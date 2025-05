Tämä on maallikon tekemä käännös Surgical Neurology International -lehdessä 21.10.2022 julkaistusta artikkelista 'The pharmaceutical industry is dangerous to health. Further proof with COVID-19'. Lauserakenteet ja ilmaisut on pyritty säilyttämään ennallaan ja lääketieteellisiä termejä on "suomennettu" niin vähän, kuin mahdollista. Kääntäjän selvennykseksi tai sujuvuuden nimissä tekemät lisäykset ovat hakasulkujen [] sisällä.

Linkki alkuperäiseen julkaisuun:

'The pharmaceutical industry is dangerous to health. Further proof with COVID-19'

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9610448/

Toimittajan huomautus:

SNI on omistautunut julkaisemaan totuudellista tietoa. Tosiasioihin perustuva tiedon lisäksi SNI:llä ei ole muita kriteerejä, joiden perusteella se arvioi julkaisuja. COVID-19 -pandemiaa leimaa yleisölle välitetty ristiriitainen ja sekava informaatio. Tieteellisesti ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on kuunnella kaikkia osapuolia, jotta voidaan tehdä järkeviä johtopäätöksiä. Sen sijaan olemme havainneet, että kyseistä käytäntöä ei ole sovellettu, eikä sovelleta vieläkään. Onko virus niin tappava kuin korkeiden kuolleisuuslukujen kautta kuvataan? Pitäisikö kaikki rokottaa ja antaa heille tehosterokotukset; myös pienille lapsille ja vauvoille? Pitäisikö ihmisten käyttää maskeja ja eristäytyä sosiaalisesti? Ovatko rokotteet turvallisia käyttää vai liittyykö niihin komplikaatioita, joista mainittakoon niiden hengitystie-, verenhyytymis- ja neurologiset vaikutukset? Miksi yleisölle ei kerrota niistä? Rajoittavatko lääkeyhtiöiden, tiedotusvälineiden, lääketehtaiden ja hallitusten syvemmät itsekkäät intressit lopun perin sitä, mitä yleisöllä on lupa tietää? Mikä on totuus? Fabien Deruelle, ranskalainen tiedemies, joka on itsenäinen ajattelija, havaitsi joitakin huolestuttavia seikkoja COVID -19 -uutisoinnissa. Saadakseen selville COVID-19:n ympärillä olevia ristiriitoja ja vietettyään 8 kuukautta tutkimusta tehden ja kirjoittaen, hän tuli siihen johtopäätökseen, että valtava määrä väärää tietoa on kerrottu ja levitetty tarkoituksellisesti. Tiede korruptoitiin byrokraattisten, valtiollisten, lääkeyhtiöiden, median ja poliittisten voimien toimesta niin, että totuus jäi kertomatta. Seuraavassa on hänen katsauksensa COVID-19 -ristiriitoja koskevaan kirjallisuuteen. Näin ollen tämä riippumaton tiedemies on havainnut tiedettyjä tosiasioita, jotka on tukahdutettu ja jotka nostetaan nyt esiin SNI:n sivuilla ja samalla myös muualla ympäri maailmaa. Hänen havaintojensa riippumattomuus ja itsenäisyys tekevät hänen raportistaan erityisen. Jos haluatte nähdä oman haastatteluni hänen kanssaan liittyen hänen näkemyksiinsä COVID-19 -ristiriidoista, klikkaa tästä: Päättäkää itse.





- James I. Ausman, lääkäri, philosofian tohtori, vastaava päätoimittaja Emeritus, toimitusjohtaja SNI™ ja SNI Digital™ Publications

