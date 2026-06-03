Christine Cotton, Pfizerin rokotekokeiden asiakirjoja tutkinut biostatistikko on poistunut keskuudestamme.

Hän oli yksi niitä liian harvoja ihmisiä, jotka pitivät ammattiosaamisensa ja -kokemuksensa totuuden palvelemisessa.

Ohessa hänen viimeinen viestinsä:

Viestissään hän kirjoittaa sairastumisestaan ja siitä, kuinka mitään hoitokeinoja ei löytynyt:

.. Sairastuin juuri silloin, kun tein valituksen terveysviranomaisille. Olen kärsinyt jo yli vuoden ajan hirvittävistä kivuista, jotka alkavat alaselästä ja ulottuvat jalkoihin, sekä ihon polttelusta, lähinnä jaloissa ja selässä. ..

Christinen keskeisintä työtä oli päivittyvä analyysi Pfizerin korona- injektioiden turvallisuuskokeista.



- Toivottavasti tätä jaetaan ja luetaan, jotta tuo tehty työ pyhittyisi!

‘Arviointi Pfizerin COVID-19-mRNA -rokotetutkimuksissa käytetyistä menetelmistä hyviä kliinisiä käytäntöjä ajatellen’

Käänsin otteita Christinen analyysistä tammikuussa 2026.

Analyysista:

.. Tässä raportissa arvioidaan Pfizerin rahoittamien mRNA COVID-19 -rokotetutkimusten metodologisia käytäntöjä ja kliinisiä tietoja keskittyen hyvään kliiniseen käytäntöön (GCP), tehokkuuteen ja turvallisuustuloksiin. ..

(- aineisto luetteloitu sivulla 1)

.. Tämä raportti täydentää ja korvaa tammikuussa 2022 laaditun raportin, jonka johtopäätökset esitettiin 5. huhtikuuta 2022 [Ranskan] parlamentin tieteellisten ja teknologisten valintojen arviointitoimistolle (OPECST) ja 1. heinäkuuta 2022 Ranskan kansalliselle lääke- ja terveystuotteiden turvallisuusvirastolle

(ANSM). ..



16.2 Kokeissa arvioimattomat kriteerit

(s.318)

Tartunnan ehkäisemisen tehokkuutta ei ole koskaan osoitettu, koska sitä ei ole tutkittu kliinisissä kokeissa, väestöryhmästä riippumatta. Tämän vahvistaa Ranskan kansallinen terveysviranomainen (HAS) joulukuussa 2020:



”Tässä vaiheessa ei ole saatavilla tietoja rokotuksen vaikutuksesta viruksen tarttumiseen.” ..

👆

.. Kokeiden tulokset eivät siten riitä osoittamaan, että joukkorokotuksista olisi yleistä hyötyä, etenkin kun kyseessä ovat henkilöt, joilla on pieni riski sairastua vakavaan COVID- tautiin.



Tällaisella [*”estää taudin leviämisen”] perusteella harjoitettu, rokotusten edistämiseen tähtäävä viestintä ei siis perustu tieteellisiin todisteisiin. ..

.. Tässä suhteessa tuotteen pakkausselosteessa annetut tiedot ovat siis virheellisiä.



« Pfizer-BioNTech/Comirnaty COVID-19 mRNA -rokote on rokote, jota käytetään SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttaman COVID-19 -taudin ehkäisyyn. » .. (s. 319)



16.3 Tärkeimpiin tehokkuuskriteereihin liittyen

(s. 320)

.. Tehokkuutta sairaalahoitojen ehkäisyn osalta ei ole tilastollisesti osoitettu missään väestöryhmässä tai analyysissä. .. .. COVID-19 -kuolleisuuden ehkäisyn tehokkuutta ei ole tilastollisesti osoitettu missään väestöryhmässä tai analyysissä. Ranskan kansallinen terveysviranomainen (HAS) vahvisti tämän joulukuussa 2020 yli 16-vuotiaiden osalta .. .. Tehokkuus 2–5-vuotiailla lapsilla ja 6 kuukauden ikäisistä alle 2-vuotiaisiin lapsiin oli erittäin heikko, eikä tehokkuutta Delta- ja Omicron -muunnoksille osoitettu lainkaan. Vakavia tapauksia esiintyi enemmän rokotetussa ryhmässä verrattuna lumelääkeryhmään. .. .. 22. syyskuuta 2021 Pfizer myönsi julkisesti vasta-aineiden vähenemisen kuusi–kahdeksan kuukautta toisen annoksen jälkeen. Tämä väheneminen olisi voitu havaita aikaisemmin, jos välianalyysi olisi suoritettu kuuden kuukauden kuluttua kahden kuukauden mediaanin sijaan, kuten FDA:n hätäkäyttöluvan säännökset olisivat sallineet. .. .. Kokeiden suunniteltu kulku mahdollisti sen, että vasta- aineiden mittaamista vältettiin kahden kuukauden jälkeen toisesta annoksesta, mikä taas peitti niiden vähenemisen, mikä kaikki oli ennakoitavissa makakeilla tehtyjen tutkimusten perusteella ja mikä myös vahvistui seuraavien kuukausien aikana. .. .. Tämä on vakava laiminlyönti, ellei jopa metodologinen petos, joka osoittautui varsin käteväksi, sillä rokotetta, jonka suoja kestää vain neljä tai viisi kuukautta, ei olisi hyväksytty.



