Miksi mRNA -rokotefiaskon selvitys on niin takkuista; miksi sitä estävät valtavat voimat ..?



Uskoakseni tässä iso osa vastausta:

‘Varokaa mRNA- rokotteiden tuotekehitysputkea'

👇

https://healthfreedomdefense.org/beware-the-mrna-vaccine-pipeline/

Artikkelista:

.. Monien niiden aktivistien suureksi pettymykseksi, jotka olivat jollain tasolla mukana Make America Healthy Again (MAHA) -liikkeessä .. terveys- ja sosiaaliministeri Robert F. Kennedy Jr. allekirjoitti äskettäin kohdennetun PREP- ACT -lain mukaisen julistuksen, joka antaa liittovaltion hallitukselle mahdollisuuden tukea lääketieteellisten vastatoimenpiteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. .. .. Jotkut terveysvapausliikkeen merkittävät edustajat pitävät RFK Jr:n toimintaa petturuutena ja vaarallisena ennakkotapauksena. ..



Toiset MAHA- aktivistit eivät pidä Kennedyn päätöstä yhtä huolestuttavana. He selittävät, että uusi PREP-lain julistus on suppea ja kohdennettu ..

.. Kapeasti tarkasteltuna vuoden 2024 PREP- lain muutoksessa tai vuoden 2026 PREP- lain julistuksessa ei ole juurikaan järkeä. Kun ne kuitenkin asetetaan laajempaan kontekstiin, jossa meillä uusien mRNA- pohjaisten lääkkeiden ja rokotteiden kehitysaikataulu on kiihtynyt huomattavasti, molemmilla julistuksilla on selvä tavoite .. .. On syytä huomata, että mRNA- rokotteiden kehitystyötä vauhditetaan riippumatta siitä, mikä puolue on kulloinkin vallassa. ..



mRNA-rokotteiden tuotekehitysputki

On mahdotonta yliarvioida sitä, kuinka paljon taloudellisia ja institutionaalisia investointeja on ohjattu mRNA- pohjaiseen biolääketieteen vallankumoukseen. Tulevasta mRNA- tuotteiden aallosta on puhuttu jo vuosien ajan. .. .. Tuoreiden tutkimusten mukaan mRNA- lääkehoitoihin keskittyviä rekisteröityjä kliinisiä tutkimuksia on meneillään yhteensä 557, joista 507 (91 %) koskee mRNA- ”rokotteita”. .. .. Tästä 93 prosentista [rokotteisiin liittyvät faasi 0-II vaiheessa olevat rokotetutkimukset] Moderna ja Pfizerin ja BioNTechin yhteenliittymä hallitsevat yhteensä yli 90 prosenttia kaikesta kliinisen vaiheen mRNA-rokotteiden kehitystyöstä. ..

.. mRNA- tekniikan kannattajat ja sijoittajat väittävät, että heidän tuotteistaan tulee ihmelääke paitsi tartuntatauteihin myös kroonisiin, ei- tarttuviin sairauksiin. .. .. Eikä siinä vielä kaikki. Tulossa on seuraavan sukupolven alustoja, virusvektorirokotteita, proteiiniyksikkörokotteita, yksilöllisiä mRNA- syöpärokotteita sekä mRNA- rokotteita matalan tulotason maille, korkean tulotason maille ja keskitulotason maille. ..

.. Tosiuskovien ja heidän taloudellisten kumppaniensa mukaan utopinen mRNA- maailma on nyt täällä. Mutta meidän, jotka olemme kaikkien näiden mRNA-injektioiden ja .. inhalaattoreiden oletettu kohderyhmä, ei kannata odottaa ilmaislippua tähän geneettiseen fantasiamaailmaan, jossa on varmasti luvassa vuoristoratamaista menoa. .. .. Loppujen lopuksi nämä utopistiset suunnitelmat vaativat valtavia investointeja – valtavia summia rahaa. Ja näiden investointien myötä syntyy väistämättä vaatimus hyvistä tuotoista. .. .. Eikä kannata erehtyä tämän suhteen: mRNA-jättiläiseen sijoittavat yritykset tulevat kietomaan hankkeensa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien [public-private partnerships] avulla ..

.. Ja voimme olla varmoja siitä, että ne myös jatkavat astronomisten rahasummien vaatimista.



