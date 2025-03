Artikkelissa käsitellään seuraavia:

• Mitkä Pfizerin asiakirjat? • Miksi julkaistaan? • Tapahtumien kulku asian osalta • Asiakirjojen sisältö, niistä tehdyt löydökset ja löydösten merkitys

Allekirjoittanut näkee aiheen relevanttina yhtä lailla meille suomalaisille. Julkaistut asiakirjat antavat laajempaan näkökulmaa ja kontrastia niille väitteille, joilla virallista narratiivia on pitkälti ajettu mm. rokotteen tehosta ja turvallisuudesta. Samalla se tarjoaa tärkeän näkökulman Yhdysvaltain terveysviranomaisten toimintalogiikkaan ja integriteettiin – FDA:ta ja CDC:tä siteerataan ahkerasti pienempien maiden terveysvirnaomaisten toimesta ja niiden päätöksillä ja valtuutuksilla on suuret kerrannaisvaikutukset. On myös hyvä huomata, että kaikki asiakirjoista materialisoituva mahdollinen raskauttava aineisto ei lepää yksinomaa tässä tapauksessa lääkeyhtiön vastuulla, vaan yhtä lailla – ja jopa enemmänkin FDA:n, joka on valvova ja valtuuttava viranomainen. Julkaistava materiaali tulee siis FDA:lta, joka on saanut sen Pfizerilta. Terveysviranomaisen tehtävä on kirjoittajan mielestä olla myös puskurina, vartijana ja takaajana lääketeollisuuden ja kansalaisten välissä, joten läpinäkyvyyden tärkeyttä ei voitane liikaa korostaa.

Tarina pähkinänkuoressa

Lääkäreistä ja asiantuntijoista koostuva järjestö Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) teki Freedom of Information Act (FOIA) -selvityspyynnön Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolle FDA:lle koskien kaikkea aineistoa Pfizerin rokotteeseen liittyen. Järjestö jätti pyynnön neljä päivää sen jälkeen, kun FDA oli hyväksynyt rokotteet yli 16- vuotiaille syksyllä 2021. FDA ei vastannut FOIA- pyyntöön (mikä ei ole epätavallista valtion virastojen tapauksessa), joten PHMPT vei selvityspyyntönsä liittovaltion tuomioistuimeen (mikä ei myöskään ole epätavallista), joka sitten määräsi FDA:n luovuttamaan pyydetyt tiedot.

Mistä tiedoista sitten on kysymys? Yhdysvaltain järjestelmässä FDA valvoo ja säätelee käyttöön otettavia lääkkeitä. Sen tehtävänä on valvoa, että lääkkeet testataan oikein ja perusteellisesti. FDA hyväksyy sitten toimiviksi ja turvallisiksi arvioimansa lääkkeet yleiseen käyttöön. Käytännössä siis lääke- ja rokotetuottajat toimittavat omien tuotteidensa testauksesta koostetun materiaalin FDA:lle, jonka oletetaan sitten kampaavan sen läpi ennen hyväksyntää. Jotta lääkeyhtiöt olisivat juridisesti turvassa myöhemmin, on niiden toimitettava kaikki saamansa informaatio FDA:lle, joka hyväksyessään lääkkeen ottaa siitä vastuun.

FOIA -laki antaa kansalaisille oikeuden vaatia tietoja viranomaisten toiminnan julkisuuden perusteella. Lisäksi liittovaltion laki nimenomaa määrää, että

kun myyntilupa on myönnetty, ”biologisen tuotteen asiakirja-aineiston tiedot [luvan saaneesta rokotteesta] ovat julkisesti saatavilla välittömästi”. – § 601.51 CONFIDENTIALITY OF DATA AND INFORMATION IN APPLICATIONS FOR BIOLOGICS LICENSES

PHMPT & Siri siis vaativat FDA:lta sen hallussa olevia, ennen rokotteen valtuuttamista kertynyttä informaatiota.

Prosessi alkaa [elokuu 2021]

Saadakseen rakennettua kannatusta joukkorokotuksille, FDA oli useaan otteeseen korostanut läpinäkyvyyttä prosessin edetessä. Lupaus läpinäkyvyydestä toistettiin etenkin viraton hyväksyessä rokotteet yli 16- vuotiaille. Tässä kontekstissa myös Public Health and Medical Professionals for Transparency –järjestö teki oman selvityspyyntönsä FDA:n rokotteiden valtuuttamisen jälkeen perustellen, että minkäänlaista täsmällistä analyysia rokotteiden vaikutuksista ei voida tehdä, ellei kaikki data ole saatavilla. FDA ei reagoinut selvityspyyntöön, joten PHMPT otti yhteyttä asianajaja Aaron Siriin viedäkseen FOIA- pyyntönsä tuomioistuimeen. Järjestö jätti haasteen FDA:ta vastaan syyskuussa 2021, vaatien kaikkien pyytämiensä tietojen julkistamista maaliskuuhun 2022 mennessä.

Aaron Siri | kuva: nydailynews.com

FDA tarvitsee aikaa… aika lailla [joulukuu 2021]

Aluksi näytti siltä, että tuomioistuimen mukana olo saisi FDA:han vauhtia. FDA pyysi joulukuun alussa tuomioistuimelta lupaa alkaa julkaisemaan hallussaan olevia Pfizerilta saamiaan asiakirjoja ja materiaalia 500 sivun kuukausivauhdilla. Kantajan osalta pyyntö osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi, sillä kyseessä oleva materiaali kattaa kaiken kaikkiaan yli 329 000 sivua asiakirjoja. Pyydetyllä julkaisuvauhdilla viimeinen osa dokumenteista olisi saatu julkisuuteen 55 vuoden päästä eli vuonna 2076. Pyyntö on myös ristiriitainen, kun otetaan huomioon se, että FDA itse oli käyttänyt kyseisten dokumenttien läpikäymiseen vain 108 päivää omassa valtuutusprosessissaan, mutta nyt se tarvitsisi 20 000 päivää… Aaron Siri totesikin kitkerästi:

Eli kelataanpa tätä nyt vielä; liittovaltion hallitus suojelee Pfizeria [vahinko]vastuilta. Antaa sille miljardeja dollareita. Pakottaa amerikkalaiset ottamaan sen tuotetta. Mutta ei anna nähdä tietoja, jotka todistavat tuotteen olevan turvallinen ja tehokas. Kenelle hallitus oikein työskentelee?