Tiivistelmä Taustaa: COVID-19 -aika nostaa esiin valtavan ongelman, joka on päässyt kehittymään vuosikymmenten ajan - tämä ongelma on teollisuuden harjoittama tieteen kontrollointi. Tupakkateollisuus näytti 1950- luvulla esimerkkiä, jota lääketeollisuus on seurannut. Sittemmin viimeksi mainittu on säännöllisesti tuomittu laittomasta markkinoinnista, koetulosten vääristelystä, tietojen salaamisesta lääkkeiden vaaroista tiedottamiseen liittyen, ja sen myötä teollisuutta on pidetty rikollisena. Tämä tutkimus tehtiin siksi, jotta voitaisiin osoittaa, että nämä haittaa aiheuttavat yhtiöt manipuloivat tietoa voimakkaasti, ja että näiden tavoitteet ovat: 1/rahalliset; 2/ tukahduttaa kykymme tehdä valintoja, jotta nämä yhtiöt saisivat kansanterveyden maailmanlaajuisesti hallintaansa. Menetelmät: Tarkasteltiin lääketeollisuuden soveltamia tekniikoita tieteen ja COVID-19 -uutisoinnin manipuloimiseksi. Useita virallisia asiakirjoja käytettiin lähteinä; esimerkkeinä: PubMed; National Institute of Healthin -lähteet; lääkeyritykset; poliittiset asiakirjat, kansalliset sanomalehdet ja uutistoimistot sekä tunnettujen (tieteellisten ja oikeudellisten) asiantuntijoiden kirjoittamat kirjat. Joitain tutkimuksista ei ole julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakausilehdissä, mutta ne ovat kuitenkin alallaan arvostettujen tutkijoiden tekemiä. Tulokset: Olemme listanneet seuraavia tietojen manipulointimenetelmiä, joita on sovellettu COVID-19:n alusta lähtien: väärennetyt kliiniset tutkimukset ja vaikeasti saatavilla olevat [tutkimus]tiedot; väärennetyt tai eturistiriitoja omaavat tutkimukset; rokotteiden lyhyen aikavälin haittavaikutusten salaaminen ja täydellinen tietämättömyys COVID-19 -rokotusten pitkäaikaisvaikutuksista; rokotteiden epäilyttävä koostumus; riittämättömät testausmenetelmät; hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen väliset keskeiset eturistiriidat; lääkäreiden lahjonta; tunnettujen tiedemiesten mustamaalaaminen; kaikkien vaihtoehtoisten tehokkaiden hoitomuotojen kieltäminen; epätieteelliset ja vapautta tuhoavat yhteiskunnalliset käytännöt; hallituksen käyttämät käyttäytymisen muokkausmenetelmät ja sosiaalisen manipuloinnin tekniikat, joiden avulla pyritään asettamaan eristysmääräyksiä, maskipakkoja ja edistämään rokotemyönteisyyttä; tiedotusvälineiden harjoittama tieteellinen sensuuri. Johtopäätökset: Valitsemalla vain toisen puolen tieteellisestä tiedosta ja tukemalla sitä, samalla tukahduttaen vaihtoehtoiset näkökannat sekä omaten ilmeisiä tämän tutkimuksen paljastamia eturistiriitoja, hallitukset ja tiedotusvälineet antavat jatkuvasti väärää tietoa yleisölle. Tämän myötä epätieteellisesti todennetut ja lääketeollisuuden kontrolloimasta lääketieteestä juonnetut rokotuslait johtivat sellaisiin sosiaalisiin toimenpiteisiin, joiden virallisena tarkoituksena oli suojella yleisöä, mutta joista todellisuudessa muodostuikin vakava uhka väestön terveydelle ja vapauksille. Asiasanat: Käyttäytymisen manipulointi, eturistiriidat, COVID-19, tieteellinen sensuuri, haittavaikutukset, rokotukset



Esipuhe

Tiedehistorioitsija R. Proctor otti käyttöön termin, joka edustaa tietämättömyyden tutkimusta ja joka käsittää myös sen, kuinka tietämättömyyttä kulttuurillisesti tuotetaan. Tämä termi on "agnotologia". Proctor: "Uskomme, että elämme yhä paremmin informoidussa maailmassa, mutta se on myös maailma, jossa tietämättömyys, jopa ennennäkemätön tietämättömyys, on saamassa jalansijaa. Meillä on tietämättömyyden sosiologiaa, tietämättömyyden politiikkaa; sillä on historia, maantiede ja ennen kaikkea sillä on voimakkaat liittolaiset ja alkuperä. Tietämättömyyden tuottamisella on ollut tärkeä rooli monien teollisuudenalojen menestymisessä; koska tietämättömyys mahdollistaa sen, että ihmisiä voidaan hallita."[74]

1950- luvun alkupuolella tupakkateollisuus päätti kontrolloida tiedettä luomalla suuren tieteellisen ristiriidan, jotta vältettäisiin taloudellinen romahdus niiden ilmenneiden tieteellisten

todisteiden vuoksi, jotka osoittivat yhteyden tupakan ja keuhkosyövän välillä. Tupakkateollisuus kehitti tieteellisen epävarmuuden strategian. Tämän PR- arkkitehtuurin perustana oli linkki

teollisuuden ja tieteen välillä. Teollisuudelle oli ratkaisevan tärkeää vaikuttaa tiedotusvälineisiin, julkiseen mielipiteeseen, politiikkaan, sääntelyyn ja lainsäädäntöön. Tieteellisen epäilyn lanseeraaminen antoi yrityksille mahdollisuuden luoda kuvan siitä, että niiden tuotteiden aiheuttamat riskit johtuvat yksilöistä, eivätkä niinkään yhtiöistä itsestään. Myöhemmin myös muut teollisuudenalat, kuten lääketeollisuus, tulivat seuraamaan tätä tupakkateollisuuden luonnostelemaa 'tiekarttaa'.[20]

Vuonna 2005 Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen raportti ruoti

yksityiskohtaisesti lääketeollisuuden kontrollia ja lobbauksen seurauksia: "ihmiset ovat käyttäneet tehottomia ja haitallisia lääkkeitä vuosisatojen ajan... teollisuus omaa valtavan vaikutusvallan; se vaikuttaa lääketieteen maailman jokaiseen osa- alueeseen, mukaan lukien lääkkeiden määrääjät, potilaat, tutkijat, tiedotusvälineet ja jopa sitä sääntelevät instituutiot. Sen vaikutusvalta Parlamentissa on laaja... Noin 90 prosenttia kliinisistä lääketutkimuksista ja 70 prosenttia muista, suurimmissa lääketieteellisissä lehdissä raportoiduista tutkimuksista on lääketeollisuuden toteuttamia tai tilaamia."[86]





Seuraavassa asiakirjassa dokumentoidaan yksityiskohtaisesti, miten tämän kirjoittaja päätyi näihin johtopäätöksiin. "Koska lääketeollisuus tekee suurimman osan tutkimuksesta, teollisuudella ei pelkästään ole väistämättömän suurta vaikutusta vain siihen, mitä tutkitaan, vaan myös siihen, miten sitä tutkitaan ja miten tuloksia tulkitaan ja raportoidaan."[86] Eturistiriidat, taloudellinen, poliittinen ja oikeudellinen korruptio ovat arkipäivää lääketeollisuudessa. [1,4,77,94] Lobbaus on säännöllisesti vastuussa terveysskandaaleista, jopa siinä mittakaavassa, että jopa epidemian mittasuhteet täyttäviä lääkkeiden sivuvaikutusten aiheuttamia ongelmia pidetään piilossa. [106] Nämä yritykset eivät voisi toimia ilman mediaa välittäjänä - mediaa, joka vastaa vääristyneen tieteen levittämisestä ja käsittelystä. COVID-19:n aika on tuonut esille erittäin suurimääräistä tieteellistä sensuuria, minkä myötä monilla on ollut vaikeuksia saada relevanttia terveystietoa.[33] Lisäksi lääketeollisuus on tunnettu tauteja suosivasta propagandastaan. Lääketeollisuuden tiedetään tarjoavan epätarkkaa ja harhaanjohtavaa markkinointitietoa lääkkeistään, mutta myös epätarkkoja tietoja sellaisista sairauksista ja sairauksien riskeistä, jotka saattavat johtaa tarpeettomaan lääkitykseen ja sisältää näiden lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia. [105]

Vaikka tämä tieto saattaakin tuntua järkyttävältä, rikollisjärjestöjen käyttämiä taktiikoita muistuttaen lääketeollisuus maksaa vaikuttamisen mahdollisuuksistaan (lahjukset), lääkäreille, akateemikoille, tutkijoille, aikakausilehdille, ammatti- ja potilasjärjestöille, yliopistojen laitoksille, toimittajille, sääntelyviranomaisille ja poliitikoille jakamalla heille rahaa tai palkkioita vastineeksi siitä, että he että he hyväksyvät teollisuuden kannan. Lääketeollisuuden aiheuttama progressiivinen tieteen korruptoituminen on muodostunut niin suureksi, että se uhkaa miljoonien ihmisten terveyttä ja johtaa tuhansien ihmisten kuolemaan joka vuosi. Lääketeollisuus on siis syyllistynyt sellaiseen järjestäytyneeseen rikolliseen toimintaan, joka tulisi tunnustaa rikokseksi ihmisyyttä vastaan.[77,145] Viime kädessä lääkeyhtiöiden perustavoitteena ei ole varjella väestön terveyttä, vaan ensisijaisesti varmistaa sijoitusten tuotto osakkeenomistajilleen.[17] "Näitä osakkeenomistajia ei voida pitää henkilökohtaisesti vastuullisina yhtiön virheistä tai rikkomuksista. Ainoastaan yhtiö itse on vastuussa "oikeushenkilönä", jolla ei ole kuitenkaan mitään konkreettista olemassaoloa."[17]

Tämän artikkelin tarkoituksena on:

1. Paljastaa lääketeollisuuden käyttämät perustekniikat tieteen manipuloimiseksi

2. Ja erityisesti COVID-19:ään liittyen:

Listata tärkeimmät lääkeyritykset jotka olivat sekaantuneet COVID-19:ään

Analysoida fysiologisia tietoja rokotuksista ja yhteiskunnallisista toimenpiteistä sen määrittämiseksi, ovatko tunnetut terveysohjeistukset perusteltuja

Tutkia eturistiriitoja ja lääketeollisuuden suhteita hallituksiin, kansainvälisiin järjestöihin ja tiedotusvälineisiin.

LÄÄKEYHTIÖIDEN KESKEISIMMÄT TEKNIIKAT TIETEEN KONTROLLOIMISEKSI

Lääketieteellisten aikakauslehtien toimittajat tietävät tilanteen

Vuonna 2004 Lancet -lehden päätoimittaja Richard Horton totesi, että lääketieteellisistä lehdistä oli tullut lääketeollisuuden tiedonpesualustoja.[146] Vuonna 2004 PLoS Medicine -lehden päätoimittajat ilmoittivat, että he eivät aio olla "osana lehtien ja lääketeollisuuden välistä riippuvuussykliä." Vuonna 2005 Marcia Angell, entinen New England Journal of Medicinen (NEJM) päätoimittaja, kritisoi teollisuudenalaa siitä, että se oli muuttunut ensisijaisesti markkinointikoneistoksi, ottaen haltuunsa kaikki instituutiot, jotka seisoivat sen tiellä. British Medical Journalin (BMJ) entisen päätoimittajan Richard Smithin mukaan, "lääketieteelliset lehdet ovat nykyään (vuonna 2005 ) lääketeollisuuden markkinointiosaston jatke".[146] Richard Hortonin mukaan suuri osa tieteellisestä kirjallisuudesta, ehkä jopa puolet, on yksinkertaisesti väärässä. [84]

Suurimmat eturistiriidat lehdissä juontuvat "uusintapainoksista" (reprint) [linkki kääntäjän lisäämä], joita lääketehtaat ostavat suuria määriä ja joita annetaan sitten niiden edustajille edistämään lääkkeiden myyntiä.[144] Vuonna 2019 Peter C. Gotzsche totesi, että lääketeollisuuden suosimat lehdet olivat NEJM ja Lancet. Lääkeyritykset voivat aina uhata vetää artikkelin pois, jos vertaisarviointi on liian ankaraa (luku 6).[77] Lisäksi joitakin lehtiä tuetaan taloudellisesti lääkeyritysten toimesta niiden yritysten kautta, jotka julkaisevat lehtiä (luku 6).[77]

Tieteelliset julkaisut

1980-luvulle asti lääketeollisuuden kliiniset tutkimukset tehtiin lääketieteellisissä oppilaitoksissa ja yliopistosairaaloissa. Tämä oli kuitenkin liian aikaa vievää, eikä mahdollistanut sitä, että yritykset olisivat pystyneet valvomaan täysin tutkimuksien etenemistä ja erityisesti tutkimusten tuloksia.[4] Niinpä perustettiin sopimustutkimusorganisaatiot (CRO:t), jotka hallinnoivat lääkkeiden kliinisiä tutkimuksia kaupallisina yrityksinä. CRO:t rakentavat verkostoja lääkäreistä, jotka sitten työskentelevät niiden valvonnassa. Näille maksetaan tutkittavien lääkkeiden antamisesta potilaille ja he myös dokumentoivat sitten niiden vaikutukset. [4]

Karkeasti arvioiden 70 - 75 prosenttia teollisuuden kliinisiin lääkekokeisiin käyttämistä menoista menee CRO:ille. [143] Useimmat lääketeollisuuden sponsoroimat kliiniset tutkimukset ovat niiden itsensä tai niiden alihankkijoiden suunnittelemia, järjestämiä, tarkastamia, analysoimia ja kirjoittamia. Niistä julkaistut artikkelit ovat sitten suurelta osin yritysten haamukirjoittajien luomuksia.[143] Lääketeollisuuden yritykset rahoittavat avokätisesti haamukirjoittajia käsikirjoituksen valmistelussa, joka sitten toimitetaan jollekin alan tunnustetulle tutkijalle, joka saa tai ei saa tehdä siihen muutoksia, ja sitten se lähetetään hyvämaineiseen aikakausilehteen julkaistavaksi. Haamukirjoittamista ei esiinny ainoastaan lääkealan artikkeleissa, vaan myös akateemisissa tieteissä yleisesti.[164] Tällainen kulissien takainen kontrollointi voi johtaa erilaisiin petoksiin, kuten vain lääkkeen myönteisien puolien korostamiseen; haittavaikutusten pois jättämiseen; teollisuuden kannalta suotuisien tuloksien yliedustukseen lääketieteellisissä aikakauslehdissä, kun taas negatiiviset tulokset jäävät aliedustetuiksi ja teollisuuden lääkekokeiden [tieteelliseen] siteeraamiseen muita lääkekokeita enemmän. [143]

Legg et al.[104] ovat kehittäneet typologian ja mallin, jossa selitetään niitä strategioita, joita yritykset käyttävät vaikuttaakseen tieteeseen. Tuossa tutkimuksessa lueteltujen teollisuudenalojen joukosta lukija löytää odotetusti lääketeollisuuden ja lääketieteen teknologiateollisuuden. Nämä teollisuudenalat vaikuttavat tieteeseen monin tavoin. Näitä tapoja ovat: tieteellisten menetelmien manipulointi; tieteellisen "todistusaineiston" määrittämisen kriteerien muokkaaminen; tiedemiehiin kohdistuvat uhkaukset ja sellaisten poliittisten uudistusten peitelty edistäminen, jotka lisäävät luottamusta teollisuuden itse tuottamaan aineistoon. Yritykset muokkaavat ja vääristelevät kokonaisia näyttöaineistoja omaksi hyödykseen. Siitä johtuen, kun sitten esimerkiksi tutkijat, politiikan ja käytäntöjen määrittäjät ja ammatin harjoittajat etsivät vastauksia ongelmiinsa kirjallisuudesta, he saattavat - usein tietämättään - löytää aineistoa, joka on tulvillaan teollisuuden hyödyksi räätälöityjä tutkimuksia. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä sellaisista tieteellisen manipuloinnin strategioista, joita Legg et al. ovat tunnistaneet:[104]

strategioina on

"Rahoittaa tai perustaa lehtiä, jotta voidaan vaikuttaa siihen, mitä julkaistaan

Tukahduttaa epäsuotuisan tieteen julkaiseminen

Hyökätä yksittäisiä tutkijoita ja kokonaisia tutkijoiden kohortteja vastaan

Poistaa yksittäisiä tutkijoita vaikuttavista asemista

Vaientaa riitatapausten kantajat salaisilla maksuilla

Rekrytoida, rahoittaa ja kouluttaa henkilöitä luotettaviksi teollisuuden tieteellisiksi äänitorviksi

Rahoittaa, tuottaa ja levittää oppikirjoja ja muita koulutuksellisia ja akateemisia materiaaleja

Rahoittaa tiedotusvälineitä, jotta vaikutettaisiin siihen, mitä tietoa levitetään

Houkutella toimittajia mediakoulutuksen ja konferenssien avulla

Varmistaa ja normalisoida teollisuuden läsnäolo akateemisissa ympyröissä luottamuksen ja tieteellisen uskottavuuden saavuttamiseksi akateemisella kentällä."

Teollisuudenalat läpäisevät ja muokkaavat tieteellisiä, akateemisia ja poliittisia järjestelmiä varmistaakseen, että nämä järjestelmät palvelevat niiden etuja.[104] Lisäksi lääketeollisuus on jo vuosien ajan ostanut lääkäreitä keskeisiksi mielipidevaikuttajiksi (Key Opinion Leaders, KOLs) markkinoimaan tuotteitaan.[105,145] Heitä pidetään lääketeollisuuden "palkkasotureina".[145] Ranskassa 99 prosentilla ammatillisista lääketieteellisistä yhdistyksistä, jotka julkaisivat kliinisten käytäntöjen ohjeistuksia vuonna 2018 tai 2019, oli vähintään yksi sellainen 'KOL' hallituksessaan, jolla oli taloudellisia yhteyksiä teollisuuteen.[34]

Covid-19

Pandemiaan sekaantuneiden lääkeyhtiöiden lyhyttä historiaa

Yleisölle välitetty tieteellinen linjaus on pysynyt samana jo kuukausia. Rokotteet, jotka ovat enimmäkseen Pfizer-BioNTechin, Modernan, Johnson and Johnsonin ja AstraZenecan tuottamia, edustavat lääketeollisuuden vastausta koronaan - vastausta, jota valtio ohjaa ja rahoittaa [37] ja joka on vaihtoehtona eristämiselle ja maskien käyttämiselle.

On syytä muistuttaa, että tärkeimmät COVID-19:ään liittyvät lääkeyritykset: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson and Johnson ja Merck, ovat kaikki - Modernaa lukuun ottamatta, koska se on hyvin tuore yritys - saaneet sakkoja laittomasta markkinoinnista (lääkkeiden suosittelemisesta käyttötarkoitusten ulkopuoliseen käyttöön), kokeiden tulosten vääristelystä ja lääkkeiden vaaroja koskevan tiedon salaamisesta. Vuonna 2007 Merck maksoi 670 miljoonaa dollaria, vuonna 2009 Pfizer maksoi 2,3 miljardia dollaria, vuonna 2010 AstraZeneca maksoi 520 miljoonaa dollaria ja vuonna 2012 Johnson and Johnson maksoi 1,1 miljardin dollaria sakkoja (luku 3). [77] Vuodesta 1995 alkaen Pfizerille on määrätty yli 6.5 miljardin dollarin edestä sakkoja koskien 42 eri väärinkäytöstä; Johnson and Johnsonin kohdalla taas 36 väärinkäytöstä vuodesta 1995 lähtien, mikä on johtanut yli 11,5 miljardin dollarin sakkoihin; Merckillä on 35 väärinkäytöstä vuodesta 1995 lähtien ja 8,8 miljardin dollarin sakot. [129]

Pfizer nousee esiin jatkuvan rikollisen käytöksenä ja rutiininomaisen potilaiden terveydestä ja hyvinvoinnista piittaamattomuutena takia. [62] Pfizer ei eroa muista lääkeyhtiöistä, mutta se on niitä suurempi ja sen toiminta on räikeämpää. Pfizer on taparikollinen, sillä se syyllistyy jatkuvasti laittomiin liiketoimintakäytäntöihin, lääkäreiden lahjontaan ja epäsuotuisten tutkimustulosten salaamiseen. Yleisesti ottaen lääkeyritykset eivät mielellään anna asioiden edetä oikeudenkäyntiin saakka, vaan ne neuvottelevat sovittelun, jonka myötä ne voivat edelleen kiistää väärinkäytökset ja maksaa samalla siitä, että syytteet katoavat. [62]

Globaalisti Pfizerin tulot kaksinkertaistuivat vuonna 2021 aina 81,3 miljardiin dollariin, mikä on enemmän kuin monien maiden bruttokansantuote. Pfizer odottaa saavuttavansa 98-102 miljardin dollarin liikevaihdon vuonna 2022.[99] On myös hyvä tietää, että COVIDin aikana yhdeksän lääkeyhtiötä solmi kumppanuuksia: AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson and Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer ja Sanofi.[127]

Eturistiriitoja, hoitoja, sotilaallista yhteistyötä ja tieteellisiä väärinkäytöksiä

Huolimatta hydroksiklorokiinin (HCQ) havaituista hyödyllisistä vaikutuksista COVID-19:n hoidossa[51,115] Ranskan hallitus kielsi sen käytön Lancet- lehdessä julkaistun - ja muutamaa päivää myöhemmin poisvedetyn - vilpillisen tutkimuksen perusteella.[113] Mitä taas tulee RECOVERY- tutkimukseen, joka ei osoittanut HCQ:lla olevan myönteistä vaikutusta, tutkimuksessa käytetty annos ei ollut ainoastaan sopimaton, vaan se saattoi myös olla tautia pahentava tekijä, mikä mitätöi terapeuttisen vaikutuksen. [103] RECOVERY- ja SOLIDARITY- tutkimuksissa käytettiin tarkoituksellisen suurta HCQ- annosta, jotta lääke saatiin näyttämään myrkylliseltä (s. 78).[95] Lisäksi eräässä tutkimuksessa havaittiin, että COVID-19 -aikana akateemisten infektiolääkäreiden Gilead Sciencesilta (remdesivirin valmistaja) saamien tukisummien ja heidän HCQ:n käyttöä vastustaneiden julkisten mielipiteidensä välillä oli korrelaatio.[135] Ne eturistiriidat, jotka johtivat HCQ:n käytön kieltämiseen ja mahdollistivat remdesivirin hyväksymisen, koskevat lääkäreitä, lääketieteellisten tapahtumien järjestäjiä, kustantajia ja terapeuttisia tutkimuksia.[135,114] Ranskassa Gilead Sciences:in arvioidaan käyttäneen viimeisten seitsemän vuoden aikana 65 miljoonaa dollaria vaikutusvaltansa vakiinnuttamiseen lääkäreiden ja instituutioiden keskuudessa.[119] Huolimatta siitä, että remdesivirillä ei ole osoitettu olevan tilastollisesti merkittävää kliinistä hyötyä[157] ja siitä että se on erittäin myrkyllinen munuaisille ja keuhkoille (s. 125-134),[95] Gileadin laboratorion ja Euroopan unionin välillä allekirjoitettiin miljardin euron sopimus. Juuri ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista Maailman terveysjärjestö (WHO) ilmoitti, ettei se suosittele remdesivirin käyttöä sen tehottomuuden, suuren munuaistoksisuuden ja korkeiden kustannusten vuoksi. [79,12]