Tämän tietäen on aina viisasta kysyä: ”Kuka tarkalleen ottaen kantaa suurimman osan näistä kustannuksista ja kuka niistä hyötyy?” ..

💯🎯



mRNA-imperiumin bisnes

Imperiumin rakentaminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii valtavia investointeja. Nykyisen maailmanlaajuisen rokotemarkkinan arvoksi arvioidaan 73–95 miljardia dollaria. .. .. markkinoiden kokonaisarvon ennustetaan nousevan 115–211 miljardiin dollariin 2030- luvun alkupuolella. ..



Kaikki skenaariot perustuvat mRNA:n kaltaisten seuraavan sukupolven alustojen kehitykseen, ja niiden taustalla on pääasiassa julkisen terveydenhuollon rahoituksen odotettu kasvu. Yläkantin arvioissa paljon pannaan ”korkean arvon” yksilöllisien syöpärokotteiden varaan (joita kehittävät parhaillaan Moderna ja Merck) ja jotka saavat viranomaishyväksynnän ja tulevat markkinoille vuoteen 2030 mennessä. ..





* - syövän lisääntyminenhän samalla buustaa markkinoita näille 😑..

.. Tämän miljardien dollarien hankeputken laajuus vaatii valtavia pääomamääriä. Mistä kaikki varat saadaan? ..

Syy siihen, miksi julkinen ja voittoa tavoittelematon sektori sijoittavat miljardeja alkuvaiheen rokotekehitykseen, on se, että yritysten riskit halutaan minimoida. .. .. Lisäksi suuret rahoituslaitokset tarjoavat pitkäaikaista pääomaa. Niillä on suurimmat osakeomistukset lääketuotteita kehittävissä yrityksissä. ..

Kaikki nämä toimijat ruokkivat tätä mRNA-kehitysketjua – ei siksi, että se hyödyttäisi kansalaisia, vaan luonnollisesti siksi, että he odottavat sijoituksilleen mittavia tuottoja. Suurelta osin siksi, koska heidän omat sijoituksensa luovat markkinat, taloudelliset tuotot ”kasvavat nopeasti”, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että tuotot kasvavat erittäin nopeasti ja tuottavat huomattavasti enemmän rahaa ilman, että tuottojen saamiseen joudutaan käyttämään paljon enemmän varoja. .. .. Näitä lukuja ei todellakaan kannata vähätellä. Siitä huolimatta todellinen hyperkasvusegmentti, joka herättää sijoittajien kiinnostuksen rokotteisiin, on juuri korkeakatteinen uuden sukupolven mRNA- markkina ..

.. Kaikkien näiden investointien taustalla on se tosiasia, että lääkealalla raha ei seuraa kysynnän perässä, vaan sillä luodaan kysyntää aktiivisesti. ..

🎯🎯🎯

.. Toisin sanoen, henkilökohtaisten syöpärokotteiden markkinoiden ennustettu räjähdysmäinen kasvu perustuu siihen taloudelliseen kierteeseen, jossa mittavat investoinnit, hinnoittelurakenteet ja vakuutuskorvaukset sitten kannustavat terveydenhuoltojärjestelmiä ottamaan käyttöön ja edistämään näitä kalliita hoitoja. .. .. On syytä muistaa, että tällainen rahalla luotu kysyntä on itse asiassa keinotekoista. Se on alan toimijoiden luomaa kysyntää, joka edellyttää ”huipputeknologian” lääketuotteiden ja hoitomenetelmien kehittämistä. ..

.. On tärkeää ymmärtää, että julkiset tuet – olipa kyse sitten suorista avustuksista, kliinisten tutkimusten rahoituksesta tai valtion suurhankintasopimuksista – rahoittavat valtavan osan näistä ohjelmista. .. .. Yleensä kansalaiset eivät ole lainkaan tietoisia siitä, että heidän tuloverojaan ohjataan yksityisille yrityksille näiden suurimpien riskien poistamiseksi. ..

Agendojen ajo verovaroin?

Prof. E. Richard Brown tuo tämän aspektin (agendojen ajaminen verovaroilla) muuten monesti esillee kirjassaan 'Rockefeller Medicine Men'

Ja sitten - rokotteiden ennakkohankintasopimukset ..

