonaan uudenlainen, se vaatisi vähintään viiden vuoden tiukan testaamisen, koska monet uusien lääkkeiden aiheuttamat komplikaatiot voidaan havaita vasta vuosia käytön aloittamisen jälkeen.

Hän kiistää myös ajatuksen siitä, että rokottamalla lapset he eivät olisi enää uhkana riskiryhmään kuuluville vanhuksille. ”Itse asiassa juttu on päinvastoin” hän sanoo, ”heidän viruksesta samansa luontainen immuniteetti on avainasemassa siinä, kuinka perheemme – ellei jopa koko maailma -saadaan pelastettua tältä taudilta.”

Children’s Health Defence -organisaatiota näkyvästi johtava Robert F. Kennedy junior otti myös kantaa samaan aiheeseen:

"Koskaan ihmiskunnan historiassa vanhat ihmiset eivät ole vaatineet nuoria ottamaan riskejä, tekemään uhrauksia ja kuolemaan vanhojen ihmisten suojelemiseksi. Meillä on kutsumusmusvelvollisuus lapsiamme kohtaan. Vanhat ihmiset uhraavat itsensä lasten puolesta moraalisessa yhteiskunnassa, vankassa yhteiskunnassa, yhteiskunnassa, josta olemme ylpeitä. Emme käske lapsia ottamaan riskejä vanhusten säilyttämiseksi. Meidän on seistävä suorana ja tehtävä moraalinen ja eettinen valinta lastemme puolesta."- Robert F. Kennedy Jr.

RFK jr. on myös yrittänyt tuoda esille sitä, mikä juridinen merkitys rokotteiden hyväksymisellä lapsille on Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa rokotteiden hyväksyminen lapsille laajentaa rokotevalmistajille myönnettyä immuniteettia vahinkovastuista, vaikka kyseessä olisi virallisesti täysin hyväksytty rokote (fully approved). Hätäkäyttöluvalla (EUA - Emergency Use Authorization) annettavan rokotteen osalta valmistajat ovat jo erittäin hyvin suojattuja. (*9.1.2021 -varalinkki).

Rokotehaitat ja lapset?

Lapsien kokemista koronarokotteisiin liittyvistä haittatapahtumista tulee tietoa koko ajan. Esimerkiksi sydäntulehduksen korkeampi riski juuri nuoremmissa ikäryhmissä on jo tosiasia, jonka mm. FDA jo myöntää Yhdysvalloissa. Ongelmasta tulee myös jatkuvasti uusia tapausesimerkkejä. Lisäksi esim. Britanniassa on havaittu, että lasten kuolleisuus on noussut rokotusten alkamisen jälkeen verrattuna normaaliin 5 vuoden keskiarvoon. Asiaa hankaloittaa se, että on mahdotonta arvioida, kuinka moni haitoista kärsivä lapsi vanhempineen on jätetty omilleen ja joista ei edes tiedetä. Kuvaava esimerkki Yhdysvalloista on Maddie De Garay, joka sai rokotehaitan osallistuttuaan Pfizerin rokotekokeisiin 12- vuotiaana. Maggien äiti edusti tytärtään Washingtonin rokotehaittapaneelissa aukaisten heidän läpikäymäänsä tragediaa. Tarina havainnollistaa sitä, kuinka yksin rokotehaitoista kärsivät tyypillisesti jäävät.

- Maggie & Stephanie de Garay, rokotehaittapaneelissa Washingtonissa 1.11.2021

Toinen vastaava (tosin aikuiselle sattunut) on Brianne Dressenin tapaus. Erityisesti Dressenin kohtalo osoittaa sitä, kuinka vinoutuneita ”Ison Farman” rokotekokeet ovat; vakava haittareaktio aiheuttaa poiston koko koeryhmästä (Astra Zeneca) ja samalla kokeissa haittatapahtuman kokeneen henkilön kaikki data poistetaan – myös loppuraporteista? Voi miettiä mitä seurauksia tällä on, kun ajatellaan kokeiden ”lopullisia” tuloksia ja niiden varaan perustettavia johtopäätöksiä – johtopäätöksiä, joiden perusteella viranomaiset suosittelevat tai pakottavat sitten rokotetta.

Lisäksi esiin on tullut ja tulee jatkuvasti sairaaloiden potilasrajapinnassa työskenteleviä ihmisiä, jotka yrittävät tuoda julki todellista tilannetta sairaaloissa. Esimerkkinä tästä sairaanhoitaja, joka oli todistamassa Louisianan osavaltion lainsäätäjien edessä sairaalatilanteesta [lisätty 8.1.2021].

