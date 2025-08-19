Lääketieteellisen tutkimuksen vinouma ja sen patologia (suom.)

Postauksena X:ssä:
".. kun katsoo tieteellisiä julkaisuja ihannemallina sille, kuinka mielipide olisi perusteltava, on myös ymmärrettävä se, kuinka paljon kaikki tuo - tällä hetkellä - kärsii eturistiriidoista."
- tohtori Lynn Fynn,
kliininen tutkija ja eläkkeellä oleva tartuntatautien erikoislääkäri
https://rumble.com/v6u7wcf-how-science-is-co-opted-by-big-gov-and-big-pharma-dr.-lynn-fynn.html?e9s=src_v1_ucp
Koko haastattelu Epoch TV:llä: https://ept.ms/3Uu1JA5
Dr. Fynn is a retired infectious disease specialist, now solely focused on clinical research. She holds patents in novel therapeutic formulations globally
https://imahealth.org/experts/dr-lynn-fynn/