.. Ehkäpä mikään muu esimerkki ei ilmennä tämän hallitusten anteliaisuuden niin groteskia hyväksikäyttöä kuin tilanteet, joissa rokotevalmistajat ja hallitukset solmivat ennakkohankintasopimuksia. .. .. Nämä sopimukset poistavat tavanomaiset kaupalliset riskit ja antavat nykyisille rokotevalmistajille mahdollisuuden saavuttaa lääkealan historiassa ennätyksellisen korkeita [*riskittömiä] voittomarginaaleja. ..

Allekirjoittaneen pohdintaa kesäkuussa 2021 (5 vuotta ja kaksi päivää sitten) - edellä mainitun artikkelin sisar- /esipuheartikkelista ‘Lääketeollisen kompleksin varjo (osa 1)’



👉

Lääketeollisen kompleksin varjo (osa 1) Antti Säippä · June 9, 2021 "Ongelmia alkaa kuitenkin nousemaan viimeistään silloin, kun jotkut keskenään yhteisiä intressejä omaavat toimijat muodostavat voimakkaan klikin, joka saavuttaa sellaisen aseman, että se kykenee vaikuttavuutensa ansiosta sitomaan omiin pyrkimyksiinsä jopa ne tahot, joiden tehtävä olisi valvoa ja kritisoida kyseisiä toimijoita ja koko toimialaa." Read full story

Artikkeli jatkuu:

.. Lisäksi [rokote]sopimukset ovat sitovia oikeudellisia sitoumuksia, joissa hallitukset sitoutuvat ostamaan tietyn määrän rokotetta ennen kuin tuote on viimeistelty, valmistettu kokonaan tai saanut viranomaisten hyväksynnän. Nämä neuvottelut ja sopimukset pidetään yleensä salassa. ..

* Kuvaavana esimerkkinä tästä tilanne, jossa Australian senaattorit yrittävät grillata Pfizerin sankareita 😏



- Tekstitin SUOMEKSI 2023 syksyllä 🫴

‘Pfizerin edustajat kiertävät kysymyksiä Australian senaatissa (suom.)’

“Tunnetteko vai ettekö tunne sitä mekanismia, minkä kautta rokote aiheuttaa myokardiittia? Vähän nyt kuulostaa siltä, että ette ja jos ette ymmärrä sitä, niin kuinka voitte väittää rokotteen olevan turvallisen arvioimatta sen aiheuttamia riskejä?” - senaattori Gerard Rennick

(löytyvät myös allekirjoittaneen Rumble- kanavalta)

Rokotefirmojen edustajat Australian senaatissa - osa 2 + kommentaaria - John Campbell - Jimmy Dore (suom.)

“En todellakaan kykene ymmärtämään sitä, miksi he eivät olleet halukkaita antamaan suoria vastauksia suoriin kysymyksiin. Ja kukaanhan ei ole tässä väittämässä, että he piilottelisivat mitään - emme kaikessa rakkaudessakaan väittäisi sellaista! Mutta tuo on kyllä kovin, kovin kummallista...” - John Campbell

Artikkelista:

.. Hallituksille ei ole pelkästään langetettu vastuuvapauslauseketta, vaan ne ovat näiden vastuuvapauslausekkeiden nojalla velvollisia korvaamaan rokotevalmistajille aiheutuneet vahingot. .. .. Näin ollen kaikki rokotevammoista johtuvat oikeudelliset korvausvaatimukset jäävät siis veronmaksajien maksettaviksi – eivät tuotteen valmistajien. ..

Kyse on poliittisesta ongelmasta

Tämä tuo meidät takaisin lähtöpisteeseen. Maailman vaikutusvaltaisimmille yrityksille tarjotaan suoja. Samalla niiden voitot taataan. .. .. Rokotebisneksen tuottoisa kierre jatkuu, jos loputtomat verovarat vain yhä ohjataan lääkealan sijoittajille mittavien avustusten, tukien ja tutkimusrahoituksen muodossa. Kuitenkin heti kun tämä rahavirta tyrehtyy, kaikki tämä tuotto katoaa.



Mutta sillä välin: se jota on varoitettu, on aina paremmin varustautunut.

\Loppu

Oma ketjuni X- alustalla: