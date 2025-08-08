Lähdeartikkeli:

Pandemiavaltio?

“.. 'Pandemiavaltion anatomia' -sarjan edellisessä osassa seurasimme pandemiavaltion syntyä ja sitä, miten se toimi polttoaineena siinä suihkumoottorissa, joka nosti tohtori Faucin Yhdysvaltain historian vaikutusvaltaisimmaksi byrokraatiksi. .."



".. Pandemiavaltio käytti hyväkseen syyskuun 11. päivän jälkeisiä pernaruttohyökkäyksiä Yhdysvaltain maaperällä hävittääkseen eron kansanterveydellisten tartuntatautien ja biopuolustuksen välillä ja luokitteli molemmat uudelleen erottamattomiksi kansallisen turvallisuuden teemoiksi. .."



".. Tartuntatauteihin alettiin suhtautua sotilaallisin perustein, ja niiden torjuntaan käytettiin koko valtavan kansallisen biopuolustuskoneiston voimaa. Tämä johti "asevarustelukilpailuun", jota ajoi lupaus odottamattomista voitoista ja joka ajoi tutkimaan ja parantamaan tauteja, joita ei ollut olemassa tai jotka eivät olleet tartuttaneet ihmisiä, ja synnytti uskomattoman tuottoisan miljardien dollareiden arvoisen julkisen ja yksityisen sektorin koneiston, joka laajeni sienipilven lailla vuosikymmenien aikana pandemiavaltion syntymisen jälkeen. .."





DARPA?

".. Mitä tekemistä DARPAlla sitten on pandemia[hätä]tilan kanssa? Kaikki. Tiesittekö, että puolustusministeriö (DARPAn emojärjestö) - ei CDC - koordinoi pandemian torjunnan kaikkia osatekijöitä? .."



".. Tulette kohta lukemaan historiaa siitä, miten DARPA lähes omin voimin pani alulle koko mRNA- teknologian yksityisten yritysten kanssa solmittujen kumppanuuksiensa kautta ja sai valtavirtaan sellaisen lääkkeiden luokan, joka oli aiemmin siirretty kokeellisten hoitojen roskakoriin ja jolle ei nähty kliinistä sovellettavuutta. .."



".. Vuoteen 2010 mennessä tutkijat olivat testanneet ajatusta [tehdä ihmiskehosta "vasta- ainetehdas"] DNA:n avulla vaihtelevin tuloksin. He tuottivat proteiinia, mutta eivät riittävästi. Niiltä puuttui teho, joten immuunivaste ei ollut riittävän vahva. Wattendorf halusi kokeilla sen yksijuosteista sisarusta RNA:ta. .."



".. Tuolloin monet pitivät sitä hölmönä ajatuksena. RNA on epävakaa ympäristössä ja erittäin altis hajoamiselle. Oli epäselvää, miten se saataisiin ihmissoluun. .."



".. Vuonna 2012 DARPA alkoi ADEPT: PROTECT-ohjelmassa investoida geenikoodattujen rokotteiden kehittämiseen, joka on uusi DNA:han tai RNA:han perustuvien ehkäisevien [vasta]toimenpiteiden luokka. .."



Moderna mukaan kuvioon



".. Vuonna 2013 DARPA myönsi epämääräiselle Massachusettsissa toimivalle Moderna Therapeutics -yhtiölle 25 miljoonan dollarin avustuksen Messenger RNA -terapioiden kehittämiseen. .."



".. DARPAn rahoitusvalinta oli jokseenkin arvoituksellinen. Modernalla ei ollut elinkelpoisia tuotteita, ja lisäksi se oli aiemmin epäonnistunut useaan kertaan. .. vuonna 2016 .. tutkimuksessa todettiin, että yritys oli luonut syövyttävän työympäristön, joka oli karkottanut huippulahjakkuuksia liian salailun takia .."



".. Vielä kiehtovampaa oli se, että yritys ei ollut julkaissut mRNA- teknologiaa tukevia tietoja, ja salassapito oli niin tärkeää, että työnhakijoiden oli allekirjoitettava salassapitosopimukset ennen haastatteluun tuloa. "Kyseessä on keisarin uudet vaatteet- tapaus", sanoi eräs Modernan entinen tutkija. .."



".. Yhtiön toimitusjohtajalla Stéphane Bancelilla ei ollut kokemusta lääkekehitystoiminnan johtamisesta, kun yksi biotekniikan menestyneimmistä pääomasijoittajista valitsi hänet Modernan johtoon. Hän oli viettänyt suurimman osan urastaan myynnin, ei tieteen parissa. .."



".. Modernan suuri läpimurto tapahtui maaliskuussa 2013, vain muutama kuukausi ennen kuin DARPA sijoitti siihen. Silloin Moderna, jolla oli vain 25 työntekijää, allekirjoitti huikean 240 miljoonan dollarin yhteistyösopimuksen brittiläisen lääkejätti AstraZenecan kanssa. .."



".. AstraZenecaa ajatellen tämä sopimus oli kummallinen, koska se oli juuri irtisanonut 1600 tutkijaa. ..



Tiesikö AstraZeneca DARPAn suuresta suunnitelmasta, jossa mRNA-teknologia saataisiin yleiseen käyttöön pandemian torjunnassa Modernan avulla, ja tuohon kaikkeen sisältyvästä lupauksesta odottamattomista voitoista? .."

".. Jos todella uskotte, että eri lääkejätit antoivat kuolevalle yritykselle, jolla oli esittää vain aiempia epäonnistumisia, 450 miljoonan dollarin käteissijoitukset perustuen epäitsekkääseen haluun edistää tiedettä - samana vuonna kuin DARPA sijoitti siihen - minulla olisi myytävänä piikkiproteiinilla päällystetty silta. .." 🤭



".. Modernan huikea nousukehitys kulkee nimittäin täsmälleen samaan tahtiin DARPA:n investoinnin kanssa. Alla oleva kaavio puhuu puolestaan. Ei tarvitse olla Sherlock Holmes päätelläkseen, että Modernan kyky houkutella ennätyksellisiä investointeja johtui alan sisäpiirin tiedoista, jotka koskivat puolustusministeriön pyrkimystä tehdä mRNA:sta koko biopuolustuksen ja rokotusteknologian tulevaisuuden napa. .."

".. Maaliskuussa 2020 Moderna oli ensimmäinen yritys Yhdysvalloissa, joka aloitti vaiheen 1 tutkimukset RNA:ta käyttävällä covid-19 -rokotteella. Yhtiö injektoi ensimmäisen testin ihmiseen 66 päivää sen jälkeen, kun se oli saanut haltuunsa viruksen [koronan] geneettisen koodin. .."





Entä sitten Pfizer?

".. DARPA alkoi rahoittaa Pfizeria samaan aikaan.



Samoihin aikoihin vuonna 2013, kun DARPA sijoitti 25 miljoonaa dollaria Modernaan, se antoi Pfizerille 7,7 miljoonaa dollaria mRNA- rokoteteknologian tutkimukseen. .."



".. DARPAn rooli siinä, että Modernasta tuli yksinään lääkealan jättiläinen, on hämärän peitossa mutta helposti löydettävissä oleva tosiasia, mutta DAPRAn samanaikainen rahoitus Pfizerille täsmälleen samaan aikaan ja täsmälleen samasta syystä on käytännössä pyyhitty pois historiasta. .."



* hyvä muistaa kuitenkin: Pfizer ei ollut mukana "operaatio WARP SPEEDissä" ..

Yllättäen myös Wikipediassa:



(Pfizer / BioNTech - Saksa yhteys lienee myös jatkossa merkittävä - postaus)

Kyseinen artikkeli:

https://brusselssignal.eu/2025/05/the-end-of-pfizergate-now-what-about-ursula-and-biontech/#google_vignette

Alkuperäinen ketju jatkuu:





Biopuolustus ja pandemiavalmius limittyy

".. Vielä mystisemmäksi tämän mysteerin tekee se, että varsinaiset sopimukset ovat kadonneet puolustusministeriön verkkosivuilta. Näiden tietojen perusteella voimme kuitenkin varmuudella olettaa, että vuoteen 2013 mennessä DARPA oli päättänyt, että biopuolustuksen ja rokotustekniikan tulevaisuus on ihmisten muuttamisessa "bioreaktoreiksi" (heidän omaa kieltäänä ADEPT-ohjelmasta), ja he eivät pihtaisi (veronmaksajien) kuluja visionsa toteuttamiseksi. .."



".. Tämä tuo meidät takaisin ympyrän alkuun 9/11:n jälkeiseen tilanteeseen. Yhtäältä puolustusministeriö (DARPAn kautta) jakoi miljoonien dollarien sopimuksia yksityisille urakoitsijoille (lue: lääkeyhtiöille) "vastatoimien" kehittämiseksi kaikenlaisia bioterrorismin uhkia vastaan, todellisia ja kuviteltuja, mutta enimmäkseen kuviteltuja. .."



".. Toisaalta Bushin ja Cheneyn hallinnon käänteentekevä pandemia-biopuolustusdirektiivi "Biodefense for the 21st Century" (Biopuolustus 21. vuosisataa varten) vauhditti Kansallisen allergia- ja tartuntatauti-instituutin (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID) nousua suhteellisen tuntemattomasta kansanterveysvirastosta kansallisen biopuolustuksen keskipisteeksi ..



.. ja teki sen johtajasta, tohtori Anthony Faucista, vaikutusvaltaisemman kuin kukaan useimmista neljän tähden kenraaleista, ja näin ollen hänestä on tullut vaikutusvaltaisimpia byrokraatteja Yhdysvaltain koko historiassa. .."



Regina Dugan, Darpa, Facebook, Wellcome Trust?

Tässä vaiheessa artikkeli sivuaa myös Regina Dugania ja britannialaista Wellcome Trustia



(WHO:n nykyisellä päätieteilijällä ja viruksen labra- alkuperän arkkipiilottaja Jeremy Farrarilla on myös muuten tausta Wellcome Trustilla)..



Duganin kuvio on myös mielenkiintoinen, jos ajatellaan "salaliittoteoriaa" sen tiimoilta, että Pentagonin "Life Log" projekti päättyi sattumalta samoihin aikoihin kun Facebook perustettiin ..



Ex- DARPA/ Pentgon Dugan siirtyi myöhemmin Facebookiin ..



(ja nyt siis Wellcome Trustin jossain firmassa)



Artikkeli jatkuu:



".. [Duganin nykyinen] Wellcome Leap on pohjimmiltaan "yksityisen sektorin DARPA", joka kopioi sen synnyttäneen viraston organisaatiorakennetta, mutta on vapautettu hallituksen sen "isä- järjestöltä" vaatimasta vastenmielisestä performatiivisesta avoimuudesta. .."



".. Duganin uusi pomo on Wellcome Trustin johtaja Jeremy Farrar, jolla on vaikuttava ansioluettelo, johon kuuluu muun muassa huipputehtäviä WHO:ssa ja Institut Pasteurissa. Farrar oli yksi tärkeimmistä allekirjoittajista maaliskuussa 2020 julkaistussa Lancet- julkaisussa, jossa todettiin, että "tuomitsemme yhdessä voimakkaasti salaliittoteoriat, joiden mukaan COVID-19:llä ei ole luonnollista alkuperää". .."



".. Mikä fantastinen yhteensattuma, että tämän saman Lancet- julkaisun kirjoitti EcoHealth- pomo Peter Daszak, joka pyysi kahta muuta DEFUSE- tutkijaa, Ralph Baricia ja Linfa Wangia (jotka tekivät lepakoiden koronaviruksia koskevia GoF- kokeita Daszakin NIH-rahoituksella) olemaan allekirjoittamatta sitä, jotta heidän läheinen keskinäinen suhteensa peitettäisiin. .."

Soppaan lisätään WEF ja CEPI..



Wellcome Leap on myös nipussa CEPI:n kanssa ..



".. Sen (Wellcome Leapin) päärahoittaja Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) perustettiin vuonna 2015, ja se käynnistettiin virallisesti vuonna 2017 Maailman talousfoorumissa (WEF) Davosissa, Sveitsissä. Se perustettiin ja rahoitettiin yhdessä Bill ja Melinda Gates -säätiön ja Wellcome Trustin antamalla 460 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. .."