Bloomberglaw.comin artikkelissaan Siri toteaakin osuvasti tilanteen absurdiuteen liittyen selitysten kuulostavan uskomattomilta; FDA:lla kun on yli 18 000 työntekijää ja yli 6,5 miljardin dollarin budjetti. Sirin protestoidessa ehdotetun aikavälin kohtuuttomuutta ja jätettyä tuomioistuimelle kantansa, FDA ei vieläkään lakannut yllättämästä; nyt se vaati 20 vuotta enemmän aikaa – eli vuoteen 2096! Syyksi virasto ilmoitti sen, että relevanttien asiakirjojen sivumäärä olikin kasvanut 451 000 sivuun. Ote Sirin tuomioistuimelle jättämästä vastineesta löytyy täältä:

Joulukuun 14. päiväksi määrättyyn oikeudenistuntoon ei lopulta ilmaantunutkaan ainuttakaan FDA:n edustajaa. Syyksi ilmoitettiin huoli koronasta. Lopulta tuomari Mark T. Pittman ei ollut kuitenkaan vakuuttunut. Hän näki FDA:n pyytämän ajan kohtuuttomana ja rinnasti ajattelumallia totalitaaristen valtioiden toimintaan. Tammikuun 6. 2022 Tuomari Pittman määräsi FDA:n tuottamaan pyydettyä materiaalia 55 000 sivun kuukausivauhdilla korostaen materiaalin olevan yleisölle tärkeää ja siten sen olevan yksi FDA:n tärkeimmistä prioriteeteista.

– Tuomari Mark T. Pittman / kuva: Wikipedia

Aaron Siri totesikin:

Tämä on suuri voitto läpinäkyvyydelle, ja se vähentää sitä kuristusotetta, joka liittovaltion ”terveysviranomaisilla” on ollut niiden tietojen suhteen, joita riippumattomat tutkijat tarvitsevat tarjotakseen ratkaisuja ja puuttuakseen nykyiseen rokoteohjelmaan liittyviin vakaviin ongelmiin – ongelmiin, joita ovat muun muassa heikentyvä immuniteetti, rokoteimmuniteetin kiertävät variantit ja – kuten CDC on vahvistanut – se, että rokotteet eivät estä tartuntaa.

Viivytystaistelua [tammikuu 2022]

Saatuaan tuomarin päätöksen asiakirjojen julkaisemisesta, FDA:n vaihtoehdot alkoivat käydä vähiin. Kaikesta huolimatta virasto pyysi kuitenkin tuomaria lykkäämään julkaisemisen aloittamista toukokuuhun 2022 lisäten, että se epäili yltävänsä vaadittuun julkaisunopeuteen sen jälkeenkään. Tässä vaiheessa myös Pfizer liittyi mukaan oikeusjuttuun (video). Perusteluna oli sen halu auttaa FDA:ta kiirehtimään dokumenttien julkaisemista. Lääkefirma tuli juttuun mukaan tuhansia lakimiehiä käsittävän tiimin voimin. Aaron Siri ei ollut tarkalleen ottaen innoissaan:

Lopuksi haluan todeta, että tämä kaikki hulluus on vain reaktiota yritykseen saada aikaan jonkinlaista perustason läpinäkyvyyttä. Tämä tuo jälleen kerran terävästi esiin sen, miksi hallituksen ei pitäisi koskaan pakottaa tai määrätä ketään hankkimaan ei-haluamaansa lääketieteellistä tuotetta tai toimenpidettä. Katsokaa tätä sirkusta – hallitus valtuuttaa Pfizerin tuotteen, antaa sille koskemattomuuden turvallisuuteen tai tehokkuuteen liittyvien kysymysten osalta, mainostaa tuotettaan veronmaksajien rahoilla, antaa Pfizerille yli 17 miljardia dollaria ja käyttää sitten veronmaksajien rahoja taistellakseen sen puolesta, ettei yleisölle tarjottaisi edes perustason avoimuutta.

Asiakirjojen julkaisu alkaa

Ensimmäinen erä julkaistiin jo syksyllä

Tuomarin määräyksen myötä asiakirjojen julkaisu aloitettiin FDA:n toimesta maaliskuun alussa 2022. Tämä ei kuitenkaan ollut tarkalleen ottaen ensimmäinen erä; FDA oli julkaissut ensimmäisen erittäin pienen otoksen asiakirjoja (reilut 90 sivua) jo loppusyksystä, marraskuussa 2021 (artikkeli). Kyseisistä asiakirjoista kävi ilmi, että Pfizer oli saanut yhteensä 42 086 raporttia, jotka sisälsivät 158 893 ’tapahtumaa’. Suurin osa näistä raporteista tuli Yhdysvalloista, ja niissä oli suhteettoman paljon naisia (29 914 vs. 9 182 miehiä koskevaa raporttia) ja suurin osa näistä oli 31-50 -vuotiaita (13 886 vs. 21 325 kaikissa muissa ikäryhmissä yhteensä, ja lisäksi 6 876:n ikä ei ollut tiedossa). Lisäksi 25 957 tapahtumaa luokiteltiin ’hermoston häiriöiksi’.

