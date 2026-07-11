Europarlamentissa tuotiin uudelleen äänestykseen jo aiemmin hylätty Chat Control 1.0 -esitys.

Eli käytännössä tässä siis hyväksikäytettiin porsaanreikää proseduurissa siten, että se yhdistettiin ajankohtaan, jolloin edustus on tiedetysti poikkeuksellisen kapeaa (MEP:pejä kesälomalla)

Euronews jatkaa taustasta - kikkailun perustelu: lapsien kiireellinen suojelu 🤡

Nopea tenttaus Brave AI:lle - pari kysymystä:

[2.4 URGENT PROCEDURE (Rule 170)]

"Kiireellinen äänestys Euroopan parlamentissa on menettelytapa, jolla lainsäädäntöprosessia nopeutetaan ohittamalla tavanomainen valiokuntakäsittely ja viemällä ehdotus suoraan täysistunnon äänestykseen, usein ennen kesälomaa. Tätä menettelyä käytettiin äskettäin vanhentuneen ”Chat Control 1.0” -hylätyn esityksen (derogation) elvyttämiseen, jolloin parlamentti sai mahdollisuuden harkita uudelleen toimenpidettä, jonka se oli aiemmin hylännyt maaliskuussa 2026. Vaadittava enemmistö riippuu lainsäädäntövaiheesta: Menettelyäänestys: Kiireellisen menettelyn käytön hyväksymiseen riittää läsnä olevien Euroopan parlamentin jäsenten yksinkertainen enemmistö. Sisältöäänestys (toinen käsittely): Jos toimenpide on toisessa käsittelyvaiheessa (kuten oli Chat Control 1.0:n tapauksessa), neuvoston kannan hylkääminen tai muuttaminen edellyttää kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten ehdotonta enemmistöä (tällä hetkellä 361 ääntä 720:stä). Jos tätä kynnystä ei saavuteta, neuvoston teksti katsotaan automaattisesti hyväksytyksi."

"Kyllä, on olemassa merkittäviä ja todennettavissa olevia huolenaiheita siitä, että kiireellisen äänestysmenettelyn käyttö tässä yhteydessä heikensi demokraattista edustuksellisuutta ja päätöksentekoa. Kriitikot, mukaan lukien Euroopan parlamentin jäsenet ja digitaalisia oikeuksia ajavat järjestöt, väittävät, että tällä menettelyllä ohitettiin käytännössä parlamentin tahto.



1. Aiemmin tehtyjen demokraattisten päätösten kiertäminen

Merkittävin kritiikin kohde on se, että menettelyn avulla Euroopan parlamentti pystyi kumoamaan jo tekemänsä päätöksen. Maaliskuussa 2026 Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät ”Chat Control 1.0” -poikkeuksen jatkamisen hylkäämisestä, minkä seurauksena poikkeus raukesi. Kriitikot väittävät, että kun täsmälleen sama teksti otettiin uudelleen esille kiireellisessä menettelyssä heinäkuussa, parlamentti pakotettiin äänestämään ”yhä uudelleen, kunnes saatiin haluttu tulos” – taktiikka, jota Euroopan parlamentin jäsen Fidias Panayiotou kuvaili epädemokraattiseksi. !! Tämä luo ennakkotapauksen, jossa lainsäädännöllinen hylkääminen voidaan mitätöidä menettelyn ajoituksen avulla sen sijaan, että poliittinen konsensus muuttuisi. !!



2. Läsnäolo- ja äänestyskynnysten hyödyntäminen

Menettely nojautui vahvasti toisen käsittelyvaiheen erityiseen laskentatapaan yhdistettynä alhaiseen läsnäoloprosenttiin:



!! Kynnyksen ansa: Neuvoston kannan hylkäämiseksi toisessa käsittelyssä vaadittiin kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten ehdoton enemmistö (361 ääntä), ei pelkästään läsnäolijoiden enemmistöä.

Aikataulustrategia: Äänestys ajoitettiin kesäloman edeltävälle viimeiselle päivälle, jolloin läsnäololuvut ovat perinteisesti alhaiset. !!



Näin ollen vaikka 314 Euroopan parlamentin jäsentä äänesti ehdotuksen hylkäämisen puolesta (selvä enemmistö äänestäneistä), 361 äänen kynnystä ei saavutettu, koska noin 112 jäsentä oli poissa.

Hyväksyminen oletusarvoisesti: Koska absoluuttisen enemmistön kynnystä ei saavutettu, laki hyväksyttiin oletusarvoisesti ilman, että se olisi koskaan saanut myönteistä enemmistöä täysistunnossa. Kriitikot kutsuvat tätä ”farssiksi”, jossa hiljaisuus ja poissaolo laskettiin suostumukseksi.



3. Valiokuntakäsittelyn ohittaminen

Kiireellinen menettely (170 artikla) mahdollisti sen, että ehdotus ohitti tavanomaisen valiokuntakäsittelyn.



Keskustelun supistuminen: Tämä ohitus rajoitti erikoistuneiden valiokuntien mahdollisuuksia suorittaa yksityiskohtaista teknistä ja oikeudellista tarkastelua, mikä on parlamentin lainsäädäntöprosessin keskeinen tehtävä.



Menettelyn laillisuus: Jotkut Euroopan parlamentin jäsenet, kuten Markéta Gregorová (Vihreät/EFA) ja Martin Sonneborn, väittivät, että kiireellisyysmenettelyn käyttö toisessa käsittelyssä olevassa asiassa rikkoo työjärjestyksen henkeä, ellei jopa sen kirjainta, sillä kiireellisyys on tyypillisesti varattu ensimmäisessä käsittelyssä oleville ehdotuksille, jotka vaativat välitöntä toimintaa. Sonneborn totesi, että toisessa käsittelyssä ”hiljaisuus lasketaan jo suostumukseksi”, minkä vuoksi kiireellisyysmenettelyn käyttö äänestyksen pakottamiseksi on luonteeltaan ristiriidassa demokraattisen keskustelun kanssa.



4. Luottamuksen ja perusoikeuksien heikkeneminen



Menettelytapojen lisäksi kriitikot väittävät, että tämä toimenpide vahingoittaa EU:n toimielimen legitiimiyttä:



Valvonnan normalisointi: Open Dialogue Foundationin kaltaiset järjestöt varoittavat, että ”kiireellisyyden” perustelujen käyttäminen valvontatoimenpiteiden läpiviemiseksi normalisoi yksityisyyden suojan heikentymistä ja asettaa sen osaksi laajempaa demokratian taantumisen ilmiötä.



Yleinen mielipide: Se, että toimenpide, jonka äänestäneiden edustajien enemmistö hylkäsi, hyväksyttiin silti, vahvistaa yleistä käsitystä siitä, että parlamentti ei kuuntele omia jäseniään ja siten myöskään heidän edustamiaan kansalaisia."