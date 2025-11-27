New York Post haastatteli FDA:n komissaaria Marty Makarya, joka kertoi Anthony Faucin roolista koronaviruksen alkuperän salaamisessa ..

Alkuperäinen ketjuni X:ssä täällä.

New York Post:

“.. Fauci, joka toimi myös presidentti Joe Bidenin lääketieteellisenä pääneuvonantajana , sai viime joulukuussa silloisen presidentin myöntämän laajan armahduksen kaikista rikoksista, jotka hän olisi tehnyt 1.1.2014 ja armahduksen allekirjoittamispäivän välisenä aikana . ..”

“.. “Yksi asia, joka on erittäin ilmeinen, mutta jota hyvin harvat ihmiset ymmärtävät, ja jota varmasti kukaan lääketieteen piirissä, josta minä tulen, ei ole ymmärtänyt, on se, että [ Fauci ] oli mukana koronan alkuperän massiivisessa peittelyssä, massiivisessa peittelyssä”, FDA:n komissaari sanoi. ..”

👆Orkestroidusta kusetuksesta viruksen alkuperän suhteen enemmän mm. täällä 👇

https://threadreaderapp.com/thread/1922540861197341017.html

NyPost jatkaa:

“.. Vuonna 2023 Yhdysvaltain edustajainhuoneen valvonta- ja hallintovaliokunta julkaisi todisteita, jotka osoittivat, että Fauci oli tilannut ja antanut lopullisen hyväksyntänsä helmikuussa 2020 kirjoitetulle tieteelliselle artikkelille ”The Proximal Origin of SARS-CoV-2” (SARS-CoV-2-viruksen lähde), jonka tarkoituksena oli kumota teoria, jonka mukaan virus olisi vuotanut Wuhanin laboratoriossa Kiinassa. ..”

NyPostin artikkeli jatkuu:

“.. “Hän kutsui ihmisiä kokoon. Ja näiden kokousten muistiinpanoista käy ilmi, että kaikki hänen kutsumansa virologit olivat sanoneet hänelle: ‘Uskomme, että se on peräisin Wuhanin laboratoriosta’. Tuloksena oli, että muutamaa päivää myöhemmin samat tutkijat kirjoittivat lääketieteelliseen lehteen kirjeen, jossa he sanoivat, että se ei todellakaan ollut peräisin laboratoriosta”, Makary jatkoi. ..”



“.. hän jatkaa väittäen, että jotkut kirjoittajat saivat myöhemmin “miljoonia dollareita rahoitusta Faucin virastolta”.



“Tämä ei ole mitään rakettitiedettä. On selvää, mistä virus on peräisin”, Makary puhisee. ..”