On olemassa muitakin luonnollisia tai lääkkeellisiä aineita (esim. D-vitamiini ja ivermektiini), jotka voivat ehkäistä tai parantaa koronaa (SARS-CoV-2).[18,39,100] Echinacea purpurea -kasvirohdosvalmisteella (Echinaforce®) on laboratorio- olosuhteissa havaittu oleva virusidaalista aktiivisuutta neljää ihmisten kantamaa koronavirusta, myös SARS-CoV-2:ta, vastaan.[142] Laboratorio- olosuhteissa kyseisen tutkimustyön tulokset vaikuttavat lupaavilta, mutta tämä kasvirohdosvalmiste tarvitsee kliinisiä jatkotutkimuksia, jotta voidaan paremmin arvioida sen tehoa SARS-CoV-2:ta vastaan koskevaa hypoteesia. [122] Oli miten oli, aina COVID-19 alusta saakka, kun on löydetty jokin potilaiden terveyttä kohentava hoito, on se diskreditoitu välittömästi. Eikä siinä vielä kaikki - 11. maaliskuuta 2020 jälkeen ei myöskään ole käytännössä [Ranskan?] hallituksen taholta annettu ainuttakaan julkista lausuntoa immuunijärjestelmän ja vastustuskyvyn kohentamiseen liittyen, kun taas Kostoff et al. mukaan, ainoa todellinen suoja virusepidemian aikana on terve immuunijärjestelmä. [102]

COVID-19:n aikana lääketeollisuus on tehnyt yhteistyötä [Yhdysvaltain] sotilassektorin kanssa DARPA:n (Defense Advanced Research Project Agency) kautta, joka vastaa uusien teknologioiden tutkimuksesta ja kehittämisestä sotilaskäyttöön: Moderna SARSCoV-2:n mRNA-rokotetta varten, Eli Lilly and Company ja AstraZeneca vasta- ainehoitoja varten sekä Johnson and Johnson biomedikaalisen edistyneen tutkimuksen ja kehittämisviranomaisen (BARDA) kanssa solmitun kumppanuuden kautta, joka tunnetaan nimellä Blue Knight (yhteistyö, jonka tavoitteena on nopeuttaa potentiaalisia hoitoja ja rokotteita, joilla voidaan suojella yhteisöjä pandemioilta ja muiden potentiaalisten globaalien terveysturvauhkien kasvavalta vaaralta). [41,42] Modernalla on myös kytkös BARDA:an, joka on Yhdysvaltain hallituksen Department of Health and Human Services:in (~terveys ja sosiaaliministeriö) alainen toimisto ja joka taas yhdessä elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) kanssa vaati HCQ:n käyttöluvan peruuttamista COVID-19:n hoitokeinona. [66] Tämä lääkeyhtiöitä hyödyttävä HCQ:n käytön peruuttaminen liittyy siihen, että COVID-19 -rokotteet ovat saaneet hätäkäyttöluvan (Emergency Use Authorization, EUA), joka kuitenkin voidaan myöntää vain "asianmukaisten vaihtoehtojen puuttuessa."[64] EUA:n vuoksi Modernan ja Pfizerin tutkimukset ovat vielä faasi 3:ssa- toinen joulukuuhun 2022 ja toinen helmikuuhun 2023 asti.[117,128] Näin ollen nämä rokotteet ovat edelleen testausvaiheessa. Näyttöä HCQ:n ja ivermektiinin tehosta sabotoitiin sen vuoksi, jotta COVID-19-rokotteet sekä remdesivir voisivat hyötyä hätäkäyttöluvan tarjoamista mahdollisuuksista (s. 70,125).[95]

