Tiivistelmä tekstin keskeisimmistä asioista:

Vaikka hallitus korosti velvollisuutta suojella kansalaisten henkeä ja terveyttä, koronapandemian toimet ja valmistelut keskittyivät ensisijaisesti valtion, valmistajien, vakuutusyhtiöiden ja kansainvälisten toimijoiden juridiseen sekä taloudelliseen suojaamiseen ennen kansalaisten suojelemista.



Keskeiset ongelmat:

Ennen pandemiaa ja sen aikana otettiin käyttöön laajoja vastuuvapauslausekkeita (EU-APA-sopimukset, PREP Act, vakuutusalan poissulkeminen), minkä jälkeen tuotiin markkinoille puutteellisesti testattu mRNA-rokote, jonka riskit siirtyivät kokonaan rokotetuille. - Rokotteen ja pandemian määritelmiä muutettiin strategisesti heikentämään valmistajien vastuuta (CDC:n rokotemääritelmän muutos 2021, WHO:n pandemiamääritelmän muutos 2009). - Tartuntalain uudistuksessa yksilöä uhataan vankeudella (RL 44:2) ja pakkokeinoilla (kotietsintä, pidätys) hallinnollisen kieltäytymisen takia, vaikka valmistajilla ja viranomaisilla on laaja vastuunvapaus. Tämä luo perustuslaillisen epäsuhdan: valta suojellaan, yksilön fyysinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus rikotaan.



Päätelmät ja vaatimukset:

Kyse on järjestelmällisestä oikeudellisesta ja taloudellisesta asymmetriasta, jossa kokeellista sotateknologiaa (mRNA) pakotetaan vastuuvapaasti kansalaisille samalla kun luonnollinen immuniteetti ja perusoikeudet sivuutetaan. Esitys tulisi hylätä, vastuuvapauslausekkeet mitätöidä ja palauttaa täysi tuotevastuu valmistajille sekä ehdoton kieltäytymisoikeus yksilölle.



Ytimekkäästi: Koronakriisin aikana luotiin mekanismi, jossa riskit ja vastuu siirrettiin yksilölle, valta ja suoja järjestelmälle – ja nyt tätä mallia vahvistetaan tartuntalain muutoksella vankeusuhalla.

Sisältö

I. AIKAJANA JA JÄRJESTELMÄLLINEN STRATEGIA

Koronapandemia

Tartuntalain uudistus



II. OIKEUDELLINEN ASYMMETRIA JA PERUSTUSLAILLINEN OHITUS



III. TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN ASYMMETRIA (EU, WHO, WEF, JA RAHOITUS)



IV. VAATIMUKSET JA POHDINTA

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle

Asia: Tartuntatautilain uudistus (STM002:00/2024) sekä eräät siihen liittyvät lait



Diaarinumero: VN/25987/2023



Lausunnon antaja: Anne-Maria Paakkinen (TtM)



Päiväys: 10.4.2026



Vastustan tartuntatautilain ja eräiden siihen liittyvien lakien uudistusta sekä viranomaisvaltuuksien laajentamista.



Olemme tilanteessa, jossa yksilönvapauden ja yhteiskunnan turvallisuuden välinen tasapaino järkkyy merkittävästi.



Käyn läpi koronapandemian aikaisia tapahtumia ja käytäntöjä, minkä lisäksi tuon esille tulevaisuuteen liittyvän (mahdollisen pandemian tai muun) hätätilan hoitoon ja lakiuudistukseen liittyviä tekijöitä.



Vaikka hallitus korosti toistuvasti, että valtiolla on perustuslaillinen velvollisuus suojella kansalaistensa henkeä ja terveyttä, kiireellisimmät koronatoimet koskivat muiden kuin kansalaisten suojelua.



I. AIKAJANA JA JÄRJESTELMÄLLINEN STRATEGIA

Koronapandemia

Instituutiot, rahoittajat ja markkinat varmistivat oman juridisen ja taloudellisen suojansa ennen kuin kertoivat terveysuhkasta kansalle:



• 18.10.2019: Event 201 -simulaatio. Johns Hopkins, WEF ja Gates Foundation harjoittelivat koronaviruspandemian hallintaa ja painottivat lääkeyhtiöyhteistyötä.



