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Tämä artikkeli on osa artikkelien sarjaa. Sarjan artikkelien teemat teemat ja painopisteet ovat artikkelikohtaisesti ja järjestyksessä seuraavat:

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajan toimiston [ODNI] julkaisut (tämä artikkeli) Yhdysvaltain rahoittamista laboratorioista maailmalla Biolaboratoriot Ukrainassa Ukrainan laboratoriot - propaganda vs. muu informaatio? Ulkomaalaisten laboratorioiden alihankkijoista ja rahoittajista Laboratorioiden rahoittaminen ja suurempi kuva?

Aluksi

Olen arkistoinut aiheesta maaliskuusta 2022 lähtien, mutta en ole halunnut kirjoittaa aiheesta artikkelimuotoon saakka. Syy siihen on yksinkertainen: suomalaisen yleisön suhteen on tässä tilanteessa lähes turhaa yrittää informoida aiheista, jotka on suoraan leimattu Venäjän propagandaksi ja etenkin silloin, jos Venäjä on käyttänyt aihetta propagandatarkoituksiin, kuten tässä tapauksessa.

Propagandasta

Kirjoittelin taannoin:

Propagandan ydinajatuksena on siis saada tavoitettava yleisö uskomaan propagandistin ajama asia tai näkemys ja sillä on yleensä negatiivinen konnotaatio. Mutta entäpä tilanne, jossa tosiasioita voidaan käyttää propagandan tavoin ja jossa ne ovat uhka toiselle osapuolelle? Se avaa kokonaan uuden vinkkelin siihen tahoon, joka on propagandan “kohteena”.

Yhtenä tavoitteenani tässä on myös se, että tämä artikkeli antaisi enemmän nyansseja myös tuohon keskusteluun.

- Antti Säippä, 2.7.2026

1. ODNI:n julkaisut

Tulsi Gabbard Youtube- kanavallaan 12.6.2026

Tilanne on nyt kypsynyt siihen, että Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtajan toimisto ODNI on vahvistanut tiedot Yhdysvaltain rahoittamista biolaboratorioista Ukrainassa. Viraston johtaja Tulsi Gabbard julkaisi aiheesta myös videon omalla Youtube- kanavallaan:

Tiedusteluvirasto julkaisi tätä mm. Ukrainassa oleviin biolaboratorioihin liittyvää materiaalia 12.6.2026:

Tiedotteesta:

‘Kansallisen tiedustelun johtaja Gabbard paljastaa todisteita Yhdysvaltain veronmaksajien rahoittamasta maailmanlaajuisesta biolaboratorio- ohjelmasta’

WASHINGTON D.C. — Tutkittuaan kuukausien ajan tiedusteluyhteisön aineistoja ja asiakirjoja kansallinen tiedustelupäällikkö (DNI) Tulsi Gabbard paljastaa uusia todisteita siitä, että Yhdysvaltain hallitus on jo pitkään rahoittanut yli 120 biolaboratoriota yli 30 maassa. Näihin biolaboratorioihin kuuluu myös Ukrainassa sijaitsevia laboratorioita, jotka saattavat olla vaarassa joutua vihollisen käsiin käynnissä olevan Venäjän ja Ukrainan välisen sodan vuoksi. Esimerkiksi tiedusteluyhteisö varoitti aiemmin, että Yhdysvaltain rahoittamassa biolaboratoriossa Ukrainassa säilytettiin todennäköisesti vaarallisia taudinaiheuttajia ..

Itsessään julkaistu materiaali oli määrältään köykäinen, mutta se kuitenkin vahvistaa ennen muuta sen, että tiedot amerikkalaisten rahoittamista biolaboratorioista Ukrainassa ovat kaikkea muuta, kuin salaliittoteorioita.

Kansallisen tiedustelun virallisen X- tilin sävy osoittaa, että löydökset halutaan esittää tärkeinä:

Tämä on TOTUUS: Yhdysvaltain hallitus on rahoittanut vaarallista toiminnallisen vahvistamisen tutkimusta [Gain of Function] ympäri maailmaa, ja sitä ovat ohjanneet ja sen ovat hyväksyneet muun muassa tohtori Faucin kaltaiset henkilöt. @DNIGabbard paljasti tämän eilen. Eilinen julkaisu, joka perustui Yhdysvaltain hallituksen tietoihin, jotka tiedusteluyhteisön ja muiden valtion virastojen alan asiantuntijat olivat koonneet ja paljastaneet, toi esiin yhden esimerkin lukuisista Yhdysvaltain rahoittamista ulkomaisista biolaboratorioista, niissä tehdystä tutkimuksesta sekä merkittävistä riskeistä, joita ne aiheuttavat maailmalle, etenkin kun ne sijaitsevat sodassa olevassa maassa.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Esimerkki materiaalista:

Dia 3: Yhdysvaltain Ukrainan suurlähetystön verkkosivuilta poimittu luettelo laboratorioista ja tiedoista, josta käy ilmi Yhdysvaltain hallituksen myöntämä rahoitus, käytetty urakoitsija sekä se, oliko laboratoriolla lupa käsitellä ”erityisen vaarallisia taudinaiheuttajia”.

