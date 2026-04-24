Konteksti - Hallituksen esityksen luonnos ja sen asema lainmuutosprosessissa:

(Konteksti- kappale “toimituksen” lisäämä)

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Asia: Tartuntatautilain uudistus (STM002:00/2024) sekä eräät siihen liittyvät lait

Lausunnon antaja: Janne Blommendahl (LL)

Päiväys 22.4.2026

Arvoisa sosiaali- ja terveysministeriö,

COVID-19-pandemia paljasti suuria puutteita maailmanlaajuisesti niin lainsäädännössä kuin valtioiden toiminnassa. Näitä ei ole Suomessa avoimesti ja kriittisiä ääniä kuunnellen käsitelty. Esitän huoleni ja kriittisen arvioni ehdotetusta säännöksestä, joka mahdollistaisi muun muassa pakollisen rokotuksen jopa vuoden vankeusrangaistuksen uhalla. Säännös herättää merkittäviä oikeudellisia, eettisiä ja lääketieteellisiä kysymyksiä, sillä se koskettaa perustuslain 7§:n turvaamaa oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Poikkeaminen tästä oikeudesta edellyttää välttämättömyysvaatimuksen täyttymistä.

Haluaisinkin herättää keskustelua ja pohdintaa siitä, minkälaista näyttöä tehosta, turvallisuudesta ja välttämättömyydestä tulisi edellyttää, ennen kuin valtio tai virkamies voi määrätä pakollisen lääketieteellisen toimenpiteen? Tällä hetkellä ehdotettu säännös ei määrittele minkäänlaisia kynnysarvoja näille vaatimuksille. COVID-19-pandemia osoitti, ettei varovaisuusperiaatteita noudatettu riittävästi – erityisesti silloin, kun kyse oli kokeellisista valmisteista tai erityissuojan alaisista ryhmistä, kuten lapsista ja raskaana olevista. Onko lainsäätäjä pohtinut konkreettisia minimikriteerejä esimerkiksi absoluuttiselle riskinvähenemälle (ARR), rokotettavien määrälle (NNV) tai pitkäaikaiselle turvallisuusnäytölle näin ankaran pakkokeinon käyttöönotossa?

Tiivistelmä

Lausunnossani kiinnitän huomiota ehdotettuun tartuntatautilain muutokseen, joka mahdollistaisi pakollisen rokotuksen jopa vankeusrangaistuksen uhalla. Korostan, että tämä herättää vakavia kysymyksiä perustuslain 7 §:n turvaamasta henkilökohtaisesta koskemattomuudesta.

Esitän huoleni siitä, että säännösehdotuksessa ei lainkaan pohdita, millä teho- tai turvallisuuskriteereillä pakkorokotus voisi olla oikeutettu. Käsittelen rokotteiden tehon mittareita ja tuon esille sen, kuinka koronarokotusten tehosta ja turvallisuudesta tiedotettiin puutteellisesti ja epäselvästi. Ohjeistan, miten teho ja turvallisuus tulisi jatkossa tuoda eettisten periaatteiden mukaisesti avoimesti ja realistisesti esille. Nostan esiin nopeasti kehitettyjen rokotteiden turvallisuusnäytön puutteet. Kiinnitän huomiota pandemia-asetelmassa syntyvään merkittävään rakenteelliseen riskiin sekä lääketeollisuuden omiin huoliin geeniteknologisten tuotteiden potentiaalisista turvallisuusriskeistä. Tarkastelen myös uuden mRNA-tekniikan erityispiirteitä, tuotantoprosesseihin liittyviä haasteita, puutteellista tai keinotekoista uuden tekniikan sääntelyä ja oletuksiin (ei tutkittuun tietoon) perustuvaa vallitsevaa käsitystä turvallisuudesta.