Kyseisistä dokumenteista kävi myös ilmi, että turvallisuusdata mm. raskaana olevien osalta sekä imettämiseen liittyen puuttui ja myös se, että huoli mahdollisista rokotteen tehostamista sairauksista tunnustettiin. Lisäksi ”Erityistä huomiota herättäviä” haittavaikutuksia oli listattu asiakirjan liitteessä jopa kahdeksan sivun verran. (Aiheesta kirjoitettiin myös täällä)

Ainakin kaksi erittäin kriittistä paljastusta on noussut esiin ensimmäisen asiakirjapaketin julkistamisen yhteydessä. Ensinnäkin FDA:n ”hyväksyntä” Pfizerin COMINARTY-”rokotteelle” ”turvallisena ja tehokkaana” saa monet asiantuntijat epäilemään, onko hyväksynnän taustalla ollut rikollinen petos ja harhaanjohtaminen. Toiseksi Pfizer ja FDA olivat täysin tietoisia siitä, että mRNA-”rokote” oli vaarallinen jo kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, jolloin sitä käytettiin hätäkäyttöluvalla. – UNCOVERDC

Ensimmäinen 55 000 sivua [maaliskuu 2022]

Ensimmäinen suuri julkaisuerä sai välittömästi huomiota. Asiakirjoista kävi ilmi, että hakiessaan myyntilupaa yli 16- vuotiaille syksyllä 2021, Pfizer oli tietoinen lähes 158 000 rokotteeseen liittyvästä haittatapahtumasta. Haittatapahtumia ruotiva 38- sivuinen raportti sisälsi myös liitteen, jossa eriteltiin 1291 erilaista rokotteen aiheuttamaa sivuvaikutusta. Rio Times siteeraa dokumenttia:

Luetteloon kuuluvat akuutti munuaisvaurio, akuutti veltostunut myeliitti, positiivinen sperman vasta-aine, aivorunkoembolia, aivorunkotromboosi, sydänpysähdys, sydämen vajaatoiminta, sydänkammiotromboosi, kardiogeeninen sokki, keskushermoston vaskuliitti, vastasyntyneen kuolema, syvä laskimotromboosi, aivorungon enkefaliitti, enkefaliitti hemorraginen, otsalohkoepilepsia, suun vaahtoaminen, epileptinen psykoosi, kasvohalvaus, sikiövaikeusoireyhtymä, maha-suolikanavan amyloidoosi, yleistynyt toonis-klooninen kouristuskohtaus, Hashimoton enkefalopatia, maksan verisuonitromboosi, herpes zosterin reaktivaatio, immuunivälitteinen hepatiitti, interstitiaalinen keuhkosairaus, kaulalaskimon embolia, juveniili myokloninen epilepsia, maksavaurio, alhainen syntymäpaino, lasten monisysteeminen tulehdusoireyhtymä, sydänlihastulehdus, vastasyntyneen kouristukset, haimatulehdus, keuhkokuume, kuolleena syntyminen, takykardia, ohimolohkoepilepsia, kivesten autoimmuniteetti, tromboottinen aivoinfarkti, tyypin 1 diabetes mellitus, laskimotromboosi vastasyntyneillä ja nikamavaltimon tromboosi 1 246 muun rokotuksen jälkeisen sairauden joukossa.



(Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)) – RIO TIMES

Asiakirjojen sisältö sai monet vaatimaan rokotusten välitöntä keskeyttämistä ja toisaalta ne antoivat uuden kontekstin FDA:n toiveelle pimittää niissä olevaa informaatiota ihmisen eliniän verran. Asiakirjoista paljastui myös, että rokotevaltuutuksia käsittelevän komitean jäsenillä on mitä ilmeisimmin suuria eturistiriitoja.

Toinen julkaisuerä 11 000 sivua [huhtikuu 2022]

Sopivasti aprillipäivänä julkaistu uusi erä dokumentteja nosti esiin uusia kysymyksiä. Asiakirjoista selviää, että kokeissa esiintyneiden haittatapahtumien yllättävän suuri määrä oli pakottanut yhtiön palkkaamaan 2400 uutta työntekijää vain niiden käsittelyä varten (listalla sivu 6 – asiakirjasta FDA-CBER-2021-5683-0000059). (Kyseisen erän asiakirjat koottu mm. tässä artikkelissa).

Julkaistujen joukossa on myös asiakirja (2.4 NONCLINICAL OVERVIEW ) [kuva alla], jossa suoraan todetaan, että rokote on tarkoitettu ESTÄMÄÄN COVID-19:aa. Tämä on sinänsä tärkeä yksityiskohta, kun mietitään hiljan kuultuja erinäisten terveysviranomaisten vastauksia kritiikkiin rokotteiden huonosta toimivuudesta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen koronanyrkin aiempi jäsen Deborah Birx väitti äskettäin, ettei rokotteen kykyä estää tartuntaa koskaan tutkittukaan – ja että sen tarkoitus oli vain ”estää vakavaa tautia ja sairaalaan joutumista”.

Asiakirjoista selvisi myös Pfizerin olleen tietoinen siitä, että viruksen sairastaneiden luontainen immuniteetti toimi vähintään yhtä hyvin kuin rokote. Hälyttävämpi paljastus oli kuitenkin se, että rokotteen aiheuttamat sivuvaikutukset olivat vakavampia nuoremmilla ihmisillä (18 – 55 vuotiaat) verrattuna yli 55 vuotiaisiin. Haittavaikutusten todennäköisyyden tiedettiin myös lisääntyvän rokoteannosten määrän myötä. Samaten Pfizerin FDA:lle luovuttama data osoitti sydäntulehduksen esiintyvyyden olleen aiempaa luultua suurempi (10/100 000 henkilön joukossa).

