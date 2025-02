Tämä artikkeli pähkinänkuoressa:

*Kirjoittajan huomautus: Tämä on maallikon kirjoittama teksti. Olen käyttänyt siinä maaliskuusta 2023 lähtien arkistoimaani keskustelua pohjana. Esittelen siis aihetta omasta näkökulmastani kansalaisjournalistina ja siitä arkistoimaani keskustelua. Tämä on myös artikkeli, jota en koskaan aikonut kirjoittaa, koska odotin jonkun muun sen tekevän. En ole kuitenkaan nähnyt aiheesta juuri kummempaa suomenkielistä keskustelua, vaikka se on nähdäkseni äärimmäisen tärkeä. Toisaalta asiassa on myös jatkuvasti tullut uusia käänteitä, joten ehkä ajan kuluminen on myös ollut siltä osin hyväksi.

1. Vierasta DNA:ta Pfizerin injektioampulleissa?

Keskustelu sai varsinaisen alkunsa siitä, kun amerikkalainen genomiikan tutkija Kevin McKernan havaitsi aivan muun tutkimuksensa yhteydessä vierasta DNA:ta Pfizerin rokoteampulleissa. Mckernanilla on alalta vankka kokemus ja hän toimi taannoin mm. MIT:n Human Genome Projectissa tutkimus - ja kehitysjohtajana. McKernan oli tekemässä alkuvuonna 2023 tutkimusta, johon hän tarvitsi pelkkää RNA:ta sisältävää vertailumateriaalia. Hän oli aiemmin saanut haltuunsa Pfizerin mRNA- koronainjektioampulleja ja päätti käyttää niitä kyseiseen tarkoitukseen. Sekvensoidessaan ampullien materiaalin hän totesi sen kuitenkin sisältävän vierasta DNA:ta - asia, jota hän ei odottanut löytävänsä. McKernan selitti itse tilannetta Rebel Newsin haastattelussa huhtikuussa 2023:

McKernan sanoo törmänneensä tähän sattumalta. ”Teimme paljon RNA- sekvensointia kannabiskasveilla, ja jokin lakkasi toimimasta”, hän sanoo. Kun hän oli pyytänyt apua tiedeyhteisöltä, joku lähetti hänelle neljä injektiopulloa vanhentunutta COVID-19 -rokotetta - kaksi bivalenttia Moderna- pulloa ja kaksi Pfizer- pulloa. ”Pysähdyin hetkeksi miettimään, etten välttämättä halua tätä, mutta kävi kuitenkin ilmi, että ne olivat täydellisiä kontrolleja sen ongelman ratkaisemiseksi, jota yritin selvittää… Vianmääritysprosessin aikana liitimme (spiked) nämä molekyylit RNA- sekvensointiprosessiimme, ja saimme ulos rokotteiden syvän sekvenssiylijäämän. Emme odottaneet näkevämme, että kaikki rokotteiden - myös niiden, jotka olivat injektiopulloissa - valmistuksen "piirustukset" eli DNA- ekspressiovektorit, joilla rokotteet valmistetaan, saastuttivatkin sitä RNA:ta, jonka piti olla injektiopulloissa, joten tuossa vaiheessa tiesimme, että meidän oli saatettava asia julkisuuteen, koska vaikka emme olleetkaan lähteneet etsimään ja löytämään tätä nimenomaista asiaa, tiesimme, että joku muu kiinnostuisi siitä.”

Varmistuttuaan asiasta McKernan alkoi selvitellä asiaa syvemmin, koska kykeni ymmärtämään löydökseen mahdollisesti liittyvien seurausten mittasuhteet sekä pidemmän aikavälin merkityksen. Näihin huolenaiheisiin paneudutaan edempänä tarkemmin, mutta ne liittyvät ihmisperimän integriteettiin, autoimmuuniongelmiin, syöpään jne.

Hän alkoi avata aiheesta tekemäänsä tutkimusta omassa Substackissaan 'Nepetalactone Newsletter', jossa Kevin kirjoittaa kynänimellä "Anandamide", helmikuussa 2023 artikkelissa "Deep sequencing of the Moderna and Pfizer bivalent vaccines identifies contamination of expression vectors designed for plasmid…".

Hän julkaisi aiheesta ensimmäisen virallisen tutkimusvedoksen huhtikuussa 2023 ja kesäkuussa McKernan oli jo esittelemässä huolestuttavia löydöksiään Yhdysvaltain liittovaltion elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n alaisen, rokotteille hyväksynnän antavan VRBPAC- komitean istunnossakin.

Jos haluaa nopeasti ja maallikkotermein selitetyn yleiskuvan koko aiheesta, patologi Ryan Cole yrittää tarjota sitä seuraavassa. Videoleike on ote pidemmästä Ryan Colen haastattelusta, jossa haastattelijana oli Children's Health Defense -järjestön päälakimies Mary Holland, järjestön viikoittaisessa ohjelmassa.

Video Rumble- kanavallani täällä

2. Mistä mRNA:n saastuminen mm. vieraalla DNA:lla voi johtua?

Kuten tohtori Cole ylläolevassa videossa selittää, ongelman taustalla ovat valmistustekniset seikat. Pieniä määriä injektioissa tarvittavaa lähetti- RNA:ta (mRNA) voidaan valmistaa tarkoin kontrolloitavassa synteettisessä prosessissa, joka on kuitenkin kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpi. Suurempien erien valmistaminen on edullisempaa tehdä viljelemällä ja "kasvattamalla" tarvittava RNA plasmidiviljelmässä, eli käytännössä jossain vieraassa DNA:ssa. Pfizerin tapauksessa siinä käytettiin kolibakteeriviljelmiä (e.coli). Bakteerisolut siis ohjelmoidaan tuottamaan tarvittavaa RNA:ta. Menetelmä on yleisesti käytössä, mutta sen olennainen osa on loppupuhdistus - kaikki muut epäpuhtaudet on tarkoin siivilöitävä ulos lopputuotetta kerättäessä. Yksi mRNA- rokotealusta konseptin kehittäjistä, Robert Malone kuvaa prosessia maallikolle seuraavasti:

Prosessin kulkua on selitetty tarkemmin myös esimerkiksi täällä, kohdassa 3. "The manufacturing processes in a nutshell":

Täällä vielä kyseisessä artikkelissa ja kuvassa viitattu EMA:n aineisto. Valmistusprosessia on käsitellyt myös New York Times.

3. Rokotteita kahteen eri tarkoitukseen kahden eri prosessin kautta?

Kun edellistä kuvaa katsoo tarkemmin, saattaa epähuomiossa ajatella, että "prosessi 1" ja "prosessi 2" ovat vain yhden ja saman prosessin eri vaiheita. Näin ei kuitenkaan ole asian laita. Uskoakseni suurelta yleisöltä on jäänyt suurelta osin pimentoon se tosiseikka, että Pfizer-BioNTechin koronarokotteita on valmistettu kahdella erilaisella tuotantoprosessilla.

Allekirjoittaneelle asia on ollut kiinnostava lähinnä siksi, että - kuten edelläkin jo aiemmin sivuttiin - turvallisuuskokeita varten valmistetut rokotteet tuotettiin erilaisessa, pienimuotoisemmassa ja kontrolloidummassa tuotantoprosessissa, kuin mitä massakäyttöön, yleisölle jaeltavaksi tarkoitetut rokotteet.

Jo maallikollekin noussee mieleen ajatus siitä, kuinka tärkeää tuollaisessa tilanteessa täytyy olla sen, että kyseiset eri "prosessit" ovat täysin vertailukelpoisia keskenään - kuinka muuten olisi mahdollista vetää yhtään minkäänlaisia valideja johtopäätöksiä suureen yleisöön injektoitavan tuotteen turvallisuuteen liittyen? Koko kuvio on vähintäänkin pulmallinen.



Huolta tunsivat myös muut. Asiasta kirjoitettiin myös British Medical Journaliin, joka myös julkaisi tekstin. Artikkelin kirjoittivat israelilaiset Josh Guetzkow, Vanhempi luennoitsija Jerusalemin heprealaisesta yliopistosta ja Retsef Levi, operatiivisen johtamisen professori MIT:n Sloan School of Managementista. Poimin seuraavaan muutaman suomentamani otteen tuosta tekstistä:

'mRNA-rokotteen valmistusprosessien vaikutus tehokkuuteen ja turvallisuuteen on edelleen avoin kysymys.' ".. lähes kaikki tutkimuksessa käytetyt rokoteannokset olivat peräisin "kliinisistä eristä", jotka oli valmistettu niin sanotulla "prosessilla 1". ..



Jotta tuotantoa voitiin kuitenkin laajentaa "hätätoimitusten" laajamittaista jakelua varten luvan myöntämisen jälkeen, kehitettiin uusi menetelmä, "prosessi 2". Erilaisuuksiin sisältyy muutoksia RNA:n transkriptioon käytettävään DNA- mallinteeseen ja puhdistusvaiheeseen sekä lipidinanopartikkelien valmistusprosessiin. Prosessi 2:n erien mRNA:n eheys oli myös huomattavasti heikompi. Tutkimussuunnitelman muutoksessa todetaan, että "kukin "Prosessi 2:ssa" valmistetun BNT162b2:n erä jaeltaisiin noin 250:lle 16-55-vuotiaalle osallistujalle" ja että vertailevat immunogeenisuus- ja turvallisuusanalyysit tehtäisiin 250:n satunnaisesti valitun "Prosessi 1" -erän vastaanottajan kanssa. Tietojemme mukaan ei ole olemassa julkisesti saatavilla olevaa raporttia tästä "Prosessi 1" ja "Prosessi 2" -annosten vertailusta. .."

(Ote artikkelista kuvassa)

Jos haluaa vielä perehtyä keskusteluun valmistusprosessierojen merkityksestä haastattelumuodossa, niin britannialainen lääketieteen kommentaattori John Campbell haastatteli asiasta Josh Guetzkowia noin vuosi sitten jaksossa ‘Pfizer vaccine manufacture’.

Näiden kahden eri valmistusprosessin ero ja sen merkitys tuotteiden hyväksynnässä voi vielä nousta maailmalla enemmänkin tapetille. Tästä esimakua antaa Tanskan parlamentissa käyty keskustelu 4.12.2024; seuraavassa lyhyt ote:

Tanskan lääkevirasto myönsi Jakob Lundsteenin (asianumero 2024024182) 12. elokuuta 2024 allekirjoittaneelle erikoislääkärille Jeanne A. Rungbylle antamassaan vastauksessa, että – Cormirnaty- valmisteen [= Pfizer/BionTech] prosessista 2 peräisin olevalla aineistolla ei ole tehty lumelääkekontrolloituja satunnaistettuja kliinisiä tutkimuksia ihmisillä – Tanskan lääkevirasto ei esittänyt vastalauseita, kun Pfizer siirtyi valmistuksessa prosessista 1 prosessiin 2.

Samoin katsojan jättää miettimään Britannian ‘Covid-19 -selvityksen’ kuulemisissa tammikuun 2025 lopulla nähty keskustelu, jossa selvitysryhmän johtava juristi Hugo Keith tenttasi Lady June Munro Rainea, joka on Iso- Britannian lääkkeiden ja terveydenhuollon tuotteiden sääntelyviraston (MHRA) johtaja. On hyvä huomata, että Lady puhuu tässä valan alla:

Hugo Keith: .. Suoraan sanottuna on siis esitetty, että te testasitte ja hyväksyitte ja sertifioitte tietyn määrän rokotteita, jotka on valmistettu valmistusmenetelmällä A, ja sitten valmistajat kuitenkin itse asiassa toimittivat Britannian väestölle rokotteita, jotka oli valmistettu toisenlaisella valmistusmenetelmällä B, jota ei ollut testattu, kuten voidaan päätellä. Onko asia näin?



Lady Raine: Oma ymmärrykseni on se, että valmistusprosessi olisi ollut sama ..

4. Kontaminaation nostamat huolenaiheet?

Keskeisimmät kontaminaation esiin nostama huolet liittyvät 1) vieraaseen plasmidi- DNA:han ja 2) SV40- viruksen osasekvensseihin. Näitä seikkoja on eritelty jo useissa eri tutkimuksissa, esim.

Lisäksi esimerkiksi kansainvälinen, ongelman esille nostamisen puolesta kampanjoiva NORTH ryhmä on koonnut päättäjille lähettämässään kirjeessä aiheesta relevanttia kirjallisuutta kirjeensä tiedetiivistelmään. Kyseisessä tiivistelmässä kirjoitetaan:

NORTH ryhmä - Yleistajuinen tiedekooste Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä UK:n pääministereille ja terveysministereille huolenilmauskirjeen tueksi

NORTH ryhmän tieteellinen yhteenveto on tähän mennessä löytämistäni kattavin, suomeksi käännetty kooste DNA- kontaminaatioon liittyvistä perustelluista huolista. Kansainvälisen kirjeen laadinnassa on ollut mukana aiemmin Suomessa IVF- biologina uran tehnyt Hanna Parikka. Hän on myös tehnyt kirjeen suomenkielisen käännöksen. Hannan tarinasta voi lukea enemmän esim. täältä. NORTH:in yhteenvedossa kiteytyy muutama keskeinen kysymys:

Siinä korostetaan suuruudeltaan määrittämätöntä riskiä esim. ihmisen DNA:n vahingoittumiselle, geneettiselle epävakaudelle, perinnöllisille muutoksille, syövälle, immuunijärjestelmän häiriöille jne.

Samoin tuodaan esille se, että näiden riskien todennäköisyys, laajuus ja moninaisuus ovat tässä vaiheessa vielä suurelta osin tuntemattomia! Tämä on juuri se syy, miksi asiasta huolissaan olevat asiantuntijat peräänkuuluttavat piikkien pois vetämistä - ainakin tilapäisesti ja ongelmaan keskittyvien lisätutkimusten tarvetta



4.1 Jäännös- DNA:n ongelmat?

NORTH jatkaa plasmidi- jäännös-DNA:n riskeistä:

"Kriittistä on, että keinotekoinen plasmidi- DNA sisältää sekvenssejä, joiden avulla se voi monistua sekä bakteereissa että Pfizerin rokotteen tapauksessa ihmissoluissa, mikä aiheuttaa merkittävän ja täysin turhan terveysriskin"

Ja edelliseen liittyen: kysymys tuossa on siis siitä, että ihmissoluissa voi monistua aivan jotain muuta, kuin sitä, mitä injektioilla oli alun perin tarkoitus saada muodostumaan.

Koko keskustelua ajatellen on hyvä ymmärtää se, että injektioista löydetyt näin suurimääräiset epäpuhtaudet ovat ilmoittamattomia, eli joko valmistaja ei ole ilmoittanut niistä lääkevalvojille taikka sitten lääkevalvojat eivät ole informoineet asiasta yleisöä. Tämän takia kontaminaatio- ongelman vahvistumisella todeksi on myös suora vaikutus yleisön kuvaan terveysviranomaisten uskottavuudesta ja luotettavuudesta. Tämä taas uskoakseni aiheuttaa helposti sen, että asian myöntämistä tullaan viivyttelemään aivan loppuun asti.

NORTH ryhmän tiedekoosteessa nostetaan esille seuraavaksi perimään liittyvät pitkäaikaiset riskit:

"Ihmisen perimään (genomiin) integroitumisen riski. LNP:n [lipidinanopartikkelien] tiedetään voivan kulkeutua kaikkiin elimistön elimiin, kuten aivoihin, sydämeen, maksaan, munasarjoihin ja kiveksiin, ja siksi ne voivat kuljettaa sisältönsä näiden elimien soluihin. Näin ollen rokotteessa injektoitu materiaali ei välttämättä jää aktiiviseksi vain lihaksensisäisen injektion kohdassa, kuten laajasti väitettiin. Kevin McKernan ja professori Ulrike Kämmerer ovat esittäneet alustavia tuloksia, joiden mukaan Pfizerin COVID-19-rokotteen lisääminen ihmisen munasarjasolulinjaan (OvCar3) voi johtaa plasmidi-DNA -jäännöksen integroitumiseen ihmisen DNA:han30-31. Lisäksi tohtori Phillip Buckhaults, tohtori Wafik El-Diery, tohtori Jessica Rose ja Kevin McKernan ovat kaikki ilmaisseet huolensa siitä, että plasmidi- DNA -jäännökset voivat laukaista vakavia sivuvaikutuksia, autoimmuunisairauksia ja

syöpiä. .. .. On huomioitava, että DNA:n integroituminen ei ole edellytys syöpään liittyvien reittien indusoimiseksi. Näitä tuotteita saaneiden ihmisten ja heidän jälkeläistensä geneettisiä riskejä ei tunneta."

Viimeinen lause tuossa on nähdäkseni se olennainen - pidemmän aikavälin vaikutuksia ja mahdollisia perinnöllisiä vaikutuksia ei tunneta. Tämä on yksi syy siihen, miksi esim. geeniterapiatuotteille vaaditaan jopa 15 vuotta kestävät tutkimukset, ennen kuin niitä voidaan panna väestönlaajuisesti markkinoille.

Tämän takia myös keskustelu siitä, mikä on mRNA- rokotteiden ja geeniterapiatuotteiden ero, on tulossa entistä relevantimmaksi (tämän postauksen alla pientä koontaa aiheesta). Samoin myös tässä toisessa postauksessa löytyy kontekstia keskusteluun aiheesta (siinä on liitettyinä kuvankaappaukset ja linkit Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission sivuilla oleviin, aiheeseen liittyviin asiakirjoihin.)