Näiden mittausten puuttuminen helpotti myös

tehosteannosten sekä muun muassa neljännen, viidennen, kuudennen ja seitsemännen annoksen perustelemista. ..

16.6 Turvallisuuteen liittyen

(s. 326)

.. Kaikissa esitetyissä kliinisissä raporteissa .. tulokset perustuivat kahden kuukauden seuranta- aikaan (50 % osallistujista seurattiin alle kaksi kuukautta ja pisin seuranta- aika oli neljä kuukautta). .. .. Tämä seuranta- aika hyväksyttiin Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) lokakuussa 2020 kiireellisesti antamilla uusilla [hätälupa-] säännöksillä

(”Emergency Use Authorization for Vaccines to

Prevent COVID-19”) .. .. ja se on ristiriidassa Maailman terveysjärjestön

vuoden 2010 rokotteita koskevien suositusten kanssa, joissa suositellaan yhden vuoden seurantaa

tehokkuuden arvioimiseksi ja kuuden kuukauden seurantaa turvallisuuden asianmukaiseksi arvioimiseksi .. .. Osallistujien lyhennetty seuranta- aika ei mahdollista pitkäaikaisen turvallisuuden arviointia, mikä mainitaan Pfizer/BioNTechin Comirnaty- riskienhallintasuunnitelmassa joulukuusta 2020 lähtien

luvussa SVII.3.2, ”Puuttuvien tietojen esittäminen”. ..

“Pitkäaikainen turvallisuusprofiili on siis edelleen TUNTEMATON.”

🎯🤫

.. Tietokantaan ei ole raportoitu [tunnettuja] vakavia haittavaikutuksia. Joulukuun 2020 ja huhtikuun 2021 raporteissa esitetyt turvallisuustulokset ovat siten virheellisiä. ..

(esimerkkejä s. 327)

.. Kuolemantapausten osalta - jotka ovat ratkaiseva tekijä, koska niiden avulla voidaan arvioida rokotteen

tehokkuutta COVID-19:n aiheuttamissa kuolemantapauksissa sekä tuotteen turvallisuutta - on huomattava, että rokotetun ryhmän kuolemantapausten määrä ylittää merkittävästi

lumelääkeryhmän kuolemantapausten määrän (85 kuolemantapausta rokotetussa ryhmässä tutkimuksen alusta lähtien, 62 kuolemantapausta lumelääkettä ja sen jälkeen rokotetta saaneiden osallistujien joukossa ja 23 kuolemantapausta lumelääkeryhmässä). .. .. Nämä ongelmat ovat vakava rikkomus, joka heikentää tuloksia sietokykyyn liittyen, sillä joulukuussa

2020 rokotetussa ryhmässä ei tapahtunut vain raportissa mainittua kahta kuolemantapausta, vaan kuusi, joista kolme johtui sydänpysähdyksestä, mikä taas herättää epäilyksiä kaikkien esitettyjen tulosten suhteen. .. .. Tämän analyysin 👆 vahvisti tohtori Jeyanthi Kunadhasan kirjeenvaihdossaan Australian terapeuttisten tuotteiden hallintoviraston (TGA) kanssa. .. .. 5–11 -vuotiaiden lasten osalta pieni otoskoko ei mahdollistanut sydänlihastulehduksen havaitsemista,

mutta se havaittiin 12–15 -vuotiailla nuorilla.

Sydänlihastulehduksen/sydänpussitulehduksen riskien arviointi perustui ”ennusteisiin”. ..



-- Riskinarvioinnin on perustuttava todisteisiin, ei ennusteisiin. ..

