Jopa PCR- testin kehittäjä ja Nobelin kemian palkinnon voittaja edesmennyt Kary Mullis tähdensi aikanaan, että testi ei ole ihanteellinen tarttuvien tautien jäljittämiseen, koska sen avulla tietyllä tavalla käytettynä ”on mahdollista löytää mitä vain kenestä vain”.

PCR- testaus on globaalisti tarjonnut välttämättömät luvut yksilönoikeuksia ja pienyrityksiä kuristavien pakotetoimien perustaksi.

Artikkelin keskeisiä teemoja: - PCR- testillä on ollut äärimmäisen tärkeä rooli erilaisten koronatoimien oikeutuksena käytettyjen "tartuntalukujen" takana - Testin keksijä on itse varoittanut, ettei se sovellu tartuntatautien diagnosointityökaluksi (sillä on mahdollista löytää virus, tai pieniäkin osia siitä, mutta testi ei kerro, onko virus edes elävä) - Testissä sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta sitä on helppo väärinkäyttää manipuloimalla sitä niin, että sen antamien tulosten tulkinta sitten mahdollistaa väärät johtopäätökset - Keskeiseksi koronan testaustyökaluksi testi valikoitui alun perin vain yhden (ja lähes välittömästi kyseenalaistetun) tutkimuksen ansiosta - PCR- testin keskeinen ominaisuus (sen avu, mutta samalla myös Akilleen kantapää) on mahdollisuus määrittää siinä käytettävien monistuskertojen/ -syklien määrä. Vaikuttaa siltä, että testiä on käytetty laajalti paljon suuremmilla sykleillä, kuin mitä monet asiantuntijat suosittelevat - keskeisin seuraus tästä olisi suuri väärien positiivisten testitulosten määrä

**

Eräs pandemiaan liittyvä erittäin olennainen seikka, joka on saanut paljon arvoaan vähemmän huomiota keskustelussa, on testaus. Testaus on avaintekijänä esitettyjen tartuntamäärien taustalla, koska se tarjoaa konkreettisia lukuja. Näillä luvuilla puolestaan kyetään luomaan ja voidaan vahvistaa kuvaa taudin vakavuudesta ja levinneisyydestä sekä vaarallisuudesta. Näitä seikkoja taas sitten käytetään perusteluina mitä erilaisemmille toimenpiteille, toimintamalleille ja hankkeille – oli kysymyksessä sitten yhteiskunnalliset, etenkin pieniin yrityksiin osuvat sulkutoimet, rokotteiden pikakehitys taikka niiden hätämyyntiluvat. On siis huomattava, että pandemian myötä toimeenpannuilla erilaisilla toimenpiteillä on myös edunsaajia, vaikka ajatus kyyniseltä kuulostaakin.

Mitä vaarallisempana epidemia voidaan esittää, sitä radikaalimpia toimenpiteitä voidaan vaatia ilman, että suuri yleisö nostaisi täyden metakan. Sinänsä tuossa kuvatussa prosessissahan ei ole mitään ihmeellistä; epidemioitahan on iät ja ajat pyritty mittaamaan, jotta saataisiin kuva niiden vaarallisuudesta ja ymmärrys siitä, millaisia vastatoimia tarvitaan. Tässä kokonaisuudessa äärimmäisen keskeiseksi nousee kuitenkin kysymys siitä, ovatko testausmenetelmät ja käytännöt tilanteeseen soveltuvia ja täsmällisiä. Nykyajassa suurten yhteiskunnallisten tapahtumien politisoinnin ollessa enemmän sääntö kuin poikkeus, olisi myös äärimmäisen tärkeää, että testausmenetelmät olisivat läpinäkyviä eivätkä manipuloitavissa. PCR- testin suhteen tilanne ei tunnu olevan aivan yksinkertainen ja menetelmä onkin saanut kritiikkiä heti keväästä 2020 lähtien. Seuraavassa lyhyt kuvaus testin toiminnasta.