Esitettyjen tietojen perusteella ehdotan, että pakollinen rokotus tai muu lääketieteellinen toimenpide rangaistuksen uhalla poistetaan lakiesityksestä kokonaan. Lain painopiste tulisi siirtää pakkokeinoista vapaaehtoisuuteen ja suosituksiin. Lisäksi peräänkuulutan, että lääketieteellisen lähestymistavan rinnalle lakiin kirjataan vahvempi tuki näyttöön perustuville, lääkkeettömille ja kustannustehokkaille keinoille ihmisten luonnollisen vastustuskyvyn parantamiseksi.

1. Rokotteiden tehon mittarit ja avoimuus (ARR, RRR, NNV)

Pakollisen rokotuksen oikeutus edellyttäisi merkittävää absoluuttista riskinvähenemää (ARR). Koronarokotteiden kliinisissä kokeissa ARR oli vain 0,7–1,5 %. Koronarokotteita mainostettiin kuitenkin suhteellisella riskinvähenemällä (RRR) - esimerkiksi Pfizerin valmisteen kohdalla 95 %.

Lääkemarkkinoinnin eettinen säännöstö edellyttää, että markkinoinnissa annetaan realistinen kuva tuotteen ominaisuuksista (1). Markkinoinnissa on kuitenkin houkutus käyttää juuri RRR-lukua, joka on usein kymmeniä prosentteja ja saattaa lähennellä sataa. Jopa ammattilaiset voivat ymmärtää tehon väärin (2). Eettinen suositus on RRR:n rinnalla ilmoittaa aina joko ARR tai NNT/V (number needed to treat/vaccine) eli kuinka monta ihmistä pitää lääkitä tai rokottaa, jotta estetään jokin päätetapahtuma, kuten sairaalaan joutuminen tai kuolema.

Käytännössä tiedotuksessa (media, THL, Fimea, EMA, FDA, WHO) kuitenkin painotettiin lähes yksinomaan suhteellista tehoa, mikä on ohjeiden mukaan harhaanjohtavaa. Miksi näin tehtiin? Esimerkiksi Pfizerin BNT162b2-rokotteen ARR oli laskentatavasta riippuen 0,7–0,84 % (2, 3). Tästä saadaan NNV 119–143 mikä tarkoittaa, että 119–143 ihmistä pitää rokottaa, jotta yksi oireinen tartunta estyy. Rokotetuista hyötyi siis sairastumisen eston osalta vain murto-osa. Pfizerin tutkimuksessa rokoteryhmässä 0,044 % sai oireisen tartunnan, kun taas lumeryhmässä 0,88 %. Nämä laskelmat perustuivat kiireellä tehtyihin tutkimuksiin alkuperäistä virusta vastaan. ARR koski oireista tautia lyhyellä seurannalla; myöhemmät variantit muuttivat tilannetta. Teho heikkeni alkuperäisestä odotetusti viruksen muuntautuessa.

Tehoa tulisi aina arvioida mahdollisiin haittoihin suhteutettuna. Informoidun suostumuksen mahdollistamiseksi on tärkeää tuoda aktiivisesti ja avoimesti esille haitan mahdollisuus ja se, jos tutkimustietoa esimerkiksi pitkäaikaishaitoista ei lainkaan ole. Nimenomaan tutkimustiedon puutteellisuuden tai puuttumisen (pitkäaikaishaitat) vuoksi lääketeollisuus vaati ja sai itselleen täyden vastuuvapauden koronarokotteiden mahdollisista haitoista.

Haittariskin osoittamiseksi voidaan käyttää NNH-arvoa (number needed to harm) eli lukua, joka osoittaa kuinka moni pitää rokottaa, jotta yksi haittatapahtuma aiheutuu ylimääräisenä taustariskiin verrattuna. Tähän liittyy useita haasteita, kuten syy-yhteyden osoittamisen vaikeus ja haittojen merkittävän suuri aliraportointi (4). Aiheellista kritiikkiä on esitetty rokotuspakkoihin liittyen. Esimerkiksi mainittakoon tutkimus kolmannen rokoteannoksen (tehoste) riski-hyöty-suhteesta nuorilla aikuisilla (18–29 v) Pohjois-Amerikan yliopistoissa (5). Kyseisessä ikäryhmässä NNV oli peräti 31 207–42 836 eli miljoonaa annosta kohti estetään 23–32 sairaalahoitoa vaativaa koronainfektiota. Vakavia haittatapahtumia taas oli arviolta 18,5 yhtä estettyä sairaalahoitoa kohti ja reaktiivisuutta (arkea häiritsevä tapahtuma) vastaavasti 1 403–4 626 yhtä estettyä sairaalahoitoa kohti. Miehillä arvioitiin aiheutuvan 1,5–4,6 myo- tai perikardiittia yhtä estettyä sairaalahoitoa kohti. Tutkimuksessa arvioitu kolmas rokoteannos oli käytännössä pakollinen koronapassilainsäädännön vuoksi myös monelle meillä Suomessa, mikä on oleellisen tärkeää ymmärtää ja huomioida uutta tartuntatautilakia laatiessa.

Rokotteen teho ei ollut kuitenkaan ainoa asia, jossa tiedotettiin puutteellisesti tai epäselvästi. Pivotaalitutkimukset eivät olleet tilastollisesti mitoitettuja osoittamaan kuolleisuuden tai vakavan taudin riskin vähenemistä, vaan ne keskittyivät tilastollisesti helpommin saavutettaviin, merkitykseltään vähäisempiin oireisiin. Ne osoittivat kyvyn vähentää lievää oireilua kontrolloiduissa olosuhteissa, mutta niiltä puuttui tilastollinen voima osoittamaan vakavan taudin, tehohoitojen tai kuoleman riskin vähenemistä tai kykyä estää viruksen tarttuminen (6). Vaikka kertynyt tutkimusnäyttö oli heikko, JAMA-artikkelissa helmikuussa 2021 väitettiin: ”Kliiniset kokeet ovat osoittaneet, että rokotteet ovat erittäin tehokkaita COVID-19-infektion, vakavan taudin ja kuoleman ehkäisyssä” (7). Artikkeli oli pandemian kannalta merkittävimpien henkilöiden, kuten Anthony Faucin, käsialaa. Kyseistä viestiä toistettiin laajalti. Jos tehokkuus ilmoitetaan ilman ARR tai NVV -lukemia, se voi johtaa yliarvioon hyödyistä, varsinkin matalan riskin ryhmissä. Tämä voi rikkoa autonomian periaatteita. Eettisesti hyväksytty, avoin ja helposti ymmärrettävä tiedotus tulisi olla keskeinen osa keskusteluja erityisesti perusoikeuksiin puututtaessa ja pakkokeinoista puhuttaessa.

Miksi tämä on tärkeää ymmärtää? Seuraavan pandemian alkaessa tavoitellaan uuden rokotteen hyväksyntää jopa 100 päivässä (8) eli vielä huomattavasti nopeammin kuin koronapandemiassa. Tämä tarkoittaisi kaikkien kehitysvaiheiden huomattavaa lyhentämistä, minkä ilmeiset riskit ja rajoitukset tulisi tuoda läpinäkyvästi ja rehellisesti esille. Tämä vähentäisi vielä enemmän mahdollisuutta saada vahva näyttö tehosta ja turvallisuudesta. Oletukset korvaisivat tutkitun tiedon. Nopeutetulla aikataululla kehitetyn valmisteen ottaminen on käytännössä osallistumista kokeelliseen tutkimukseen. Tämä tulisi kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi. Pakkokeinojen käyttöä tällaisten valmisteiden kohdalla ei tietenkään tule sallia (Nürnbergin säännöstö, Helsingin julistus) suoraan tai epäsuorasti (esimerkiksi koronapassi ja TTL 48 a §).

Onkin aiheellista kysyä, onko lainsäätäjä ylipäätään arvioinut, millaisia vähimmäiskriteerejä (esimerkiksi ARR > 10 %, NNV < 10, NNH = 1 000 000) olisi edellytettävä, ennen kuin pakkorokotusta voidaan pitää hyväksyttävänä? COVID‑19‑kokemus ja esim. TTL 48 a §:n toteutus ei viittaa siihen, että näin olisi tehty.