* Kannattaa tuosta jo panna korvan taakse aliurakoitsija Black & Veatch - se tulee vielä myöhemmin vastaan.

1.1 Taustaa aiemmin

New York Post uutisoi aiheen tiimoilta aiemmin keväällä:

‘DNI Tulsi Gabbard tutkii Yhdysvaltojen rahoitusta yli 120 ulkomaiselle biolaboratoriolle’

Gabbard oli tuolloin kertonut toimittajalle että hänen tiiminsä virastossa aikoo ”selvittää, missä nämä laboratoriot sijaitsevat, mitä taudinaiheuttajia niissä on ja millaista ’tutkimusta’ niissä tehdään”. Johtaja Gabbard korosti myös sitä, kuinka koronapandemia on osoittanut, millaisia katastrofaalisia maailmanlaajuisia vaikutuksia vaarallisten taudinaiheuttajien tutkimuksella biolaboratorioissa voi olla.

Artikkelista:

Gabbardin antaman uuden ohjeistuksen mukaisesti Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö tarkastaa tutkimustoiminnan kaikissa Yhdysvaltain rahoittamissa biolaboratorioissa. Tarkastuksen kohteena ovat sekä laitokset, joissa tehdään toimintojen vahvistamiseen tähtääviä kokeita, jotka saattavat lisätä virusten tarttuvuutta, että vaarallisia taudinaiheuttajia vastaan suunnattu puolustuksellinen tutkimus.

Tulsi Gabbard oli myös konservatiivivaikuttaja Megyn Kellyn haastateltavana toukokuussa 2025 - eli yli vuosi sitten. Haastattelussa hän selosti aloittamiaan toimia ja korosti mm. tohtori Anthony Faucin roolia kokonaisuudessa.

(Editoin ja suomensin tuosta haastattelusta lyhyen videoklipin):

‘USA:n kansallisen tiedustelun johtaja Tulsi Gabbard puhuu Gain-of-Function -tutkimuksesta (suom.)’

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1.2 Presidentin asetus 14292

Kansallisen tiedustelun johtajan toimet ovat varmastikin osaltaan olleet seurausta presidentti Trumpin toukokuussa 2025 antamasta presidentin asetuksesta (Executive Order) 14292 otsikolla “BIOLOGISEN TUTKIMUKSEN TURVALLISUUDEN JA TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN PARANTAMINEN”. Se käsitteli mm. ulkomaalaisten toimijoiden tekemän vaarallisen Gain of Function -tutkimuksen lopettamista ja siihen liittyvien turvallisuusjärjestelmien tarkistamista.

Käytännössä se oli lähinnä 120 päivän “tauko”, jonka aikana eri virastoilla oli tehtävänä uudistaa tutkinnan ja sen valvonnan kehyksiä.

1.3 Aiheesta keskustelevien mustamaalaus ja leimaaminen

ODNI tuo lehdistötiedotteessaan esille tärkeän seikan, joka on alusta saakka kiinteästi liittynyt Ukrainan biolaboratorioista käytävää keskusteluun - sen, että siitä puhuvia on leimattu, mustamaalattu ja sensuroitu:

Näiden Yhdysvaltojen rahoittamien biolaboratorioiden olemassaoloa, historiaa, sijainteja ja rahoitusta koskevat tiedot on salattu tahallaan sellaisten vaikutusvaltaisten henkilöiden toimesta, jotka väittävät virheellisesti, ettei niitä ole olemassa, ja syyttävät kaikkia, jotka väittävät toisin, ulkomaisten tahojen agenteiksi ja pettureiksi. .. .. poliitikot, niin sanotut terveydenhuollon ammattilaiset kuten tohtori Fauci sekä Bidenin hallinnon kansallisen turvallisuusryhmän jäsenet valehtelivat amerikkalaisille Yhdysvaltojen rahoittamien ja tukemien biolaboratorioiden olemassaolosta ja uhkasivat niitä, jotka yrittivät paljastaa totuuden.

1.4 Koko tiedusteluyhteisö ei ole ollut täysin rinnoin mukana

Gabbard on myös tuonut esille niitä haasteita, joita kohtasi jopa tiedustelupäällikön virassa ollessaan. ‘A Faith & Freedom Coalition event’ -tapahtumassa pitämässään puheenvuorossa hän mm. kertoi, kuinka alaiset kieltäytyivät aluksi luovuttamasta hänelle hänen pyytämäänsä materiaalia ..

(alkaa oikeasta kohdasta; 3min 31s.).

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1.5 Ei mitään uutta .. vai oliko sittenkin?

Monille asiaa seuranneille ensi vilkaisu näihin ODNI:lta tulleisiin paljastuksiin loi ehkä sellaisen vaikutelman, että vaikka kyseessä onkin uusi vahvistus viralliselta taholta, niissä ei olisi varsinaisesti mitään uutta. Tarkempi syynäys kuitenkin osoittaa, ettei asia ole ihan noinkaan. Uusi materiaali ei sinänsä laajenna kuvaa, mutta se syventää sitä.

Mitä uutta siis saimme Gabbardin viraston tuoreista julkaisuista? Katsotaanpa tarkemmin:

Tutkimuksen vaarallisuus - ODNI vahvisti nyt, että Ukrainassa olevissa laboratorioissa tehtiin toimintojen tehostamiseen tähtäävää tutkimusta (Gain of Function research). DTRA:n ja muiden selitykset “valvovasta”, “rauhanomaisesta” ja “kansanterveydellisestä” tutkimuksesta muuttuvat siis äkkiä ontoiksi. Samoin vaarallisia taudinaiheuttajia nimettiin juuri tässä yhteydessä. Virasto esitti tarkkoja laboratoriokohtaisia arvioita käytetyn rahan määrästä (alihankkijat ja osoitteet olivat jo tiedossa) Globaali mittakaava: “.. uusia todisteita siitä, että Yhdysvaltain hallitus on jo pitkään rahoittanut yli 120 biolaboratoriota yli 30 maassa. ..” → Yhdysvaltain hallituksen virasto vahvisti siis suoraan toiminnan laajuuden Peittely on ollut tarkoituksellista - Tiedotteessa todetaan suoraan, että:

.. Näiden Yhdysvaltojen rahoittamien biolaboratorioiden olemassaoloa, historiaa, sijainteja ja rahoitusta koskevat tiedot on salattu tarkoituksella [yleisöltä] vaikutusvaltaisten henkilöiden toimesta .. [ja] .. poliitikot, niin sanotut terveydenhuollon ammattilaiset kuten tohtori Fauci sekä Bidenin hallinnon kansallisen turvallisuusryhmän edustajat valehtelivat amerikkalaisille Yhdysvaltojen rahoittamien ja tukemien biolaboratorioiden olemassaolosta ..

Kliiniset kokeet [=ihmiskokeet] - Gabbardin annettua määräyksen ulkomailla olevien laboratorion toiminnan tutkimisesta, ODNI:n mukaan ..

.. Direktiivi tarjoaa jo uusia yksityiskohtia näissä laitoksissa parhaillaan käynnissä olevista kliinisistä tutkimuksista, mikä taas herättää merkittäviä eettisiä, taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita näiden oletettujen kansanterveyshankkeiden ja Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden suhteen.

Joten, vaikka ODNI:n julkaisema materiaali vaikuttaa laajuudeltaan kapealta, se kuitenkin selkeyttää kuvaa huomattavasti. Sarjani seuraavissa artikkeleissa laajennamme näkökulmaa näiden Gabbardin määräämien julkaisujen ulkopuolelle.

Evästys artikkelille

Kannustan lukijoita muistamaan tämän artikkelin suhteen muutaman huomion / kysymyksen:

Miksi nämä tiedot julkaistiin; kuinka paljon ja mitä jätettiin julkaisematta; miksi; esim. peittelyn vai käynnissä olevien tutkimusten vuoksi?

Paljastukset ajoittuivat juuri siihen, kun Gabbard oli astumassa pois virasta (hän oli ilmoittanut eroamisestaan äkillisesti viikkoja aiemmin perhesyihin vedoten) - onko taustalla jotain suurempaa (tässä yksi spekulaatio)?

Miksi vielä DNI:n roolissa toiminut Gabbard julkaisi asiasta henkilökohtaisella Youtube- kanavallaan?

On hyvä muistaa ero sen välillä, mitä tämän sarjan artikkelit suoraan todistavat vs. millaisia mahdollisuuksia ne tuovat esille.

→ On myös hyvä ymmärtää, että mikäli osakaan synkimmistä spekulaatioista on totta, asioiden paljastumisen seurauksia on mahdotonta ennakoida

→ → valtavan vaikutusvallan omaavien tahojen intressit ovat kysymyksessä, joten paljastumisen estämiseen käytettävissä olevien resurssien määrää on yhtä lailla mahdotonta arvioida.

Seuraava artikkeli (tulossa pian):