**

Kuinka PCR toimii?

DNA-segmentin korostamiseksi PCR:llä näytettä kuumennetaan ensin niin, että DNA denaturoituu tai eriytyy kahdeksi yksisäikeisen DNA:n pätkäksi. Seuraavaksi "Taq polymeraasi" -entsyymi rakentaa syntetisoiden kaksi uutta DNA-säiettä, käyttäen alkuperäisiä säikeitä malleina. Tämä prosessi johtaa alkuperäisen DNA:n monistamiseen, ja jokainen uusi molekyyli sisältää yhden vanhan ja yhden uuden DNA-säikeen. Sitten kutakin näistä säikeistä voidaan käyttää kahden uuden kopion luomiseen ja niin edelleen. Uuden DNA:n denaturoinnin ja syntetisoinnin sykli toistuu jopa 30 tai 40 kertaa, mikä johtaa yli miljardiin tarkkaan kopioon alkuperäisestä DNA-segmentistä. (National Human Genome Research Institute) Testi on siis suunniteltu löytämään vaikeasti löydettäviä ainesosia - myös jäänteitä - DNA:ta tai RNA:ta hyväksikäyttäen ja se on laajalti muokattavissa erityisesti "monistussyklien osalta". Tämä mahdollistaa sen, että haettavan aineen nykyinen osa (tai aiempaa perua oleva jäänne) saadaan näkyviin monistamalla näytettä riittävästi, jotka puolestaan voivat sitten indikoida kyseisen aineen läsnäoloa.

PCR- testin ongelmaa diagnosointityökaluna kiteyttää eräs asiantuntija seuraavasti:

"testit, jotka antavat meille mittarin ihmisistä, jotka ovat todennäköisesti kohdanneet viruksen, eivät anna meille todellista tietoa sairaista ihmisistä. Henkilö, jonka testi on positiivinen virukselle, olisi erotettava sairaasta henkilöstä." Prof. Motti Gerlic - immunologi Mikrobiologian ja kliinisen immunologian laitoksella Tel Avivin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Tämä liittyy läheisesti kysymykseen siitä, voivatko oireettomat tartuttaa koronaa. Aiempi lääketieteellinen konsensus vaikuttaa olleen vahvasti oireettoman tartuttamisen teorian kyseenalaistava, mutta nyt koronan myötä se - kuten moni muukin vuosikymmeniä vaikuttanut konsensus - näyttää yhtäkkiä joutuneen kovasti kyseenalaistetuksi. Näin esimerkiksi on käynyt nähdäkseni myös maskien tehokkuuden, varhaisen vaiheen kotihoidon, rokotekokeiden perusteellisuuden ja rokoteturvallisuus- standardien, tietoon perustuvan suostumuksen ja luonnollisen immuniteetin tapauksissa - monen muun lisäksi.

**

Ongelmat PCR- testin suhteen?

PCR- testiä on aiemminkin käytetty virusten tunnistamiseen. Koronatestauksessa käytetään tosin viruksen RNA:ta joka syntetisoidaan/ konvertoidaan entsyymien avulla "DNA- rakennuspalikaksi". Keskeisin testin saama kritiikki cövid- pandemian aikana on kuitenkin liittynyt enemmänkin testin käyttötapaan. Testin kykyä löytää erilaisten organismien, virusten tms. DNA:ta voidaan manipuloida muuttamalla yllä mainittujen ”monistussyklien” määrää.