(Lainaus koetuloksista: s. 328)

.. Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että menetelmät, joita on käytetty haittavaikutusten tunnistamiseen (kokeiden suunnittelu .. jne.) johtavat haittavaikutusten lukumäärän aliarviointiin, mikä tekee toleranssia selittävistä tuloksista epäluotettavia. .. .. Ilmoittamattomat kuolemantapaukset taas viittaavat ilmeiseen petokseen, jonka tarkoituksena on salata tuotteen myrkyllisyys. .. .. Tämä korostaa myös sitä riskiä, jonka terveysviranomaiset ottavat myöntäessään luvan tällaiselle innovatiiviselle tuotteelle, joka perustuu vain kolmen kuukauden seurannan tuottamaan tilapäiseen analyysiin. .. .. Koska annetut tiedot eivät ole lopullisia, esitetyt tulokset ovat siten suurelta osin puutteellisia, elleivät jopa valheellisia. ..





16.7 Hyvän kliinisen tutkimustavan rikkomisesta

Ventavian tapaus toi esiin epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät valmistajan suorittamaan kliinistä tutkimusta suorittavien kohteiden koulutukseen, valvontaan ja seurantaan. ..

* ohessa allekirjoittanut aiheesta suomeksi syyskuussa 2022:

Christine jatkaa:

.. Lopuksi, kun otetaan huomioon rokotteen nopeutettu kliininen kehitys, jota helpotti Elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) lokakuussa 2020 käyttöön ottama COVID-19 -spesifinen hätäkäyttölupamenettely , sekä erillinen ”Fast-Track”-järjestelmä, joka sallii epätyypillisten menetelmien käytön kehityksen nopeuttamiseksi, on erittäin todennäköistä, että tämä tutkimus sisältää muitakin sellaisia merkittäviä poikkeamia hyvästä kliinisestä käytännöstä (GCP), joita ei ole vielä

tunnistettu. ..





16.8 Kliinisessä tutkimuksessa käytetystä tuotteesta poikkeavan tuotteen hyväksyminen

Pfizer muutti rokotteensa valmistusprosessia tutkimuksen ja markkinoille saattamisen välillä. Tämä on mainittu New England Journal of Medicine -lehdessä joulukuussa 2020 ..

Myös British Medical Journalissa sittemmin ..

Olen kirjoittanut aiheesta suomeksi täällä tammikuussa 2025:

Kyseisestä artikkelista:

Christine Cotton:

.. Valmistusprosessin muutosta ei voida pitää vähäisenä, koska se vaikuttaa merkittävästi tuotteen turvallisuuteen. Siksi sen vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan uusia kliinisiä tutkimuksia tai lisätietoja sekä uusi myyntilupahakemus tai merkittävä muutos myyntilupahakemukseen. ..





16.11 Hyötyjen ja riskien arviointiin liittyen

.. EMA:n PRAC itsekin myöntää, että “lääketurvatietojen rajoitukset ovat merkittäviä tekijöitä, jotka estävät asianmukaisen lääketieteellisen arvioinnin tapahtuman ja rokotteen antamisen välisestä syy- seuraussuhteesta ..



.. Lopuksi EMA vielä myöntää, että toistuvan annostelun (esim. vuosittain) vaikutukset (mukaan lukien pitkäaikaiset vaikutukset) tehosterokotusten .. osalta ovat edelleen tuntemattomat. ..

(s. 343)



16.12 Suositukseni (Cotton)

Kaikkien näiden tekijöiden valossa, biostatistikkona, vuodesta 1995 lähtien kliinisten tutkimusten tietojen hallintaan erikoistuneen sopimusperusteisen tutkimusorganisaation entisenä johtajana ja entisenä yritykseni laadunvarmistuksesta vastaavana henkilönä: - sen lisäksi, että vahvistan jo tammikuussa 2022 tekemäni johtopäätökset, vaadin myös kaikkien Pfizer/BioNTechin COVID-19 -rokotteiden vetämistä markkinoilta. ..

\Analyysi loppuu

Christine Cottonin koko analyysi siis täällä:

https://christinecotton.fr/english_expertise_updated

“In a world constantly shifting with distractions, desires, and selfish pursuits, there still exists a rare group of individuals who hold firmly to what is right. These are people of truth and integrity—those who choose honesty over convenience, and principle over popularity, even when it brings them discomfort or isolation. Though few in number, such individuals are the light that brightens hearts and keeps societies grounded.”

Oma alkuperäinen ketjuni: