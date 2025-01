31.12.2024

Hanna Parikka





NORTH ryhmän kirje

NORTH ryhmä vaatii modifioitujen mRNA-rokotteiden välitöntä keskeytystä - Suomen Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vastannut NORTH ryhmän esittämiin huolenaiheisiin

NORTH Group on kansainvälinen ryhmä lääketieteen alan ja muiden alojen ammattilaisia sekä poliitikkoja. Marraskuun 25. päivänä 2024 NORTH ryhmä lähetti huolenilmauskirjeen kymmenen Euroopan maan hallituksille vaatien modifioitujen mRNA-rokotteiden välitöntä keskeyttämistä vakavien terveyteen liittyvien huolien vuoksi. Kirjeen lähetyksen jälkeen on kahdeksan uutta maata liittynyt North ryhmään ja lähettänyt kirjeen maidensa hallituksille.

NORTH ryhmän verkkosivulla on kaikki osallistuvat maat sekä huolenilmauskirje ja yleistajuinen tiedekooste käännettynä kunkin maan omalle kielelle. Myös Suomen kirje sekä tiedekooste löytyvät Suomen lipun takaa. Kansalaiset voivat vapaasti ladata kirjeen itselleen ja jakaa sitä. Verkkosivun osoite on www.northgroup.info -sivulla voi valita haluamansa kielen valikosta.

Kirjeen on Suomessa saanut 25.11.2024 pääministeri Petteri Orpo sekä sosiaali- ja terveysministerit Sanni Grahn-Laasonen ja Kaisa Juuso. Lisäksi 25.11.2024 kirje toimitettiin Taneli Puumalaiselle (STM), Eija Pelkoselle (Fimea) sekä Mika Salmiselle (THL). Myöhemmin kirje on toimitettu sähköpostitse myös kaikille kansanedustajille. Yhteensä allekirjoittaneita kaikkien maiden hallituksille 25.11.2024 menneessä kirjeessä oli noin 430, joista suurin osa on professoreita, lääkäreitä, tutkijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia. Allekirjoittaneiden määrä on lisääntynyt uusien maiden sekä monien kansainvälisten organisaatioiden liittyessä mukaan.

Suomen ministereille 25.11.2024 lähetetty huolenilmauskirje

https://www.northgroup.info/finland/pdf/NORTH_Group_Letter-2024-11-25_FINLAND.pdf

Pääministeri Petteri Orpo

Sosiaali- ja terveysministerit Sanni Grahn-Laasonen ja Kaisa Juuso

25.11.2024



Huolenilmauskirje Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä UK:n pääministereille ja hallintoelimille koskien COVID-19 mRNA-rokotteiden laatua ja turvallisuutta

Liiallinen pitoisuus jäännös-DNA:ta on havaittu australialaisissa näytteissä1, ja se vahvistaa Ranskasta, Saksasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista saadut tiedot2-5.

Vieraan DNA:n pääsy soluihin lipidinanopartikkeleiden (LNP) välityksellä voi vahingoittaa ihmisen DNA:ta, mikä voi johtaa genomiseen epävakauteen, syöpään ja muihin erittäin vakaviin sairauksiin.

Kansainvälisenä ryhmänä poliitikkoja ja päteviä ammattilaisia olemme erittäin huolissamme COVID-19 modifioitujen mRNA-rokotteiden vaikutuksista väestöihimme ja vaadimme niiden välitöntä keskeyttämistä. Haluamme kiinnittää huomionne kolmeen kriittiseen ongelmaan, jotka liittyvät COVID-19 modifioitujen mRNA-tuotteiden käyttöönottoon ja joilla on syvällisiä vaikutuksia maittemme kansalaisten terveyteen.



COVID-19 -rokotteiden kykyä estää viruksen leviäminen ei ole koskaan testattu6. Näin ollen eurooppalaiset sääntelyviranomaiset sekä hallitukset ja valtiolliset toimielimet johtivat ihmisiä harhaan painostaakseen heitä hyväksymään nämä tuotteet.

COVID-19 -rokotteet johtivat ennennäkemättömään määrään raportoituja haittavaikutuksia 7 , mukaan lukien kuolemantapauksia 8 . Julkisten tietojen toistettavat analyysit 9-12 osoittavat, että oli arpapeliä, minkä rokote-erän henkilö sai ja mitä haittavaikutuksia hän mahdollisesti koki.

Useiden riippumattomien tutkijoiden tekemät analyysit osoittavat, että Pfizerin ja Modernan injektioampulleissa on vaihtelevia ja liiallisia määriä plasmidi-DNA:n jäännöspitoisuuksia

tämä vieras DNA on valmistusprosessien sivutuote, eikä sen olisi koskaan pitänyt päästä kaupallisiin ampulleihin1-5.

