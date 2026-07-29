(* This article in English HERE)

Tämä artikkeli on osa artikkelien sarjaa. Sarjan artikkelien teemat teemat ja painopisteet ovat artikkelikohtaisesti ja järjestyksessä seuraavat:

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajan toimiston [ODNI] julkaisut Yhdysvaltain rahoittamista laboratorioista maailmalla (tämä artikkeli) Biolaboratoriot Ukrainassa Ukrainan laboratoriot - propaganda vs. muu informaatio? Ulkomaalaisten laboratorioiden alihankkijoista ja rahoittajista Laboratorioiden rahoittaminen ja suurempi kuva?

Richard M. Lugar -kansanterveyskeskus Tbilisin laitamilla Georgiassa, jossa sijaitsevat Georgian kansallinen tautien torjunta- ja ehkäisykeskus sekä Yhdysvaltain armeijan lääketieteellisen tutkimuksen osasto Georgiassa - Lähde

Share

1. Yhdysvaltain rahoittamia biolaboratorioita ympäri maailmaa?

Vaikka aihetta onkin hiljattain tuotu näkyvämmin suurelle yleisölle, on se herättänyt keskustelua jo vuosia. Yksi uraa uurtavaa työtä aiheesta tehnyt journalisti on bulgarialainen Dilyana Gaytandzhieva.

Hän kirjoitti vuonna 2018 perusteellisen artikkelin otsikolla ‘The Pentagon Bio-weapons’. Artikkeli käsittelee Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittamaa, alihankkijoiden kautta ulkomailla tehtävää taudinaiheuttajien tutkimusta, etenkin Venäjää ympäröivissä valtioissa, kuten Georgiassa ja Ukrainassa. Tuottamassaan videodokumentissa ‘Diplomatic Viruses’ hän myös haastattelee - ei aina niin menestyksekkäästi - Georgiassa työskenteleviä amerikkalaisia tutkijoita ja georgialaisia poliitikkoja. (Dokumentin nimen taustasta lisää tuonnempana ).

Britti- toimittaja Maajid Nawaz haastatteli Dilyanaa ohjelmassaan ‘Radical w/Maajid Nawaz’ toukokuussa 2022. He keskustelivat mm. Dilyanan tekemästä työstä ja erityisesti hänen saamansa aineiston luonteesta. Mielestäni Maajidin alkumonologi tuohon haastatteluun on erinomainen - hän asettaa siinä modernin biosodankäynnin välineet rinnakkain ydinaseiden kanssa, kontekstissa “kauhun tasapainon” ja “molemminpuolisen varman tuhon” konsepteihin:

(Klipattu alkuperäisestä haastattelusta)

Keskeinen toimija tässä ulkomailla tehtävässä tutkimuksessa on Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuudessa toimiva Biological Threat Reduction Program (biologisten uhkien vähentämisohjelma) BTRP. Ohessa aiheeseen kiinteästi liittyvä Yhdysvaltain puolustusministeriön (nykyään sotaministeriön) tietoisku vuodelta 2022 (Bidenin hallinto) “Ukrainan, Venäjän ja muiden entisen Neuvostoliiton maiden kanssa toteutettavista joukkotuhoaseiden uhkan vähentämistoimista”.

Tiedotteesta:

.. Yhdysvallat on myös tehnyt yhteistyötä Ukrainan biologisen turvallisuuden, suojelun ja tautivalvonnan parantamiseksi sekä ihmisten että eläinten terveyden osalta, ja se on tarjonnut tukea 46:lle rauhanomaiselle ukrainalaiselle laboratoriolle, terveydenhuoltolaitokselle ja tautien diagnoosikeskukselle viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. ..

Tuossa Bidenin puolustusministeriön tiedotteessa tulee esille hyvin se, kuinka tärkeänä asiaan sekaantuneet tahot näkevät sen, että tällaiset laboratoriot kategorioidaan aina “kansanterveydellisiksi”, “puolustukseen tai suojeluun liittyviksi” taikka kuten tuossa: “rauhanomaisiksi”. Tähän aiheeseen liittyvässä keskustelussa moisten tarkennusten rooli on kuitenkin lähinnä retorinen - ja kuten tulemme näkemään - sille on syynsä. Täytyy myös myöntää, että jo heti kärkeen tällaisen toiminnan se veruke, että “halutaan auttaa kyseisiä riskimaita” saa kyynisyyden pintaan entisestään.