• VNK ja "Suomi toimii". Valtioneuvoston kanslia loi psykologisen vaikuttamisstrategian jo ennen kriisiä, valmiina ohjaamaan kansan käyttäytymistä ja hyväksyttämään perusoikeuksien rajoitukset.



• 4.3.2020: Vakuutusalan vetäytyminen (LMA5391). Lloyd’s ja globaalit jälleenvakuuttajat (kuten Munich Re ja Swiss Re) sulkivat pandemiariskit pysyvästi pois todeten ne vakuutuskelvottomiksi.



• 10.3.2020: US HHS PREP Act -julistus. Yhdysvaltain hallinto antoi valmistajille vastuuvapauden. [Ainoa poikkeus, "tahallinen väärinkäytös" (willful misconduct), on juridisesti saavuttamaton tekninen suojakilpi. Nykyinen näyttö eturistiriidoista ja häikäilemättömästä markkinoinnista täyttää kuitenkin tosiasiallisesti tahallisen teon tunnusmerkit]



• 11.3.2020: WHO julisti pandemian, mikä aktivoi globaalit kontrollimekanismit.



• Lisäksi Suomen hallitus ja ennakkohankintasopimukset (APA). Suomi sitoutui salaisiin EU-sopimuksiin, joissa vastuu haitoista siirrettiin vastuuvapauslausekkein valmistajilta käytännössä veronmaksajille (indemnification). [Nämä nimenomaiset vastuulausekkeet olivat yksi tarkimmin varjelluista salaisuuksista. EU-tuomioistuin totesi, (kuitenkin vasta) heinäkuussa 2024, että komissio teki virheen peittäessään nämä kohdat julkaistuista sopimuksista, sillä kansalaisilla on oikeus tietää, miten vastuu ja julkiset varat on jaettu]



Oikeusvarmuuteen ja ennakoitavuuteen perustuvassa oikeusvaltiossa ei tuoda markkinoille missään olosuhteissa, (ei myöskään pandemian, hätätilan tai epidemian aikana), kehityskaareltaan puutteellisia lääketieteellisiä tuotteita, joissa riskit on strategisesti siirretty valmistajalta yksilölle ja jonka vakuutusmarkkina on todennut vakuutuskelvottomaksi. Kuten edellä on kuvattu, näin kuitenkin tapahtui pandemian aikana.



Koronakriisin aikana luotiin mekanismi, jossa riskit ja vastuu siirrettiin yksilölle, valta ja suoja järjestelmälle – ja nyt tätä mallia vahvistetaan tartuntalain muutoksella vankeusuhalla.





Huomionarvoista on myös se, miten määritelmiä on muutettu strategisesti suojaamaan koneistoa ja valmistajia.



Rokotteen määritelmän muutos (CDC 2021): Vaatimus immuniteetin tuottamisesta muutettiin immuunivasteen stimuloinniksi. Tämä muutos tehtiin siksi, jotta valmistajilta voitiin poistaa vastuu tuotteen tehosta.

Lisäksi mRNA-rokote on kokeellista DARPA-rahoitteista sotateknologiaa, jolta puuttuu perinteinen vähintään 10–15 vuoden tutkimusnäyttö ja joka sisältää vain riskejä ilman tietoa pitkäaikaisvaikutuksista, eikä sitä olisi tullut käyttää. Kuitenkin, tällainen rokote tuotiin nopeutetusti (uusi teknologia, hätäkäyttö, massarokote) niin, että kaiken vastuun riskeistä saa nyt kantaa se, jota vastuuvapauslauseke ei suojaa eli rokotteen ottanut ihminen.