Lisäksi asiakirjat vahvistavat, että Pfizer – ja siten myös FDA – olivat tietoisia rokotteen aiheuttamasta vastustuskyvyn madaltumisesta (immunosuppression). Moni asiatuntija, kuten patologi Ryan Cole oli nostanut tätä asiaa esille jo edellisenä syksynä.

Kolmas erä asiakirjoja (toukokuu 2022)

Toukokuun julkaisuerä toi esille yhä uusia huolia rokoteturvallisuuteen liittyen. ‘5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT REPORTS OF PF-07302048 (BNT162B2) RECEIVED THROUGH 28-FEB-2021‘ (arkistolinkki) – asiakirjan mukaan Pfizer piti ”rokotteeseen liittyvää tehostunutta sairautta” (VAED – Vaccine- Associated Enhanced Disease) tärkeänä mahdollisena riskinä. Asian suhteen oli päädytty siihen, että analyysia ei voitu viedä pidemmälle, koska dataa ei ollut riittävästi.

”VAED:n odotettavissa olevaa määrää on vaikea määrittää, joten tässä vaiheessa ei voida antaa merkityksellistä analyysia havaitusta/odotetusta määrästä käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tällaisen analyysin toteuttamiskelpoisuutta arvioidaan jatkuvasti uudelleen, kun virusta koskevat tiedot lisääntyvät ja rokotteen turvallisuustiedot karttuvat.” – PFIZERIN TOTEAMUS VAED:N (VACCINE- ASSOCIATED ENHANCED DISEASE) SUHTEEN

Daily Expose kirjoittaakin, että tuon toteamuksen voidaan katsoa olevan mustaa valkoisella siitä tosiasiasta, että suuri yleisö on nyt mukana suurimmassa koskaan toteutetussa [lääketieteellisessä kokeessa]. Artikkeli toteaa kyseisten asiakirjojen vain vahvistavan ympäri maailmaa jo syksystä lähtien saatua empiiristä dataa.

Asiakirjoissa oli myös aineistoa siitä, josko rokotetut voivat levittää rokotetta rokottamattomiin jopa niin, että nämä kärsisivät sivuvaikutuksista tai muista riskeistä. Tätä aihetta käsiteltiin etenkin raskaana olevien naisten osalta. Asiakirjan mukaan tällainen rokottamattoman raskaana olevan altistuminen voi tapahtua joko hengityksen tai ihokontaktin kautta.

Samoten asiakirjat antavat ymmärtää, että imetettävänä oleva lapsi voi tätä kautta altistua rokotteelle, vaikka imettävä äiti ei olisi rokotettu.

Asiakirjat toivat myös esille mahdollisia rokotteiden aiheuttamia keskenmenoja. Raportista voidaan päätellä, rokotekokeiden aikana rokotteelle altistuneista 270 raskaan olevasta naisesta yli 40% koki jonkinasteisen haittatapahtuman. Expose jatkaa:

Näistä 124 äidistä, jotka kärsivät haittavaikutuksesta, 49:ää pidettiin ei-vakavana haittavaikutuksena, kun taas 75:tä pidettiin vakavana haittavaikutuksena. Tämä tarkoittaa, että 58 prosenttia äideistä, jotka ilmoittivat kärsineensä minkäänlaisista haittavaikutuksista, kärsi vakavasta haitasta, joka vaihteli kohdun supistumisesta sikiön kuolemaan.

Toukokuun asiakirjat osoittivat myös, että rokotekokeiden aikana kuolleiden määrä oli yllättävän suuri.

Naomi Wolf ja vapaaehtoinen analyysiryhmä

Naomi Wolfin aloitteesta koottu vapaaehtoinen asiantuntijoista koostuva ryhmä on ollut viime viikkoina keskeisessä roolissa asiakirjoihin liittyvissä löydöksissä sekä niiden jäsentämisessä. Ryhmä käsittää yli tuhat alan vapaaehtoista asiantuntijaa ja yli 200 lakimiestä. Ensijaisesti ryhmä julkaisee löydöksiään ja raporttejaan Wolfin omalla Daily Clout -alustalla, mutta Wolf on antanut päivittäisiä tiivistettyjä analyysejään myös ”War Room” -ohjelmassa (esimerkki).

– Naomi Wolf briiffaa ”War Roomia”

WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers -ryhmä, joka koostuu 3000 erittäin pätevästä lääkäristä, sairaanhoitajasta, biostatistista, lääketieteellisten petoksien tutkijasta, kliinisestä laboratoriohoitajasta ja tutkijasta, on laatinut raportin toisensa jälkeen, kuten ehkä tiedätte, kertoakseen maailmalle, mitä 55 000 Pfizerin sisäistä asiakirjaa sisältävät. FDA oli pyytänyt tuomioistuimelta, että ne pidettäisiin salassa 75 vuoden ajan. Oikeuden määräyksellä nämä asiakirjat julkistettiin väkisin. Asiantuntijamme palvelevat ihmiskuntaa lukemalla nämä asiakirjat läpi ja selittämällä ne maallikon kielellä. Löydät kaikki vapaaehtoisten raportit DailyClout.io-sivustolta. – NAOMI WOLF – LISÄTTY 30.5.22 | LÄHDE

Kiintoisa juonne on myös entinen Blackrock -sijoitusfirman analyytikko Edward Dowd, jota Wolf on myös haastatellut. Dowdin mukaan Wall Street on nyt viimein herännyt siihen mahdollisuuteen, että rokotekokeissa olisi tapahtunut petos. Tällä olisi valtavat seuraukset finanssipuolella, kun mietitään pidempää aikaväliä ja rokotefirmojen pandemialla takomia voittoja, annettuja rokotemääriä sekä mahdollisia pidemmän aikavälin haittoja. Hälytysmerkit mm. henkivakuutusyhtiöiltä ovat jo olleet näkyvillä. Dowd on seurannut tiiviisti asiakirjojen julkaisua ja katsoo niiden tukevan aina vain selkeämmin hänen näkemystään petoksesta.