Jopa PCR- testin kehittäjä ja Nobelin kemian palkinnon voittaja edesmennyt Kary Mullis tähdensi aikanaan, että testi ei ole ihanteellinen tarttuvien tautien jäljittämiseen, koska sen avulla tietyllä tavalla käytettynä ”on mahdollista löytää mitä vain kenestä vain”. Hän ei koskaan päässyt kommentoimaan testiään cövid- pandemian kontekstissa, koska Mullis menehtyi keuhkokuumeeseen 74- vuotiaana, vain kuukausia ennen pandemian alkua, elokuussa 2019.

https://www.bitchute.com/video/bR5HF0hNzZvI/

Myös useat muut asiantuntijat, kuten American Frontline Doctors -järjestön tri. Simone Gold ovat yrittäneet nostaa esille ongelmaa, joka syntyy jos monistuskertoja on liikaa. Hän esittää asian lyhyesti ja ytimekkäästi (suomennettu versio)→

(Simone Gold viittasi esityksessään New York Timesin julkaisemaan artikkeliin, jossa testimenetelmän ongelmia nostettiin esiin jo elokuussa 2020. [lisätty artikkeliin 26.7.2021])

Myös laajalti julkaistu kardiologi tri. Peter McCullough kritisoi testausmenetelmää:

Testausmenetelmä, josta tuli standardi – PCR- testi; tuo testi muuttuu aina vain herkemmäksi… ja niin se saattaa alkaa poimimaan RNA:n jäänteitä, joilla ei ole edes mitään tekemistä Covid- 19 kanssa. Jos monistuskertojen lisäämistä jatketaan, testi saattaa alkaa poimimaan jotain, vaikka nenästä… nenässämme on kaikenlaisia viruksia ja bakteereja, joten hyvin äkkiä meillä on ongelmana väärät positiiviset testitulokset. tri. Peter McCulloough

American Frontline Doctors- järjestössä niin ikään vaikuttava tri. Richard Urso, kokenut kirurgi, on myös korostanut epäkohtia testaamisessa.

Väärien positiivisten määrä onkin potentiaalisesti huikea. Tähän on syynä eräs testiin liittyvä tekijä, nimittäin juuri nuo syklimäärät (cycle treshold). Kun virusta mahdollisesti sisältäviä näytteitä monistetaan lisäämällä syklimääriä, 20 syklin kohdalla viruskappaleiden määrä on miljoona kun taas 40 syklillä kappaleita on jo miljardi jne. Nämä näin monistamalla esiin nostetut kokonaisuudet ovat hyvin usein jotain muuta, kuin Covid-19 virusta.. PCR- testi on harhaanjohtava ja sitä on käytetty väärin. tri Richard Urso

Kanadalainen patologian asiantuntija tri. Hodkinson nostaa niin ikään esiin sen, että PCR- testi antaa jopa 95% vääriä positiivisia tuloksia aivan terveissä ihmisissä. Näitä sitten kutsutaan "tartunnoiksi" täysin ilman perusteita. Lisäksi hän tuomitsee koko korona- keskusteluun kohdistetun sensuurin kovin sanoin; "kuinka voi muodostaa mielipiteitä, jos faktoja piilotetaan?", hän kysyy. (lisätty 28.7.2021)

https://www.bitchute.com/video/w887c73uDN2l/

Useat testiä kritisoineet lääkärit ovat mm. huolissaan siitä, kuinka väärien positiivisten testitulosten mukanaan tuoma oireettomien potilaiden määrä on kiristänyt resursseja entisestään. Lääkäreiden lisäksi myös muut toimijat ovat tutkineet testaamismenetelmään liittyviä ongelmia ja yrittäneet nostaa niitä esille. Itsenäisistä tutkijoista koostuva voittoa tekemätön tutkimusryhmä Swiss Policy Research on koonnut sivuilleen erilaisia tekijöitä, jotka tekevät PCR- testistä ongelmallisen. Artikkelissa mainitaan esim. testipakettien mahdollinen saastuminen, testin taipumus poimia muita koronaviruksia sekä ongelmat sen herkkyyden suhteen. Myös monistuskertamäärien merkitystä käsitellään.