Tohtori Jessica Rose on analysoinut tiuhaan Yhdysvaltain VAERS- rokotehaittatietokannan dataa. Hänen tuoreimmat havaintonsa lapsiin liittyvistä rokotehaittareaktioista ovat jäätäviä. Uusimmassa artikkelissaan ”There are 25,754 adverse event reports in VAERS for babies aged 0-2 (this includes all vaccines and the COVID-19 products combined) for 2020/2021” hän käsittelee haittailmoitus- dataa 0-2 vuotiaiden osalta. Kun yhdistetään VAERS:n Yhdysvaltoja JA ulkomaita käsittelevä data, haittailmoituksia ikäryhmän osalta on lähes 26000. Jos spekuloidaan todellista määrää käyttämällä aliraportointikerrointa 41, mahdollinen määrä ylittää miljoonan. Huomionarvoista on se, että tri. Rosen mukaan hieman yli puolet ilmoituksista on jätetty välittömästi haittatapahtuman jälkeen – kaiken kaikkiaan 70% ilmoituksista on tehty vuorokauden sisällä tapahtumasta. Hän toteaa myös, että jostain syystä 99,4% kyseisistä vahinkoilmoituksista on piilossa ulkomaita käsittävän kategorian takana.

- Dr. Jessica Rose

Israelissa työskentelevä tohtori Jessica Rose avasi myös juuri näitä yllä esitettyjä löydöksiään myös "substackerien" ensimmäisessä yhteiskokoontumisessa ja joutui live- videolla kaiken kukkuraksi myös suuren hämähäkin hyökkäyksen kohteeksi (lisätty 6.1.2021) --> (youtube katsoi sittemmin videon "yhteisönormien vastaiseksi" ja poisti sen. *15.1.2021). Toinen tohtori Rosen haastattelu aiheesta löytyy korvikkeeksi täältä.

Suomen tilannetta valotetaan Avoin Median artikkelissa ”Lasten koronarokotukset huono idea”. Artikkeli nostaa esille, että ”Suomessa vakavia rokotehaittoja on tullut 12-vuotiaiden rokotusten aloituksen jälkeen FIMEAn rokotehaittarekisteriin jo 121 ikäluokasta 11-17-vuotiaat (14.12.2021)”.

Artikkelissa päädytään vielä lopuksi hyvin samantyyppiseen johtopäätökseen, kuin mitä aiemmin on esitetty yhdysvaltalaisten asiantuntijoiden osalta:

”Suhteessa siihen, että yhtään tämän ikäluokan nuorta ei ole kuollut koronaan, ja että tehohoidossa on ollut vain 5 lasta koko epidemian aikana, rokotehaittojen määrä, joita on ilmaantunut jo n. 4 kk aikana, on huomattavasti korkeampi kuin vakavan koronasta aiheutuvan hoidon tarpeen määrä.""Johtopäätös: Rokotehaittojen määrä suhteessa vakaviin koronatartuntoihin nähden on siis huomattava. Lisäksi koronarokotteiden haitat ylittävät hyödyt lapsille.”- Avoin Media

Lopuksi

En todellakaan kirjoita tätä vain pelkästään hämmästelevänä maailman menon taltioijana, vaan myös syvästi huolestuneena pienten lasten isänä. Tämä pakkomielle rokottaa pieniä kasvavia lapsia aineilla joista ei vain yksinkertaisesti ole olemassa pitkän aikavälin tutkimustietoa on kaiken kaikkiaan täysin älytön. Kun kysymykseen kyseenalaisesta turvallisuudesta vielä liitetään erilaiset viitteet merkittävien auktoriteettien ja kansalaisten palvelemiseen tarkoitettujen instituutioiden eturistiriidoista, valtanarratiivista poikkeavien näkemysten pakonomainen sensuuri ja vuosikymmeniä valloilla olleiden tieteellisten konsensusten romuttaminen vain tämän epidemian varjolla, on näkymä todellakin pulmallinen. Näin maallikon näkökulmasta minun silmiini on näyttänyt siltä, että pitkään vallalla ollut tieteellinen konsensus on joutunut varsinaisen vyörytyksen kohteeksi mm. seuraavien kysymysten kohdalla:

luonnollisen immuniteetin ylivoimaisuus verrattuna rokotuksilla muodostettuun?

oireeton tartuttaminen?

universaalin (myös oireettomien) eristämisen hyödyllisyys?

tietoon perustuvan suostumuksen tärkeys?

ymmärrys yleisestikin koronaviruksiin kehitettyjen rokotteiden pitkän aikavälin riskeistä ja ongelmista (syy miksi niitä ei ole juuri otettu laajasti käyttöön aiemmin)?

maskien hyödyllisyys epidemioissa?

rokotteiden perimmäinen tarkoitus (estää taudin saaminen ja levittäminen)?

varhaisen vaiheen hoidon tärkeys?

massarokotuksien edellyttämien lääkekokeiden perinpohjaisuuden ja kattavuuden elintärkeä merkitys?

