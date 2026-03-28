Lähdekirjoitus 'COVID in a Psychological Autopsy':

“.. Tehkäämme aito psykologinen jälkianalyysi siitä, mitä COVID-pandemian aikana tapahtui.



Ei poliittinen. Ei lääketieteellinen. Psykologinen, sillä kunnes ymmärrämme, mikä ohjasi ihmisten käyttäytymistä noina vuosina syvimmällä tasolla, olemme tuomittuja näkemään sen toistuvan. ..”

Ehdottomasti tuen ajatusta; myös tapahtuneen psykologinen & sosiaalipsykologinen puoli on ehdottomasti käsiteltävä!

“.. Se, mitä virus paljasti ihmisluonnosta, oli tarttuvampaa kuin virus itse.



Tämä tarina ei alkanut vuonna 2020. Se ei alkanut Milgramin kokeesta vuonna 1961, Zimbardon kokeesta vuonna 1971, Aschin kokeesta vuonna 1951 eikä mistään muustakaan viime vuosisatojen tapahtumasta. Se alkoi, jos niin haluaa ajatella, paratiisissa [raamatun Edenin puutarha]. ..



.. Tämä on se psykologinen kaava, joka on toistunut jokaisessa historiankirjoihin tallentuneessa julmuudessa.



Ei hirviöitä. Tavallisia ihmisiä. Joilla on käsittelemättömiä varjoja. ..”

Kirjoittaja siis viestittää: emme ole tekemisissä uuden ilmiön kanssa ..

“.. Jos tutkii natsi-Saksaa .. löytää virkailijoita. Opettajia. Isiä. Miehiä, jotka rakastivat lapsiaan, ruokkivat koiriaan ja kävivät kirkossa sunnuntaisin. ..



jos tutkii näitä [pahuuksien] tekijöitä ja kysyy, millaisia he olivat, vastaus on, että he olivat aivan kuten me. ..”

Itse uskon, että tuo väite samanlaisuudesta ei aivan pidä, jos mennään syvemmälle, mutta ymmärrän mitä kirjoittaja ajaa tuossa takaa

“.. Ja jos et tiennyt sitä, se tarkoittaa yksinkertaisesti, ettet tiedä mitään ihmisistä, etkä myöskään itsestäsi.



Se ei ole mukava lause.



Silti se on koko tämän kirjoituksen tärkein lause. ..”



“.. Sillä korona ei tuonut jokaisen ihmisen eteen ensisijaisesti lääketieteellistä kysymystä. Kysymys oli psykologinen. ..”

Tätä komppaan ehdottomasti ja tuon psykologisen aspektin oivaltaminen on ollut itselleni avainasia kaikessa tässä - se avaa ovea enemmän ymmärtämisen ja anteeksiantamisen suuntaan. Itse olen kiitollisuudenvelassa tästä Mattias Desmetille.

“.. korona- pandemian aikana noudatettavien ohjeiden taustalla vaikuttavat psykologiset tekijät noudattavat kaavoja, jotka on dokumentoitu yhteiskuntatieteissä jo vuosikymmenten ajan.



Ohjeita noudattava henkilö ei useimmissa tapauksissa toimi pahantahtoisesti. Hän on vain peloissaan. ..”

Sitten edetään syvemmälle aiheeseen, joka on haastava: oman varjomme mysteeri

“.. Ja pelon alla piilee jotain syvempää: hauras suhde omaan auktoriteettiin. Elinikäinen tapa etsiä vahvistusta, turvaa sekä määritelmää sille, mikä on todellista ja mikä hyväksyttävää, ulkomaailmasta. .. .. Nämä ovat ihmisiä, joita ei ole koskaan opetettu luottamaan omiin havaintoihinsa tai joita on aktiivisesti yritetty saada luopumaan niistä silloin, kun ne ovat olleet ristiriidassa yleisen käsityksen kanssa. .. .. Kun viranomainen tiedotti, he tunsivat helpotusta. Ei pelkästään turvaa virukselta, vaan helpotusta siitä ahdistuksesta, että heidän olisi pitänyt päättää itse. ..”

Kirjoittaja esittää, että varjo luo kuitenkin perustan jollekin vaarallisemmalle ja petollisemmalle

“.. Mutta sitten aktivoitui jotain vieläkin uhkaavampaa .. .. Sääntöjä noudattava henkilö ei nimittäin voi hyväksyä sääntöjä rikkovan henkilön olemassaoloa. Sääntöjä noudattamatta jättävä henkilö ei pelkästään tee erilaista valintaa, vaan pakottaa pelkällä olemassaolollaan sääntöjä noudattavan henkilön kohtaamaan sen mahdollisuuden, että hänen sääntöjen noudattamisensa ei ollut välttämätöntä. ..”

Tuttu huomio myös allekirjoittaneelle jo ennen koronaa! - hyvänä esimerkki tunnepohjainen rokotefanaattisuus.

Kirjoittaja jatkaa ulkopuolisen vahvistuksen tarpeesta ..

“.. [ne pakottavat myöntyväisen henkilön kohtaamaan sen mahdollisuuden, että] pelko oli keinotekoista. Että se hinta, jonka hän maksoi ihmissuhteistaan, rehellisyydestään sekä ihmisistä, joista hän teki ilmoituksen, joita hän häpäisi ja joihin hän katkaisi yhteydet, maksettiinkin turhaan. .. .. Tuo on henkisesti sietämätöntä.



Siksi sääntöjä noudattava henkilö ei tyydy pelkästään noudattamaan sääntöjä. Hän valvoo niiden noudattamista. Hän nöyryyttää. Hän tekee ilmoituksen. Hän vaatii, että kaikki hänen ympärillään olevat vahvistavat hänen tekemänsä valinnan tekemällä saman valinnan ..”

Päädymme pysäyttävään - mutta uskoakseni yhtä lailla avartavaan oivallukseen:

“.. Kyse ei oikeastaan ollut kansanterveydestä.



Kyse oli herkän henkisen tasapainon säilyttämisestä. ..”

Entä sitten varjo psykologiassa? Mitä sillä tarkoitetaan?

Kirjoittaja avaa näkemystään - Jung on eräs asiaa vahvimmin tunnetuksi tuonut:

“.. Carl Jung omisti uransa ihmisen alitajunnan kartoittamiseen, ja hänen ”varjoksi” kutsumansa käsite on kaikista hänen panoksistaan käytännön kannalta eräs akuuteimmista. .. Varjo ei ole pelkästään persoonallisuuden pimeä puoli. Se on kaikki se, mistä olemme kieltäneet [itsessämme] .. Ja se, mitä työntää syvälle sisimpäänsä, ei katoa. Se kertyy. Se mätänee. Ja se odottaa kulttuurista hetkeä, joka antaa sille luvan nousta esiin yhteiskunnallisesti hyväksyttävän nimikkeen alla. ..”

Miltä näyttäisi käytännössä tämä “sopiva kulttuurinen hetki”, joka mahdollistaa varjosta ammentamisen luvan kanssa? Kuvassa mielestäni erinomainen esimerkki

- ja huomatkaa; tuo ammentaminen tapahtuu jonkun ihmisryhmän kustannuksella.

Kirjoittaja toteaakin ykskantaan:

“.. Korona tarjosi tämän nimikkeen. ..”

Ja jatkaa selittäen:

”.. Julmuutta kutsuttiin turvallisuudeksi. Aggressiota kutsuttiin vastuullisuudeksi. Taipumusta autoritaarisuuteen kutsuttiin tieteen noudattamiseksi. .. .. Dostojevski ymmärsi tämän selkeyden, johon useimmat psykologit eivät ole koskaan yltäneet. Kuka tahansa meistä voisi olla se sotilas. Ei siksi, että olisimme salaa pahoja, vaan siksi, että emme ole tehneet työtä omien pimeiden puoliemme tuntemisen eteen. ..”

“.. Ja tuntematon pimeys on sellaista pimeyttä, jota voidaan ohjata. ..”

Vrt. professori Desmet (allekirjoittaneen tekstitys):



Kennyn ketju jatkuu:

“.. Kun otamme huomioon biologisen ulottuvuuden, huomaamme, että hyödynnetyt psykologiset haavoittuvuudet eivät esiintyneet erillisinä ilmiöinä. Niitä syvensi aktiivisesti ympäristö, jota moderni maailma on rakentanut vuosikymmenten ajan. ..”

“.. Tällainen väestö ei ole varustautunut vastustamaan hienostunutta psykologista manipulointia.



Tämä kuitenkin oli se väestö, joka astui vuoteen 2020.



Ja ne, jotka suunnittelivat vastatoimet, tiesivät tarkalleen, millaisen yleisön kanssa olivat tekemisissä ..”

Tästä puhui osuvasti myös hyvinvointivalmentaja Jason Christoff, joka keskittyy työssään itsesabotaasin ja psykologisen manipulaation aiheuttamiin ongelmiin:

Kenny Carmody jatkaa:

“.. Ne, jotka eivät noudattaneet sääntöjä, eivät olleet – toisin kuin yleisesti väitettiin – tietämättömiä, itsekkäitä tai holtittomia. .. Psykologisesta näkökulmasta heitä yhdistää profiili, joka on hyvin dokumentoitu moraalista rohkeutta ja toisinajattelua käsittelevässä kirjallisuudessa. .. .. heidän suhteensa omaan varjoonsa on kehittynyt sen verran pitkälle, että he pystyvät aistimaan mukautumisen aiheuttaman vetovoiman, tunnistamaan sen sellaisenaan ja tekemään toisenlaisen valinnan.



Tämä kyky ei ole synnynnäinen. Se kehittyy. Kärsimyksen kautta, itsetutkiskelun kautta, halukkuuden kautta esittää vaikeimpia kysymyksiä omista motiiveistaan ja vastata niihin rehellisesti. ..”

“.. Se on se työ, jota jokainen terve kulttuuri vaati aikoinaan jäseniltään aidon aikuisuuden edellytyksenä.



Ja se on se työ, jonka suhteen moderni maailma on tehnyt kaikkensa, jotta se ei olisi välttämätöntä ..”

- Itse epäilen, että esim. alkuperäiskansoilla aikuistumisriitit ovat osa kulttuuria syystä.

“.. Se, mitä korona-pandemian aikana tapahtui, ei ollut poikkeama ihmisluonnosta.



Se oli sen ilmentymä olosuhteissa, jotka oli tarkasti suunniteltu paljastamaan ja hyödyntämään sen varmimpia heikkouksia. ..



.. Ero oli valmistelun ja suunnittelun laajuudessa ..”

Käytännön esimerkki korona- ajalta 👇

Käyttäytymistieteiden käytännön soveltaminen pandemiassa? | Britannia (suom.) [n. 2min.]



".. Britannian hallitus käytti sovellettua käyttäytymispsykologiaa saadakseen ihmiset pelkäämään, jotta se voisi panna [korona-] agendansa käytäntöön. .."

Kirjoittaja päättää ketjunsa muistutukseen, jota sietää pureskella ..

".. Tämä kaikki ei ole kuitenkaan syy epätoivoon.



Se on mitä akuutein syy itsetuntemuksen [kehittämiseen].



Tunne varjosi.



Tunne itsesi."

\Loppu