2. Turvallisuusnäytön vaatimukset ja epävarmuudet

mRNA‑valmisteet kehitettiin ennennäkemättömän nopeasti, vain 6–9 kuukaudessa. Ne perustuivat teknologiaan, jonka pitkäaikaisvaikutuksista ei ollut kokemusta. Pitkäaikaisturvallisuudesta ei ollut dataa hyväksyntähetkellä eikä sitä ole vieläkään riittävästi saatavilla.

Hätämyyntilupaan johtaneiden tutkimusten lumeryhmän nopeaa purkamista on kritisoitu (9). Pandemiassa nopeat ratkaisut ovat tarpeen, mutta siitä huolimatta lääketieteen perusperiaatteita tulisi noudattaa. Myös historiasta on tärkeää oppia.

LT Lauri Vuorenkoski toteaa Duodecimin sivuilla Vioxx-skandaalin (10) jälkimainingeissa seuraavaa: ”Luonnollisesti yritysten pääasiallinen tavoite on tuottaa taloudellista voittoa osakkeenomistajille, ja niinpä niillä on voimakas kannuste suojella tuotteitaan eli jopa aliarvioida tai peitellä havaittuja haittavaikutuksia. Kvartaalitaloudessa elävien yritysten ja niiden johdon kannalta lienee myös mielekästä joissakin tapauksissa siirtää negatiivisesti myyntiin vaikuttavien tietojen julkistamista tuonnemmaksi.” (11)

Tämä luo merkittävän rakenteellisen riskin, etenkin silloin kun panokset ovat miljardiluokkaa. Riski kasvaa entisestään, kun lääkeyhtiöt vapautetaan pandemioiden aikana täysin vastuusta haittojen osalta (12). Mahdollisista haitoista kärsivien oikeudellinen asema on heikko, koska syy-yhteyden osoittamista vaikeuttavat sekä virallisten tilastojen aliraportointi (4) että vaativa todistelukynnys.

Lipidinanopartikkelit (LNP) ovat itsessään biologisesti aktiivisia aineita eikä niiden leviämistä elimistössä voida rajoittaa lihaskudokseen. Biodistribuutiotutkimuksissa (13) on havaittu, että nanopartikkelit/mRNA leviävät laajasti elimistöön (esimerkiksi maksaan, pernaan, sukupuolirauhasiin, sydänlihakseen ja jopa aivoihin). Tästä ongelmallisesta lähtökohdasta huolimatta uusi tekniikka otettiin ennätysajassa maailmanlaajuiseen käyttöön, eikä olemassa ole virallisia ohjeita, jotka määrittelisivät standardit kyseisten tuotteiden kehittämiselle ja markkinoinnille (14). Kehitysvaiheen ohjeistusten puuttuessa tilanne on käytännössä säätelemätön.

Pfizerin dokumenteista ilmenee, että kliiniset tutkimukset tehtiin ”Process 1” -menetelmällä tuotetuilla valmisteilla, mutta massatuotannossa siirryttiin käyttämään ”Process 2” -menetelmää. Näitä Process 2 -tuotteita ei käytännössä tutkittu ennen hyväksyntää (15). Valvontaviranomaiset hyväksyivät tämän tekemällä oletuksen, että teho ja haitat ovat samat kuin puhtaammalla, hitaammalla ja kalliimmalla menetelmällä tuotetuilla valmisteilla. Mitään tutkimusnäyttöä tämän tueksi ei ole julkaistu! Kuten sanonta ’the process is the product’ kuvaa, valmistusprosessi on keskeinen tekijä tuotteen laadun ja ominaisuuksien kannalta.