Edellä mainitut seikat tuovat esiin ihmisten terveyteen kohdistuvia kriittisiä, mutta suuruudeltaan

määrittelemättömiä riskejä, joita valvonnasta vastaavat sääntelyviranomaiset ovat järjestelmällisesti välttäneet huomioimasta. Sen vuoksi vaadimme väestön puolesta seuraavaa:

COVID-19 modifioitujen mRNA-rokotteiden käytön välitöntä keskeytystä ja tuotteiden takaisinvetoa.

Riippumatonta ja läpinäkyvää tutkintaa niiden hyväksymisestä ja käytöstä.

Tieteellistä todistusaineistoa, joka osoittaa ehdottomasti, että riskiä ihmisen DNA:n vaurioitumiselle ei ole.

Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy liitteenä olevista tieteellisistä tiivistelmistä. Näiden tietojen perusteella pyydämme selkeitä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:



1. Mitä tarvitaan, jotta voidaan käynnistää riippumaton ja avoin selvitystyö näiden tuotteiden hyväksymiseen johtaneista sääntelyprosesseista?



2. Estääkö mikään ministeriä käynnistämästä ja asettamasta etusijalle tutkimusta mRNA-rokotteiden mahdollisista yhteyksistä syöpiin, hedelmättömyyteen tai useisiin kroonisiin sairauksiin, joihin ne on yhdistetty?

Ottaen huomioon tämän tieteellisesti perustellun vaaran ihmisten ja tulevien sukupolvien terveydelle, pyydämme kunnioittavasti, että toimitte maanne kansalaisten edun mukaisesti, minkä perusteella teidät on valittu.

Erittäin huolestuneena ja kunnioittavasti,

NORTH Ryhmä

NORTHGroup.info



[Allekirjoittaneet kansainvälinen ryhmä poliitikkoja, lääkäreitä, tutkijoita ja muita päteviä ammattilaisia]

Yleistajuinen tiedekooste huolenilmauskirjeen tueksi

Kirjeen kanssa lähetetty yleistajuinen tiedekooste on 10 sivun mittainen sisältäen 35 lähdeviitettä. (Linkki suomenkieliseen tiedekoosteeseen: https://www.northgroup.info/finland/pdf/NORTH_Group_Summary-2024-11-25_FINLAND.pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön lähettämä vastaus NORTH ryhmän huolenilmaukseen

Edustaja Pia Sillanpäälle 9.12.2024 sähköpostilla sosiaali- ja terveysministeriöstä lähetetty viesti :

[*selvennys - lisätty 2.1.2024: Tämän vastineen on siis lähettänyt sähköpostitse Taneli Puumalainen, Sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus ja terveys -osaston (TUTO) määräaikainen osastopäällikkö. Vastineeseen ei ole merkitty varsinaisia allekirjoittajia.]



TAUSTA

Kansanedustaja Pia Sillanpää on lähestynyt Sosiaali- ja terveysministeriötä, Fimeaa ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) 25.11.2024 sähköpostitse. Sillanpää viittaa yhteydenotossaan huolenilmauskirjeeseen, joka on osoitettu pääministeri Petteri Orpolle, sosiaali- ja terveysministereille Sanni Grahn-Laasoselle ja Kaisa Juusolle, sekä muille Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä UK:n pääministereille ja hallintoelimille koskien COVID-19 mRNA-rokotteiden laatua ja turvallisuutta. 25.11.2024 päivätyssä kirjelmässä joukko poliitikkoja, lääkäreitä ja muita asiasta kiinnostuneita on osoittanut huolensa koskien COVID-19 mRNA-rokotteiden laatua ja turvallisuutta.

Kirjelmässä esitetään näkemyksiä rokotteiden tehosta ja turvallisuudesta:

”Liiallinen pitoisuus jäännös-DNA:ta on havaittu australialaisissa näytteissä, ja se vahvistaa Ranskasta, Saksasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista saadut tiedot. Vieraan DNA:n pääsy soluihin lipidinanopartikkeleiden (LNP) välityksellä voi vahingoittaa ihmisen DNA:ta, mikä voi johtaa genomiseen epävakauteen, syöpään ja muihin erittäin vakaviin sairauksiin.”

Huolestuneet kysyjät pyytävät ministereiltä vastauksia erityisesti kahteen asiaan:

1. Mitä tarvitaan, jotta voidaan käynnistää riippumaton ja avoin selvitystyö näiden tuotteiden hyväksymiseen johtaneista sääntelyprosesseista?

2. Estääkö mikään ministeriä käynnistämästä ja asettamasta etusijalle tutkimusta mRNA-rokotteiden mahdollisista yhteyksistä syöpiin, hedelmättömyyteen tai useisiin kroonisiin sairauksiin, joihin ne on yhdistetty?

