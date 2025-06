Dwight Eisenhowerin tunnettu jäähyväispuhe, sisälsi varoituksen ’sotateollisesta kompleksista’. Termi on myös Michael Shellenbergerin lanseeraaman ’sensuuriteollinen kompleksi’ -käsitteen taustalla.



Mikä sitten tekee kompleksi- ajatusmallista niin osuvan ja mitkä ovat sen ”sotateollisen” ja ”sensuuriteollisen” ilmentymien yhtymäkohdat?



Ei-psykologisessa yhteydessä kompleksilla viitataan yleensä moninaisista osista koostuvaan kokonaisuuteen, jonkinlaiseen yhteen kietoutuneiden osasten sikermään.



Lisäksi englanninkielisenä termillä ilmaistaan lisäksi myös monimutkaisuutta. Nämä kaikki varmasti tulevat tässä tapauksessa kysymykseen. Näen itse presidentti Eisenhowerin pyrkineen puheessaan sotateollisesta kompleksista hahmottelemaan mm. niitä olosuhteita ja syitä, sitä toimintalogiikkaa ja niitä verukkeita sekä niitä mahdollisia toimintatapoja, joita kyseiseen "teollisen kompleksin" skenaarioon sisältyisi.



Itse kiteyttäisin tuon kokonaisuuden yksinkertaistettuna seuraavasti:



Noin pelkistettynä tuo kompleksin toimintamalli auttaa ehkä näkemään yhtymäkohtia näiden kahden ilmiön – sotateollisen ja sensuuriteollisen kompleksin välillä. Moni varmasti ajattelee kuitenkin, että ”mutta hei; kovat tilanteet vaativat kovia keinoja ja suoraviivaisia ratkaisuja..”



Yhtä lailla kuitenkin, on myös suuri joukko ihmisiä, jotka pyrkivät tarkastelemaan tällaisten kehityskulkujen kokonais- ja kerrannaisvaikutuksia – näiden ihmisten mielestä on asetettava vaakakuppiin myös yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat, etenkin pitkällä aikavälillä.



Keskeisessä roolissa jälkimmäisillä ovat erityisesti ne eri tavat, joilla pyritään aina varmistamaan, että vallan kolmijako ja vallan tasapaino yhteiskunnassa saadaan säilytettyä. Näitä ovat erilaiset keinot, joilla pyritään varmistamaan mm. laillisuus ja läpinäkyvyys.



Tässä pääsemmekin mielestäni Eisenhowerin pahaenteisen varoituksen ydinasiaan: meidän on syytä tiedostaa, että kehittäessämme instituutioita ja erilaisia vastauksia samalla, kun toimimme poikkeusoloissa ja sääntöjä oikoen, saatamme tulla luoneeksi jonkinlaisen kokonaisuuden; kompleksin, josta tulee tavallaan täysin autonominen ja ajan kuluessa yhä enemmän julkisesta mielipiteestä taikka demokraattisista prosesseista täysin riippumaton.



Siinä vaiheessa, kun ne tahot, joiden vastuulla olisi valvoa laillisuutta ja ne, joiden tehtävänä olisi varmistaa läpinäkyvyys, imaistaan mukaan kompleksiin, ollaan jo vaarallisilla vesillä. Sitten, kun vielä asiantuntijoidenkin rooli saadaan vinoutettua, on tilanne tavallisten kansalaisten näkökulmasta jo jokseenkin ongelmallinen.



Etenkin Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä ja -kulttuurissa, jossa lobbaus on osa järjestelmää, ongelma muodostuu itseään ruokkivaksi:



Sensuuriteollinen kompleksi on kuitenkin jalostanut toimintamallin aivan uudelle tasolle: olemme nyt jo vuosia käytännössä olleet tilanteessa, jossa vain tarinan yhtä puolta ajava toimijoiden klikki on onnistunut asettamaan itsensä lähes KOKO julkisen diskurssin tuomarin, sääntelijän ja tarkistajan rooliin (eli luomaan sensuuriteollisen kompleksin).



Useimmat ovat varmasti saattaneet huomata tuon tosiasian vaikutukset omassa arjessaan ..



Kun sotateollisen kompleksin kritisointi on yleensä leimattu ”uhaksi kansallista turvallisuutta kohtaan” ja ”vihollisen tukemiseksi”, myös sensuurikoneisto vetoaa turvallisuuteen ja korostaa uhkia. Mm. Racket Newsin artikkeli ’Report on the Censorship-Industrial Complex: The Top 50 Organizations to Know’ sensuurikompleksin toimijoista toteaakin, että nykypäivänä esimerkiksi kaikenlainen vähänkään vakavampi kritiikki ajettua keskusnarratiivia kohtaan leimataan ”ulkomaisten toimijoiden toimeenpanemaksi hyökkäykseksi hybridi- sodankäynnissä” – sensuuri on siten tässä narratiivissa "vain tapa puolustautua ja suojata kansalaisia".

(Kuva mainitusta artikkelista:)



Edellä oleva on poimittu ketju- muotoon mukaillen artikkelistani

'Sensuuriteollisen kompleksin toimijoiden top 50 – johdanto & kooste', toukokuulta 2023.



X- ketju: https://x.com/SecondRayer/status/1864665013086040367