Näyttää myös siltä, että jäännös- DNA:n rokotteisiin päätymisen ongelmat yleisestikin ovat olleet tiedossa jo hyvän aikaa. Keskeinen kysymys lieneekin tässä yhteydessä se, ovatko esim. asetetut enimmäismäärärajat asianmukaisia - etenkin kokonaan uuden LNP- kuoreen tukeutuvan kuljetusmekanismin kontekstissa?

Myös jo hyvin varhain esitetyt mRNA- piikkeihin liittyvät varoitukset saavat aivan uuden kontekstin tämän kontaminaatio- ongelman valossa. Käänsin aikanaan kesällä 2021 tällaisia varoituksia sisältäneen kirjeen, josta ote seuraavassa:

Kirjeestä (korostukset omat):

".. Ja kuten tohtori Peter McCullough on huomauttanut, kaikki säännölliset vaiheet uuden lääketieteellisen hoidon testaamiseksi, kuten genotoksisuutta (DNA vaurioiden aiheuttavuus), teratogeenisuutta (syntymävikojen aiheuttavuus) ja karsinogeenisuutta (syövän aiheuttavuus) koskevat tutkimukset ohitettiin.. .. Olemme saaneet anekdoottisia todisteita monien, monien yhteisöistämme ja lähipiiristämme tulleiden kertomusten muodossa, jotka traagisesti näyttävät vahvistavan monien lääkäreiden jo aiemmin antamia varoituksia hedelmällisyyteen ja raskauksiin liittyvistä vaaroista ja siten oikeuttavan täysin hedelmällisessä iässä olevien ihmisten varovaisuuden. Tohtori McCullough – joka ei ole missään mielessä katsottuna (kategorisesti) ”rokotevastainen” – toteaa olevansa täysin varma siitä, että etenkään kenenkään hedelmällisessä iässä olevan naisen ei pitäisi ottaa näitä rokotteita. 5) Vaikka herra Britz toistaakin myös lukuisten asiantuntijoiden esittämän väitteen, että meidän olisi oltava eniten huolissamme rokotteiden pitkäaikaisista vaikutuksista, toteaa (*Britziä kritisoinut) tohtori Berman (*jolle taas tämä kirje on vastine), että "mahdollisten, vielä löytämättömien pitkäaikaisten sivuvaikutusten ei voida katsoa liittyvän rokotteisiin." Itse asiassa tämä ei pidä lainkaan paikkaansa, koska pitkän aikavälin ongelmien mahdollisuus on juuri syynä siihen, että tyypilliset rokotteet läpikäyvät normaalisti pitkäaikaiset rokoteturvallisuuskokeet. Mutta vielä suurempi ongelma tässä on se, että tällä kertaa kysymys ei ole oikeasta rokotteesta. Perinteinen rokote sisältää heikentyneen tai kuolleen viruksen, jota se kuljettaa ihmiskehoon immuunivasteen luomiseksi, mikä puolestaan stimuloi vasta- aineiden tuotantoa sitten, kun henkilö altistuu elävälle virukselle tulevaisuudessa. Pfizer ja Moderna ovat mRNA -injektioita, jotka ovat oikeammin geeniterapia- hoitoa. Niiden kutsuminen "rokotteiksi" saa ehkä ihmiset tuntemaan olonsa turvalliseksi, mutta niissä ei ole mitään perinteistä, jos rokotteita ajatellaan. .."

4.2 Apinavirus SV40:n osasekvenssit?

Toinen keskeinen huoli liittyy apinavirukseen nimeltä Simian Virus 40 [SV40]. MRNA- piikkiampulleja pidemmälle tutkittaessa vahvistui myös se, että ne sisälsivät sekvenssejä SV40- viruksesta. Kysymyksessä ei siis varsinaisesti ole koko viruksen sekvenssi, vaan osa siitä (SV40- promoottori-vahvistaja):

.. Tätä DNA-osaa (joka tunnetaan nimellä SV40-promoottori-vahvistaja) ei ollut ilmoitettu sääntelyviranomaisille rokotteen valmistusprosessiin kuuluvaksi. Jos Pfizer olisi

ilmoittanut tämän valmistusprosessiinsa kuuluvan komponentin, se olisi todennäköisesti johtanut suurempaan valvontaan, koska SV40-virus on yhdistetty syöpään ja SV40-promoottorivahvistajalla itsellään on voimakas biologinen aktiivisuus. Näin ollen tämän sekvenssin esiintyminen Pfizerin tuotteessa on vielä vakavampi riski kuin pelkän liiallisen DNA:n esiintyminen. .. - NORTH ryhmän tiedekooste

Joulukuussa 2024 Science, Public Health Policy and the Law julkaisemassa tutkimuksessa SV40- promoottoriin liittyvistä löydöksistä todettiin mm. seuraavaa (oma käännös):

Lisäksi saatavilla olevista erilaisista vahvoista viruksen promoottori- ja tehostuselementeistä .. SV40- elementti on vaarallisin kohdesolujen koskemattomuuden kannalta, koska jo kauan ennen RNA -biologisten tuotteiden kehittämistä osoitettiin, että 72 bp:n SV40-promoottori/energian tehostajafragmentti helpottaa plasmidi-DNA:n maksimaalista kulkeutumista transfektoitujen solujen tumaan saakka. .. .. SV40-promoottori- ja tehostuselementtiä sisältävien plasmidien kulkeutuminen tumaan havaittiin useissa testatuissa solutyypeissä [45], mikä johti SV40- promoottori- ja tehostuselementin käytön edistämiseen erittäin tehokkaissa geeniterapiamenetelmissä. SV40- promoottori- ja tehostajasekvenssien havaitseminen [tässä yhteydessä] herättää kysymyksen siitä, mikä oli valmistajien tarkoitus, kun he valitsivat tätä nisäkässolujen aktiivista elementtiä sisältävän ilmentymisjärjestelmän [expression system] sen sijaan, että he olisivat valinneet puhtaan prokaryoottisen ilmentymisjärjestelmän valmistusprosessia varten. .."

Myös World Council of Health selventää artikkelissaan 'Health Canada Confirms Presence of Plasmid DNA in mRNA Vaccines, Including the SV40 Sequence' SV40- promoottorisekvenssiin liitettyä huolta, koska "debunkkaajat" ovat yrittäneet käyttää sitä lyömäaseena keskustelussa korostamalla useaan otteeseen, että "koko viruksen sekvenssiä ei ole löydetty":

".. Vaikka siitä, aiheuttaako promoottorisekvenssi itsessään syöpää, käydään jatkuvasti keskustelua, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö se voi helpottaa mahdollisesti onkogeenisten (syöpää aiheuttavien) tekijöiden pääsyä soluihimme ja että se voi myös helpottaa plasmidi- DNA:n pääsyä solujen ytimiin, mikä taas voi aiheuttaa "insertionaalista mutageneesiä" (mutaatio, joka on seurausta vieraan DNA:n lisäämisestä genomiin). .."

Seuraavassa minuutin videoleikkeessä englantilainen patologi Clare Craig avaa vielä tiivistetysti SV40- virussekvenssiin liittyvää keskeistä seurausta: sen läsnäolo mitä luultavimmin lisää syöpäriskiä

Ja tässä puolestaan australialainen holistinen lääkäri Ian Brighthope puhuu laajemmin aiheesta (olen lisännyt tähän suomenkielisen tekstityksen)

Yhdessä sekä plasmidi- DNA että SV40- viruksen promoottorisekvenssit muodostavat siis suuren kirjon riskejä, joiden kartoittamisen ja tutkimisen luulisi olevan ensiarvoisen tärkeää:

5. Samoja tuloksia ympäri maailmaa

5.1 Yhdysvallat

Kevin McKernanin julkaistua löydöksensä, monet muut alan ja laboratoriotyön asiantuntijat halusivat varmistaa - taikka joissain tapauksissa varmastikin "debunkata" McKernanin löydökset. Tämä johti siihen, että mRNA- piikkien kontaminaation vahvistavia tuloksia alettiin saada eri puolilta maailmaa.

Eräs varhaisimmista ja merkittävistä tapauksista oli se, kun amerikkalainen syöpä- genomiikan asiantuntija ja Etelä- Carolinan yliopiston professori Phillip Buckhaults otti kysymykseen kantaa osavaltion senaatissa valiokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa 12.9.2023. MRNA- teknologiaan ainakin aiemmin uskonut ja varovaisin sanankääntein puhunut Buckhaults vahvisti itsekin saaneensa kontaminaation vahvistavat tulokset tutkimuksissaan. Seuraavassa parin minuutin ote Buckhaultsin yli puolen tunnin puheenvuorosta.

Videoleikkeen Lähde | Buckhaultsin koko puheenvuoro täällä | Koko senaatin istunto täällä

Muiden asiantuntijoiden tavoin hän nosti esille huolensa mm. perimään ja lisääntyneeseen syöpäriskiin liittyen. Buckhaults kertoo, että jokaiseen rokoteannokseen sisältyy jopa miljardeja lipidinanokuoreen pakattuja DNA:n palasia, jotka ovat kykeneviä pääsemään solujen sisäpuolelle.

Viimeisin varsin erikoinen käänne Yhdysvalloissa oli vielä se, kun joukko lukiolaisia vahvisti FDA:n laboratoriossa, FDA:n henkilöstön valvonnassa suorittamassaan kokeessa injektioissa olevan kontaminaation. Tulokset julkaistiin myös vertaisarvioidussa ’Journal of High School Science’ -lehdessä. Kävin uutista läpi suomeksi täällä.

5.2 Kanada

Kanadassa, Guelphin yliopistolla samanlaisiin löydöksiin päätyi kliinisen mikrobiologian ja virologian tutkija, tohtori David Speicher. Hän tutki kansainvälisen ryhmän kanssa kaikkiaan 27 mRNA- rokoteampullia (19 Modernalta; 8 Pfizerilta). Speicherin ryhmä havaitsi mm. seuraavaa:

kaikissa testatuissa ampulleissa havaittiin jäännös- DNA:ta

plasmidi- DNA:n jäännöspitoisuus oli jopa 5 100 ng/annos, mikä vastaa 188-509 -kertaista ylitystä verrattuna FDA:n ja WHO:n enimmäisarvosta antamiin ohjeisiin nähden (max 10 ng/annos).

Pfizer sisälsi enemmän vahvistuskelpoista (amplifiable) DNA:ta kuin Moderna, ja kaikki Pfizer- valmisteet sisälsivät SV40-promoottoria.

Uusimmassa Moderna XBB.1.5 -rokotteessa oli samanlaisia pitoisuuksia kuin muissa Moderna- erissä, mikä viittaa siihen, että DNA- jäämät eivät ole vähentyneet ja että ne ovat edelleen ongelma.

Speicher totesikin:

Tämän tutkimuksen tulokset korostavat sitä, että sääntelyviranomaisten ja teollisuuden on noudatettava varovaisuusperiaatetta, esitettävä riittävät ja avoimet todisteet siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja tehokkaita, ja julkistettava niiden koostumusta ja valmistusmenetelmää koskevat yksityiskohdat.

Kanadan terveysviranomaiset olivat ensimmäinen julkinen taho, joka kommentoi DNA- kontaminaatioon liittyviä löydöksiä lokakuussa 2023. Health Canada ilmoitti olleensa tietoinen jäännös- DNA:n ilmenemisestä jo aiemmin ja sittemmin todenneensa SV40- osasekvenssin läsnäolon. Health Kanadan vastauksen sai sähköpostitse Epoch Times, joka oli tiedustellut asiaa. Vastauksessaan virasto korosti sitä, että valmistaja ei ollut ilmoittanut sille etukäteen sitä, että injektioissa oleva jäännösmateriaali sisältäisi SV40- sekvenssejä taikka muita toimintakykyistä DNA:ta sisältäviä jäänteitä.

Luonnollisesti tämä oli uutinen jota kiirehdittiin kumoamaan useissa "faktantarkistuksissa". Myöhemmin viranomainen ikään kuin pyöristeli asiaa: SV40- promoottorin tehostajasekvenssin todettiin “olevan Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokotteessa jäljellä oleva DNA- fragmentti", virasto kertoi AFP:lle. "Fragmentti on inaktiivinen, sillä ei ole toiminnallista roolia, ja sen mitattiin olevan johdonmukaisesti alle Health Canadan ja muiden kansainvälisten sääntelyviranomaisten vaatiman rajan."

Kanadassa tiedonvapauspyynnöillä saatua varsinaista materiaalia, mm. sähköposteja käsittelevä artikkelisarja löytyy täältä. Materiaalia julkaistiin myös X- alustalla.

5.3 Australia

Verrattain erikoista oli se, että kun Australiassa haluttiin tutkia injektioiden mahdollista kontaminaatiota, kaikki sikäläiset laboratoriot kieltäytyivät tekemästä tutkimusta aiheesta. Lopulta australialaiset päätyivät lähettämään sikäläiset näytteet Kanadaan David Speicherin tutkittavaksi.

Speicherin toimittamasta loppuraportista ilmenee, että kaikista testatuista australialaisistakin rokoteampulleista löytyi jälleen jäännös- DNA:ta ja sen määrä ylitti sallitun rajan. Australialaiset näytteet toimitettiin testattavaksi toukokuussa 2024 ja tutkimuksen loppuraportti on päivätty syyskuun 9. 2024. Ote raportin johtopäätöksistä on alla. Sekä liian suuren jäännös- DNA:n määrä että SV40- viruksen promoottorisekvenssin läsnäolo oli todettavissa eri testausmenetelmin.

On syytä huomauttaa vielä, että Australian näytteiden testaamisen takana oli lakitoimisto PJ O’Brien & Associates, joka on nostanut asiakkaansa kanssa oikeusjutun Australian hallitusta vastaan. Tohtori Speicherin valaehtoinen todistus esitetään todisteena asiassa 'Julian Fidge vastaan Pfizer, Moderna'. Kantaja, viktorialainen yleislääkäri ja apteekkari, tohtori Julian Fidge, hakee liittovaltion tuomioistuimelta kieltomääräystä, joka estäisi Pfizeria ja Modernaa jakamasta mod- RNA Covid- rokotteita. Asiasta on kirjoittanut mm. australialainen tutkiva journalisti Rebekah Barnett.

Täältä löytyy myös videoleike, jossa kyseisessä jutussa mukana oleva juristi Katie Ashby-Koppens kertoo siitä, kuinka australialaiset laboratoriot kieltäytyivät tutkimasta DNA- kontaminaatiota.

Australiassa päättäjiä informoitiin asiasta kirjeellä, jonka allekirjoittajana oli Russell Broadbent, riippumaton kansanedustaja liittovaltion Monashin vaalipiiristä.

5.4 Saksa

Saksan löydöksistä kuultiin syyskuussa 2023. McKernanin ja Buckahultsin tutkimusten vanavedessä kontaminaation vahvisti saksalainen biologi Jürgen O. Kirchner. Kirchner hankki itse viisi avaamatonta injektiopulloa BioNTech/ Pfizer- rokotetta ja toimitti ne analysoitavaksi Leipzigin yliopistollisen sairaalan Magdeburgissa sijaitsevaan professori Brigitte Königin laboratorioon. Professori König havaitsi massiivista DNA- kontaminaatiota, joka ylitti jopa 354 kertaa WHO:n suositteleman ja EU:ssa sovellettavan 10 nanogramman annosrajan. Kevin McKernanin tavoin myös hän löysi kokonaisia bakteeriplasmidijäämiä.

Kirchner informoi asiasta kirjeitse sekä Saksan lääkevalvontaa hoitavaa Paul Erlich -instituuttia että terveysministeri Karl Lauterbachia. Oheiset tulokset (alla) oli liitetty kirjeisiin.

Daily Sceptic

Saksan tapauksesta saa aivan erinomaisen kokonaiskuvan tästä saksalaisen MDR- televisiokanavan tekemästä reportaasista joulukuulta 2023. (Kyseisessä videoleikkeessä on vielä suomenkielinen tekstitys)

Kirchner ja professori König (kuvassa yllä) julkaisivat löydökset tutkimuksessa "Methodological Considerations Regarding the Quantification of DNA Impurities in the COVID-19 mRNA Vaccine Comirnaty®" maaliskuussa 2024.

Huomionarvoista on, että mm. McKernan ja Speicher eivät olleet täysin samoilla linjoilla tutkimuksen tekijöiden kanssa, joidenkin siinä käytettyjen menetelmien osalta.

5.5 Ranska

Ranskassa saaduista tuloksista kuultiin marraskuussa 2024 kun Aix - Marseillen yliopiston lääketieteellisessä työskentelevä mikrobiologian professori Didier Raoult julkaisi aiheeseen liittyvän tutkimusvedoksen "Confirmation of the presence of vaccine DNA in the Pfizer anti-COVID-19 vaccine". Tutkimuksessa löydettiin kontaminaatiota, joka jälleen kerran ylitti raja- arvot kirkkaasti. Kirjoittajat ovat huolissaan siitä mahdollisuudesta, että vieraat DNA- sekvenssit voivat integroitua ihmisten genomiin - huoli jonka he totesivat korostuvan etenkin siksi, että ne kulkeutuvat eteenpäin LNP- "pakkauksessa". Kirjoittajat peräänkuuluttavat lisätutkimusten tarpeellisuutta.

(*yleisenä huomautuksena vielä: monet asiantuntijat ovat korostaneet juuri sitä, että tähän saakka sovelletut raja- arvot ovat epäasianmukaisia, koska niissä ei ole nimenomaan otettu huomioon nanolipidi- tekniikalla toteutettua uutta tehokasta kuljetusmekanismia, joka suurentaa riskejä. Aiemmat raja- arvot on määritelty paljasta DNA:ta ja sen puoliintumisaikaa sekä hajoamista ajatellen).



Alla ote tutkimuksen johtopäätöksistä:

Vedoksen julkaissut Didier Raoult on ollut toistuvien hyökkäysten kohteena, etenkin siitä saakka, kun hän pandemian alkuvaiheessa puhui koronan varhaisvaiheen hoidon ja lääkkeiden, kuten Hydroksiklorokiinin puolesta. Näitä seikkoja ja Raoultin kiistanalaista mainetta käsiteltiin myös esim. tässä Unherd:n vuodelta 2020 olevassa artikkelissa.



Seuraavassa leikkeessä hän puhuu koronapiikkien kontaminaatiosta Ranskan televisiossa:

Kontaminaation vahvistavia tutkimuksia on pikkuhiljaa putkahdellut eri puolilta maailmaa aina vain lisää, kiihtyvään tahtiin. Ongelmaa sivuttiin myös etelä- afrikkalaisessa tutkimuksessa elokuussa 2024. [lisätty artikkeliin 31.1.2024] Viimeisin allekirjoittaneen silmiin sattunut oli seuraava, muun muassa saastumisongelmaa sivunnut tutkimusvedos Unkarista: ‘The Unique Features and Collateral Immune Effects of mRNA-Based COVID-19 Vaccines: Potential Plausible Causes of Adverse Events and Complications’.



6. Viranomaisten ja hallitusten vastaus?

Saastuneiden rokotteiden ongelmaa on yritetty saada päättäjien tietoon eri keinoin. Asiaa seuranneet ja siitä huolestuneet ovat puhuneet siitä sosiaalisessa mediassa jo kohta parin vuoden ajan (alla pari esimerkkiä Suomesta)



https://x.com/YellowHideaway/status/1850154796721795385

https://twitter.com/OssiTiihonen/status/1861416556472787108

Aloitin myös oman kokoavan ketjuni aiheesta X- alustalla maaliskuussa 2023 ja siinä on tässä vaiheessa 135 postausta.

Australiassa asiaa puolestaan saatiin - ehkä hieman yllättäenkin - reippaasti eteenpäin erään kaupunginhallituksen toimesta (linkatun postauksen alla asiasta ketjuna).

Tietoisuutta ongelmasta ovat pyrkineet lisäämään myös erilaiset kansainväliset organisaatiot ja yhteenliittymä. Viime vuoden lopulla lähetti asiasta eri maiden - myös Suomen - päättäjille kattavan ja tieteelliset perustelut sisältävän kirjeen kansainvälinen NORTH ryhmä. Kirjeeseen saatuja vastauksia seurasi sitten vielä toinenkin kirje, jossa oli mukana tuoreinta aineistoa. Esittelin otteita ensimmäisestä kirjeestä täällä.

Mutta mikä sitten on ollut päättäjien vastaus? Itseasiassa vastaukset ovat olleet hyvin yhteneväisiä keskenään. Pääpiirteittään viestinä näyttää olevan se, että mitä ikinä rokotteista nyt onkin löydetty, niin sen suhteen ei ole syytä huoleen, koska

rokotteet on jo aiemmin testattu

turvallisuusvaatimukset ovat korkeat

niitä on annettu jo niin paljon jne.

Lisäksi yleisestikin katsottuna, keskeinen elementti eri vastauksissa on ollut sekoittaa (tai tarkoituksellisesti väärinymmärtää) SV40- viruksen osaa käsittelevä kokonaisuus (koko virus vs. promoottorisekvenssi). Tohtori Jessica Rose kuvaa tähän liittyen blogissaan tapausta, jossa lääketieteellinen julkaisu Cureus torjui - ei siis vetänyt pois, vaan ykskantaan torjui kontaminaatiota käsittelevän tutkimuksen. Seuraavassa ote tohtori Rosen lehdelle lähettämästä vastauksesta:

Hylkäys nro 4 Cureukselta: DNA- artikkelimme hylätään ennen kuin se edes ehditään perua! .. Kaikella kunnioituksella, vaikuttaa siltä, että Cureuksen toimituskunta ei lukenut tutkimusvedostamme perusteellisesti. Käytän tässä nyt aikaa osoittaakseni joitakin virheitä hylkäävässä lausunnossanne. "SV40-proteiinia ei esiinny" Keskustelemme SV40-promoottori- ja vahvistinsekvenssien esiintymisestä injektiopulloissa kontaminoituneena DNA:na, ei SV40- proteiinina. Kuten esitämme myös artikkelissamme, SV40- tehostin .. rekrytoi [recruits] erilaisia transkriptiotekijöitä sytoplasmassa. Nämä tekijät .. sitoutuvat DNA:han muodostaen kompleksin, jonka [solun] tumaan kuljettava koneisto voi sitten tunnistaa alustana tumaan tuontia varten ..

Kyseessä ei siis ollut ensimmäinen yritys julkaista kyseistä tutkimusta - se torjuttiin nyt 4. kerran. Yksi tutkimuksen kirjoittajista, David Speicher on myös kuvannut koko saagaa Substackissaan seikkaperäisesti:

Vastauksia valtiotasolta on myös saatu toistaiseksi rajallisesti. NORTH ryhmään kuului 13.1.2025 kahdenkymmenen maan edustajat. Tuossa vaiheessa kaikkien 20 maan päättäjille toimitettuun kirjeeseen oltiin saatu vastaus vain 4 maassa – Suomi oli yksi näiden neljän joukossa (Suomen vastauksesta edempänä).

6.1 Yhdysvallat

Tästä huolettomuudesta esimerkkinä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n sähköpostilla toimittama vastaus, jossa FDA sanoo, ettei ole syytä vetää injektioita takaisin ja että jäännös- DNA ei ole ongelma. FDA:n mukaan:

"Saatavilla oleva tieteellinen kirjallisuus vahvistaa sitä johtopäätöstä, että koronarokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia"

.. niinpä niin; se saatavilla oleva kirjallisuus..

Tällaiset perustelut eivät tietenkään huojenna niitä, jotka ymmärtävät esitettyjen huolien perustuvan tieteelliseen, laboratorioissa saatuun näyttöön - eikö siksi myös vastauksien tulisi perustua yhtä lailla yksityiskohtaiseen tieteelliseen näyttöön? Monet ovat myös korostaneet sitä, että varsinkin julkisterveyttä ajatellen todistustaakan tulisi ensisijaisesti olla sillä osapuolella, joka väittää jotain ihmisille annettavaa tuotetta turvalliseksi - eikä päinvastoin.

6.2 Kanada

Saman tyyppinen oli myös Kanadan terveysviranomaisen, Health Canadan vastaus. Anna Maddison, Kanadan terveysviraston ja Kanadan kansanterveysviraston vanhempi mediasuhteiden neuvonantaja kertoi:

"Health Canada antoi alun perin luvan Pfizer-BioNTech COVID-19 mRNA -rokotteelle joulukuussa 2020 ja on sittemmin antanut luvan myös päivitetyille versioille .. Kussakin arvioinnissa todettiin, että rokote täytti ministeriön tiukat turvallisuus-, tehokkuus- ja laatuvaatimukset Kanadassa käytettäväksi. .. .. Minkä tahansa rokotteen valmistuksessa voi jäädä jäljelle tavanomaiseen valmistusprosessiin kuuluvia jäännöstekijöitä. Näiden jäännösfragmenttien esiintymiselle on olemassa tiukat rajat ja tarkastukset .. .. "Pfizer-BioNTech COVID-19 -rokote ei sisällä simian virus 40:tä (SV40). SV40- promoottorin tehostajasekvenssin läsnäolo ei ole sama asia kuin itse koko viruksen läsnäolo. [Kanadan terveysministeriö on lisännyt korostuksen.] .. .. "Kaikki väitteet siitä, että SV40- promoottorin tehostajasekvenssin esiintyminen on yhteydessä lisääntyneeseen syöpäriskiin, ovat perusteettomia". Ei ole myöskään mitään näyttöä siitä, että koko SV40:n esiintyminen missään rokotteessa lisäisi syöpäriskiä tai nopeuttaisi syövän kehittymistä yksilöissä".

Artikkelissa on kuitenkin myös tutkija David Wisemanin aiheellinen huomio liittyen edelliseen lausuntoon. Hän toteaa:

"Heillä ei ole mitään todisteita [syöpäriskin suuruudesta] suuntaan tai toiseen [Wisemanin korostus], koska he eivät ole tehneet tutkimuksia, eikä syöpätutkimuksia [korona- injektioiden osalta] ole vaadittu."

6.3 Australia

Australian lääkevalvoja TGA meni jopa niin pitkälle, että herjasi mRNA- piikkien kontaminaatiosta esitettyjä, tieteellisesti perusteltuja huolia "misinformaatioksi" ja vähätteli niiden tieteellistä pätevyyttä. Seuraava tiedote julkaistiin lokakuussa 2024 (lihavoinnit allekirjoittaneelta):

'Misinformaatiota liikkeellä liiallisesta DNA:n määrästä mRNA- rokotteissa' .. näissä viimeaikaisissa tutkimuksissa ei ole noudatettu lääketesteiltä vaadittavaa tieteellistä tarkkuutta. Näin ollen tulokset eivät ole vankkoja tai luotettavia, ja ne aiheuttavat vain hämmennystä ja huolta rokotteiden turvallisuudesta. .. TGA vakuuttaa yleisölle, että kaikki Australiassa hyväksytyt COVID-19 -rokotteet on arvioitu tiukasti ja että ne täyttävät korkeat turvallisuus-, laatu- ja tehokkuusvaatimukset. ..

.. Rokottaminen COVID-19 -tautia vastaan on yksi tehokkaimmista tavoista vähentää tartunnan aiheuttaman kuoleman ja vakavan sairauden riskiä. Rokotuksen suojaavat hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin mahdolliset riskit. ..



.. Tähän mennessä TGA tai mikään kansainvälinen sääntelyviranomainen ei ole osoittanut syy-yhteyttä COVID-19-rokotteiden ja minkään syöpätyypin välillä. Ei ole näyttöä siitä, että Australiassa käytetyt mRNA-rokotteet tai biologiset lääkkeet olisivat johtaneet jäännös-DNA:n integroitumiseen ihmisen DNA-genomiin. Tämä koskee myös insuliinin kaltaisia tuotteita, joita pistetään useita kertoja päivässä elinikäisen hoidon yhteydessä. .. Maailmanlaajuisesti annetut yli 13 miljardia rokoteannosta osoittavat, että COVID-19-rokotteiden turvallisuusprofiili on erittäin hyvä kaikissa ikäryhmissä. Hyväksyttyjen rokotteiden hyödyt ovat huomattavasti suuremmat kuin mahdolliset riskit.

Tähän mennessä esittämäni valossa itselleni nousee kuitenkin heti useita kysymyksiä edelliseen lausuntoon liittyen;

Onko näitä nimenomaisia syy- yhteyksiä edes etsitty? Koronainjektioiden suhteenhan ei ole tehty syöpätutkimuksia vai onko ..?

Onko jäännös- DNA:n mahdollista integroitumista ihmisen DNA:n genomiin tutkittu? Voiko siis tässä tapauksessa asiasta ollakaan näyttöä? (Lisähuomiona - mitä luultavammin, jos oltaisiin valvonnan vinkkelistä geeniterapian kategoriassa, tuotakin olisi tutkittu)

TGA:n osalta tarina sai kuitenkin vielä lisävivahteita. Muutama kuukausi tuosta, viime joulukuussa saatiin tiedonvapauspyynnön kautta uutta TGA:n sisäistä viestintää, joka paljasti mitä talon sisällä puhuttiin. Kävin materiaalia läpi pitkässä X- ketjussa, josta otan tähän nyt muutamia otteita:

Varmasti haastava paikka rehdille ihmiselle olla töissä..

Ainakaan itselleni tämä ei ollut ihan kaikista huojentavinta luettavaa. Rebekah Barnettin alkuperäinen ketju löytyy täältä.

6.4 Saksa

Saksassa mod- mRNA- pohjaisten koronainjektioiden kontaminaatiokysymykseen otti kantaa 2023 joulukuussa terveysministeri Karl Lauterbach. Kun Saksan liittopäivien jäsen Martin Sichert kysyi ministeriltä, mitä Saksan hallitus aikoo tehdä Covid- rokotteiden DNA- kontaminaation suhteen, hän päättikin leikkiä ovelaa ja totesi ykskantaan että:

"Arvoisa parlamentin jäsen, en voi vastata kysymykseenne. Se on epätieteellinen. Viittaatte rokotteiden DNA:n saastumiseen. Rokotteet valmistetaan käyttäen RNA:ta, ei DNA:ta".

Itse hämmästelin sitä, että tuon tason poliitikko kehtasi todeta mitään tuollaista julkisesti.

Mutta liitetään tähän vielä ihan kertauksen nimissä kyseisen artikkelin kirjoittajan, Robert Kogonin oikaiseva huomautus:

.. Mutta kuten hyvin tiedetään, mRNA, joka toimii vaikuttavana aineena laajimmin käytetyssä, saksalaisen BioNTech-yhtiön ja sen amerikkalaisen kumppanin Pfizerin koronarokotteessa, valmistetaan nimenomaan plasmidi- DNA:sta. Laajamittainen DNA- kontaminaatio, jonka lukuisat tutkijat, myös Saksassa, ovat havainneet BioNTechin ja Pfizerin rokote-erissä, koostuu nimenomaan mRNA:n valmistusprosessista peräisin olevasta jäännös- DNA:sta.

Liittopäivillä käytyä vuoropuhelua käsittelevässä Twiitissään edustaja Sichert kuvailee Lauterbachia "vaarallisen tietämättömäksi lempiaiheestaan, uusista mRNA- rokotteista":

https://twitter.com/Martin_Sichert/status/1729903381932650877

6.5 Tanska

Tässä artikkelissa uutisoituun tanskalaiseen keskusteluun viitattiin jo aiemmin kappaleessa, jossa käsiteltiin Pfizerin kahta erilaista mRNA- injektioiden tuotantoprosessia (prosessi 1 ja prosessi 2). Parlamenttiedustaja Lars Boje Mathiesen totesi tuossa yhteydessä kontaminaatio- asian osalta uskovansa, että Tanskan terveysministeri ei ole asioista ajan tasalla.

Artikkelista:

Terveysministerin (Sophie Løhde) tiedossa ei ole, että nämä rokotteet olisivat erityisen vaarallisia, sillä vakavia sivuvaikutuksia esiintyy harvoin. Hän toistaa useaan otteeseen, että on epätodennäköistä ja hypoteettista, että DNA:n jäämät olisivat ihmiselle vaarallisia ja että ne eivät aiheuta riskiä ihmisen perimälle. .. .. Ministeri puhuu tässä vastoin parempaa tietoaan. Vuosi sitten hän sai ja kuittasi saaneensa erikoislääkäri Jeanne A. Rungbylta huolestuneen kirjeen, jossa kuvataan rokotteiden DNA-kontaminaatio- ongelmaa ja keskitytään erityisesti rokotteiden saajien syöpäriskiin .. Koska hän ei ollut ymmärtänyt asian vakavuutta, hän sai vuoden 2024 alussa erikoislääkäri Jeanne A. Rungbylta toisen kirjeen. Tässä kirjeessä selitettiin perusteellisesti DNA:n ja SV40:n merkitystä sekä prosessien 1 ja 2 välistä eroa. Myös tämä kirje kuitattiin vastaanotetuksi. .. .. Ministeri vastaa päättäväisesti, että Lars Boje Mathiesenin teorioiden pohjaksi, joita hän myös kutsuu misinformaatioksi, ei ole olemassa tieteellistä dokumentaatiota. Hän on kuitenkin saanut ajantasaista tieteellistä dokumentaatiota, sillä kansainvälinen NORTH ryhmä toimitti 25. marraskuuta tänä vuonna sekä pääministerille että terveysministerille huolestuneen kirjeen, jossa kiinnitettiin huomiota vakaviin riskeihin, jotka liittyvät synteettisen DNA:n liiallisiin määriin, joita esiintyy USA:ssa, Kanadassa, Saksassa ja Australiassa. Kirjeen on allekirjoittanut yli 432 tiedemiestä, lääkäriä, lakimiestä ja poliitikkoa eri puolilta maailmaa. Tähän on lisätty Kämererin et al. 3. joulukuuta 2024 tekemä täysin uusi tutkimus, jonka tulokset vahvistavat ja laajentavat jo julkaistuja raportteja, joissa on todettu, että synteettistä DNA:ta on löydetty aivan liian suuria määriä ..

6.6 Ruotsi

Ruotsissa asiaa puitiin parlamentissa käydyssä keskustelussa 29.11.2024. Asiasta väittelivät kansanedustaja Elsa Widding ja sosiaali – ja terveysministeri Jakob Forssmed. Eräs ruotsalainen Substack- kirjoittaja kommentoi katsomaansa keskustelua:

.. [ministeri] Forssmed ei vastaa North Groupin kirjeessä esitettyyn kritiikkiin, joka koskee DNA- kontaminaation riskejä ja asiaa koskevaa tieteellistä näyttöä. .. Kun Elsa Widding huomauttaa turvallisuustestauksen puutteellisuudesta ennen covid mRNA -tuotteen lanseerausta, Forssmedin puolelta ei kuulu juuri mitään. Forssmed ei vastaa Widdingille, vaan heittää takaisin hölynpölyä sisältäviä väitteitä ja kutsuu Northgroup- koalition tieteellisiä todisteita epätieteellisiksi väitteiksi ja ”misinformaatioksi”.

Väittely on katsottavissa englanniksi tekstitettynä myös Youtubessa.

6.7 Suomi

Suomalaisten päättäjien kunniaksi on todettava ainakin se, että heidänkin taholtaan saatiin vastaus kontaminaatio- huoliin liittyen. Kyseessä on tässä tapauksessa sähköpostitse kansanedustaja Pia Sillanpään välityksellä saatu vastaus NORTH ryhmän lähettämään ensimmäiseen huolenilmauskirjeeseen. Olen ymmärtänyt itse, että itse huolenilmauskirje myös toimitettiin STM:lle sähköpostitse kansanedustajan toimesta.

Ymmärtääkseni STM pyysi sitten THL:ää koostamaan vastauksen, jonka taas puolestaan sitten toimitti takaisin kansanedustaja Sillanpäälle STM:n edustaja. Käsittääkseni vastausta ei julkaistu missään virallisesti Suomen viranomaisten toimesta. Vastauksessa ei myöskään ole allekirjoittajia, vaikka sen lähettänyt STM:n edustaja onkin luvannut sen julkaista ja sanonut sen olevan virallisen kannan.

Allekirjoittaneen on pakko todeta tässä, että aika erikoinen kuvio sinänsä johtamisen ja vastuunoton kontekstissa.

Alla otteita vastauksesta, joka on yhtenevä muista maista saatujen kanssa - lähes identtisesti:

Eli tuote on tehokas ja turvallinen, koska se on keskitetysti testattu, arvioitu ja valvottu. Ja jälleen vedotaan maailmalla annettuun 13 miljardiin rokoteannokseen turvallisuuden osoituksena. Vastauksen loppuosa on seuraavassa:

Pidän vastauksen loppuosaa mielenkiintoisempana. Siinä kontaminaatio- huolet leimataan "yritykseksi herättää pelkoa"; todetaan, että jäännös- DNA "ei ole riski tutkimusten valossa" ja että Rokotteiden DNA ei pysty muuttamaan ihmisen DNA:ta tai aiheuttamaan syövän kaltaisia sairauksia.

Jälleen kerran itselleni suurin kysymys on se, että onko tuollaisia perusteellisia tutkimuksia koskaan edes tehty taikka haluttu tehdä?

Lopussa vielä sitten kohta: "Ihmisen elinympäristö on täynnä muista organismeista peräisin olevaa DNA:ta, jota saamme ruuan ja veden välityksellä" .. On pakko kysyä, kuinka osuva tällainen vertailu on siinä tapauksessa, kun puhutaan synteettisestä lääkeaineesta, joka on 1) pakattu lipidinanokuoreen ja joka 2) vielä mahdollisesti sisältää sellaista viruksen promoottorisekvenssiä, jonka tiedetään tehostavan plasmidi- jäännösaineiden pääsyä solujen tumaan saakka, ja jota käytetään geeniterapiapuolella juuri siihen?

Yllä oleva olisi tietenkin epärelevanttia silloin, jos kontaminaatio- löydösten osoitettaisiin tieteellisesti olevan vääriä. Mistään ei ole kuitenkaan saatu vastausta, jossa näin tehtäisiin. Suomenkin vastauksessa ainoassa linkatussa viitteessä viitattiin Global Vaccine Data Network -entiteettiin. Järjestön taustoja kaivellessa käy ilmi, että se perustettiin valvomaan nimenomaan koronainjektioiden turvallisuutta globaalisti ja sen rahoitus on peräisin mm. Bill- ja Melinda Gates -säätiöltä sekä Yhdysvaltain tartuntatautien keskukselta CDC:ltä.

En myöskään ollut järin yllättynyt, kun löysin yhden järjestöä johtavan amerikkalaisen lääkärin lausunnon, jonka Aucklandin yliopisto (organisaation syntypaikka) oli julkaissut. Siitä voi jossain määrin päätellä, että eräs koko organisaation päätarkoitus on ollut "rokote- epäröinnin" hälventäminen eli siis - informaatiovaikuttaminen.

Seuraavassa ote kyseisestä julkaisusta suomennettuna (lihavointi oma:

"Uusiseelantilaiset tutkijat johtavat kaikkien aikojen suurinta rokotteiden seurantatutkimusta" | Aucklandin yliopisto ".. Vaikka rokotekielteisyydestä ja rokotevastaisesta viestinnästä on tullut maailmanlaajuista, kyky reagoida tällaisiin huolenaiheisiin on pysynyt pitkälti hajanaisena ja vailla eri maiden välistä koordinointia", sanoo emeritusprofessori Steve Black, lasten tartuntatautien erikoislääkäri ja GVDN:n toinen johtaja Cincinnatin yliopistosta. "Tämä hanke on käänteentekevä. Laajuutensa, läpinäkyvyytensä, oikea- aikaisuutensa ja avoimen viestinnän ansiosta se edistää luottamusta rokotteisiin kaikkialla maailmassa. .." - Emeritusprofessori Steve Black, Cincinnatin yliopisto, lasten infektiotautien erikoislääkäri ja GVDN:n toinen johtaja

7. Ongelmia ja yhä avoimia kysymyksiä

Näin keskustelua tiiviisti seuranneena koen itse, että kysymyksiin ei ole juurikaan saatu vastauksia. Päinvastoin – joissain tapauksissa viranomaisten ja poliitikkojen kannanotot ja käyttäytyminen asian tiimoilta on avannut uusia, aivan yhtä huolestuttavia kysymyksiä. Tästä hyvänä esimerkkinä Saksan Lauterbachin kommentit ja julki tullut Australian TGA:n sisäinen viestintä.

Asiasta huolissaan olevat asiantuntijat korostavat eritoten sitä, että viranomaiset eivät tunnu ottavan huomioon mRNA- pohjaisten koronarokotteiden uudenlaista nanolipidikuoreen perustuvaa kuljetusmekanismia, vaan vertaavat sen sisällä jopa solujen sisään kulkeutuvaa jäännös- DNA:ta ”ympäristöstä muita teitä saatavaan”. Uuden kuljetusmekanismin ansiosta ”hyötykuorma” (ja kaikki muu mukana tuleva) kun on näissä modifioituun RNA:han perustuvissa injektioissa nyt aivan eri tavalla suojattu.



Samassa yhteydessä nousee esiin myös kysymys etenkin jäännös- DNA:n tms. enimmäisarvojen asianmukaisuudesta – ne kun on laadittu perinteisiä rokotteita silmällä pitäen. Kevin McKernan toteaa kongressissa pitämässään esityksessä:

”Nämä asetukset kirjoitettiin siis silloin, kun rokotteita kasvatettiin munissa ja muissa soluviljelmissä, jotka käsittivät sen solulinjan DNA:ta, joka oli isännän vektorissa. Kyseessä on nyt geeniterapiavektorin DNA:n erittäin suuri kopioluku, jossa on näitä solunytimeen kohdistavia sekvenssejä ja DNA:ta, joka monistuu miljoonan solun sisällä. Kun se pääsee soluun, se voi valmistaa lisää itseään. Tämä on hyvin erilaista saastumista verrattuna siihen, mitä ajateltiin silloin, kun kirjoitettiin niitä 10 nanogramman säännöksiä. He myös laativat nämä 10 nanogramman määräykset sillä verukkeella, että alastoman DNA:n puoliintumisaika veressä on 10 minuuttia.”

Samaa mieltä on myös amerikkalainen toksikologi ja molekyylibiologi tohtori Janci C. Lindsay:

Nykyiset DNA- kontaminaatiota koskevat sääntelystandardit ovat valitettavan epäasianmukaisia, sillä niissä ei oteta huomioon lähdettä eli sitä, onko kyseessä ehjä, replikoituva plasmidi vai jäljelle jäänyt pilkottu satunnainen DNA. Standardeissa ei oteta huomioon uudempaa LNP- kuljetusjärjestelmää, joka toimittaa tätä DNA:ta jopa solujen ytimeen. Standardeissa ei oteta huomioon DNA:n tyyppiä eikä sitä, onko siinä vahva säätelyelementti, kuten ehjä promoottori, erityisesti sellainen, joka tunnetaan nisäkkäiden geeniekspression vahvana promoottorina, kuten SV40.

Tätä kirjoittaessa törmäsin postaukseen, jossa ongelma sanaillaan auki lähes kauniisti:

Kun teollisuuden itse määrittelemä terminologia näyttää jättävän huomiotta turvallisuuden, erityisesti kansanterveyteen liittyvien rokotteiden ja lääkkeiden osalta, se voi johtaa erittäin vakaviin ongelmiin, kun tekniikan kehitys on nopeampaa kuin näiden määritelmien selkeys. Todistamme tätä nyt nykymaailmassa.

Toinen keskeinen ongelma, johon tässäkin artikkelissa on jouduttu palaamaan useaan kertaan, on kysymys siitä, että mitä oikein on, ja mitä ei ole tutkittu. Ongelmaa sivuaa tässä ranskalainen virusimmunologian professori Professori Alexandra Henrion-Caude:

Kun näitä rokotteita on käytetty yli kaksi vuotta, missään tutkimuksessa ei ole pystytty kuvaamaan, että ne eivät olisi genotoksisia tai karsinogeenisia. Tutkimusorganisaatiot, kuten sääntelyelimet Euroopassa, Euroopan lääkevirasto (EMA), ja Yhdysvalloissa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ovat päinvastoin myöntäneet, ettei niillä ole tietoa kyseisistä asioista.

