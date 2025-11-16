Alkuperäinen ketjuni X:ssä täällä

Viruksen alkuperäkeskustelu on kova pala, koska se johtaa niin moneen muuhun synkkään asiaan, jotka uhkaavat arkionnea.

Brownstone- instituutti:

“.. Äskettäin julkaistujen sähköpostiviestien mukaan Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö, jota johtavat CIA ja kansallisen tiedustelun päällikön toimisto [ODNI], on pitänyt säännöllisiä kokouksia Yhdysvaltain johtavan koronavirustutkijan Ralph Baricin kanssa ainakin vuodesta 2015 lähtien. ..”



“.. Baricia on syytetty Covid-19 -viruksen kehittelystä laboratoriossaan Pohjois-Carolinan yliopistossa, mutta hän ei ole koskaan joutunut todistamaan roolistaan pandemiassa huolimatta hänen hyvin dokumentoidusta yhteistyöstään Wuhanin virologian instituutin kanssa. ..”

Amerikkalaisen yliopiston rooli viruksen alkuperässä olisi .. kuumahko juttu ..

Tietoa tähän 👆 liittyen yritetty saada julki ihan tuomioistuinta myöten. ..

Asiasta on kirjoitettu myös Saksassa ..

Brownstonen artikkeli jatkaa:

“.. Äskettäin julkaistut sähköpostit paljastavat, että CIA toivoi voivansa keskustella “koronaviruksen evoluutiosta ja sen mahdollisesta luonnollisesta sopeutumisesta ihmiseen Baricin kanssa” ja että Baric piti neljännesvuosittain kokouksia tiedusteluyhteisön jäsenten kanssa. ..”



“.. Nämä sähköpostit ovat vain viimeisimpiä lisäyksiä siihen epäilyttävään tosiseikkojen yhdistelmään, joka viittaa Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön rooliin pandemian alkuvaiheessa, kuten on käsitelty kirjassa ‘The Covid Response at Five Years’. ..”

“.. Hyvin lyhytkin katsaus aikajanaan viittaa siihen, että CIA & tiedusteluyhteisö ovat osallisina viruksen luomisessa, Wuhanin laboratoriovuodossa ja myös siinä sensuurissa, jonka turvin pyritään välttämään julkinen tarkastelu niiden [omasta] roolista pandemiassa. ..”

“.. Todellinen kiinnostus on kohdistunut CIA:n johtaman laittoman tiedusteluyhteisön vallan vahvistamiseen ja laajentamiseen. Baricin asiantuntemuksen hyödyntäminen oli osa tarkoituksellista strategiaa, jonka tavoitteena oli lisätä tätä valtaa biologisten aseiden avulla ..”



“.. Vaikuttaa ehkä hullulta kuvitella, että vanha kaartin hallinnan säilyttämiseksi oli olemassa pelikirja ja että pandemia oli siinä yksi vaihtoehto muiden joukossa. Mutta ehkäpä se olikin. ..”



“.. Loppujen lopuksi Anthony Faucihan varoitti usein tulevasta pandemiasta, ja tiedustelupalvelut tekivät vuosien ajan ja useaan otteeseen yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa pandemian varalle suunniteltujen harjoitusten (mm. Event 201 ja Crimson Contagion) toteuttamiseksi. ..”

Brownstone:

“.. Meillä on tässä uusia johtolankoja, jotka viittaavat aitoon vallankaappausyritykseen, joka kasvoi jokaisen epäonnistuneen vaiheen myötä ja lopulta huipentui armottomaan mediakampanjaan, oikeudellisiin toimiin ja jopa salamurhayrityksiin. ..”



“.. Tietenkään kyse ei ollut vain Yhdysvaltojen politiikasta.



Populistiset liikkeet olivat heränneet eloon ympäri maailmaa, Euroopasta Iso-Britanniaan ja Brasiliaan. Peräti 194 maata oli suljettuina useiden viikkojen ajan, ja väitettiin, että ongelma ratkaistaisiin ihmisten yleisellä eristämisellä ja sen jälkeen tottelevaisen väestön massarokottamisella.



Näiden paljastusten kautta rakennettu skenaario on suorastaan kauhistuttava. ..”



“.. Missä ovat tutkimukset, kuulemistilaisuudet, komissiot ja tuomioistuimet? Ainakin Baric ja tiedusteluyhteisön jäsenet on joka tapauksessa pakko saada todistamaan valan alla roolistaan Gain-of-Function -tutkimuksen, Wuhanin virologian instituutin ja vuonna 2020 alkaneen salailun kontekstissa. ..”

/ artikkeli loppuu

Lisämausteena tässä käsitellylle Yhdysvaltain tämänhetkisen kansallisen tiedustelun johtajan mietteitä - tekstitin taannoin suomeksi. Tulsi Gabbard [DNI]:

“Syy siihen, miksi tämä on niin tärkeää, ei ole vain siinä, mitä on tapahtunut aiemmin, vaan se, että tällaista tutkimusta tehdään yhä biolaboratorioissa ympäri maailmaa.”

- Tulsi Gabbard,

Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja (DNI)

Tämä skandaali lienee todellakin valtava - niin synkkyytensä kuin monikerroksisuutensakin takia; mm. täällä ajatuksia muistakin juonteista;

