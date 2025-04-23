Antti Säippä (@SecondRayer) Substack

Antti Säippä (@SecondRayer) Substack

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00

Slovakian pääministeri varoittaa mRNA- piikkien kontaminaatiosta (suom.)

Antti Säippä's avatar
Antti Säippä
Apr 23, 2025
Share

X- postauksena:

https://x.com/SecondRayer/status/1914973615528763554

"Olen sitä mieltä, että siihen saakka kunnes olemme saaneet syventävän laadullisen analyysin tulokset, hallituksen ei pidä hankkia rokotteita tältä kyseiseltä valmistajalta, saati sitten maksaa niistä."

- Robert Fico, Slovakian pääministeri

Katso ja tykkää alkuperäinen:
https://x.com/RobertFicoSVK/status/1914758360315949131

Mikä kontaminaatio?

Modifioituun mRNA:han pohjautuvien koronainjektioiden kontaminaatio?

Antti Säippä
·
Jan 29
Modifioituun mRNA:han pohjautuvien koronainjektioiden kontaminaatio?

This article tailored for non-Finnish readers in English can be found here.

Read full story

Slovakian prosessin taustaa:

https://x.com/SecondRayer/status/1900524236801737112

Tekstitys: Antti Säippä

Discussion about this video

© 2025 Antti Säippä
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture