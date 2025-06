".. kun katsoo tieteellisiä julkaisuja ihannemallina sille, kuinka mielipide olisi perusteltava, on myös ymmärrettävä se, kuinka paljon kaikki tuo - tällä hetkellä - kärsii eturistiriidoista. .." - tohtori Lynn Fynn, kliininen tutkija ja eläkkeellä oleva tartuntatautien erikoislääkäri

Tohtori Lynn Fynn - haastattelijana Jan Jekeliek - Epoch Times

Suomeksi tekstitetty video Rumblessa: https://rumble.com/v6ufihj-lketieteellisen-tutkimuksen-vinouma-ja-sen-patologia-suom..html

Lynn Fynn: Hyvin usein tieteellinen menetelmä - itse prosessi - kääntyy päälaelleen. On jo tiedossa lopputulos, joka olisi sopiva tai... toivottava Ja sitten lähdetäänkin työskentelemään siitä takaperin - eli mietitään sitä, kuinka tuo haluttu lopputulos voitaisiin todistaa

Tohtori Lynn Fynn on kliinisen tutkimuksen puolella työskentelevä tutkija ja eläkkeelle jäänyt tartuntatautien erikoislääkäri.

Istahdimme hänen kanssaan keskustelemaan sellaisista ongelmista, joiden hän näkee vahingoittavan lääketieteellistä tutkimusta

- aina varojen väärästä käytöstä ongelmallisiin vertaisarviointiprosesseihin sekä suuren luokan eturistiriitoihin.

Kun lääkeyrityksellä on tilaisuus kaataa rahaa opinto- ohjelmaan, opetussuunnitelma tulee heijastamaan kaikkea sellaista, mitä tuollainen yritys toivoo sen heijastavan, jotta tuo olisi sille kannattava sijoitus. Kyseessä on siis sijoituksen tuottama tuotto.

Mitä käytännön toimia tarvitaan, jotta yleisön luottamus tieteeseen ja lääketieteeseen saadaan palautettua?

Missä on läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, siellä on myös luottamusta. Se on todellakin aivan niin yksinkertaista.

Tämä on American Thought Leaders - ja minä olen Jan Jekeliek.

Lynn Fynn - loistavaa saada sinut vieraaksi American Thought Leaders -ohjelmaan!

Suuret kiitokset Jan - ja kiitos kutsusta.

Eli mikä on mielestäsi suuri ongelma kliinisessä tieteellisessä tutkimuksessa tänä päivänä?

Se on kyllä todella hyvä kysymys. Ihan ensimmäiseksi on hyvä ymmärtää, että tieteelliset julkaisut ovat ikään kuin selkäranka niin lääketieteessä kun tieteessä yleensäkin.

Kun kuulet erilaisia käsitteitä, kuten vaikka "näyttöön perustuva lääketiede" - se sai alkunsa hyvistä aikeista, mutta on sittemmin ajautunut sivuraiteille.

Tieteellisistä aikakausilehdistä, jotka menevät vertaisarviointiprosessin läpi on tullut perusta kaikelle sille, mitä nyt tehdään - eli protokollille, vuokaavioille ja suosituksille...

ja nämä työkalut, joita lääkärit sitten käyttävät, ammentavat käytännössä uskottavuutensa näiden julkaisujen rehellisyydestä, joten sitten jos noiden julkaisujen itsessään ja itse tutkimuksen rehellisyys muuttuu kyseenalaiseksi, näiden työkalujen koko perustus muuttuu horjuvaksi.

Ja jos perustus horjuu, niin mitä silloin tapahtuu? Koko rakennus on rakennettu hatarien perustusten varaan ja sortuu.

Ja minusta tuntuu, että me kaikki olemme päässeet kokemaan sitä jossain määrin ihan hiljattain.

Bayh-Doyle -lakiasetuksen tultua - asetuksen, joka takasi kannustimet yliopistoille siitä, että ne pumppaisivat ulos julkaisuja ja siinä olisi valtio mukana toisella puolella ja toisella sitten lääketeollisuus rahoittamassa sitä, että saadaan julki tiettyjä tuloksia tai ideoita, ja lopuksi sitten lääketeollisuus tulee ja kaappaa koko homman samalla kun veronmaksaja tipahtaa yhtälöstä kokonaan.

Erittäin pitkän aikaa Kansallisessa allergioiden ja tarttuvien tautien instituutissa NIAID:ssa oli vain yksi henkilö päättämässä siitä, mihin kaikki tuo raha ohjataan.

Ja tuon myötä veronmaksajilta saaduilla rahoilla aikaansaatiin edistysaskeleita, jotka saattoivat mahdollisesti johtaa kaupallistettavissa olevaan tuotteeseen taikka patenttiin, mutta eivät veronmaksajille palautuviin voittoihin.

Eli lääketeollisuus vain sitten kaappaa nuo [projektit], joiden suhteen he sitten nettoavat voitot yhdessä yliopiston kanssa.

Tässä koko kuviossa on niin monta muuttujaa; virastoja, joilla sitten taas on omat säätiönsä niihin kiinnittyneinä ja joiden kautta lääketeollisuuden raha tulee sisään...

Joten, kun katsoo tieteellisiä julkaisuja ihannemallina sille, kuinka mielipide olisi perusteltava, on myös ymmärrettävä se, kuinka paljon kaikki tuo - tällä hetkellä - kärsii eturistiriidoista.

Eturistiriitoja on löydettävissä aivan joka tasolla. Joten sitä alkaa miettiä, että kuinka paljon tuon kaiken siitä tulevan voi lopulta ottaa tosiasioina, koska koko vertaisarviointiprosessi on muuttunut dramaattisesti vuosien vieriessä...

Ja jatkamme nyt kliinisen tutkimuksen asiantuntijan, tohtori Lynn Fynnin kanssa.

Eli jotkut ihmisethän vain toteaisivat, että tässähän teollisuus vain tukee akatemian alaa - eikö vain? Tarkoitan, että moni varmasti näkee asian noin?

Noin se hyvin pitkälti on - hyvin pitkälti juuri noin. Ja tuo pätee aivan perustutkintotasolta ja soveltavien tieteiden tasolta koko matkan aina lääketieteellisiin saakka.

Mutta... - se, mitä tarkoitan, on, että he näkevät sen... hyvänä asiana?

Olen itse sitä mieltä, että aina kun kannustetaan johonkin, tullaan myös luoneeksi vinouma.

Ja aina kun luodaan jokin vinouma, jokin osa totuudesta putoaa pois kokonaisyhtälöstä.

Ja kun lääkeyritys pääsee kaatamaan rahaa opinto- ohjelmaan, opetussuunnitelma tulee heijastamaan kaikkea sellaista, mitä tuollainen yritys toivoo sen heijastavan, jotta tuo olisi sille kannattava sijoitus.

Kyseessä on siis sijoituksen tuottama tuotto. Sanotaan vaikka, että yliopisto on tekemässä tutkimusta ja siitä nousee esiin jokin kiinnostava yksityiskohta. Sitten he vievät sitä pidemmälle - ja tämä kaikki tapahtuu veronmaksajien rahalla

- sitten he hakevat patenttia; patentti myönnetään; nyt se sitten herättää lääketeollisuuden kiinnostuksen, ja sitten teollisuuden puolelta otetaan yhteyttä yliopistoon kertoen, että yliopiston omistama patentti kiinnostaa ja että teollisuus haluaisi kehittää sitä pidemmälle.

Tässä vaiheessa teollisuus alkaa pistää enemmän rahaa tutkimukseen tuossa nimenomaisessa yliopistossa ja samalla se alkaa muotoilemaan niitä johtopäätöksiä ja lopputuloksia, joihin halutaan päätyä.

Ja tuolla tarkoitan sitä, että he haluavat, että aletaan keskittymään johonkin spesifiseen lopputulokseen. Tuo lopputulos saattaa olla relevantti - voi myös olla, että se ei ole - sen suhteen, mitä on tarkoitus hoitaa.

Mutta sillä ei ole väliä, koska nyt he voivat lanseerata tuosta markkinoitavissa olevan tuotteen. Sitä tehdessään he alkavat neuvotella patenttioikeuksista, aletaan setvimään sitä, millaisia katteita investoinneille halutaan, jos tuote kaupallistetaan...

He saattavat lyödä lisää rahaa pöytään saadakseen tuotteen läpi FDA:n hyväksynnän ja ottaa koko homman harteilleen tuossa kohtaa, koska yliopisto ei sitä tekisi, ja heistä tulee käytännössä osakkaita tässä koko diilissä.

Tuossa vaiheessa meillä on jo eturistiriita, jossa suuri lääketeollisen yritys on maksamassa valtion virastolle ja saamassa sitten helpommin vihreää valoa kuin, jos vaikka jokin pienempi firma sitä yrittäisi - taikka pieni joukko innovaattoreita. Takana on nyt ison firman nimi puskemassa sitä läpi...

Valtio on sitten tässä koko asetelmassa toisena komponenttina - jos vaikka nostetaan esimerkiksi Moderna. Moderna solmi kumppanuuden Kansallisen terveysinstituutin (NIH) kanssa ja yksi asia, jota monet eivät tiedä, on se, että mRNA- rokotteista saatavista voitoista jakautuu niin, että 40% niistä menee Kansalliselle terveysinstituutille.

Ja nyt sitten - pääseekö veronmaksaja tästä lainkaan osille? Ei - mutta NIH pääsee. Loput 60% menee Modernan taskuun ja sitten se voi kehittää uuden version rokotteesta.

Mutta tässä lienee vähän niin, että jokin, joka oli alkuunsa ehkä hyväkin idea, on tuonut mukanaan niin paljon eturistiriitaa, että koko ketju on vinoutunut askel askelelta pitkin matkaa, aina siihen saakka kun päästään lopputuotteeseen.

Tämä on kyllä itse asiassa verrattain monimutkainen järjestelmä ymmärtää ...

- On todellakin

Mutta jo pelkästään se tosiasia, että rahan tiedetään tulevan joltain, jolla sitä piisaa ja joka tavoittelee tiettyä nimenomaista lopputulosta. Sehän saa sinut mitä todennäköisimmin tavoittelemaan tuota nimenomaista lopputulosta, vaikka näyttö sen puolesta ei osoittautuisikaan lopulta vahvaksi?

Huippufiksusti laitettu! - mutta kyllä, juuri näin se menee.

Heh... - tarkoitan, että tuo on tärkeä asia ja jopa siltäkin kannalta, että jos se ei ole aina edes tietoista?

Sitä ei välttämättä tehdä tietoisesti, mutta vinoutuneisuus astuu mukaan kuvaan heti, kun asian takana on paljon rahaa omaava taho ja sillä on suora intressi tietyn lopputuloksen saavuttamiseen, ja viimeisen 40 vuoden aikana ne, jotka ovat valvoneet kukkaronnyörejä valtiomme virastoissa, ovat tehneet selväksi, että myös valtion puolelta on saatavissa paljon rahaa, jos tutkimuksissa saavutetaan sellaisia tuloksia, jotka... sopivat palapeliin.

Ja tuohon kaikkeen kietoutuu tuo ongelma vinouman suhteen - tutkijoiden, tutkimusryhmien tms. taholta ja niinpä hyvin usein se, minkä tapasi olla tieteellinen menetelmä - itse prosessi - kääntyykin päälaelleen.

On jo tiedossa lopputulos, joka olisi sopiva tai... toivottava

Ja sitten lähdetäänkin työskentelemään siitä takaperin - eli mietitään sitä, kuinka tuo haluttu lopputulos voitaisiin todistaa.

Ja esimerkiksi tilastoillahan voi osoittaa mitä tahansa. Ne ovat mielenkiintoinen asia sinänsä, koska tilastoja käyttämällä voi vaikka osoittaa, että suolaliuos parantaa syöpää; niitä voi käyttää miten sattuu ja missä muodossa vain. Myös tutkimuksen rakennetta ihan samalla tavalla...

Olin juuri sanomassa tuosta, koska kun olin perustutkinto- opiskelijana... - yksi asia, joka minua kiinnosti, oli erilaisten kokeiden rakenne ja suunnittelu biologiaa opiskellessani ja tulin hyvin nopeasti siihen johtopäätökseen, että perustamalla kokeen tiettyyn malliin, kykenin suosimaan tietynlaista haluttua lopputulosta...

- Juuri näin; ehdottomasti!

... Vaikka tietystikin joissain tilanteissa se käy mahdottomaksi, jos kyseessä on jonkinlaiset dramaattiset lopputulokset, mutta hyvin usein tuo oli mahdollista tehdä ja koin sen suoraan sanoen todella häiritseväksi asiaksi.

Koska meidänhän on oletettava, että tutkijoilla on ehdottomasti halu katsoa asioita todella puolueettomasti.

Ja sitten on vielä eräs muuttuja, joka on heitettävä mukaan tähän ja se on se, kun tähän kaiken päälle lisätään ego.

Eli kun meillä on laboratorion johtaja taikka tutkimusryhmän vetäjä, joka hengailee Suuren Farman ja isojen rahojen ympyröissä, siinä meillä astuu taas uudenlainen vinouma mukaan kuvaan.