• Yksilön oikeusturva: Jos tuotteen luvataan tuottavan immuniteetin, yksilöllä on selkeämpi juridinen pohja vaatia korvauksia, mikäli tuote ei toimi luvatusti tai aiheuttaa haittaa ilman luvattua hyötyä. "Suoja" on terminä epämääräisempi, mikä vaikeuttaa hoidon tehon arviointia ja valmistajan vastuun todentamista.



Kattavampi suoja: Alkuperäinen määritelmä suojeli ihmisen terveyttä ja henkeä paremmin, koska se perustui lopputulokseen (immuniteetti) eikä pelkkään prosessiin (vasteen stimulointi).



Tällaisen lääketieteeteen taantumuksellisen kehityksen aikana voikin sanoa, että luontainen immuniteetti on ainoa turvallinen suoja, jota tulisi vaalia ensisijaisena keinona suojata terveyttä.



Pandemian määritelmä muuttui myös niin, että 2009, juuri ennen sikainfluenssan julistamista pandemiaksi, WHO poisti määritelmästään maininnan "suuresta määrästä kuolemia ja sairastumisia". Uusi määritelmä keskittyi taudin leviämiseen.



Tartuntalain uudistus

Juridinen epäsuhta: Abstraktit normit vs. täsmällinen rangaistusuhka



Säädösten on oltava tarkkarajaisia, täsmällisiä ja ennakoitavia:



• Abstrakti vs. Tarkka: Lainsäätäjää, toimeenpanijaa ja valmistajia koskevat asiat ovat vastuuvapauksien myötä abstrakteja (epäily), kun taas yksilöä koskevat asiat ovat tarkkarajaisia (vankeusuhka pakkotoimesta kieltäytymisestä). Suojelu koskee valtaa, rangaistus yksilöä. Tämä rikkoo perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaatetta, koska se asettaa vallankäyttäjät lain yläpuolelle suhteessa kansalaiseen.



• Vastuun puute markkinoilla: Markkinoille ei saa tuoda lääketieteellisiä tuotteita ilman lääkeyhtiöiden täyttä juridista ja taloudellista vastuuta. Valmistajien vastuuvapaus poistaa turvallisuusstandardit.



• Vankeusuhka (RL 44:2) on täysin epäsuhdassa tavoiteltuun kansanterveydelliseen hyötyyn nähden, varsinkin kun kyse on kokeellisesta teknologiasta. Yksilön vapauden riisto ei ole välttämätön eikä oikeutettu keino tilanteessa, jossa lääketieteellinen hyöty-riski-suhde on kiistanalainen.



• Ennakoitavuus: Viranomaisten toimivaltuuksien on perustuttava lakiin, joka on ennakoitava. Nykyinen kehitys, jossa toimivaltaa laajennetaan poikkeustilanteiden varjolla, tekee oikeusturvasta näennäisen.





Tuotevastuulain 13 a § ja 10 vuoden ehdoton takaraja: Lääkevahinkokorvauksille asetettu ehdoton takaraja kaventaa oikeusturvaa ja on oikeudellinen ansa teknologiassa, jonka tutkimus on yhä kesken.

Se on tietoinen oikeussuojamuuri minkä tahansa lääketieteellisen rokotteen kohdalla, jonka pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta, mutta aivan erityisesti uuden teknologian (mRNA) kohdalla. Markkinoille tulo sallitaan ”näytön puutteessa” (oletettu turvallisuus), mutta korvaukset evätään ”näytön puutteessa” (syy-yhteyden epävarmuus). Tämä toiminta on ollut tietoista.



Rajoitukset ja vapauden menetys sallittiin, vaikka tuote ei estänyt tarttumista ja sen määritelmää muutettiin kesken kaiken.





II. OIKEUDELLINEN ASYMMETRIA JA PERUSTUSLAILLINEN OHITUS

Esitys nostaa henkilön vankeusuhan (RL 44:2) 1 vuoteen, mikä on strateginen ja juridinen siirto pakkokeinojen mahdollistamiseksi:



• Pakkokeinot: Rangaistusasteikon nostaminen yhteen vuoteen antaa poliisille valtuudet käyttää vakavien rikosten tutkintaan tarkoitettuja keinoja, kuten kotietsintä, kiinniotto, pidätys ja mahdolliset muut pakkokeinot. Tämä rikkoo perustuslain 10 §:n mukaista kotirauhaa ja 7 §:n mukaista fyysistä koskemattomuutta.



• Fyysinen koskemattomuus: Henkilökohtainen koskemattomuus on perustuslailla turvattu absoluuttinen oikeus, joka ei ole riippuvainen diagnostiikasta tai lääketieteellisestä näytöstä. Sitä ei voida ehdollistaa oletetuilla tartunnoilla tai viranomaisen "epäilyllä".



• Esitys rikkoo oikeusvarmuutta ja rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta. Sanan "epäily" ja muiden ilmaisujen käyttö kuten "altistumiseksi perustellusti epäilty" on tietoinen yritys ohittaa perustuslain suoma suoja ja luovuttamaton oikeus. On kestämätöntä, että hallinnollinen kieltäytyminen antaa viranomaiselle oikeuden murtaa kotirauhan tai riistää vapauden. Säädökset eivät täytä tarkkarajaisuuden tai täsmällisyyden vaatimuksia, vaan mahdollistavat mielivallan ja oikeusvarmuuden menetyksen.



• Vankeusuhka ei ole oikeasuhtainen eikä viimesijainen, sillä pakollisesta terveystarkastuksesta tai pakkorokotuksesta (tai muusta mahdollisesta keholliseen koskemattomuuteen liittyvästä pakkotoimesta) kieltäytyminen on henkilön luovuttamaton oikeus, jota valtio ei voi ottaa pois edes poikkeustilanteissa. Varsinkin kun tiedämme, miten riskit jäivät koronarokotteen kohdalla kokonaisuudessaan henkilölle itselleen (vastuuvapauslausekkeiden suojan jäädessä muille toimijoille taloudellisen ja juridisen edun vuoksi), eikä se saa toistua enää koskaan. Ilman valmistajan ja eri osapuolten vastuunjaon uudelleenmäärittelyä vankeudella uhkailu tekaistun hätätilan tai epäilyn varjolla ei täytä asymmetrian ja oikeasuhtaisuuden vaatimuksia.



• Edelleen vankeusuhkarangaistuksen koventaminen ei ole välttämätöntä eikä se täytä viimesijaisuuden (ultima ratio) periaatetta edellä mainitussa tilanteessa, jossa on kyse hallinnollisesta kieltäytymisestä. Esityksessä hämärretään tietoisesti raja hallinnollisen määräyksen ja rikollisen teon välillä tilanteessa jossa poliisin toimivaltuuksiin voi kuulua kotietsintä, kiinniotto ja pidättäminen. Hallinnollinen kieltäytyminen on oikeudelliselta luonteeltaan passiivinen teko, jolla henkilö harjoittaa perustuslaillista itsemääräämisoikeuttaan ja suojelee ruumiillista koskemattomuuttaan. Poliisin tullessa henkilön kotiin, luonne hallinnollisesta ja passiivisesta kieltäytymisestä saadaan käännettyä luonteeltaan sellaiseksi, joka oikeuttaa rangaistukseen, vaikka henkilön vilpitön mieli on yhä toimia perustuslain oikeuksiensa mukaan. Ihmisen hätää omasta terveydestä käytetään tällöin hyväksi eikä tosiasiassa ole enää kyse terveydestä tai turvallisuudesta. Pikemminkin resurssien tuhlaus kotietsintöihin ja pakkotoimiin heikentää todellisten rikosten ja ongelmatilanteiden hoitoa ja lisää terveydenhuollon ongelmia.



• Suhteettomuus: Hallinnollisia laiminlyöntejä tehostetaan oikeusvaltiossa korkeintaan uhkasakolla. Niiden muuttaminen vankeusuhalla rangaistaviksi rikoksiksi on oikeudellinen ylilyönti.