* Reiner Fuellmichin korona -tutkimuskomitea haastattelee Naomi Wolfia: video

Lisähuomiona: Ensin FDA, sitten CDC?

Aaron Sirillä on pitänyt kiirettä. PHMPT:n jutun lisäksi hän ryhtyi edustamaan nyt myös Informed Consent Action Networkia (ICAN) heidän haastaessaan nyt tartuntatautien viraston CDC:n oikeuteen koskien rokotteiden valtuutuksenjälkeen materialisoitunutta informaatiota (haittatapahtumista, sivuvaikutuksista tms.) CDC:n omassa v-safe -järjestelmässä. V- safe on CDC:n luoma tietokanta, jonka tarkoituksena oli alun perin korjata VAERS- tietokannan valuvikoja. Vaikka tieto järjestelmässä ei sisällä potilaiden tunnistetietoja, kieltäytyi CDC luovuttamasta tietoja juuri kyseisellä verukkeella. Erikoinen veruke sinänsä, kun ottaa huomioon, että CDC oli jo luovuttanut saman datan kertaalleen yksityiselle toimijalle ja alihankkijalle Oraclelle. Oikeusjuttu vaikuttaa olevan yhä vireillä.

Informed Consent Action Network on mukana myös useissa muissa oikeusjutuissa koskien mm. rokoteturvallisuudesta vastaavien viranomaisten eturistiriitoja, terveysviranomaisten korruptiota sekä rokotemandaattien laillisuutta. ICAN pyysi CDC:tä myös luovuttamaan kaikki ne dokumentit, jotka vahvistavat sen, että koronarokotteet EIVÄT luo tai aiheuta uusia virusvariantteja. CDC:n vastaus oli jokseenkin hämmentävä (lähes trollaus- tasoa):

”Tiedostoistamme tehdyssä etsinnässä ei löytynyt pyyntöönne liittyviä asiakirjoja, koska COVID-19-rokotteet eivät luo tai aiheuta variantteja.” – LÄHDE: ICAN:N PÄIVITYS

Lopuksi

Julkaistavista asiakirjoista on julkaistu vasta murto- osa ja prosessin pitäisi olla valmis vuoden vaihteen jälkeen ensi vuoden puolella. Uudet löydökset kulkevat käsi kädessä kilpajuoksua yhä jatkuvan korona -ja piikitysmanian kanssa – Yhdysvalloissa FDA valtuutti juuri tehostepiikit 5-11 vuotiaille pari päivää ennen tämän artikkelin kirjoittamista. Kesä ja syksy tulee näyttämään, mitä kaikkea uudet asiakirjat paljastavat, mutta tähänastisen perusteella trendi näyttää synkältä.

Asiakirjat:

Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents

Pfizer’s Documents

Pfizer document analysis – Daily Clout

https://dailyclout.io/category/campaigns/pfizer-documents-analysis/

Asiakirjoista löytyneestä aineistosta syksyllä 2024 julkaistu kirja:

(Myynnissä esim. Adlibriksessa)

Aiheeseen liittyviä:

What Are They Hiding?—Dr. Robert Malone on the Pfizer Documents and Evidence of Cardiotoxicity, Birth Defects, and the Rise in All-Cause Mortality – ”The COVID-19 vaccine makers “knew of many of these risks and adverse events … and yet never formally disclosed them to patients,” says mRNA vaccine pioneer Dr. Robert Malone. “I think there are many in the legal profession that are looking at this and raising questions about whether, in fact, this does meet the criteria of fraud in terms of withholding information.” – video (päivitetty 20.5.2022)

Aaron Siri haastattelu – The Blaze | Glenn Beck, joulukuu 2021

https://www.theblaze.com/shows/the-glenn-beck-program/fda-pfizer-vaccine-data

Aaron Sirin haastattelu – Highwire, huhtikuu 2022

Vapaaehtoisryhmän substack -raportteja löydöksistä:

Päivityksiä:

*) Adverse Events Rise in Babies Breastfed by Vaccinated Mothers | Daily Clout – ”It is essential to note that the ABM assumes, without evidence, that the vaccine and transfer of antibodies and other inflammatory cytokines are beneficial to the breast feeding infant and fails to consider the question as to whether they are harmful. They are only concerned with ability to protect from SARSCOV-2. This tunnel vision is reprehensible as SARSCOV-2 offers little harms to the infant, but initiation of an inflammatory response may prove fatal as explained below.” – artikkeli (päivitetty 24.5.2022)

*) Will Mothers Forgive? Parents Were Not Told of Known Heart Risks to Teens Until After Hundreds of Thousands of Kids Were Injected – ”Dr. Naomi Wolf: ”Hundreds of thousands of parents could not have had informed consent between [June] of 2021 and August of 2021. They could not have known that they were risking their children’s hearts.” – videoleike (päivitetty 25.5.2022)

*) Vaccinated Women – Fertility signals are coming through | – ”Pregnant women were excluded from clinical trials when they were declared safe and effective for pregnant women. Pfizer, the FDA, the CDC, the entire “medical community” and your local employer who declared that you couldn’t come to work if you’re not vaccinated have concluded that this was safe and effective for pregnant women based on trials that were done on rats in France. There have not been any human clinical trials that have been concluded by Pfizer or other pharmaceutical companies to find out if these vaccines are safe for use during pregnancy or breastfeeding. There is currently one that’s still active, has no posted results and won’t conclude until July, 2022.” – artikkeli (päivitetty 26.5.2022)