Suosittua lääketieteellistä sivustoa valtavirran ulkopuolella isännöivä Dr. Joseph Mercola taas puolestaan kiteyttää ongelmaa näin:

PCR- testissä ei voida erottaa toisistaan "eläviä" viruksia ja inaktiivisia (ei-tarttuvia) virushiukkasia, joten sitä ei voi käyttää diagnostiikkavälineenä. Kuva pandemiasta massiivisena ja tappavana epidemiana on siten luotu käyttämällä liian korkeita syklikynnyksiä

Mitä suurempi CT eli RNA-hiukkasten havaitsemiseen käytettyjen monistussyklien määrä on, sitä suurempi on väärän positiivisen tulkinnan mahdollisuus. Tutkimukset osoittavat, että saadaksesi 100% vahvistettuja todellisia positiivisia, PCR-testi on tehtävä 17 syklillä. Yli 17 syklin jälkeen tarkkuus laskee dramaattisesti

SARS-CoV-2 PCR-testi kehitettiin kiinalaisten tutkijoiden julkaiseman geneettisen sekvenssin perusteella sen sijaan, että sen perustana olisi ollut eristetty virus. Puuttuva osa viruksen geneettisestä koodista yksinkertaisesti keksittiin

SOME:sta poimittua - lisätty 21.1.2022

Tieteelliset ongelmat koronalle räätälöidyn PCR- version takana?

22 kansainvälistä tiedemiestä julkaisi 30.11.2020 katsauksen (arkistolinkki - alkuperäinen on selaimen mukaan "vaarallinen"), jossa haastettiin ne tieteelliset julkaisut, joiden perusteella sars-coV-2:n PCR-testaus oli hyväksytty standardiksi ympäri maailmaa. Tutkijat vaativat niin sanotun Corman-Drosten -julkaisun poisvetämistä sen sisältämien lukuisten virheiden vuoksi.

”Corman – Drosten -julkaisun" epäillään ohittaneen myös vertaisarvioinnin, koska se julkaistiin vain vuorokauden sisällä siitä kun se oli toimitettu tarkastettavaksi Eurosurveillancelle (lähde). Eräs poisvetämistä vaatineen 22 kansainvälisen tiedemiehen ryhmästä, tri. Kevin Corbett totesikin haastateltaessa:

"Tämä paperi (22 asiantuntijan toimittama katsaus) on tuhonnut täysin kaikki tieteelliset perustelut testin käyttämiselle. Se on kuin Hiroshima/Nagasaki (atomipommi) Covid (PCR) -testaukselle. Kun Drosten kehitti testin, Kiina ei ollut luovuttanut heille eristettyä virusta. He kehittivät testin geenipankissa olleesta sekvenssistä. Ymmärrättekö - Kiina luovutti heille geneettisen sekvenssin ilman vastaavaa virus- isolaattia. Heillä oli koodi, mutta ei koodia vastaavaa kokonaisuutta - ei viruksen morfologiaa." tri. Kevin Corbett

Kysyttäessä täsmennystä termille ”viruksen morfologia” hän jatkoi:

Ajattele jos kalamarkkinoilla sinulle annettaisiin muutama luu ja saisit kuulla, että ”siinä on kalasi”; et saisi edes luurankoa vaan muutaman luun ja se olisi kalasi. Corman/ Drostenin julkaisussa ei ole mitään potilaista lähtöisin olevaa – käytetty materiaali on peräisin vain geenipankeista. Sekvenssistä puuttuvat palaset yksinkertaisesti luotiin tyhjästä – ne muodostettiin synteettisesti, jotta sekvenssissä olevat aukot saatiin täytettyä. Sitähän genetiikka lopunperin on – koodia. Jos meillä vaikka on sekvenssi ABBBCCDDD ja luulemme, että siitä puuttuu vaikka EEE, se voidaan lisätä siihen - kaikki on synteettistä; puuttuvat palaset vain luodaan. Tämä on virologian ”genetisaation” lopputulos; käytännössä meillä on siis tietokoneella luotu virus.” tri. Kevin Corbett

Lähde

Drostenin PCR- modauksesta ja sen julkaisuun liittyvistä kiemuroista on kirjoittanut kokoavan artikkelin myös Simon Goddek (*29.1.2022). Corman – Drosten julkaisuun liittyen on vielä todettava, että saksalainen, oikeusjuttua perusteettomia pandemiaan liittyviä toimenpiteitä vastaan kasaava lakimies, tohtori Reiner Fuellmich on kaiken lisäksi vielä jättänyt Christian Drostenille vahingonkorvausvaateen luokattoman julkaisun aiheuttamista seurauksista (artikkeli).

