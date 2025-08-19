Antti Säippä (@SecondRayer) Substack

Lääketieteellisen tutkimuksen vinouma ja sen patologia (suom.)

Antti Säippä's avatar
Antti Säippä
Aug 19, 2025
Share

Postauksena X:ssä:
https://x.com/SecondRayer/status/1931372371287380245

".. kun katsoo tieteellisiä julkaisuja ihannemallina sille, kuinka mielipide olisi perusteltava, on myös ymmärrettävä se, kuinka paljon kaikki tuo - tällä hetkellä - kärsii eturistiriidoista."

- tohtori Lynn Fynn,
kliininen tutkija ja eläkkeellä oleva tartuntatautien erikoislääkäri

Katso ja tykkää alkuperäinen, josta leikattu:
https://rumble.com/v6u7wcf-how-science-is-co-opted-by-big-gov-and-big-pharma-dr.-lynn-fynn.html?e9s=src_v1_ucp

Koko haastattelu Epoch TV:llä: https://ept.ms/3Uu1JA5

Dr. Fynn is a retired infectious disease specialist, now solely focused on clinical research. She holds patents in novel therapeutic formulations globally

https://imahealth.org/experts/dr-lynn-fynn/

Tekstitys: @2ndRayer
X: https://x.com/SecondRayer

© 2025 Antti Säippä