Lisäksi murroksessa on ollut:

se miten määritellään rokote (käsitettä muutettu pandemian myötä)

se miten määritellään rokotevastainen henkilö (käsitettä muutettu pandemian myötä)

se miten määritellään uskottava asiantuntija? - monesta todistettavasti ansioituneesta ja aiemmin suurta arvostusta nauttineesta asiantuntijasta on tehty sekopäiseltä roistolta vaikuttava valehtelija (heidän julkisuuskuvaansa ja historiaansa peukaloitu mediassa ja Internetissä pandemian myötä; vrt. Malone, McCullough, Bossche, Yeadon, Fuellmich...)

Tilanne on vakava ja se on huonontunut todella nopeasti. Toisaalta näen myös, että tämä eeppinen nyt käynnissä oleva vääntö tullaan kuitenkin voittamaan; parhaiten se uskoakseni onnistuu yrittämällä puskea sensuurin läpi samalla tuoden esiin perusteltua tietoa, jota ei ole saatavilla siellä, missä sen pitäisi olla saatavilla. On yritettävä edesauttaa oikean keskustelun elpymistä ja sitä, että vielä jollakin tavalla itsenäisesti ajattelevat ihmiset saataisiin transsissaan edes pysähtymään hetkeksi ja kysymään tärkeimpiä kysymyksiä. Ei ole aina pakko päätyä pysähtymään vasta sitten, kun tragedia osuu omalle tontille!

Toisaalta taas - asian toista puolta punniten, tämän kirjoittajalle ja uskoakseni myös monille muille samankaltaista työtä tekeville tämä myös on – ainakin välillä - kuitenkin henkisesti raskasta ja työlästä puurtamista, josta ei juuri näissä olosuhteissa kiitosta saa. Siksi oma lakki lähtee päästä kaikille ”aseveljille ja -siskoille”, jotka ovat samaa tekemässä – motivaation täytyy löytyä sisältä. Tähän kaikkeen liittyen pistän alle erään aiemman kommenttini sosiaalisessa mediassa käydyssä ajatustenvaihdossa, joka sattumalta pulpahti eilen esiin.

”Henkisempi vinkkeli ja itsen kanssa tehty työ antaa ikään kuin todistajan perspektiivin ja samalla myös kyvyn elää siinä hetkessä... Se myös antaa voimavarat taistella nyt, kun sen aika on - ja sen aika takuulla on nyt. Todellakin; vaikeneminen on myöntymisen merkki, eivätkä päätökset enää ole henkilökohtaisia laajemmin katsottuna. Eräs RFK- lainaus sai miettimään… Olen miettinyt tätä paljon viime aikoina. Monet tuntemani ihmiset, jotka kuitenkin jossain määrin näkevät petoksen läpi, ovat antaneet periksi joulukuussa 2021 "henkilökohtaisista syistä", koska "yksityisasia". On niin, että monet eivät ymmärrä, että antautumalla he samalla edistävät uuden muotoiluvaiheessa olevan järjestelmän normalisoitumista, joka on laiton ja sairas. Järjestelmän, jossa me, meidän lapsemme ja heidän lapsensa pakotetaan ottamaan sisäänsä haitallisia, huonosti testattuja ja muutenkin kyseenalaisia aineita mm. pienen vähemmistön voiton tavoittelemisen nimissä - järjestelmän, joka tulevaisuuteen mentäessä tulee antamaan aina vain vähemmän mahdollisuuksia yksilön vapaalle valinnalle. Ihmiset, jotka näkevät kaiken tämän läpi mutta siitä huolimatta antavat periksi, edistävät - usein tietämättään, mutta kuitenkin aivopestyjä tietoisemmin - tämän aidosti fasistisen järjestelmän syntymistä siinä missä hypnotisoidutkin.”- allekirjoittanut*- Robert F. Kennedy

Kirjoitan vielä tähän loppuun rivin suomeksi, ettei lopu turhan amerikkalaisen melodramaattisesti vaikka asiaa onkin. Voimia, myötätuntoa, ymmärrystä, tarkkanäköisyyttä ja jämäkkyyttä uuteen vuoteen aivan kaikille.

Materiaali, linkkejä ja päivityksiä

*) #lasten_rokotukset | #rokoteturvallisuus | MIT scientist's warning for parents about the COVID vaccine - Stephanie Seneff: "Parents should do everything they can to avoid giving their kids the COVID vaccine": - video (päivitetty 15.1.2022)