Process 2 -valmisteissa on havaittu tuotantoprosessin epäpuhtauksina niin sanottuja plasmidi-DNA-jäänteitä, aiheuttaen potentiaalisen genotoksisen ja onkogeenisen riskin. Riski tuodaan esille myös Modernan mRNA-rokotepatentissa (16) (Pfizerin Process 2 vastaava valmistusprosessi), josta suora lainaus:

”mRNA-valmistusprosessissa käytetty DNA-malli (template) on poistettava, jotta lääkevalmisteiden teho ja turvallisuus varmistetaan. Jäljelle jäävä DNA lääkevalmisteessa voi nimittäin aktivoida synnynnäisen immuunivasteen ja sillä on potentiaalia aiheuttaa syöpää (onkogeeninen vaikutus) potilailla. Viranomaisohjeistukset voivat myös edellyttää DNA-mallin määrän määrittämistä, hallintaa ja poistamista RNA-tuotteista. Tällä hetkellä saatavilla olevat tai raportoidut menetelmät eivät ratkaise tätä puutetta.”

Tätä tiedossa olevaa riskiä ei arvioitu eikä tutkittu ennen laajaa käyttöä. Kyseessä olevat mRNA-valmisteet ovat geeniteknologisia tuotteita, mutta koska ne luokitellaan rokotteiksi, niitä ei koske samat turvallisuusvaatimukset. Jopa Moderna ja BioNTech olettivat mRNA-tuotteidensa tulevan säännellyiksi geeniterapioina (GTMP) (17). Sama mRNA + LNP -alusta voi olla ”rokote” COVIDia vastaan, mutta ”geeniterapia” esimerkiksi syöpää vastaan. Tämä ero vaikuttaa oleellisesti hyväksyntäprosessiin ja sen nopeuteen: GTMP-tuotteille vaaditaan kattavampia farmakokineettisiä, genotoksisuus- ja pitkäaikaisseurantatutkimuksia kuin tartuntatautirokotteille, vaikka niiden vaikutusmekanismi olisi sama. Sääntelyero on keinotekoinen ja perustuu indikaatioon, ei mekanismiin.

Mahdolliset ongelmat mRNA:han tai jäännös-DNA:han liittyen eivät ole pelkästään teoreettisia. Aldén et al. osoittivat tutkimuksessaan, että in vitro -olosuhteissa BNT162b2-mRNA pääsee soluihin nopeasti ja voi johtaa mRNA:n LINE-1-välitteiseen käänteistranskriptioon DNA:ksi (18).

On tärkeää ymmärtää, että mRNA:n lisäksi LNP-kapselin sisään ja suojaan voi päätyä myös jäännös-DNA:ta (huomioi LNP:n biodistribuutio, soluihin pääsy). Tilanne eroaa siis merkittävästi tavallisista rokotteista tai suun kautta otetuista tuotteista, joissa jäännös-DNA on vapaana liuoksessa. DNA-epäpuhtaudet ovat varmistuneet useassa tutkimuksessa, mutta niiden kliinisestä merkityksestä ja todellisesta määrästä kiistellään (19, 20). Vallitseva näkemys niiden vaarattomuudesta perustuu oletukseen, ei tutkittuun tietoon.

FDA:n ohjeistuksessa teollisuudelle vuodelta 2010 todetaan:

”Jäännös-DNA voi muodostaa riskin lopputuotteelle onkogeenisen ja/tai infektiivisen potentiaalinsa vuoksi. Mahdollisia mekanismeja ovat muun muassa koodattujen onkogeenien integroituminen ja ilmentyminen sekä insertionaalinen mutageneesi DNA:n integroitumisen seurauksena.” (21)

Samaisessa ohjeistuksessa tuodaan esille jo 1980–1990-luvulta peräisin oleva DNA-kontaminaation raja-arvo alle 10 ng/rokoteannos (oraalisilla rokotteilla alle 100 ng/annos). Tämä raja on kuitenkin laadittu ennen geeniteknologisten tuotteiden aikakautta, jolloin genomi-integraatiota pidettiin lähinnä teoreettisena riskinä. Uusi tekniikka on suunniteltu kuljettamaan nukleiinihappoja solun sisään, joten lähtökohta on olennaisesti muuttunut. 10 ng:n raja DNA‑epäpuhtauksille perustuu oletukseen, että DNA on tuotteessa vapaana, eikä LNP:n suojassa.