(Fuellmichin jättämä haaste)

abmahnung-drosten-1Lataa

Fuellmich sivuaa PCR- testiä myös Lontoon mielenosoittajille 24.7.2021 pitämässään puheessa (tekstitys suomeksi) ->

https://tokentube.net/view?v=2598010420

(lisätty artikkeliin 7.8.2021)

Heinäkuun alussa 2021 PCR- testin epäluotettavuudesta ilmestyi myös tutkimus, joka näytti vahvistavan Simone Goldinkin siteeraamia lukuja vääriin positiivisiin liittyen:

It can be observed that at Ct = 25, up to 70% of patients remain positive in culture and that at Ct = 30 this value drops to 20%. At Ct = 35, the value we used to report a positive result for PCR, <3% of cultures are positive. lainaus alla olevan tutkimuksen tiivistelmästä (*Ct= cycle treshold)

Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates

Clinical Infectious Diseases (CID)

(lisätty artikkeliin 26.7.2021)

**

Tässä vielä yksi näppärä kooste PCR- testin ongelmallisuudesta:

**

Käytännössä jo keväästä 2020 lähtien, mutta se ei ole juurikaan saanut palstatilaa meikäläisessä valtavirtamediassa. WHO otti asiaan konkreettisesti kantaa, kun se päivitti ohjeistustaan PCR- testin suhteen 20.1.2021 – samana päivänä, kun Joe Biden vannoi virkavalansa presidenttinä. Ohjeistus kehotti nyt suhtautumaan PCR- testituloksiin varovaisesti ja kiinnittämään huomiota syklimäärään. Lainaus sivustolta alla:

WHO guidance Diagnostic testing for SARS-CoV-2 states that careful interpretation of weak positive results is needed (1). The cycle threshold (Ct) needed to detect virus is inversely proportional to the patient’s viral load. Where test results do not correspond with the clinical presentation, a new specimen should be taken and retested using the same or different NAT technology. WHO

Lisää keskustelua aiheutti CDC:n helmikuussa esittelemä toimintamalli (← alkuperäinen löytyy vain internet arkistosta), jossa testauksen syklimäärä kehotettiin laskemaan 28:aan tai pienemmäksi ROKOTETTUJEN kohdalla, jotta saataisiin paremmin tutkittua tapauksia, jotka ilmenevät rokotteesta huolimatta (breakthrough cases) (artikkeli aiheesta). Tuolloin moni ilmaisi epäilynsä siitä, kuinka muutos vaikuttaisi tilastoihin ja yleiskuvaan tilanteesta.

On luonnollisesti ongelmallista, mikäli testausmenetelmä on erilainen jo- rokotettujen tapauksessa – etenkin siinä valossa, jos voidaan olettaa syklimäärän laskemisen vähentävän väärien positiivisten mahdollisuutta. Näinhän kyettäisiin luomaan kuva siitä, että tartunnat ovat vähenemään päin rokotettujen keskuudessa kun taas rokottamattomilla niitä on enemmän (etenkin jos testaaminen jatkuu heidän kohdallaan yli 35 syklin määrillä). Ei ole vaikeaa nähdä, miten kyseisen tilanne vaikuttaisi yleiseen suhtautumiseen rokotteisiin. Alla yksi - joskin melko äärimmäinen - kuviteltu esimerkki tilanteesta. Se kuitenkin havainnollistaa näiden muutoksien vaikutusta koko todellisuuskuvaan:

Lähde

Voidaan jopa miettiä sitä, miltä koko pandemia näyttäisi nyt taaksepäin katsoen, mikäli testauksen syklimäärät oltaisiin pidetty alhaisempina - etenkin jos konsensus käyttökelpoisista syklimääristä oli jo olemassa (vrt. tri Simone Goldin puheenvuoro) & nämä Yhdysvaltain koronanyrkin johtajan tri Anthony Faucin kommentit 16.7.2021 - lainaus alla)?

