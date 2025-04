Iltalukemisesta jäi taskuun pohdittavaa.. Luvussa John Cafferkyn kirja vuodelta 2013. 'Lord Milner's Second War: The Rhodes-Milner secret society; the origin of World War I; and the start of the New World Order'

Cafferky esittää perustellusti, mm. ensikäden lähteitä kirjeenvaihdosta käyttäen, kuinka rajattu ryhmä britti- yläluokan poliittisia toimijoita valmisteli ja toteutti ensin buurisodan, ja jolla sen jälkeen oli merkittävä rooli ensimmäisen maailmansodan aikaansaamisessa.

Saksaa demonisoiva, organisoitu media- kampanja aloitettiin 13 vuotta ennen varsinaista sotaa..

Median harjoittaman propagandan vaaroista oltiin kuitenkin huolissaan jo hyvissä ajoin, koska sen vaikutukset olivat jo hyvin näkyvillä.

Jotkut aikalaiset, Churchill mukaan luettuna (1909), ymmärsivät, että ellei Britannia arvioisi Saksan politiikkaa objektiivisemmin, Saksa olisi lopulta väistämättä omaksuva sille määrätyn roolin. Useimmat britit alkoivat kuitenkin vähitellen uskoa, että vihamielinen Hunni vaanii aivan nurkan takana...

Daily Newsin silloinen kirjeenvaihtaja Saksan Kielissä:

".. Jos sota syttyy, kauhea syyllisyys lepää niiden päällä, jotka ovat niin sinnikkäästi käyttäneet lehdistömme suurta konetta, joko tarkoituksella tai huolimattomuuttaan sitä varten. .."

Myös Marokon välikohtaus tuo tuttuja kaikuja.. Yleisöltä piilossa harjoitetun diplomaattisen ja suurpoliittisen vehkeilyn avulla kohteena oleva Saksa saatiin ahdistettua nurkkaan ja reagoimaan. Tuo reaktio sitten kehystettiin yksipuoliseksi aggressioksi..

Saksan demonisointikampanjan olennaisena osana oli kansan pelotteluelementti. Vihollisen vaarallisuuden ja kavaluuden liioittelu yhdistettiin oman puolustuskyvyn vähättelyyn -> buustattiin yleistä mielipidettä sotavarustelumyönteiseksi.

Luulisi että olisi resursseja uudistaa pelikirjaa - tässä esitetystä on 120 vuotta

Toisaalta tämähän toimii yhä - moniko oppi näistä juonteista koulussa..?

Ei kuitenkaan olla tekemisissä millään tavalla uuden ilmiön kanssa. Aihetta sivuten kirjoittelin myös aiemmin: