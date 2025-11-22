'Soros vahvistettu CCDH:n [the Center for Countering Digital Hate] rahoittajaksi — ja lisäksi yli 20 muuta pimeään rahaan liittyvää tukijaa paljastuu'
Sensuuriteollisen kompleksin arkkitehtuuri avautuu entisestään
Pohja- artikkelin suhteen; lukusuositus jokaiselle sananvapausasioista edes pinnallisesti kiinnostuneelle!
Alkuperäinen X- ketjuni:
https://x.com/SecondRayer/status/1992181396656226568?s=20
video“.. Uutinen on nyt kiistaton: Open Society Foundations – George Sorosin poliittisen toiminnan lippulaiva – rahoitti Center for Countering Digital Hate (CCDH) -keskusta 250 000 dollarin avustuksella verovuodelle 2024. ..”
“.. Tämä yksittäinen vahvistus, joka tuli vihdoin esiin vuosien kieltämisen ja epäselvyyden jälkeen, on tehnyt enemmän kuin vain lisännyt uuden nimen luetteloon. Se on räjäyttänyt esille koko CCDH:n pimeän rahan ekosysteemin rakenteen —paljastaen yli 20 rahoittajan, välittäjän, piilotetun rahaston, ulkomaisen miljardöörin ja Yhdysvaltain ja Ison-Britannian poliittisen toimijan verkoston, jotka koordinoivat toimintaansa varjoissa, samalla kun CCDH esittää itsensä “demokratiaa” puolustavana hyväntekeväisyysjärjestönä. ..”
Mikä CCDH ..?
(Ei muuten ole Children’s Health Defense 🙃)
- Näiden “demokratian* puolustajien” pääprioriteettina oli taannoin “Muskin Twitterin” tuhoaminen ..
*siis se demokratia, jossa moniäänisyys eksistentiaalinen uhka
https://x.com/SecondRayer/status/1848983488646520944?s=20
Sayer Ji jatkaa:
“.. Todellisuus [demokratian puolustamisen suhteen] on kuitenkin aivan toinen.
Asiakirjoista käy ilmi, että kyseessä on rakenteellinen, tarkoitukseen suunniteltu sensuurikoneisto, jonka tarkoituksena on muokata amerikkalaisten puhetta, vaikuttaa Yhdysvaltain vaaleihin ja painostaa liittovaltion virastoja, samalla kun se piiloutuu monikerroksisen voittoa tavoittelemattoman rahoitusjärjestelyn taakse. ..”
“.. Sorosin roolin vahvistuminen on yksinkertaisesti vain se hetki, jolloin verho raottui.
Seuraavaksi paljastuu kokonaiskuva. ..”
“.. CCDH ei ole erillinen voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on satunnaisia lahjoittajia. Se on monimutkaisen, monikansallisen poliittisen koneiston ulostulojen solmukohta: ..
.. Tämä ei ole hyväntekeväisyyttä.
Tämä on kansainvälinen sensuuriteollisuuden kompleksi ..”
*Verkoston haarat ja kerrokset esitetään hyvin ..
Artikkeli erittelee sitten noita eri kerroksia, mutta erityisen mielenkiintoinen on tuo verhottu/ eristetty kerros, joka tekee rahoituksen jäljittämisestä hanakalaa; syvemmälle siihen nyt 👇
“.. Jakelumekanismi: Lahjoittajien ohjaamat rahastot
CCDH kannustaa avoimesti käyttämään lahjoittajien ohjaamia rahastoja (DAF), joita pidetään yleisesti laillisina rahanpesurakenteina poliittisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille. ..”
“.. Tällaiset rahastot mahdollistavat seuraavat asiat:
1) Lahjoittaja voi lahjoittaa rahaa DAF- rahastolle (esim. Schwab Charitable).
2) Lahjoittaja saa välittömän verovähennyksen.
3) DAF voi sitten ohjata rahat CCDH:lle.
4) Lahjoittajan henkilöllisyys pysyy pysyvästi salaisena.
Näin ulkomaalaiset tahot rahoittavat kotimaista poliittista toimintaa ilman, että se paljastuu. ..”
Showcasena käytetään Yhdysvalloissa todistettua Center for Countering Digital Hate -keskuksen vaikutusta ..
Esimerkki: Valkoisen talon suora rooli sensuurissa? Kirjoitin asiasta keväällä 2023 artikkelissa ‘Havainnon kaappaus’ - esimerkki liittyy koronaan, mutta tuo esille sensuuripesun mekaniikan: perustulakia kielletään kolmansien osapuolten avulla.
👆👆CCHD ja Valkoinen talo | Townhall, 2023:
‘Valkoinen talo käytti ulkomaisten aktivistien levittämää väärää tietoa hyökätessään Townhallia vastaan ja sensuroidessaan amerikkalaisia’
“.. Bidenin Valkoinen talo turvautui ulkomaisiin “disinfo”-aktivisteihin painostaakseen Facebookia sensuroimaan amerikkalaisia. Vielä pahempaa on, että ryhmä, jonka oli tarkoitus torjua disinformaatiota, oli itse asiassa väärässä. Ja Facebook tiesi tämän myös. ..
https://townhall.com/tipsheet/rebeccadowns/2023/09/05/facebook-files-foreign-disinfo-activists-targeted-townhall-other-conservative-voices-n2627993
Entäpä sitten CISA [Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeriön (DHS) kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvallisuusvirasto] ?
Kirjoittelin CISA:n roolista mm. viime joulukuussa (2024) ..
CISA nousi esille myös Twitter Files -paljastuksissa | # 19 - ‘Virality project’
Takaisin Sayer Ji:n artikkeliin ..
Mitä Soros- paljastuksen yhteydessä valottuva kuva sitten näyttää meille?
“.. Nähtävillämme on nyt järjestelmä, joka on:
- ulkomaisen vaikutuksen alainen
- poliittisesti linjattu
- toiminnallisesti keskitetty
- taloudellisesti läpinäkymätön
- syvästi sidoksissa valtion valtaan
Ja kohdistuu amerikkalaisten (*ja muidenkin) sananvapauteen “digitaalisen vihan ehkäisyn” verukkeella ..”
Hän päättää artikkelinsa nostaessaan esille viimeisimmät käänteet. CCDH saattaa olla jatkossa julkisuudessa enemmänkin, kun tätä kaikkea aletaan selvittää ..
Tuohon liittyvä Paul Thackerin postaus ohessa ..
https://x.com/thackerpd/status/1991133936232120816?s=20
Miksi pidän näitä aiheita erityisen relevantteina?
Tässä yksi, tiivistetty vinkkeli toisesta artikkelista:
/Loppu
