🧵1/



Atlantillisen ilmapuntarin hengessä puran vähän lennossa suomeksi tätä vastaan tullutta 'The Atlanticin' artikkelia sananvapauden edustamasta .. vaarasta .. samalla kun luen..

2/



.. eli kyseessä vaikuttaa nyt olevan siis kriisi, joka on "misinformaatio- kriisiäkin" pahempi.



(*Hyvä muistaa - nämä itse kehittää, lanseeraa ja syöttää sitten vuosia toistamalla väkisellä yleisölle nämä eri kriisit, jotka sitten esilämmittävät yleisön "ratkaisuille")

3/



Kirjoittaja:



".. Totuus on se, että on yhä vaikeampi kuvailla sitä, missä määrin merkittävä osa amerikkalaisista on etääntynyt todellisuudesta. .."



- vahva alku; toisinajattelevat assosioidaan heti kärkeen harhaisiksi. Suomestakin löytyy tätä prikulleen samaa toistavia..

4/



Seuraa kokonaiset kaksi kappaletta, jotka nostavat esiin erilaisia tuoreita väitteitä hurjimmasta päästä. Heti alkuun tuodaan Alex Jones, joka en eräs näkyvimmistä ja karikatyyrisimmista hahmoista "vaihtoehtoisen tiedon" kentällä & hyvin poleeminen.



(eli assosiointi jatkuu)

5/



Sitten päästään avoimen poliittiseen vaiheeseen:



Tiedevastaisuus ja "kaukaa haetut salaliittoteoriat" ovat poliittisesti oikealta - kaiken kukkuraksi kirjoittaja on kaunainen vaihtoehtoiselle "oikeistomedia- kompleksille" 🤭

6/



Itse poliittisesti sitoutumattomana herää ☝️:stä muutama kysymys:



1) - äkkiseltään tuntuu, että kirjoittaja itse taitaa olla aivan avoimesti "vasemmalla"?



2) - olisi hauska tietää kirjoittajan mielipide massamedian teollisesta kompleksista -> totuutta ja tiedettä siellä?

7/



Leimaaminen ja syyllistäminen:



Artikkeli etenee toteamaan, että "valheellista todellisuutta" ylläpitämässä on jo vankka "ekosysteemi" ja että siihen osallistuvat (ja siinä sivussa myös kaikki toisin ajattelevat?) kansalaiset ovat itse osasyyllisiä..



Kontrastina monesti viljellyille lauseille "totuus nousee lopulta aina pintaan" tai "free marketplace for ideas"...



(alimmaisena näkyvä linkki lisää muuten oivan mausteen😀)

8/



Assosioinnin, leimaamisen ja syyllistämisen jälkeen päästään sitten asiantuntijapuolelle "ääri- ilmiöiden tutkimukseen" erikoistuneen tutkimusryhmän kyydissä..



* joku voi tietysti halutessaan kaivaa paljonko noiden matskua löytyy mm. BLM- ja Antifa -liikkeistä..

9/



Kuvaa hurrikaanien selvittelyihin liittyvästä misinformaatiosta lujitetaan esittämällä vain yksi puoli tarinasta - eli se, kuinka hallituksen toiminta on kärsinyt vaihtoehtoisen tiedon takia - ei sanaakaan paikallisten pelastustöiden hankaloittamisesta hallituksen toimesta..

10/



.. taikka siitä, miltä osin liittovaltion vastaus on ollut riittämätöntä, olematonta taikka suoranaisesti epäpätevää.

11/



Artikkelin jatkuessa kirjoittaja niputtaa nyt tämän hurrikaanien myötä ilmenneen informaatiokriisin pandemiaan.



".. Pandemian aikana amerikkalaiset, jotka eivät luottaneet auktoriteetteihin, yrittivät mustamaalata tehokkaita rokotteita, ...

12/



.. levittää salaliittoteorioita ja hyökätä kansanterveysviranomaisia vastaan."



- mm. NIAID:n Anthony Faucin suora valehtelu mm. kongressissa ja TV:ssä sekä massiivinen aineisto k- piikkien vaarallisuudesta kyseenalaistavat tätä kirjoittajan ajatuslinjaa vahvasti ..

13/



Ironisesti kirjoittaja nostaa paheksuen esiin jotain AI- kuvaa jakaneita republikaaneja - juuri samalla viikolla kun TV- kanava CBS jäi kiinni yhden Kamalan (demokraatti) haastattelun poliittisesta editoinnista 🤗..

👇

14/



Konservatiivisen 'The Federalistin' artikkelista:



thefederalist.com/2024/10/09/cbs…

".. Kun Whitaker esitti uudelleen kysymyksensä sen jälkeen, kun Harris yritti välttää sitä alkuperäisessä vastauksessaan, Harris vastasi odotetusti "sanasalaatilla"..