*) The FDA Knew The Jab Was Dangerous and a Failure: The Pfizer Documents With Dr. Naomi Wolf [VIDEO INTERVIEW] – ”The findings that Dr. Wolf shared are truly explosive. Apparently, the FDA was fully aware of both the lack of efficacy of the shot and all the terrible and side effects that they may cause. Those effects include but are not limited to heart damage in younger people and numerous neurological and reproductive issues in both men and women that ruin people’s lives. According to internal Pfizer documents, said Dr. Wolf, all of the outcomes associated with the shots were far from ”mild” and ”rare,” as Americans are led to believe, but shockingly severe and common. All of this is due to the toxic ingredients in each shot – mRNA, spike protein, and lipid nanoparticles – which end up in various organs in the human body.” – video (päivitetty 30.5.2022)

*) Dear Friends, Sorry to Announce a Genocide – It’s Really True: They Know they are Killing the Babies | – ”Pfizer knew in May of 2021 that 35 minors’ hearts had been damaged a week after MRNA injection — but the FDA rolled out the EUA for teens a month later anyway, and parents did not get a press release from the US government about heart harms til August of 2021, after thousands of teens were vaccinated. [source]” – artikkeli (päivitetty 30.5.2022)

*) Hiding Data Accentuates Concerns About mRNA Vaccines – Leaked vs. Official Reports Show Excessive Redaction | Dr. Byram Bridle

Here are my two take-aways…

It is unacceptable to have mRNA ‘vaccine’-encoded proteins expressed on liver cells. This makes them a target for autoimmune-mediated destruction if protein-specific antibodies and/or T cells are present (like what would be expected with a second or ‘booster’ dose of a mRNA ‘vaccine’). It is VERY disturbing to see key data redacted from the official version of the report that was released to the public (and only after a court order to do so). The redacted data contradict the conclusions that were drawn. This brings the integrity of data disclosure into question.

– artikkeli (päivitetty 1.6.2022)

*) Shocking Pfizer Document Reveals 82% of Vaccinated Pregnant Women Suffered Miscarriages – ”The mere fact that 88% of the pregnant women injected were not followed throughout their pregnancies is deeply concerning since 124 of the 270 pregnant women had some type of adverse reaction (49 nonserious, 75 serious) according to page 12 of the same document.” – artikkeli (päivitetty 1.6.2022)

*) Public Health and Medical Professionals for Transparency vs. FDA… the transcript. Read it. | Dr. Jessica Rose – artikkeli (päivitetty 2.6.2022)

Case 4:21-cv-01058-P Document 34 Filed 12/16/21 Page 44 of 56 PageID 1702. Page 44.

*) PFIZER DOCS: FDA HID PREGNANCY & BABY HARMS – ”Investigative Journalist and former Clinton Advisor, Dr. Naomi Wolf, details alarming new data from the latest Pfizer COVID-19 vaccine document dump, and the potential harm they hid from pregnant women.” – video (6.6.2022)

*) Is It Any Coincidence? 57% of All Pre-Birth Baby Deaths in VAERS Occurred Over the Past Two Years | Naomi Wolf – ”Between 1998 and May of this year, the total number of pregnant women who were vaccinated for all diseases and then lost their babies was 6695. In just the past couple of years, 3816 babies died after their mothers received a COVID-19 vaccination, meaning 57% of all the vaccinations that resulted in a baby or fetus dying over the past 24 years took place when pregnant women started receiving COVID-19 vaccines. Out of these 3816 deaths, 1559 babies died within the first ten days, and 2257 died from day 10 on.” – videoclip (9.6.2022)

*) 3,816 Babies Died After Their Mothers Were Vaccinated – Report – ”In a shocking new finding, according to VAERS – the U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System – 57% of all the vaccinations that resulted in a baby or fetus dying in the past 25 years occurred when pregnant women started receiving COVID-19 vaccines. The 3,816 babies who died after their mothers were vaccinated between December 2020 and March 2022 are likely only a fraction of the actual number of adverse events such as spontaneous abortions and fetal deaths.” – artikkeli (9.6.2022)

*) Daily Clout-HFDF Citizens Petition to FDA

”We are submitting this petition on behalf of our clients, Dr. Naomi Wolf, Daily Clout,

Health Freedom Defense Fund, and other concerned citizens regarding the Food and Drug

Administration’s recent authorization of COVID-19 vaccines made by Pfizer and Modema for

young children. Pursuant to 21 C.F.R. § 10.30 et seq. and section 564 of the Food, Drug, and

Cosmetic Act (”FDCA”), 21 U.S.C. § 360bbb-3 et seq., we request that you revoke or suspend

the FDA’s emergency use authorization of the COVID-19 vaccines for these young children so

the FDA can properly consider the potential risks and rewards in injecting young kids with these

experimental pharmaceuticals.” – PETITION

*) #fertility | Pfizer Vaccine Dangers for Pregnant Women – A Letter to Massachusetts Attorney General | Daily Clout

(↑Updated 12. July 2022)

*) #manipulation_by_data | #the_great_deception | Pfizer/BioNTech C4591001 Trial – Deaths during the trial. – Clarifying a few figures heard here & there; and yes, BNT162b2 subjects died more than Placebo ones during the trial, as far as we can say given the current data.

The following breakdown develops how to identify deaths registered during the trial as per the currently available PHMPT documents1. This article has been co-written with biostatistician Christine Cotton’s2, who cross-checked in depth our figures, and whom we can’t thank enough for her time, her dedication, and expertise. It aims to clarify how many deaths occurred, and after which dose, during the trial (as far as the documented deaths are concerned, and given the little trust we can have in Pfizer/BioNTech data 3). We then briefly elaborate on Pfizer/BioNTech’s obvious lack of tracking of the subjects, reflected by the figures documented, confronted to the expectible ones. – ARTICLE

(↑ Updated 25.3.2023)

*) #inflation_of_the_science | #the_great_deception | Report 65: In the First Three Months of Pfizer’s mRNA “Vaccine” Rollout, Nine Patients Died of Anaphylaxis. 79% of Anaphylaxis Adverse Events Were Rated as “Serious.”