Edustaja Pia Sillanpää lähestyi sähköpostitse 25.11.2024 sosiaali- ja terveysministeriötä mRNA-rokotteiden DNA-kontaminaatioista. STM:n vastauksesta käy ilmi, ettei edellä mainittua eroa ole käsitelty:

”Rokotteiden DNA ei pysty muuttamaan ihmisen DNA:ta tai aiheuttamaan syövän kaltaisia sairauksia. Ihmisen elinympäristö on täynnä muista organismeista peräisin olevaa DNA:ta, jota saamme ruuan ja veden välityksellä elimistömme mikrobiomiin.” (22)

FDA:n ohjeistuksessa todetaan: ”Suun kautta annettu DNA imeytyy noin 10 000 kertaa heikommin kuin parenteraalisesti annettu DNA.” Siksi peroraalisten tuotteiden turvaraja on parenteraalisiin verrattuna korkeampi. Turvarajoja ei kuitenkaan ole päivitetty uuden tekniikan mRNA/LNP-tuotteille, mutta on selvää, että tiukemmat turvarajat ovat tieteellisesti perusteltuja, esimerkiksi 10 ng/annos -> 0,01–0,001 ng/annos.

3. Oikeudelliset ja eettiset näkökohdat

Pakollinen rokotus vankeuden uhalla on suhteellisuusperiaatteen ja lääkärin etiikan vastainen ilman poikkeuksellisen vahvaa perustetta. Toimenpide, jonka hyöty-haittasuhteesta ei ole selkeää, kattavaa ja kiistatonta näyttöä, ei täytä perustuslaillista välttämättömyysvaatimusta. Huomautan myös, että taudin vaarallisuusasteen arviointi ja tarkka määrittely tulisi olla keskeinen tekijä välttämättömyysarvioinnissa.

Informoitu suostumus on lääketieteen etiikan peruspilari (Nürnbergin säännöstö, Helsingin julistus). Sen ohittaminen pakkokeinoin herättää vakavia kysymyksiä kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.

4. Ehdotukset lain uudistamiseen

a) Pakkosääntelyn poistaminen

Ehdotuksen kohdat, jotka mahdollistaisivat pakollisen rokotuksen tai muun lääketieteellisen toimenpiteen rangaistuksen uhalla, on poistettava kokonaan. Rokotuksesta kieltäytymisen on pysyttävä laillisena ja suojattuna valintana.

b) Suosituksiin ja avoimuuteen perustuva malli

Lain painopistettä on siirrettävä pakottamisesta suosituksiin.

Rokotuksia voidaan suositella vahvasti, mikäli riippumaton ja avoin tutkimus osoittaa selkeän hyödyn suhteessa haittoihin.

Viranomaisten velvollisuutena on varmistaa täysi avoimuus rokotetutkimusten aineistoista, valmistusprosesseista ja haittavaikutusraportoinnista.

c) Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lakiin on kirjattava viranomaisille velvoite tukea ja suositella näyttöön perustuvia, lääkkeettömiä keinoja ihmisten luonnollisen vastustuskyvyn parantamiseksi. Viranomaistiedotuksessa pidettävä esillä kokonaisvaltaista terveyden edistämistä, jossa keskiössä ovat esimerkiksi metabolinen terveys, tupakoinnin lopettaminen ja fyysisen kunnon ylläpitäminen. Tämä tukee kansanterveyttä vapaaehtoisuuden pohjalta ja vähentää yksilön haavoittuvuutta tartuntataudeille kustannustehokkaasti.

Kiitän mahdollisuudesta esittää näkemykseni ja toivon, että lausunnossani esitetyt huolenaiheet, kritiikki sekä ehdotukset otetaan huomioon tartuntatautilain valmistelussa.

Lähteet:

Lausunto on myös jätetty STM:lle virallisessa kanavassa