Olen kirjoittanut aiheesta aiemmin mm. artikkelissani ‘Virusten “toiminnan ja ominaisuuksien tehostamis” -tutkimus (Gain - of - Function) - Pieni, pohtiva ketju aiheeseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä’:

.. Esimerkiksi Ukrainan biolaboratorioista käydyissä keskusteluissa näkyi joskus sitä argumenttia, että kyseessä ei voi olla bioaselaboratoriot, koska ne ovat osana “kansanterveydellisiä tai biopuolustuksellisia” kokonaisuuksia. .. - Nähdäkseni sillä ei ole minkäänlaista merkitystä, millä näennäisellä nimikkeellä tai virallisella tarkoituksella korkean riskin patogeenilabroja sanotaan pyöritettävän. Jos niissä käsitellään - tai auta armias; luodaan!? - vaarallisia patogeeneja, ne ovat heti relevantteja biosodankäynnin vinkkelistä. Voisi jopa vääntää vanhaa sananpartta ja todeta että biosodankäynnissä yhtä lailla “puolustus on paras hyökkäys” ..

Kuten ODNI:n julkaisut osoittavat, erilaiset alihankkijat ovat keskeisessä roolissa tässä ulkomailla tehtävässä patogeeni- tutkimuksessa. Samoin myös rahoitus tulee monenlaisista kanavista. Yksi näistä on etenkin vuonna 2025 laajasti otsikoissa pyörinyt USAID, jonka toiminta pantiin suurennuslasin alle Trumpin hallinnon DOGE- hankkeen yhteydessä.

USAID:ia on myös syytetty CIA:n kulissijärjestöksi, erityisesti sen National Endowment of Democracy (NED) -järjestön kautta harjoittamansa toiminnan takia.

Wikipedian mukaan:

Vuonna 1991 Washington Postin haastattelussa NED:n perustaja Allen Weinstein sanoi: ”Suuri osa siitä, mitä teemme nykyään, tehtiin 25 vuotta sitten salaa CIA:n toimesta.”

Kirjoittelin itse USAID:sta jo syksyllä vuonna 2021

(tämä siis koronan kontekstissa):

Eli tuossa vielä se TÄMÄN artikkelin kannalta olennaisin on:

.. USAID:n rahoittamat WIV:n (Wuhan Institute of Virologyn) toimet olivat yhdenmukaisia vastaavan, muissa maissa tehtävän työn kanssa, jota varten on myös myönnetty vastaavaa rahoitusta. Näihin toimiin kuului seuraavaa: organismien testaaminen, virussukujen löytäminen ..

Enemmän tuosta kaikesta toisessa, vielä vanhemmassa artikkelissani:

Koronan alkuperä: Gain-of-Function Antti Säippä · October 27, 2021 GoF - miksi kirjoittaa siitä? Yksi syy on se, että sillä saattaa olla merkittävä rooli kaikessa siinä, mikä on ajanut meidät tilanteeseen, jossa nyt olemme. Read full story

Palaamme rahoitukseen kuitenkin myöhemmin, kun vilkaisemme eri alihankkijoita.

1.2 Alkaako kansainvälinen kiinnostus herätä?

On hyvä kuitenkin muistaa, että tällaista tutkimusta ei ole ollut tukemassa yksin Yhdysvallat. Tästä antaa viitteitä australialaisen senaattorin Alex Anticin X- alustalla tekemä postaus:

(Mikä allekirjoitus muuten! 😏)

.. Esitin tänään Australian senaatissa asiakirjojen esittämismääräyksen, jossa pyydän keskeisiä ministeriöitä ja virastoja – mukaan lukien terveys-, ulko- ja puolustusministeriöt, CSIRO sekä kansallinen tiedustelupalvelu – julkaisemaan sellaiset asiakirjat, jotka liittyvät Australian osallistumiseen, rahoitukseen tai yhteistyöhön ulkomailla sijaitsevissa korkean turvallisuustason laboratorioissa, funktionaalisen tehostamisen tutkimukseen, kaksikäyttöisten patogeenien tutkimukseen sekä kumppanuuksiin merkittävien toimijoiden ja ulkomaisten tahojen kanssa. ..

2. Ulkomailla tehtävä tutkimus paremmin piilossa katseilta?

Mitä etuja ulkomailla tehtävä tutkimus sitten tarjoaa verrattuna siihen, että sitä tehtäisiin Yhdysvalloissa sijaitsevissa laitoksissa? Yhtenä tulee tietysti yksityisyys. Vieraissa maissa kahdenkeskisien sopimusten pohjalta alihankkijavoimin pyöritetyt tutkimuslaitokset ovat verrattain hyvin katveessa esim. parlamentaariselta valvonnalta (kongressi). On myös helppoa ymmärtää, että kahdenvälisten sopimusten kirjoittaminen tarjoaa sopimuksia tarjoaville osapuolille sitä enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia, mitä korruptoituneempia kohdemaan vastuuvirkamiehet ovat, ja mitä heikommassa tilanteessa kohdevaltioissa ollaan esim. lainvoimaisuuden näkökulmasta.

Dilyana Gaytandzhievan dokumentissa tulee erinomaisesti esiin myös toinen seikka, mitä näissä projekteissa sovelletaan: diplomaatti- statuksen mahdollinen väärinkäyttö. Esim. Georgiassa laboratoriossa työskentelevät Yhdysvaltalaiset virkailijat ajoivat diplomaattikilvin varustetuilla autoilla ja kysyttäessä mitä ilmeisimmin valheellisesti väittivät työskentelevänsä suurlähetystössä (paljastuu dokumentissa).

Kuvankaappaus dokumentista

(Klipattu alkuperäisestä dokumentista)

Kysymme kokeeksi Grokilta: Mitä diplomaatin status sitten tarjoaa siitä nauttivalle henkilölle?

Vastaus:

Virallinen diplomaatin status (diplomaattinen asema) tarjoaa merkittäviä etuja ja suojaa, jotka perustuvat pääasiassa Wienin diplomaattisia suhteita koskevaan yleissopimukseen (1961) .. 1. Immuniteetti ja koskemattomuus (suoja oikeudelliselta vastuulta) Henkilökohtainen koskemattomuus: Diplomaattia ei saa pidättää tai vangita . Hänen vapauttaan ei saa rajoittaa. Poliisi voi kuitenkin estää esimerkiksi rattijuopumuksen jatkamisen (mutta ei esimerkiksi pakottaa puhallutukseen).

Tuomiovallan vapaus: Täysi immuniteetti rikosoikeudelliselta tuomioistuimelta (melkein kaikissa tapauksissa). Siviili- ja hallinto-oikeudelliselta tuomioistuimelta immuniteetti on laaja, mutta ei absoluuttinen (poikkeuksia esim. yksityisiin kiinteistöasioihin).

Perheenjäsenet: Puoliso ja alaikäiset lapset nauttivat yleensä samoja etuja.

Edustuston tilat, kulkuvälineet, arkistot ja kuriiriposti: Koskemattomia — viranomaiset eivät voi tunkeutua ilman lähettäjävaltion lupaa. ..

Tämä kaikki - etenkin syytesuoja ja mahdollisuus käyttää koskemattomuutta nauttivaa diplomaattipostia - olisi erityisen käyttökelpoista etenkin tapauksissa, joissa toiminta liikkuu eettisesti harmaalla alueella ja joissa esim. isäntävaltio olisi tehnyt Yhdysvalloille poikkeuksellisia - ja ei välttämättä omille kansalaisilleen edullisia myönnytyksiä, vaikkapa juuri korruptioon liittyvistä syistä.

3. Presidentti Obama ja tilapäinen vaarallisen GoF- tutkimuksen jäädyttäminen

Obaman Valkoinen talo ilmoitti kiellosta vaarallisen Gain of Function -tutkimuksen osalta syksyllä 2014. Science- lehden artikkeli osoittaa, että ilmoitus otettiin vähintään ristiriitaisesti vastaan - etenkin tiedemaailmassa.

Valkoinen talo otti tänään kantaa käynnissä olevaan keskusteluun kiistanalaisiin viruskokeisiin yllättävällä ilmoituksella: se keskeyttää kaiken liittovaltion rahoituksen niin sanotuille toimintojen vahvistamista (GOF) koskeville tutkimuksille, joissa taudinaiheuttajaa muokataan sen tarttuvuuden tai tappavuuden lisäämiseksi, jotta asiantuntijat voivat laatia Yhdysvaltain hallituksen laajuiset toimintaperiaatteet riskien arvioimiseksi.

Kuulostaa muuten yllättävän samalta, kuin presidentti Trumpin antama asetus. Tämä kyseinen Obaman kielto kuitenkin kumottiin 9. tammikuuta 2017, vain 11 päivää ennen presidentti Trumpin virkaanastumista, kolmivuotisen arviointiprosessin päätteeksi. Moratorion kumoaminen tapahtui samaan aikaan uusien ohjeiden julkaisemisen kanssa, joissa vaadittiin ehdotettujen tutkimusten monialaista arviointia sen varmistamiseksi, että kansanterveydelliset hyödyt ovat suuremmat kuin riskit ja että kokeet suoritetaan korkean turvallisuustason tiloissa.

Jotkut kriitikot ovat kuitenkin esittäneet mielipiteitä siitä, että Obaman hallinnon asettama kielto itse asiassa vauhditti juuri kyseenalaisen tutkimuksen siirtämistä ulkomailla tehtäväksi. Ohessa lainaus eräästä kongressin päätöslauselmasta (118th CONGRESS, 2d Session, S. RES. 718) kesältä 2024:

.. Kun taas vuonna 2014, sen jälkeen kun Obaman hallinto määräsi tauon toiminnallisuuden vahvistamiseen tähtäävään tutkimukseen, Kansalliset terveysinstituutit (jota tässä johdannossa kutsutaan nimellä ”NIH”), jota johti Francis Collins ja johon kuului Kansallinen allergia- ja tartuntatautien instituutti (jota tässä johdannossa kutsutaan nimellä ”NIAID”), jota johti Anthony Fauci, jatkoi apurahojen ja tutkimusrahoituksen myöntämistä organisaatioille, jotka tutkivat virusten leviämistä eläimistä ihmisiin; Ottaen huomioon, että osa näistä apurahoista myönnettiin EcoHealth Alliancelle ja sen puheenjohtajalle Peter Daszakille, joka sitten jakoi tutkimusrahoja Wuhanin virologian instituutille (jota tässä johdannossa kutsutaan nimellä ”WIV”) ja Itä-Kiinan normaaliyliopistolle ..

Oman pikantin lisänsä moratorio- keskusteluun tuo myös aivan hiljattain julkaistu litterointi, joka koskee myös juuri tuossa kongressin päätöslauselmassa sivuttua, virustutkija Ralph Baricin (Pohjois Carolinan yliopisto) lausuntoa Yhdysvaltain senaatille huhtikuussa 2026. Kuka hän sitten olikaan?

Ralph Baric, Ph.D., William R. Kenan, Jr. -kunniatohtori, UNC Gillings School of Global Public Health -laitoksella Pohjois-Carolinan yliopistossa Chapel Hillissä

Ralph Baric

Jos artikkeli on mielenkiintoinen, pistä toki eteenpäin! Share

Baricilta kyseltiin juuri tuosta Obaman moratoriosta tuossa viime keväänä olleessa senaatin kuulemisessa. Hän avaa tarkemmin sitä, mitä tuon tutkimuskiellon piiriin kuului ja mitä ei:

TOHTORI BARIC: .. Joten, olikohan se sitten lokakuussa 2014, kun Obaman hallinto asetti tämän keskeytyksen voimaan. Keskeytys toteutettiin käytännössä kahdella tavalla. Ensinnäkin, jos haettiin apurahaa, joka saattoi liittyä funktionaalisen vahvistamisen tutkimukseen, se tarkastettiin ennen rahoituksen myöntämistä. Ja toiseksi, jos P3- tutkimusta tai tutkimusta, joka saattoi kuulua kyseiseen luokkaan oli jo käynnissä, oli mahdollisuus joko keskeyttää se vapaaehtoisesti tai jatkaa sitä. Ja SHC014-WIV -tutkimuksen osalta keskeytimme sen vapaaehtoisesti. Kolmas kategoria koski poikkeuslupia. NIH hyväksyi tietääkseni kolme ryhmää jatkamaan MERS- koronaviruksen hiirimallin kehittämistä vastatoimenpiteitä koskevia tutkimuksia varten. SALAZAR: Ja te olitte yksi niistä ryhmistä? TOHTORI BARIC: Kyllä, me olimme yksi niistä.

Lisäksi keskustelussa tuli esille muita poikkeuksia, joita Gain-of-Function -tutkimukselle asetettu moratorio ei kattanut:

BARIC: .. Tähän funktionaalisen tehostamisen sääntelykehykseen on poikkeuksia. Ensimmäinen poikkeus on se, että jos tutkimuksen kohteena ovat zoonoottiset virukset, kuten WIV1, jonka ei ole koskaan osoitettu tartuttavan ihmistä ja jonka ei ole koskaan osoitettu olevan tarttuva ihmisten välillä, se ei silloin kuulu tämän sääntelykehyksen piiriin. .. .. Toiseksi, jos tehdään työtä, joka liittyy rokotteiden kehittämiseen tai serologiaan, ne ovat myös poikkeus tästä Gain-of-Function -tutkimusta koskevasta rajoituksesta.

HatTip Jessica Rose:lle noiden hokaamisesta:

4. Trumpin hallinto kieltää virallisesti vaarallisen Gain-of-Function tutkimuksen (28.7.2026)

Tätä artikkelia kirjoittaessani saamme tämän uuden uutisen Yhdysvaltain ulkoministeriöstä:

Yhdysvaltain ulkoministeriö ja Yhdysvaltain terveys- ja sosiaalipalveluministeriö [tiedottaa] korkean riskin biotieteellisen tutkimuksen lopettamisesta .. Yhdysvaltain hallituksen julkaisema ”käytäntö korkean riskin biotieteellisen tutkimuksen pysäyttämiseksi” täyttää presidentti Trumpin sitoumuksen varmistaa, että liittovaltion tukema biotieteellinen tutkimus palvelee amerikkalaisten etuja. Tämä linjaus lopettaa vaarallisen funktionaalisen tehostamisen tutkimuksen , joka voi uhata ihmishenkiä, horjuttaa yhteisöjä, rasittaa julkisia terveydenhuoltojärjestelmiä sekä heikentää Yhdysvaltain taloudellista ja kansallista turvallisuutta, ellei sitä rajoiteta ja valvota asianmukaisesti.

Tietyllä tavalla tämä tuntuu toistolta, kun muistamme tämän sarjan aloitusartikkelin:

Mutta uuden ilmoituksen perusteella nyt kysymyksessä on virallinen tai “lopullinen” kielto kyseiselle tutkimukselle. Katsotaanpa tarkemmin kuinka ehdottomalta ja lopulliselta tämä vaikuttaa:

Tämä linjaus estää [*”sellaisen”?] vaarallisen funktionaalisen tehostamisen tutkimuksen, joka voi uhata ihmishenkiä

Mutta - ja muistamme tässä juuri aiemmin sivutun Ralph Baricin lausunnon liittyen Obaman julistamaan Gain-of-Function -tutkimuksen kieltoon - millaisin poikkeuksin?

Yhdysvallat [kuitenkin] jatkaa sellaisen biolääketieteellisen tutkimuksen tukemista, jonka avulla kehitetään rokotteita, hoitoja, diagnoosimenetelmiä ja muita ihmishenkiä pelastavia lääketieteellisiä vastatoimenpiteitä

Asia selvä. Minä kuitenkin kysyn: entäpä sitten tilanne, jossa rokotteen taikka “vastatoimenpiteen” kehittäminen VAATII “vaarallista Gain-of-Function -tutkimusta”? Niinpä.. Seuraavassa vielä ote varsinaisesta asiakirjasta:

Tämä linjaus ei estä välttämättömien lääketuotteiden ja lääketieteellisten vastatoimenpiteiden kehittämistä bioterrorismia ja biologisia aseita vastaan, eikä se estä kansainvälistä yhteistyötä.

Oranssilla tuossa korostettu luonnollisesti istuu tämän artikkelisarjan tematiikkaan kuin nenä päähän:

Miksi voidaan kutsua ihmisen laboratorioissa peukaloimaa virusta, joka mahdollisesti levitetään väestöön? — Biologiseksi aseeksi ..? Entäpä lääketieteellistä vastausta siihen? — Vastatoimenpiteeksi..? Mikä on tämän “kiellon” relevanssi tuossa tilanteessa? .. - Olemmeko jo olleet tuossa tilanteessa?

(Murphyn kirjettä muistellen ..)

Lisää tulossa ..

***

Asiaan liittyen