"On nyt muodostumassa yhteisymmärrys siitä, että jos syklimäärä on 35 tai enemmän, todennäköisyys sille, että se [virus] on jakaantumiskykyinen, on häviävän pieni. On hyvin turhauttavaa sekä potilaille että lääkäreille, kun joku otetaan sisään, PCR toistetaan ja se näyttääkin 37 syklin kynnysarvoa. Enää elinkelpoista virusta ei juuri koskaan löydetä 37 monistussyklin testillä. Eli jos potilas otetaan sisään 37, 38 tai jopa 36 syklin testillä, on sanottava, että löydös on luultavasti vain kuolleita nukleotideja - piste." Anthony Fauci

On mielestäni aiheellista vielä todeta, että jos tammikuun jälkeen (alle 28 syklillä) testatut rokotetut niputetaan koko vuoden 2020 testaustilastojen (testaus pääasiassa 40-50 syklin välillä) kanssa vertailumielessä, ei voida mitenkään tehdä totuudenmukaisia johtopäätöksiä.

Mielenkiintoista on ollut myös laajahko uutisointi siitä, että suuri osa koronapotilaista olisi oireettomia. Se omalta osaltaan myös tekee väärien positiivisten tulosten kysymyksestä yhä olennaisemman. Alla muutama esimerkki.

Rauhaniemen sairaalasta löytyi suuri määrä uusia koronatartuntoja – viikonlopun seulonnoissa paljastui 20 uutta tapausta oireettomilta potilailta

Arvostettu lääketiedejulkaisu: Oireettomia koronapositiivisia lähes puolet

Asymptomatic coronavirus infections contribute to over 50% of spread, according to UChicago study

**

Heinäkuussa 2021 nähtiin myös uusi käänne, kun CDC ilmoitti vetävänsä PCR- testin pois korona- testauksesta ja kehotti laboratorioita aloittamaan siirtymävaiheen vaihtoehtoisiin testausmenetelmiin.

”CDC suosittelee kaikkia testauslaboratorioita ja testauspisteitä, jotka ovat käyttäneet ”CDC 2019-nCoV RT-PCR -määritystä” (Covid- PCR- testi) valitsemaan jonkin muun FDA:n valtuuttaman Covid-19 testausmenetelmän ja aloittamaan siirtymävaiheen siihen. CDC kehottaa laboratorioita harkitsemaan porrastetun menetelmän soveltamista, mikä voi auttaa koronaviruksen tunnistamisessa ja sen erottamisessa influenssa- viruksista.” CDC, 21.7.2021

07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing (lisätty 25.7.2021)

Ei voi myöskään olla ajattelematta tätä lausuntoa kontekstissa uutisointiin vuonna 2020 käytännössä "kadonneesta" influenssasta. Jos tässä vaiheessa vaihdetaan testiin, "joka voi auttaa koronaviruksen tunnistamisessa ja erottamisessa muista viruksista", niin tuleeko 2021 meillä olemaan vilkaskin influenssa- kausi? Missä määrin viime vuoden influenssa- tapauksia on leimattu koronatartunnoiksi ja miten tämä "tilastollinen ilmiö" on vaikuttanut elämäämme? Enkä ole aivan yksin tällaisen ajatuksen kanssa, kuten osuva kuvankaappaus Twitteristä osoittaa (kuvankaappaus postauksen katoamisen varalta). (lisätty artikkeliin 26.7.2021)