.. Noin vuorokautta myöhemmin CBS News esitti toisen version Harrisin vastauksesta."



Videolla molemmat - kumpi vastaus olisi "vaaliedullisempi"?:

theworldwatch.com/videos/1623448…

15/



En itse myöskään lämpene lainkaan konservatiivien monesti harjoittamalle poleemisuudelle tai opportunismille, mutta tuossa kohtaa kirjoittajan yksipuolisuus ja tilannetietoisuuden puute vain hyppää esiin aika lailla ..

16/



Mutta kutominen jatkuu; nyt päästään sitten diagnosointiin. Sohvalla harhaiset, "väärässä todellisuudessa elävät". Eli faktojen sijasta uskotaan siihen, mihin halutaan uskoa -> "truthiness", erään näkyvän massamediapersoonan aikanaan lanseeraama termi ..

17/



Ja tämä on kuvaavaa koko tässä hommassa - kokonaan puuttuva reflektio sen suhteen, kuinka kaikki nämä syytökset on kohdistettavissa myös kirjoittajan omaan "leiriin".



Tosin projektiota on käytetty myös poliittisena ja kumouksellisena viestintästrategiana historiassa ..

18/



Tämä lainaus kiteyttää hyvin ☝️



".. Tämä kaikki nivoutuu sitten yhteen sellaisten ihmisten kanssa, jotka mieluummin elävät vaihtoehtoisessa todellisuudessa, joka perustuu epäluottamukseen ja epäkohtiin, sen sijaan, että he muuttaisivat perususkomuksiaan maailmasta."

19/



Samoin tämä kiteyttää kohtaa 17/



".. 'misinformaatiota' ei ensisijaisesti käytetä lainkaan ihmisten uskomusten muuttamiseen. Sen sijaan valtaosa harhaanjohtavasta informaatiosta tarjotaan ihmisille palveluna, joka auttaa heitä säilyttämään uskomuksensa huolimatta ylivoimaisesta todistusaineistosta, joka osoittaa päinvastaista."

20/



Sitten otetaan taas dippi siihen, kuinka asiantuntijoiden kritisointi on syntiä - ja yllätys yllätys - todetaan että nämä joiltain osin ennen näkemättömät hurrikaanit johtuvat - kyllä - ilmastonmuutoksesta 🫠

21/



Asiantuntijoiden kritisointi ".. on strategia, jonka tarkoituksena on vaientaa järjen äänet, koska ne uhkaavat paljastaa säröt kriitikoiden omassa nykyisessä maailmankuvassa."



- Katsottuani kohta 5 vuotta koronaa ja piikkejä, kykenen näkemään myös aivan saman, mutta päinvastaisen potentiaalisen asetelman jossa nuo eri osapuolet, kriitikot ja asiantuntijat, vaihtavat paikkaa keskenään.. ja ajan kuluessa tuo asetelma on tulossa myös enenevässä määrin suuren yleisön ymmärtämäksi..

22/



Tarvitaan siis uusia välineitä.. tämä komppaa hyvin sen kanssa, mitä .@MikeBenzCyber on yrittänyt nostaa tietoisuuteen: Kritiikki yritetään kitkeä turvallisuuden verukkeella; kritiikiltä suojeltavat tahot (tässä valtamedian journalistit) sisällytetään johonkin ryhmään..

23/



.. kuten esimerkiksi "kriittinen infrastruktuuri" tms. sitten "kokonaisvaltaisen lähestymistavan" (whole of society approach) kautta luodaan näille suojausmekanismit ensin yleisen mielipiteen ja sitten lakimuutosten sekä asetusten kautta..

24/



Artikkeli päättyy häilähdykseen valheellisen makuista empatiaa (meilläkin nähtyä) sekä tavanomaiseen Trump- assosiaatioon. Samoin loppukappaleessa mielestäni pyritään luomaan tunne siitä, että kirjoittaja kykenee katsomaan ja analysoimaan asioita etäältä ja objektiivisesti.

25/



Mitä tiivistäisin tästä..?



- asiat edellä argumentointi ts. keskustelu voittaa mennen tullen negatiiviseen assosiointiin, leimaamiseen, syyllistämiseen ja diagnosointiin pohjaavan propagandistisen lähestymistavan



- "harhaisuus" ja vaihtoehtoinen todellisuus ovat yhä vähemmän ja vähemmän objektiivisesti määriteltävissä - sitä suuremmassa määrin, mitä mitä korruptoituneempia ne "todellisuuden" määrittävät auktoriteetit ovat, joihin olemme tottuneet.



Propaganda, sensuuri ja laskelmoitu yleisön mielenmuokkaus sekä manipulointi ovat nähdäkseni paljon "misinformaatioksi" leimattua tietoa suurempi vaara. Avoin, läpinäkyvä ja tasapuolinen ajatustenvaihto on ainut tie.