It is important to note that the adverse events (AEs) in the 5.3.6 document were reported to Pfizer for only a 90-day period starting on December 1, 2020, the date of the United Kingdom’s public rollout of Pfizer’s COVID-19 experimental mRNA “vaccine” product. Key points in this report include: There were nine reported deaths . Only four patients who died were reported to have serious, underlying medical conditions that “likely contributed to their deaths.”

There were 1,833 potential anaphylaxis patients reported; but, after screening using a tool called Brighton Collaboration, 831 did not meet anaphylaxis criteria, leaving 1,002 cases reported in 90 days . Pfizer reported 2,958 “potentially relevant events” from those 1,002 individuals that included the signs and symptoms of anaphylaxis. Where did the other 831 patients and their allergic adverse events go/get assigned in the post-marketing data, if anywhere?

Pfizer reported only the most frequent anaphylaxis signs and symptoms : anaphylactic reaction (435), shortness of breath (356), rash (190), redness of the skin (159), hives (133), cough (115), respiratory distress (97), throat tightness (97), swollen tongue (93), low blood pressure (72), low blood pressure severe enough to threaten organ function (shock) (80) , chest discomfort (71), swelling face (70), throat swelling (68), and lip swelling (64).

The events were rated as serious in 2,341 (79%) and non-serious in 617 (21%).

The ratio of females to males affected was over 8:1 . Of those cases with gender specified, 876 (89%) were female , 106 (11%) were male.

Half of patients with this adverse event were younger than 43.5 years old .

Pfizer’s Conclusion: Evaluation of BC (Brighton Collaborative) cases Level 1-4 did not reveal any significant new safety information. Anaphylaxis is appropriately described in the product labeling as are non-anaphylactic hypersensitivity events. Surveillance will continue.

Read this important two-page report here

– article

(↑ Updated 1.4.2023)

*) #vaccine_safety | What’s in the Pfizer Documents? | Naomi Wolf

“What’s in the Pfizer Documents?” Naomi Wolf CEO, The Daily Clout This speech was given on March 6, 2023, during a Hillsdale College CCA seminar on “Big Pharma.” – VIDEO

(↑ Updated 15.4.2023)

*) #The_Reckoning | FINAL BATCH OF PFIZER DOCUMENTS FOR AGES 16+ (ACCORDING TO FDA) FINALLY RELEASED TO THE PUBLIC

ICAN can finally announce that FDA now represents that it has produced all documents in the biologic product file of Pfizer’s COVID-19 vaccine for ages 16 and up. With this final batch, the documents, presumably those relied upon by FDA to approve the vaccine, are finally in the hands of the public, where they belong, 800 days after approval! As you’ll remember, the attorneys who represent ICAN also represent a plaintiff that won a historic lawsuit against FDA, which forced it to produce the Pfizer documents at a rate of 55,000 pages per month, as opposed to the 500 pages per month that FDA originally sought. The final batch of these court-ordered documents was just released. Now, independent scientists and researchers can see everything FDA saw when it made its decision that this vaccine was “safe and effective.” Of the 51,893 pages in this final production, the following are of particular interest: CBER Sentinel Program Sufficiency Assessment – This FDA memo specifically evaluated the ability of the Sentinel Program—“FDA’s national electronic system [used to] monitor the safety of FDA-regulated medical products”—to evaluate the risk for myocarditis and pericarditis following receipt of the Pfizer vaccine. It found: The CBER Sentinel Program is NOT sufficient to assess the serious risks of myocarditis and pericarditis, and subclinical myocarditis associated with COMIRNATY (BNT162b2) in lieu of PMR safety studies under FDAAA. At the time of BLA approval, the data sources in the CBER Sentinel Program are not sufficient to identify the outcomes due to lack of sufficient power to assess the magnitude of risk in patients 12-30 years of age. In addition, CBER Sentinel Program is not sufficient to follow up cases for recovery status and long-term sequelae, or for identification and characterization of subclinical myocarditis cases. [Emphasis added.] – ARTICLE

(↑ Updated 5.12.2023)

*) #manipulation_by_data | #vaccine_safety | Report 93: Pfizer’s ‘Post-Marketing Surveillance Report’ Reveals That Pfizer Manipulated Data and Wrongly Tabulated Adverse Events, Which Concealed Them.

We evaluated Pfizer’s 38-page “5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Events Reports of PF-07302048 (BNT162b2) received through 28-Feb-2021,” commonly known as “5.3.6,” starting in September of 2022. Patterns emerged across the System Organ Classes (SOCs). These patterns included Pfizer’s apparent concealment of various cases of adverse events, as well as unexplained causes of death. Because we saw these patterns, we shifted our attention from Pfizer’s descriptions of adverse events and reviewed each SOC on its own. Thus, we found many data discrepancies. We saw that Pfizer manipulated data by setting various different ”thresholds” for counting adverse events in each SOC. In addition, Pfizer frequently assigned adverse events to SOCs that were inappropriate, which obscured adverse event signals. We dedicated a year to this intensive analysis of this report, which contains 42,086 patients (”cases”) and 158,893 adverse events. Pfizer clearly did not expect this thoroughgoing analysis, which exposes data manipulation. – ARTICLE

(↑ Updated 23.12.2023)

*) #adverse_events | #the_great_deception | #vaccine_safety | Report 94: Pfizer Secretly Studied a Heart Damage Marker, Troponin I, in Five- to 15-Year-Olds, Following mRNA COVID Vaccination in 2021.