Ja joulukuun 27. päivä (2021) AP uutisoikin:

Flu is making a comeback in US after an unusual year off The U.S. flu season has arrived on schedule after taking a year off, with flu hospitalizations rising and two child deaths reported. Last year’s flu season was the lowest on record, likely because COVID-19 measures — school closures, distancing, masks and canceled travel — prevented the spread of influenza, or because the coronavirus somehow pushed aside other viruses. “This is setting itself up to be more of a normal flu season,” said Lynnette Brammer, who tracks flu-like illnesses for the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. uutistoimisto AP, 27.12.2021

**

Katsausta maittain käytettyihin (maksimi-) syklimääriin (lähinnä 2020)

(päivitän tarvittaessa)

Britannia: 45 sykliä (lähde)

Irlanti: 40-45 sykliä (lähde)

Kanada: 35-45 sykliä (lähde)

Ruotsi: suhtautunut kriittisemmin

Suomi: ainakin 35-45 (Fimlab ja Islab)

(Sain alla olevat sähköpostin kuvankaappaukset tiedustelut itse tehneeltä henkilöltä, joka haluaa pysyä nimettömänä)

**

Toim. huom. Artikkelia on järjestetty uudelleen, se on saanut lisäyksiä ja sitä on siistitty 27.12.2021)

**

Lopuksi

Tämä artikkeli, kuten myös artikkelini hydroksiklorokiinista on kirjoitettu ennen kaikkea tulevaisuutta varten. Itse uskon, että tästä kaikesta tullaan vielä pesemään niin suuri pyykki, että se saattaa siinä vaiheessa tuntua uskomattomalta suurimman osan mielestä. Uskon, että jo ajallaan kirjoitetut ja asioiden toista puolta valaisevat tekstit tulevat kuitenkin auttamaan monia asioiden ja palasien paikalleen panemisessa - ennen muuta ne auttavat näkemään sen, mikä voima valtavirran lähes saumattomasti tuottamalla narratiivilla on ihmismieleen ja samalla, sen kuinka suuri merkitys on myös sillä, mikä jätetään pois.

****

Päivityksiä:

*) CDC ilmoittaa PCR- testin tilapäis-/hätäkäyttöluvan tulevasta poisvetämisestä ja menetelmän korvaamista muilla testeillä, jotka kykenevät paremmin erottamaan cövidin influenssa- viruksista:

”CDC suosittelee kaikkia testauslaboratorioita ja testauspisteitä, jotka ovat käyttäneet ”CDC 2019-nCoV RT-PCR -määritystä” (Covid- PCR- testi) valitsemaan jonkin muun FDA:n valtuuttaman Covid-19 testausmenetelmän ja aloittamaan siirtymävaiheen siihen. CDC kehottaa laboratorioita harkitsemaan porrastetun menetelmän soveltamista, mikä voi auttaa koronaviruksen tunnistamisessa ja sen erottamisessa influenssa- viruksista.” CDC

07/21/2021: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing (lisätty 25.7.2021)

*) Heinäkuun alussa 2021 PCR- testin epäluotettavuudesta ilmestyi myös tutkimus, joka näytti vahvistavan Simone Goldinkin siteeraamia lukuja vääriin positiivisiin liittyen:

It can be observed that at Ct = 25, up to 70% of patients remain positive in culture and that at Ct = 30 this value drops to 20%. At Ct = 35, the value we used to report a positive result for PCR, <3% of cultures are positive. lainaus alla olevan tutkimuksen tiivistelmästä (*Ct= cycle treshold)

Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates (lisätty 26.7.2021)

**

Aiheeseen liittyviä linkkejä :

How Scientific Fraud took the World Hostage | PCR- test: "The scientific publication from Corman et al., with Christian Drosten as the corresponding author, set out principles with respect to the PCR testing procedure and is therefore considered critically. An international consortium of experts & scientists have critically analysed this mentioned publication and have found several serious flaws. These flaws, however, are mainly but not entirely of contentual nature. Unfortunately, until now, 20 months later, both the Journal and the involved authors failed to come up with counterarguments and explanations." - artikkeli (lisätty 4.12.2021)

The mystification by the PCR test to create the myth of the pandemic and maintain the father - artikkeli (lisätty 6.12.2021)

VOICES: ANNE MCCLOSKEY GP - Irish GP Anne McCloskey from Derry speaks out about the personal impact of the lockdown measures and the facts about PCR testing: - video (lisätty 4.12.2021)

*) #PCR_testi | #havainnoinnin_kaappaus | #suuri_petos | #tieteen_inflaatio |CDC withdraws support for PCR tests - The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) will no longer recognize PCR tests as valid methods of diagnosing COVID-19 by the end of this year. The CDC announced in a lab alert on its website that it will be withdrawing its standing request to the Food and Drug Administration (FDA) to grant emergency use authorization for PCR tests to be used to detect SARS-CoV-2. - artikkeli (päivitetty 21.12.2021)

*) Quietly without media attention, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has withdrawn the PCR process as a valid test for detecting and identifying SARS-CoV-2 - CDC Admits that the Covid Pandemic Was the Product of an Inappropriate Test - artikkeli (päivitetty 30.12.2021)

*) “More Than Half of Positive PCR Tests Unlikely To Have Been Infectious” – Journal of Infection - "In light of our findings that more than half of individuals with positive PCR test results are unlikely to have been infectious, RT-PCR test positivity should not be taken as an accurate measure of infectious SARS-C0V-2 incidence. Our results confirm the findings of others that the routine use of “positive” RT-PCR test results as the gold standard for assessing and controlling infectiousness fails to reflect the fact “that 50-75% of the time an individual is PCR positive, they are likely to be post-infectious." - artikkeli (päivitetty 3.1.2022)

*) Following Complaints from Customers, a UK Covid Test Provider Admits Tests Cannot Be Used to Diagnose Covid - "DnaNudge is an Imperial College London spinout company whose founder and CEO is a professor at Imperial College. At the end of December 2020 in response to complaints from its customers, who at the time was mainly the NHS, DnaNudge admitted a final Covid diagnosis should consider symptoms and not rely on the test result alone" - artikkeli (päivitetty 3.1.2022)

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Polymerase-Chain-Reaction-Fact-Sheet

https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

https://www.zerohedge.com/medical/tested-positive-covid-19-be-sure-ask-question

https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanity-using-a-test-to-lock-down-society/5728483

https://off-guardian.org/2021/05/18/how-the-cdc-is-manipulating-data-to-prop-up-vaccine-effectiveness/

https://uncoverdc.com/2021/05/31/covid-19-pcr-test-knowledge-suppressed/

https://www.zerohedge.com/covid-19/fda-admits-pcr-tests-give-false-results-prepares-ground-biden-virus-rescue-miracle

https://justthenews.com/government/federal-agencies/cdc-will-only-sequence-post-vaccine-covid-cases-detected-lower

https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(20)30577-6/pdf

https://www.ossitiihonen.com/2020/10/09/yleisesti-kaytetty-koronaviruksen-pcr-testi-johtaa-vaariin-tuloksiin/

https://swprs.org/the-trouble-with-pcr-tests/

https://www.collective-evolution.com/2021/05/21/sweden-says-pcr-tests-cannot-be-used-to-determine-whether-someone-is-contagious/

https://principia-scientific.com/dr-fauci-admits-covid-test-picks-up-harmless-dead-virus/

https://discoverysedge.mayo.edu/2020/03/27/the-science-behind-the-test-for-the-covid-19-virus/

https://fos-sa.org/2021/08/02/fda-document-admits-covid-pcr-test-was-developed-without-isolated-covid-samples-for-test-calibration-effectively-admitting-its-testing-something-else/

***

(artikkelikuva: Asian Development Blog)