Rakenteellisen biologian tohtori Panagis Polykretis päivitteleekin painokkaan osuvasti:

On hämmästyttävää, että tämä saastuminen havaittiin vasta sen jälkeen, kun miljardeja annoksia oli jo annettu. Kun otetaan huomioon, että tällaiset kokeet ovat suhteellisen yksinkertaisia .. miksi näitä kokeita ei tehty aikaisemmin?!

Mitä sitten vaadittaisiin jotta nämä huolet hälvenisivät; mitä meidän tulisi odottaa lääkevalvojilta ja viranomaisilta? Saksassa uran tehnyt, Thaimaasta kotoisin oleva mikrobiologian emeritus- professori Sucharit Bhakdi on ehdoton:

KAIKKI RNA-injektiot on lopetettava maailmanlaajuisesti välittömästi, ja ne on kiellettävä, kunnes tärkeimmät ongelmat on ratkaistu. Tarvitaan: 1.) Takuu siitä, että mikään [injektio-] erä ei sisällä LNP- pakattua DNA:ta 2.) Takuu siitä, ettei yksikään ”rokote” aiheuta immuunivälitteistä vahinkoa (elimistön hyökkäys itseään vastaan).

Myös molekyylibiologian ja biokemian asiantuntija, laskennallisen biologian tohtori Jessica Rose, on peräänkuuluttanut laajojen tutkimusten ehdotonta tarpeellisuutta, jotta mRNA- injektioiden turvallisuudesta voidaan varmistua:

Viime kädessä meidän on selvitettävä (deadline meni jo), onko mitään tästä DNA:sta integroitunut ihmisen genomiin. Sen lisäksi, että testaamme enemmän injektioampulleja ja täytämme annos-vastekäyrän data-aukkoja, jotta voimme todistaa DNA:n ja vakavien haittavaikutusten kausaaliset vaikutukset (jos niitä on olemassa), meidän on testattava injektoitujen ihmisten kantasoluja ja sukusoluja sen varalta, että niihin on integroitunut mitään tästä DNA:sta. Vasta kun pystymme osoittamaan riittävän suurella otoksella pistoksen saaneista henkilöistä, että integroitumista ei ole tapahtunut, voimme vihdoin huokaista helpotuksesta ja todeta lopullisesti, että tämän vieraan kontaminantin DNA:han integroituminen ei ole ongelma. EMME ENNEN.”

Tuon tohtori Rosen syksyllä 2023 sanaileman tilannekuvan jälkeen on kuitenkin ehtinyt tapahtua paljon.

Marraskuussa 2024 artikkelissa aiemminkin sivuttu amerikkalainen tohtori Phillip Buckhaults vahvisti laboratorio- olosuhteissa, että mRNA- rokotteiden plasmidi- DNA voi todellakin integroitua normaalien ihmissolujen genomiin. Aiheesta kirjoitti tutkiva journalisti Maryanne Demasi artikkelissaan ’Todisteiden suhteen ollaan askel lähempänä sitä, että DNA- integraatio tapahtuu ihmisissä mRNA-covid -rokotuksen jälkeen’.

Professori Buckhaults ilmoitti löydöksistään X- alustalla. Postauksessaan hän totesi:

”mRNA-rokotteiden sisältämä plasmidi- dna voi integroitua normaalien solujen genomiin. Tiesin, että näin voisi tapahtua, mutta jotkut eivät olleet vakuuttuneita, joten käytimme aikaa todistaaksemme tämän laboratoriossa.”

https://twitter.com/P_J_Buckhaults/status/1861083163868672204

Myös Australiasta kuului uusia, jälleen kerran huolestuttavia uutisia juuri joulun alla viime vuonna. MRNA- piikkien plasmidi- kontaminaation jälkiä on nyt havaittu myös rokotettujen veressä. Tässä tuoreessa artikkelissa löytyy keskustelua asiasta:

Näytteet kerättiin alun perin immuunivasteiden tutkimista varten, mutta [Sandeep] Chakraborty pääsi käsiksi tietovarastoon ja suoritti oman sekvensointianalyysinsä. Hän löysi huolestuttavia löydöksiä niiden 75 eteläaustralialaisen verinäytteistä, jotka olivat saaneet mRNA COVID-19 -rokotteita. Rokotteesta odotetusti löydettävän piikkiproteiinisekvenssin lisäksi verinäytteistä löytyi myös geenifragmentteja, jotka koodaavat "SV40:tä" ja "kanamysiiniä" - geneettisiä sekvenssejä, jotka ovat ominaisia vain rokotteen tuottamiseen käytetylle plasmidien sisältämälle DNA:lle.

Joukko australialaisia asiantuntijoita on informoinut poliitikkoja ja viranomaisia asiasta. Seuraavassa ote päättäjille lähetetystä kirjeestä:

1.1 Kirjoitamme teille erittäin kiireellisenä viimeaikaisista havainnoista, jotka vahvistavat huolta synteettisen DNA:n aiheuttamasta saastumisesta Pfizerin ja Modernan COVID-19 -rokotteissa. 1.2 Nämä uudet todisteet vahvistavat, että sama synteettinen DNA- saastuminen, jota havaittiin Covid-19 -injektioampulleissa, on nyt havaittu Etelä-Australiassa vertaisarvioituun tutkimukseen. osallistuneiden veressä. 1.3 Koska tämän kirjeen sisältämät tiedot ovat yksityiskohtaisia, tämän kirjeen kirjoittajina toimivat alan asiantuntijat, joista monet ovat myös tämän kirjeen allekirjoittajia. 1.4 Kehotamme teitä ja senaattoreita, joille on lähetetty jäljennös tästä kirjeenvaihdosta, ryhtymään välittömästi seuraaviin toimiin: – toimet tämän kriittisen löydöksen saattamiseksi pääministerin, ministeriön ja neuvoston tietoon, terveysministerin ja päällikköylilääkäri professori Tony Lawlerin, ja apulaisylilääkärin, terveystuotteiden sääntelyä käsittelevän työryhmän varasihteerin tietoon. ..”

Edellä käsitelty juonne on nostanut esille myös keskustelun tämän kaiken vaikutuksista veripankkeihin. Esimerkiksi Australian tapauksessa avainkysymys on jälleen kerran siinä, kuinka mahdollisia riskejä tuon suhteen voidaan kartoittaa, jos niitä ei edes tutkita? Richard Davis, eläkkeellä oleva anestesialääkäri ja Etelä-Australian Punaisen Ristin verensiirtokomitean entinen jäsen kommentoi asiaa seuraavasti haastattelussa:

Jos Punainen Risti ei edes dokumentoi [veren-]luovuttajien rokotusstatusta, miten se voi mitenkään seurata mitään haittoja? Punaisen Ristin ei myöskään pitäisi väittää, että vastaanottajille aiheutuvasta riskistä ei ole näyttöä, vaikka tällaisten vaikutusten ilmeneminen voi kestää vuosia.

*) Citizen petition demands FDA revoke approval of Covid-19 mRNA vaccines - The petition is now open for public comment.

A Citizen Petition submitted to the US Food and Drug Administration (FDA) on 20 January 2025 is calling for the suspension or outright revocation of Pfizer-BioNTech’s Comirnaty and Moderna’s Spikevax Covid-19 vaccines. The petition alleges violations of regulatory processes, raises serious safety concerns, and ultimately concludes that the vaccines were “unlawfully approved.” Filed by lawyer Katie Ashby-Koppens of PJ O’Brien & Associates, the petition is spearheaded by former barrister Julian Gillespie, alongside Chief Scientific Officer and Founder of Medicinal Genomics Kevin McKernan, computational biologist Dr Jessica Rose, virologist Dr David Speicher, and pharmacy consultant Maria Gutschi. .. .. The petition highlights serious safety concerns regarding DNA contamination in the Pfizer and Moderna mRNA vaccines. Multiple studies are cited, including one conducted at the FDA’s own White Oak lab, reporting residual DNA levels between 6 and 470 times above the regulatory limit of 10 nanograms per dose. The petition notes that the DNA fragments are encapsulated in lipid nanoparticles (along with mRNA), shielding them from immune detection, and allowing foreign DNA to enter human cells, including their nuclei. This process risks genomic integration, self-replication, potentially leading to cancers such as leukaemia and heritable genetic alterations. Further concerns revolve around the presence of Simian Virus 40 (SV40) promoter sequences found in vaccine vials, which may bind to tumour-suppressing proteins like p53, neutralising the body’s ability to prevent cancerous growths. The risks extend to transgenerational harm, with synthetic DNA potentially affecting germline cells, causing developmental disruptions, miscarriages, or malformations.

- article

[1 Feb 2025]