Event 201 - simulaatiosta tulikin profetia



".. Kirjoitusteni säännölliset lukijat tietävät, että Johns Hopkinsin terveysturvakeskus toteutti 18. lokakuuta 2019 yhteistyössä Maailman talousfoorumin (WEF) ja Bill ja Melinda Gates -säätiön kanssa Event 201 -tapahtuman, joka vedettiin vain kuukausi ennen ensimmäistä tunnettua COVID-19 -tapausta. .."



Event 201:

https://x.com/SecondRayer/status/1644225878174441472

Alkuperäinen jatkuu:



".. Dan Wattendorf, DARPAn ohjelmapäällikkö ja Modernan ja Pfizerin kautta tapahtuvan mRNA:n kylvämisen liikkeelle paneva voima, työskentelee nykyään Bill ja Melinda Gatesin säätiössä. Muistakaa, että tämä on se sama Gates- säätiö, joka oli mukana perustamassa CEPI:tä, jonka kautta se rahoittaa myös Wattendorfin entistä esimiestä Regina Dugania. .."



".. Varmasti pelkkä yhteensattuma. .."



".. Itse asiassa koko pandemiavaste - yhteiskunnan sulkemisesta isännän immuunijärjestelmän kaappaavien rokotteiden tuottamiseen, ja FDA:n hätäkäyttölupaan - perustuu DARPAn bioasehyökkäystä koskevaan ohjekirjaan. .."



".. Riippumatta siitä, kuinka tehokkaita nämä vastatoimet olisivat, kansallisten hätätilanteiden julistaminen saa varmasti aikaan ainakin yhden asian sataprosenttisella tehokkuudella: se hyllyttää kansalaisten perustuslailliset oikeudet ja antaa byrokraattiselle supervallalle mahdollisuuden hallita kansalaisia lähes totalitaarisesti. .."



Regina Dugan 2022:



".. "DARPA suunniteltiin erityisesti palvelemaan Yhdysvaltojen strategisia etuja, mutta olemme vakuuttuneita siitä, että sen mallia voidaan muokata niin, että maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi tarvittavien läpimurtojen määrä ja vauhti lisääntyvät." .."

Kansallisvaltio pandemiavaltion tiellä…



".. Hän selittää, miten kansalliset hallitukset ja rajat ovat sellaisia rajoittavia voimia, jotka on ylitettävä "hyväntekeväisyydellä", jos aiomme selvitä ilmaston lämpenemisestä ja seuraavasta pandemiasta. Hän väittää, että tilanne on niin kiireellinen, että rajat, vaalit tai niihin osallistuvien ihmisten tahto ovat kompastuskiviä heidän suurelle suunnitelmalleen pelastaa planeetta filantrooppisen fiat- kuvion avulla. .."



Artikkelin kirjoittaja jatkaa:



".. Elämme pian maailmassa, jota ei enää ole olemassa. Maailmassa, jossa yksilöllinen ja kansallinen itsemääräämisoikeus, autonomia ja itsemääräämisoikeus ovat vanhentuneita, jopa vähäpätöisiä, ja jossa ne on korvattu ihmisillä kulutusyksikköinä ja tautien levittäjinä, joiden on sallittava käyttää vain sitä, mikä heille kuuluu tasa arvon puitteissa. .."



".. Ja ainoa tapa selviytyä väistämättömästä maailmanlopusta, he kertovat meille, on luovuttaa itsemääräämisoikeutemme filantro-korporaatiokartellille, joka antoi meille myös GoF- tutkimuksen, mRNA- rokotteet, rokotevelvoitteet, sosiaalisen eristämisen, lockdownit, synteettisen lihan, 15 minuutin kaupungit ja tietenkin tämän alla olevan helmen: .."

Kirjoittaja päättää epistolan - 🎯💯:



".. Toisin sanoen: Jos siis haluamme elää, meidän on asetettava nämä kaikki ongelmat luoneet ihmiset johtoon niiden korjaamisessa. Tuhopolttajat ovat nyt palomiehiä. .."