• Virkamiehen suoja: Lainsäädäntö mahdollistaa viranomaisen vetoamisen "varovaisuusperiaatteeseen" nuhaoireiden perusteella välttääkseen vastuun, kun taas yksilöä uhataan vankeudella (RL 44:2).



• Laitosvalta: Vankiloiden, mielisairaaloiden, Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen omien tartuntatautilääkärien ei tule missään tilanteessa alistaa suljetuissa oloissa olevia henkilöitä toimenpiteille ilman riippumatonta valvontaa tai yksilön suostumusta.



• Koska uuden rokotteen määritelmän mukaan rokote ei edes estä tarttumista saati täytä turvallisuusstandardeja, on kestämätöntä vaatia sitä pakollisena hoitohenkilökunnalta tai miltä muulta työntekijäryhmältä tartuntatautilain pykälän 48 tai muun lainsäädännön perusteella työn tekemisen ehtona.



• On muistettava, että mRNA-teknologia on alkujaan puolustushallinnon rahoittamaa sotateknologiaa biologisiin uhkiin. Sen pakkosyöttö siviiliväestölle ilman valmistajan vastuuta on eettinen ja juridinen mahdottomuus.



Kuten alussa tuli esille, lainsäädäntö ei ole vain kansallista, vaan meitä sitovat EU-direktiivit ja kansainväliset velvoitteet ja suositukset.





III. TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN ASYMMETRIA (EU, WHO, WEF, JA RAHOITUS)



• Asymmetria: Valtio käyttää koneistoa pakottaakseen yksilön riskiin, jota markkinat eivät vakuuta ja josta valmistajat eivät vastaa.



• EU, WHO, WEF-jäsenyys: Jäsenyys näissä elimissä on kaventanut Suomen suvereniteettia. Suomi on sidottu salaisiin sopimuksiin ja globaaliin IHR-säännöstöön, jotka ajavat ohi Suomen perustuslain.



• Valvontakoneisto: CBDC ja WHO: WHO:n terveysstatus ja ohjelmoitava digitaalinen keskuspankkiraha (CBDC) muodostavat yhdessä suljetun valvontakoneiston. Se antaa viranomaisille oikeuden sulkea yksilön pääsy liikkumiseen, työhön ja peruspalveluihin jo pelkästä epäilystä tai terveyspoliittisesta kuuliaisuusvajeesta.



• Lääketieteellinen epävarmuus: Alkuvaiheessa lääkäri ei voi tietää, onko kyseessä vaaraton nuha vai yleisvaarallisen taudin ensioire. Tämä antaa lääkärille juridisesti laajan harkintavallan käyttää pakkotoimia "epäilyn" perusteella.



• Virkamiehen suoja: Jos lääkäri määrää ihmisen eristykseen ja poliisi noutaa hänet, heitä on lähes mahdotonta tuomita virkarikoksesta, vaikka testi paljastuisi negatiiviseksi. He vetoavat ”varovaisuusperiaatteeseen”, joka toimii heille lisävastuuvapautena.



• Diagnostiikka: Pakkotoimien perustaminen epäluotettaviin testeihin (PCR), on oikeusvaltioperiaatteen vastaista.



• Verrokkiryhmän tuhoaminen: Pyrkimys 100 % rokotekattavuuteen on tieteellinen petos, jolla pyritään poistamaan verrokkiryhmä ja peittämään tuotteen todelliset haitat.







Luonnollisen immuniteetin ja itsemääräämisoikeuden ensisijaisuus



Luonnollinen immuniteetti on lääketieteellisesti ja oikeudellisesti vahvin suoja. Koska mRNA-tuotteiden kriteerejä on tietoisesti heikennetty, niillä ei ole perusteita ohittaa yksilön luonnollista puolustuskykyä. Yksilön rankaiseminen itsemääräämisoikeuden käytöstä on perusoikeusloukkaus, jota ei voida oikeuttaa millään sopimuksella.





IV. VAATIMUKSET JA POHDINTA

Oikeus elämään (PL 7 §) ja fyysiseen koskemattomuuteen on ihmisen luovuttamaton perusoikeus. Terveyden suojelu on korvattu digitaalisella kontrollilla. Liikkumisen, palveluun tai työhön pääsyn, yleensäkään vapauden edellytys, ei voi olla lääketieteellinen koe; rikosrekisterimerkintä kieltäytymisestä on perustuslain vastainen rangaistus itsemääräämisoikeuden käytöstä.





• Esityksen hylkääminen: Rikoslain 44:2 §:n vankeusuhka ja poliisin, armeijan, rajavartiolaitoksen sekä muiden viranomaisten laajennetut valtuudet on peruttava.



• Sopimusten purkaminen: Kaikki vastuuvapauslausekkeet sisältävät sopimukset on mitätöitävä ja vastuuvakuutusvelvollisuus palautettava valmistajille. Markkinoillepääsyn ehdottomana edellytyksenä on oltava täysi tuotevastuu, jolloin tuotteen turvallisuus on valmistajalle kriittinen



• Ehdoton kieltäytymisoikeus: Yksilöllä on oltava ehdoton, rajoittamaton ja luovuttamaton oikeus kieltäytyä kaikista pakkotoimista, terveystarkastuksista, rokotuksista ja lääketieteellisistä tuotteista ilman vankeuden, syrjinnän tai taloudellisten pakotteiden uhkaa.



• Termien puhdistaminen: Kaikki sanat, kuten "epäily", joilla yritetään teknisesti ohittaa tarkkarajaisuus ja perustuslaki, on poistettava.



• Suvereniteetin palauttaminen: Suomen on irrottautuva kansainvälisistä velvoitteista (EU/WHO/WEF), jotka rikkovat yksilön fyysistä koskemattomuutta.



Perusoikeudet ovat loukkaamattomia ja luovuttamattomia. Kukaan ei voi vapaaehtoisesti luopua näistä oikeuksista, eikä kukaan voi niitä ottaa pois.



Luovuttamattomat oikeudet kuuluvat pysyvinä jokaiselle ihmiselle synnynnäisenä pelkästään ihmisyyden perusteella.



Kidutuksen, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun kielto on ehdoton (jus cogens -normi). Sitä ei voi rajoittaa tai poiketa edes poikkeustiloissa, sodan aikana tai terrorismin torjunnassa.



Pakkotoimi muuttuu kidutukseksi tai epäinhimilliseksi kohteluksi, jos se ylittää laillisen voimankäytön rajat ja aiheuttaa tahallisesti vakavaa ruumiillista tai henkistä kärsimystä.



Valtio ei voi käyttää vankeutta ja sotilaallista koneistoa velvoittaakseen yksilön kokeelliseen teknologiaan järjestelmässä, joka on vapautettu vastuusta ja josta totuus pyritään tietoisesti tuhoamaan.

Tartuntatautilain esitys tulee hylätä, vastuuvapauslausekkeet mitätöidä ja palauttaa täysi tuotevastuu valmistajille sekä ehdoton kieltäytymisoikeus yksilölle.





Lopuksi

Ei ole kuitenkaan kyse pelkästään edellä kuvatusta strategisesta ja kokonaisvaltaisesta vastuun ja suojan epätasapainosta suhteessa järjestelmään ja yksilöön.



On kyse riskien räjähdyksenomaisesta realisoitumisesta ja todellisista, suurta väestöä ja lukemattomia ihmiskohtaloita koskettavista rokotehaitoista ja -kuolemista.



Niiden äärellä ei voi oikeastaan muuta kuin hiljentyä.



Jokaisen tätä strategista koronapandemiaa (tai tulevaa pandemiaa), rajoituksia ja muita toimia suunnitelleelle, toteuttaneelle ja rokotteita suositelleelle - kaikkina näinä vuosina ja hetkinä hiljaa pysyneelle, luulisi jossain kohtaa tulleen katumus, ahdistus ja suorastaan tukahduttava olo kaikesta tästä tietämästään vaietusta valheesta ja vääryydestä. Sellainen, joka sisällään tuntiessaan kokisi luontaista pakottavaa tarvetta kertoa totuus ja tuoda julkisuuteen salaiset sopimukset ja strategiat. Varsinkin kun haittoja alkoi toden totta ilmetä (painottuen tiettyihin rokote-eriin) eikä rokote edes estänyt tartuntoja.



Mikään virka, palkkio tai taloudellinen etu saatikka juridinen suoja ei ole sen arvoinen, että menettää itsekunnioituksensa ja turtuu pahuuteen, josta ei enää kykene irrottautumaan ja johon vaipuu kokonaan kykenemättä kuitenkaan edes iloitsemaan vääryydellä saamistaan eduista.



Mikään ei tuo takaisin näiden haittoja saaneiden lukuisten ihmisten terveyttä tai henkeä.



Nopeutetuilla myyntiluvilla, puutteellisilla tutkimuksilla, oman edun tavoittelulla ja suoranaisella kieroudella, koronan varjolla, saadut miljoonat ja vastuuvapauslausekkeiden varjolla saavutetut edut ja ylennykset jäävät tummina varjoina ja salaisiksi aiotuiksi synkkyyksiksi historiaan.





Koronapandemian aikaiset toimet eivät näy pelkkinä ohimenevinä punoituksina ja kipuina olkavarsissa, eivät liioin terveinä elinvuosina tai terveyttä edistävinä toimina.





Ne näkyvät vakavina yhteiskuntaa ja maailmaa vaurioittavina pysyvinä verisinä tahroina, lisääntyvänä sairastavuutena ja ylikuolleisuutena. Haittoina ilman korvauksia. Puolisoa ilman kumppania, lasta ilman vanhempia. Kipuina ilman olkapäätä. Yksinäisyytenä, turvattomuutena ja silmäkulmista puhjenneina kyyneleinä, joita ei historian lehdiltä tai tilastoista saa häivytettyä yrityksistä huolimatta.





Se asianosainen, joka ei vielä tämänkään jälkeen myönnä virhettään eikä tuo esille katumustaan ja halukkuuttaan korjata tilannetta, tulee sisimmässään syvästi kärsimään, vaikka itselleen muuta uskotteleekin. Ihmisten luottamuksen hyväksikäyttäminen, likainen peli ja hengellä ja terveydellä leikkiminen on vihellettävä poikki. Mitä pikemmin, sen parempi.



Vastuullisilla tahoilla on viimeinen hetki vakavoitua, nöyrtyä ja ottaa vastuu, myös takautuvasti.



Moni on viran, aseman tai ansionmenetyksen menettämisen uhalla koronapandemian aikana hiljennetty ja kiristetty toimimaan strategiaan kuuluvalla tavalla ja vaikenemaan. On siitäkin huolimatta oltava rohkea ja tehtävä oikein. On aika alkaa puhua totta, kaiken sen kärsimyksen edessä, mihin ovat olleet osallisia, tietäessään tapahtumien riskit. Ja kaiken sen edessä, mitä tuleman pitää. Emme tee sitä vain itsemme tähden, vaan meidän on tehtävä se muiden ja tulevien sukupolvien tähden.



Lopulta totuus tulee aina esille, sitä ei voi piilottaa.



Ihmiselämä on mittaamattoman arvokas. Sille ei voi vakuutusyhtiökään laskea arvoa, ainoastaan riskiä ja taloudellista menetystä.



Voimme keskittyä terveyden suojaamiseen ja luonnollisen immuniteetin vahvistamiseen. Siinä ei tarvita jatkuvia lakimuutoksia, vähäisiä teknisiä tai muita määritelmien muutoksia, vaan jokaisella, rokotteista haitan saaneillakin, on mahdollisuus vahvistaa luonnollista immuniteettia ja saavuttaa terveempi elämä elintapojen kautta.

.. Elämän päätyttyä jäljelle jää hiljaisuus. Rakkaus siltä osin kuin sitä on eläessään muille antanut. ..