We warned that there was proof that the Pfizer BNT162b2 mRNA COVID vaccine caused heart damage in teens and young adults, as early as May of 2021. As more information surfaces from the court-mandated release of Pfizer clinical trial documents by the FDA, and via FOIA’d emails, the CDC’s cover-up of evidence of COVID-19 mRNA vaccine-associated myocarditis in minors, becomes increasingly serious. Myocarditis is inflammation of the myocardium, resulting in tissue degeneration or necrosis. For example, during the same time period that the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) was repeatedly advising parents to get their children vaccinated against COVID-19, Pfizer was secretly testing for markers of heart damage in vaccinated kids. They looked for Troponin I in minors. When heart damage occurs, troponin I, a protein, gets released into the bloodstream. While the CDC was urging parents to vaccinate their kids, Pfizer was studying how badly its mRNA COVID vaccine damaged children’s hearts. Pfizer ran a study called ‘Phase 2/3 Obtaining Serum Samples for Potential Troponin I Testing.’ The study, which started in September 2021, was “…carried out in 2 age groups in order to collect blood samples for potential troponin I testing. The younger age group (5 to <12 years of age) will be placebo-controlled meaning you will receive either active vaccine or placebo. The older age group (12 to <16 years of age) will be open-label meaning everyone will receive active vaccine.” – ARTICLE

(↑ Updated 8.1.2024)

*) #adverse_events | #vaccine_safety | Report 94: Pfizer Secretly Studied a Heart Damage Marker, Troponin I, in Five- to 15-Year-Olds, Following mRNA COVID Vaccination in 2021.

We warned that there was proof that the Pfizer BNT162b2 mRNA COVID vaccine caused heart damage in teens and young adults, as early as May of 2021. As more information surfaces from the court-mandated release of Pfizer clinical trial documents by the FDA, and via FOIA’d emails, the CDC’s cover-up of evidence of COVID-19 mRNA vaccine-associated myocarditis in minors, becomes increasingly serious. Myocarditis is inflammation of the myocardium, resulting in tissue degeneration or necrosis. For example, during the same time period that the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) was repeatedly advising parents to get their children vaccinated against COVID-19, Pfizer was secretly testing for markers of heart damage in vaccinated kids. They looked for Troponin I in minors. When heart damage occurs, troponin I, a protein, gets released into the bloodstream. While the CDC was urging parents to vaccinate their kids, Pfizer was studying how badly its mRNA COVID vaccine damaged children’s hearts. – ARTICLE

(↑ Updated 23.2.2024)

*) #manipulation_by_data | #vaccine_safety | Report 89: Pfizer Delayed Recording Vaccinated Deaths at Critical Juncture of EUA Process.

Improper Delays in Reporting Deaths in the Vaccinated Led FDA to Misstate Vaccine’s Effectiveness, Influenced EUA Grant Decision. Now, as a follow-up to that report, DailyClout reveals that Jeyanthi Kunadhasan, MD, part of that same Research Team, found even more damning evidence showing that Pfizer delayed recording deaths in Case Report Forms (CRFs), which allowed the company to not report those deaths as part of its emergency use authorization (EUA) data filing with the Food and Drug Administration (FDA). Daniel Perrier from the Research Team and Dr. Kunadhasan found, analyzed, and verified the data supporting this discovery. It is very likely that had the deaths been recorded when Pfizer became aware of them and then accurately filed as part of the EUA dataset, the public would not have accepted the FDA granting an EUA for Pfizer’s mRNA COVID-19 product. On December 10, 2020, one day before the FDA granted Pfizer’s EUA, Susan Wollersheim, M.D. of the FDA/Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) Office of Vaccines Research and Review, Division of Vaccines and Related Products Applications, presented, ”FDA Review of Efficacy and Safety of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Emergency Use Authorization Request” at the CBER Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 162nd Meeting. On page 42 of the slide deck, Dr. Wollersheim presented: THE DATA SHOWING TWO VACCINE DEATHS AND FOUR PLACEBO DEATHS AS OF DECEMBER 10, 2020, WAS INCORRECT AT THE TIME OF THE EUA REQUEST PRESENTATION, AND THE CORRECT DATA WAS AVAILABLE IN PFIZER’S OWN DOCUMENTATION AND, THUS, ALSO AVAILABLE TO THE FDA. AS OF NOVEMBER 14, 2020, THE DATA CUTOFF FOR THE EUA DATASET, PFIZER POSSESSED DATA SHOWING THAT THE VACCINE ARM OF THE COVID-19 MRNA VACCINE CLINICAL TRIAL HAD THE SAME NUMBER OF DEATHS AS THE PLACEBO ARM. IN OTHER WORDS, THERE WAS NO EVIDENCE OF PFIZER’S COVID VACCINE HAVING A POSITIVE IMPACT ON DEATH OUTCOMES. THE PFIZER NARRATIVE DESCRIPTIONS OF THE DEATHS SHOW THAT, THOUGH THAT THE CLINICAL TRIAL SITES HAD BEEN INFORMED BY THE DECEASED PATIENTS’ LOVED ONES ON THE DAYS OF THEIR DEATHS [OCTOBER 19, 2020, AND NOVEMBER 7, 2020 (PP. 71 AND 75), WELL BEFORE THE EUA DATA CUTOFF DATE IN BOTH CASES], THOSE TWO DEATHS FROM THE VACCINATED ARM THAT WERE NOT INCLUDED IN THE FDA PRESENTATION ARE LISTED BELOW

– ARTICLE

(↑ Updated 2.3.2024)

(↑ Updated 2.3.2024)

Käytettyjä muita lähteitä:

https://www.one-tab.com/page/C7QGhAoyTEqA27swfp3q2A