video“.. Uutinen on nyt kiistaton: Open Society Foundations – George Sorosin poliittisen toiminnan lippulaiva – rahoitti Center for Countering Digital Hate (CCDH) -keskusta 250 000 dollarin avustuksella verovuodelle 2024. ..”



“.. Tämä yksittäinen vahvistus, joka tuli vihdoin esiin vuosien kieltämisen ja epäselvyyden jälkeen, on tehnyt enemmän kuin vain lisännyt uuden nimen luetteloon. Se on räjäyttänyt esille koko CCDH:n pimeän rahan ekosysteemin rakenteen —paljastaen yli 20 rahoittajan, välittäjän, piilotetun rahaston, ulkomaisen miljardöörin ja Yhdysvaltain ja Ison-Britannian poliittisen toimijan verkoston, jotka koordinoivat toimintaansa varjoissa, samalla kun CCDH esittää itsensä “demokratiaa” puolustavana hyväntekeväisyysjärjestönä. ..”