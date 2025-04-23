Slovakian pääministeri varoittaa mRNA- piikkien kontaminaatiosta (suom.)

X- postauksena:
https://x.com/SecondRayer/status/1914973615528763554
"Olen sitä mieltä, että siihen saakka kunnes olemme saaneet syventävän laadullisen analyysin tulokset, hallituksen ei pidä hankkia rokotteita tältä kyseiseltä valmistajalta, saati sitten maksaa niistä."
- Robert Fico, Slovakian pääministeri
Katso ja tykkää alkuperäinen:
https://x.com/RobertFicoSVK/status/1914758360315949131
Mikä kontaminaatio?
Slovakian prosessin taustaa:
https://x.com/SecondRayer/status/1900524236801737112
Tekstitys: Antti Säippä
Share this post