Alkuperäinen ketjuni:

https://x.com/SecondRayer/status/1991427063819997458?s=20

“.. Paul Coleman – Alliance Defending Freedom (ADF) Internationalin toimitusjohtaja – vieraili Brendan O’Neillin podcastissa (The Brendan O’Neill Show) keskustelemassa Räsäsen tapauksesta sekä laajemmin sananvapauden loukkauksista Euroopassa. ..”



“.. Suomalaisen kansanedustajan äskettäinen, järkyttävä oikeudenkäynti paljastaa, kuinka usein juuri kristityt joutuvat tulilinjalle. Päivi Räsänen on viettänyt viimeiset kuusi vuotta taistelemassa ”vihapuheesta” nostettua syytettä vastaan, vain koska hän on lainannut Raamatun kohtia ja puolustanut perinteistä avioliittoa. ..”



“.. Brendan O’Neill: Kerro meille suomalaisen kansanedustajan Päivi Räsäsen tapauksesta. Miksi se on niin tärkeä sananvapauden kannalta? ..”



“.. Paul Coleman: Minun on aina vaikea saada ihmiset uskomaan, että tämä tapaus todella tapahtui niin kuin se tapahtui. He sanovat sitten: ”Älä nyt viitsi Paul, tässä on varmasti jotain muutakin takana”, koska tämä kuulostaa todella niin kaukaa haetulta. ..”



“.. Tilanne kärjistyi vuonna 2019, kun Suomen evankelis-luterilainen kirkko ryhtyi Helsinki Pride -paraatin viralliseksi sponsoriksi. Kirkon jäsenenä (ja pastorin vaimona) Päivi suhtautui päätökseen erittäin kriittisesti ja näki sen olevan ristiriidassa oman Raamatun tulkintansa kanssa. ..”



“.. Jo tämän lausunnon vuoksi poliisi asetti hänet tutkintaan. ..”



“.. Poliisi kaivoi esiin lähes kolmen vuosikymmenen ajalta materiaalia. He mm. löysivät kirjasen, jonka hän oli kirjoittanut vuonna 2004 – pienen kirkon esitteen kristillisestä näkemyksestä avioliitosta ja seksuaalisuudesta – sekä minuutin mittaisen otteen tunnin pituisesta radio-keskustelusta, johon hän oli kerran osallistunut. ..”



“.. He käyttivät näitä syytteiden nostamiseen häntä vastaan kolmesta rikoksesta, jotka koskivat vihapuhetta. Myös piispa, joka julkaisi hänen pamflettinsa vuonna 2004, sai syytteen. ..”

“.. Yksi merkittävimmistä seikoista tässä asiassa on, että lakia, jonka nojalla Päivi sai syytteen, ei ollut edes olemassa ennen vuotta 2011 - häntä syytettiin siis käytännössä taannehtivasti. ..”

“.. pohjimmiltaan kyseessä oli nykyversio [*inkvisition] harhaoppisia vastaan pitämistä oikeudenkäynneistä. Istuin oikeussalissa, kun syyttäjä kysyi eduskunnan jäseneltä ja piispalta heidän omista Raamatun tulkinnoistaan. ..”



“.. Saimme Päiville yksimielisen voiton käräjäoikeudessa vuonna 2022. Suomessa syyttäjä voi kuitenkin valittaa syyttömyyspäätöksistä, ja niin tapahtui myös tässä tapauksessa. Asia eteni siis hovioikeuteen vuonna 2023, jossa saimme jälleen yksimielisen voiton. ..”



“.. Syyttäjä valitti sitten asiasta vielä Suomen korkeimpaan oikeuteen, jossa asia on tällä hetkellä käsiteltävänä. ..”



* mikähän lie syyttäjän ideologia & maailmankatsomus.. - saattaa antaa mujakan mausteen tässä “uusjuridisessa” ympäristössä 😏



“.. Kokonaisuudessaan prosessi on kestänyt 6,5 vuotta, ja siihen on kuulunut 13 tuntia poliisin kuulusteluja, 12 tuomaria, neljä rikossyytettä ja kolme tuomioistuinta.



Vihapuheen tapauksissa itse prosessi on rangaistus – ja juuri siitä Päivin tapaus on esimerkki. ..”



“.. Kaikkialla Euroopassa vihapuheita koskevia lakeja vaalitaan ottamalla tarkoituksellisesti kohteeksi hyvin tunnettuja henkilöitä. Näin varoitetaan muita, että sama voi tapahtua myös heille. ..”

“O’Neill: Luuletko, että Euroopassa suhtaudutaan uskonnollisiin ihmisiin kaksinaismoraalisesti, kun on kyse vihapuheesta?



Coleman: Ihminen kieltää tosiasiat, jos ei näe sitä, että ainakin jonkinlaista kaksinaismoraalista poliisitoimintaa esiintyy Isossa-Britanniassa. ..”



Islamofobia keskustelussa ..



“.. Puolustat sekä uskonnollisten ihmisten oikeutta ilmaista mielipiteitään että maallisten ihmisten oikeutta pilkata heitä. Mitä mieltä olet lisääntyvästä keskustelusta “islamofobiasta”? ..”

(Nigerian tapaukseen viitaten:)



“.. Tietenkin kaikki sanovat, että tällaista ei tule koskaan tapahtumaan täällä Euroopassa. No, sitä ei tulekaan tapahtumaan täällä heti huomenna. Mutta se on suunta, johon ollaan menossa. ..”

/ Artikkeli loppuu

Paul Colemanin X

& kyseinen podcast:

* jälkihuomautuksena: juuri eilen ystävän kanssa tuli tuo Räsäsen keissi puheeksi; naureskeltiin että suorempaa tietoa siitä tulee varmaan vastaan jostain englanniksi

Thread- versio:

https://threadreaderapp.com/thread/1991427063819997458.html