VASTAUS

Kysymys 1. THL:n näkemyksen mukaan tietopohja esitetylle huolelle mRNA -rokotteiden turvallisuudesta on liioiteltu. Rokotteet ovat käyneet läpi tiukan arviointiprosessin. mRNA teknologiaan perustuville rokotteille on myönnetty myyntilupaa Euroopan lääkeviraston (European Medicines Agency, EMA) keskitetyn menettelyn arvion perusteella. Myyntilupaa myönnettäessä valmisteesta tehdään kokonaisarvio missä valmisteen hyötyjen on oltava suuremmat kuin tiedossa olevat haitat. Rokotteiden laatu varmistetaan useassa vaiheessa ennen rokotteiden käyttöönottoa. Myyntilupa-arvioinnin aikana arvioidaan ja hyväksytään valmisteelle kontrollistrategia. Tuotannon aikana valmistusprosessia ja valmista rokotetta valvotaan kattavasti ennalta sovitun kontrollistrategian mukaisesti, myös puolueettoman viranomaisen (OMCL-laboratorio) toimesta. Mikäli valmistusvaiheessa tai lopputuotteessa havaitaan poikkeamia, kyseiset erät hylätään eikä niitä vapauteta kulutukseen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmanlaajuisesti on annettu yli 13 miljardia mRNA-koronarokoteannosta vuodesta 2020 lähtien. Viranomaisten seurantatiedot ovat osoittaneet nämä rokotteet riittävän turvallisiksi ja erittäin tehokkaiksi suojaamaan vakavalta koronataudilta ja SARS-CoV-2 viruksen aiheuttamilta kuolemilta.

Suomessa rokotteita on annettu vuodesta 2020 alkaen noin 15,7 miljoonaa annosta ja vakavia haittavaikutusilmoituksia on tullut noin 7000 kpl.

Kuten kaikkien rokotteiden kohdalla, myös koronarokotteiden kohdalla on todettu harvinaisia vakavia haittoja. Näitä haittoja on kuvattu kirjelmässä referoidussa Faksova ym. (2024) julkaisussa, joka perustuu yli 99 miljoonan rokotetun aineistolla tehtyyn analyysiin. Julkaisu on syntynyt maailmanlaajuisessa rokoteturvallisuustutkimusyhteistyössä (Global Vaccine Data Network, GVDN), jossa myös THL on mukana. Julkaistujen turvallisuussignaalien valossa sekä ajantasaisten tietojen perusteella toistettujen hyöty-haitta-analyysien avulla koronarokotussuosituksia on Suomessa suunnattu niin, että rokotteen tuottamat hyödyt ja kustannusvaikuttavuus ovat kussakin SARS-CoV-2:n epidemiologisessa tilanteessa suuremmat kuin rokotusten aiheuttamat mahdolliset vakavat harvinaiset haittatapahtumat. Näin esimerkiksi alle 30-vuotiaille miehille ei enää suositeltu Modernan kehittämää mRNA-rokotetta sydänlihastulehdusriskin vuoksi, ja AstraZenecan adenovirusvektoriteknologiaan perustuvan rokotteen käyttö lopetettiin kokonaan siihen liittyvän veren hyytymishäiriöriskin vuoksi.

Kysymys 2. mRNA -rokotteiden kontaminaatiota sekä mahdollisia yhteyksiä syöpiin, hedelmättömyyteen tai useisiin kroonisiin sairauksiin on käsitelty GVDN verkkosivustolla yksityiskohtaisesti (Kts. Plasmid-gate: Debunking the DNA contamination claims in mRNA vaccines | Global Vaccine Data Network). Suomessa rokotusten turvallisuussignaalien havainnoinnista vastaa Fimea. THL:n vastuulla on signaalien varmistus ja epidemiologiset jatkotutkimukset, jos sellaiseen katsotaan aihetta. Näin toimitaan myös koronarokotteiden osalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä ns. Plasmid-Gate (viitaten rokotteissa olevaan jäännös-DNA:han) on pikemminkin yritys herättää pelkoa kuin etsiä tieteellisesti perusteltuja vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Rokotteiden jäännös-DNA on tunnettu ja lääkeviranomaisten selvittämä fakta; DNA:n määrä mRNA-rokotteissa on erittäin pieni, eikä siitä tutkimusten valossa tiedetä olevan ihmiselle turvallisuusriskiä. Rokotteiden DNA ei pysty muuttamaan ihmisen DNA:ta tai aiheuttamaan syövän kaltaisia sairauksia. Ihmisen elinympäristö on täynnä muista organismeista peräisin olevaa DNA:ta, jota saamme ruuan ja veden välityksellä elimistömme mikrobiomiin.

Suomen pääministerin vastaus huolenilmaukseen?

Suomen pääministeri Petteri Orpo ei ole reagoinut NORTH ryhmän huolenilmauskirjeeseen.

Hanna Parikka, FM, bioteknologi

NORTH Group Finland

NORTH.Finland@protonmail.com