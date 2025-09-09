Tutkimuksen tiivistelmästä:

".. Määritimme DNA:n määrän rajoitetussa määrässä Pfizer- BioNTechin ja Modernan COVID-19 modRNA -rokoteampulleja kahta riippumatonta menetelmää käyttäen. .."

".. Tässä tutkimuksessa korostetaan metodologisten näkökohtien tärkeyttä siinä, kun kvantifioidaan plasmidi-DNA:n jäännösmäärää modRNA- tuotteissa, ja kun otetaan huomioon LNP:n lisääntynyt transfektio-tehokkuus ja kumulatiivinen annostelu, jotka aiheuttavat merkittäviä ja määrittelemättömiä riskejä ihmisten terveydelle. .."



Rokotteiden kaksi eri valmistusprosessia (1. turvallisuuskokeiden erille ja 2. yleisölle annettaville) monimutkaistavat väistämättä vaadittua metodologiaa. ..





Suomeksi johdantoa kahden prosessin aiheeseen täällä.

Myös VAERS- aineistoa analysoitiin rokotteiden lisäksi



Discussion- osio:

".. Kaikissa tutkituissa 32 rokotepullossa havaittiin DNA-jäänteitä. Samojen erien useat injektiopullot tuottivat hyvin samankaltaisia määriä kaikkien kohteiden osalta, mikä osoittaa määrityksen luotettavuutta, toistettavuutta ja johdonmukaisuutta eri erien sisällä. .." ".. Nämä Kanadassa jaettuja rokotepulloja koskevat (tässä tutkimuksessa nyt esitetyt) tiedot ovat yhdenmukaisia useiden vertaisarvioimattomien ja vertaisarvioitujen raporttien kanssa, jotka koskevat modRNA- rokotteiden DNA- kontaminaatiota. .."

".. Jäännös- DNA:n erien välinen ja eränsisäinen vaihtelu on edelleen osoitettavissa, vaikka valmistuskokemusta [tuotteiden osalta] on kertynyt jo 3 vuotta. .."

".. Tämä jatkuva vaihtelu erityisesti Pfizerin injektiopulloissa on ehkä olennaisempaa kuin alhaisen epäpuhtauspitoisuuden saavuttaminen, koska se on osoitus epäjohdonmukaisesta valmistusprosessista, ja sitä esiintyy todennäköisesti myös muiden prosessiin ja tuotteeseen liittyvien epäpuhtauksien kanssa. .."

".. Saksassa tietopyynnöllä saatu aineisto osoitti, että Pfizer/BioNTechin tuotantolaitosten sisällä ja niiden välillä oli jatkuvasti ongelmia DNA:n jäännöspitoisuuksien yhdenmukaisuudessa & sisäisten "standardien" soveltamisessa .."





VAERS- haittatapahtumatietokannan analyysiin liittyen



".. Tutkimuksellinen analyysimme DNA-jäännöspitoisuuden ja VAERS:iin ilmoitettujen vakavien haittatapahtumien välisestä suhteesta on alustava ja otoskooltaan rajallinen, mutta se vaatii vahvistusta siten, että tutkitaan sekä useampia injektiopulloja että injektio- eriä. .."

".. Tämä alustava analyysi näyttää osoittavan korrelaatiota kunkin erän osalta raportoitujen haittatapahtumien määrän ja [jäännös-]DNA:n pitoisuuksien välillä .."





Kontaminaation lisäksi esiin nostettuja ongelmia..



Pitkän aikavälin ongelmat?

".. Suuremmat DNA- pitoisuudet saattavat myös aiheuttaa pitkän aikavälin terveysriskejä, kuten syöpää, jotka johtuvat integroitumisesta genomiin .."

".. Pitkäaikainen prospektiivinen seuranta on välttämätöntä geneettisten rokotteiden vaikutusten arvioimiseksi, varsinkin kun piikkiproteiinia on havaittu [rokotetuissa] jopa 704 päivää rokotuksen jälkeen. .."



Integraatiota genomiin elävien ihmisten osalta ei ole vielä osoitettu [*ainakaan vertaisarvioidusti] ..



".. Modernan Yhdysvaltain patentissa nro 10,898,574 korostetaan myös rokotteiden DNA- jäänteiden aiheuttamaa insertionaalisen mutageenisuuden riskiä. .."

".. Vaikka suuren DNA- kontaminaation ja vakavien haittatapahtumien välillä näyttäisi olevan yhteys, tarvitaan lisää tutkimusta otoskoon laajentamiseksi ja mahdollisten mekanismien selvittämiseksi. .."



Vanhentuneiden raja- arvojen ongelmallisuudesta



".. FDA:n ja WHO:n [raja- arvoja koskevissa] ohjeissa ei oteta huomioon DNA:n pakkaamista lipidi- nanohiukkasiin, mikä todennäköisesti johtaa DNA:n pidempään pysyvyyteen ja lisääntyneeseen transfektiotehokkuuteen. .."

".. Aineisto on osoittanut, että lipidinanopartikkelit pystyvät lisäämään RNA:n tai DNA:n pääsyä soluihin 10-100 -kertaisesti. .."



Johtopäätöksistä



".. Nämä tiedot osoittavat, että testatuissa modRNA COVID-19 -tuotteissa on miljardeja tai satoja miljardeja DNA- molekyylejä annosta kohti. .. On tärkeää, että sääntelyviranomaiset laativat selkeät ja johdonmukaiset ohjeet mRNA:n ja plasmidi- DNA:n kvantifioinnista modRNA- rokotteissa. .."



".. Tuloksemme laajentavat rokotteiden turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita ja kyseenalaistavat ennen LNP:iden avulla tapahtuvan tehokkaan transfektion käyttöönottoa laadittujen ohjeiden tarkoituksenmukaisuuden. .."

".. Tämä tutkimus korostaa, että sääntelyviranomaisten ja teollisuuden on noudatettava ennalta varautumisen periaatetta ja esitettävä riittävät ja avoimet todisteet siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja tehokkaita, sekä julkistettava niiden koostumusta ja valmistusmenetelmää koskevat yksityiskohdat."