Halutaan tehdä itselle nimeä; halutaan nostaa oma yliopisto kartalle; halutaan nostaa oma tutkimusryhmä kartalle ja halutaan tuottaa kuuluisa julkaisu, jota sitten siteerataan kaikkialla...

Tarkoitan, että... - no ollaan nyt rehellisiä: älykkäiden ihmisten ollessa kyseessä, mukana on yleensä valtavat egot. Ja tuo on siksi taas yksi sattuma lisää koko sopassa.

Sanoit myös, että itse aineistokin voi olla yhtä lailla korruptoitunutta?

No niin - eli se voi kyllä olla ja viimeisten vuosien aikana olemme oppineet, että tutkimuksia on alettu vetää pois, koska niissä oleva data on saattanut olla tyystin keksittyä.

Sitä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu, jos pienet ryhmät lataavat aineistoa palvelimille. Yleensä tuo tehdään CRO:ssa, joka tutkimukselle hyväksytty paikka. Kyseessä ei ole siis yliopistolle sijoittuva asetelma, vaan CRO, eli siis - sanotaan vaikka jokin kaupallinen ensimmäisen tai toisen vaiheen yksikkö.

Heidän tehtävänään on varmistaa, että kaikkia valvovan viranomaisen vaatimuksia noudatetaan ja se on hyvin kuivaa ja pelkistettyä.

On siis olemassa jonkinlaiset takavarmistukset, joilla varmistetaan, että jokin on totta ja että se on tehty asianmukaisesti...?

No sanotaan vaikka, että yliopistotasolla julkaistaisiin tutkimus, joka toimisi kaupallistettavan tuotteen alkusysäyksenä, koska siinä päädyttiin sellaiseen lopputulokseen, joka on erityisen kiinnostava; johonkin, jota haluttaisiin tutkia pidemmälle...

- Vaikka esimerkiksi jokin bio- aktiivinen ominaisuus, josta vaikka olisi apua jonkin mahdollisen taudin kanssa?

Kyllä. Sanotaan nyt sitten, että näin kävisi ja nyt siitä sitten haluttaisiin julkaista. Aikaisemmin kun mentiin vertaisarviointiprosessin läpi - ja tuohon prosessiin kuului kaikki aineisto; kaikki lisäaineisto ja koko tutkimuksen metodologia - koko tuon vertaisarviointiprosessin pointtina on ollut se, että kuka tahansa voi ottaa [sen läpi käyneen] julkaisun ja mennä tuhansien kilometrien päässä olevaan laboratorioon ja pyytää toistamaan siinä esitetty tutkimus.

Kyseinen laboratorio voisi sitten kerätä tiimin kasaan, toistaa tutkimuksen ja päätyä samoihin lopputuloksiin. Tutkimusten ja tulosten toistettavuus on yksi näytön muoto tieteessä.

Tuo kaikki loppui koska ajateltiin, että tuollainen vertaisarviointiprosessi ei ollut enää riittävän tehokas - siihen kului liikaa aikaa; se oli tehotonta. Tarvittiin enemmän julkaisuja uusia tuotteita varten.

Joten siitä tuli enemmänkin sellainen, jota itse kutsun "kaveriarvioinniksi". Kun tiede keskitetään, se voidaan korruptoida. Jos talous keskitetään, talous voidaan korruptoida - näin käy aina kun rakennetaan jokin massiivinen keskitetty "hirviö".

Ja aivan kuten tietty ryhmä NIH:ssä päätti siitä, mihin kaikki verorahat pantiin rahoituksen muodossa... jos joku ryhmä pääsee päättämään siitä, mitä voidaan ja mitä ei voida julkaista, missä vaiheessa siirrytään vertaisarvioinnista kaveriarviointiin?

Tarkastellaanko itse tutkimusta? Yritetäänkö sitä konkreettisesti toistaa? Tehdäänkö mitään niitä takavarmistuksia ajatellen tai laadunvalvontamielessä, jonka nojalla voidaan todeta, että kyseinen tutkimus on luotettava?

Ei tehdä. Sen sijaan todetaan, että: "No mutta - tämähän on prof. Senjasen tutkimus - hänhän tekee aina loistavaa työtä..."

Arvioinnissahan pääpointtina on arvioida...

Juuri niin. Ja tuon koko prosessin "aseistaminen" on tässä vaiheessa itse asiassa saavuttanut jo sellaisen pisteen, että näemme nyt ryhmiä, jotka saattavat olla vaikka - kuka tietää - valtion taikka jonkun yrityksen rahoittamia...

Nämä ovat ryhmiä jotka kerääntyvät yhteen jonkin aiemmin julkaistun tutkimuksen ympärille, koska siinä on päädytty johonkin epämiellyttävään lopputulokseen, ja alkavat etsiä keinoja saada tuo kyseinen tutkimus pois vedetyksi.

Olen todistanut, kuin tämä on tehty monille kollegoistani, jotka olivat laatineet upeita tutkimuksia - jotkin niistä olivat vain havainnointitutkimuksia, joissa ei edes esitetty mitään väitteitä, vaan joiden on tarkoitus toimia astinlautana myöhemmille tutkimuksille.

Mutta niissä on kuitenkin sitten niin "epämukavia" johtopäätöksiä, että nämä epäorgaaniset ryhmittymät kerääntyvät yhteen ja alkavat hyökkäämään julkaisualustaa vastaan, jotta se vetäisi kyseisen julkaisun pois.

Ja ole todistanut pariakin yritystä, joissa päämääränä on ollut saada aikaan hyvien tutkimusten poisvetäminen, ilman mitään todellista syytä ja tuo kaava tavallaan sai minut havahtumaan siihen, millaisia motiiveja tuollaisen takana on.

Ja minulla on tietysti omat epäilykseni - ne perustuvat yksittäisiin tapauksiin enkä voi todistaa mitään, mutta manipuloidaanko tässä osakekursseja? Onko tässä kysymyksessä jonkinlainen talouskeinottelu?

Vai - yritetäänkö tässä hävittää epämukavia johtopäätöksiä maailman tietokannoista, joista esimerkiksi AI tulee ammentamaan sisältönsä? Ja tuosta ei juurikaan puhuta.

On niin paljon... - niin hienoja ja suuria, mielenkiintoisia innovaatioita tapahtuu, mutta väärissä käsissä ne eivät ole hienoja. Ja me tarvitsemme nuo takavarmistukset - tarvitsemme aineiston sokkoutettua kohtelua, kuten lain ja vapauden suhteen - oikeuden oletetaan olevan sokean [ts. tasapuolisen kaikille].

No, tähän on päästävä myös tieteessä ja meidän on keksittävä tapoja, joiden avulla voimme päästä siihen - aloittaen vaikka siitä, että yksi ja ainut entiteetti ei voi päättää, mihin innovaatioita varten varattuja verovaroja käytetään. Se on suuri ongelma ja niin on nyt menty lähes 40 vuotta. Niin ei saa enää käydä.

Tohtori Lynn Fynn - haluan kiittää tästä keskustelusta. Haluaisitteko vielä sanoa tähän loppuun jotain, ennen kuin lopetamme?

Niin - loppusanat... - Kaikki ei ole hukassa... toivon, että ihmiset ymmärtäisivät sen. Muutamalla säädöllä ja jos tuodaan muutama korjaava tekijä mukaan kuvaan, tämä voidaan kääntää ympäri. Voimme tehdä terveydestä ja tieteestä aivan oikean jutun.

Voimme puhdistaa elintarvikkeemme; voimme valmistaa tehokkaampia ja kustannustehokkaampia lääkkeitä.

Voisimme avata ennalta ehkäisevän lääketieteen - asia josta ei ole enää aikoihin puhuttu. Oli aivan ilmeistä, että D- vitamiini olisi auttanut [koronan suhteen] - miksi siihen ei turvauduttu? Miksi siitä ei sanottu mitään julkisten virastojen taholta?

Miksi ei keräännytty yhteen tukemaan helppoja, helppoja keinoja, joiden turvin olisi vältytty suurilta menetyksiltä?

Jos vain alamme avaamaan mieltämme - ja olen hyvin toiveikas uuden hallinnon suhteen - ja jos alamme tekemään asioita eettisesti, moraalisesti ja asianmukaisesti, tämä koko homma voidaan kääntää ympäri ja luulen, että juuri sitä tarvitaan nyt.

Tohtori Lynn Fynn - minulle on ollut ilo, että olit vieraanamme!

Kiitos paljon Jan - tämä oli hienoa.

Epoch Times - American Thought Leaders

Lähde: https://rumble.com/v6u7wcf-how-science-is-co-opted-by-big-gov-and-big-pharma-dr.-lynn-fynn.html?e9s=src_v1_ucp

Koko haastattelu - Epoch TV - American Thought Leaders