Marraskuussa 2021 julkaistussa artikkelissa tuotiin esiin, että Ventavia Research Group, kliinisissä tutkimuksissa Pfizerin rokotteen tehon arvioinnista vastaava alihankkija, väärensi tietoja, purki tutkimuksen sokkouttamisen, käytti puutteellisesti koulutettuja rokottajia ja reagoi hitaasti Pfizerin ratkaisevassa vaiheen III tutkimuksessa raportoituihin haittavaikutuksiin. FDA myönsi Pfizerin rokotteelle myyntiluvan täysin tietoisena näistä raportoiduista ongelmista.[149]

COVID-19 rokotukset

Epäjohdonmukaisuuksia: Ranskassa hallituksen mukaan COVID-19 -rokotusohjelman ensisijaisena tavoitteena on vähentää taudista johtuvaa sairastuvuutta ja kuolleisuutta (sairaalahoitojaksot, tehohoitoon joutuminen ja kuolemantapaukset).[70] Kuitenkaan yhtäkään rokotetutkimuksista (Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen ja AstraZeneca) ei oltu suunniteltu mittaamaan sairaalahoitojaksojen, tehohoitoon joutumisen ja kuolemantapausten merkittävää vähenemistä tai sitä, pystytäänkö rokotteilla estämään viruksen leviäminen. [46,47] Tämän lisäksi rokotteita testattiin suhteellisen nuorella ja terveellä väestöllä, kontrastina rokotteiden aiotulle kohderyhmälle, jona oli erittäin haavoittuvainen, liitännäissairauksia omaava ikääntynyt väestö.[101] Lapset, immuunipuutteiset henkilöt, raskaana olevat ja imettävät naiset jätettiin useimpien tutkimusten ulkopuolelle.[46,47] Tästä kaikesta huolimatta immuunipuutteiset henkilöt olivat heti rokotusten aloittamisesta lähtien Ranskassa kuitenkin ensisijaisina rokotteen saavien listalla, ja raskaana olevat naiset seurasivat näitä muutamaa viikkoa myöhemmin. [69] Vaikka Euroopassa äänestettiin 5 - <11 -vuotiaiden lasten rokottamisen sallimisesta Pfizerin rokotteella 25. marraskuuta 2021, [52] Pfizer oli julkaissut aiemmin, 26. lokakuuta 2021 raportin, jossa todettiin seuraavaa: "nykyisen kliinisen koeohjelman osallistujamäärä on liian pieni, jotta rokotukseen liittyvät mahdolliset sydänlihastulehdusriskit voitaisiin havaita". COVID-19-rokotteen pitkäaikaisturvallisuutta 5 - <12 -vuotiailla osallistujilla tutkitaan viidessä myyntiluvan myöntämisen jälkeisessä turvallisuustutkimuksessa, mukaan lukien viiden vuoden seurantatutkimus, jossa arvioidaan rokotuksen jälkeisen sydänlihastulehduksen/ sydänpussitulehduksen pitkäaikaisseurauksia"(s. 11).[67] On huomattava, että alle 15-vuotiaat lapset ovat yleensä oireettomia primaari- infektion aikana, ja COVIDin vakavat muodot vaikuttavat heihin hyvin vähän. He hyötyvät siitä, että nenänielun limakalvon synnynnäinen immuniteetti lienee parempi primaari- infektion aikana, mikä taas johtuu pääasiassa Lambda 1 -interferonien (IFN) suuremmasta tuotannosta aikuisiin verrattuna.[73]

Pfizer-BioNTech -tutkimus osoitti, että kolmas Pfizer-BioNTech -rokotteen injektio 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille henkilöille oli turvallinen ja tehokas.[118] Tämän tutkimuksen rahoittivat kuitenkin BioNTech ja Pfizer. Lisäksi "Pfizer oli vastuussa tutkimuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, tietojen keräämisestä, analysoinnista ja tulkinnasta sekä tutkimuksen käsikirjoituksen kirjoittamisesta". Myös BioNTech osallistui tietojen tulkintaan ja käsikirjoituksen laatimiseen. Lisäksi Pfizer ja BioNTech valmistivat tutkimuksessa käytetyn lumelääkkeen. Siksi, jos otetaan huomioon tässä aiemmin esitetyt tapaukset lääketeollisuuden tekemistä tieteellisistä julkaisuista, on käsittämätöntä, että tämä tutkimus otettiin huomioon terveysohjeistuksien laatimisessa.

On huomattava, että Yhdysvaltain tarttuvien tautien valvonta- ja ehkäisykeskus (CDC) on muuttanut sanan "rokote" määritelmää. Vanha versio oli: "tuote, joka stimuloi ihmisen immuunijärjestelmää tuottamaan immuniteettia tiettyä tautia vastaan", mutta uusi on: "valmiste, jota käytetään stimuloimaan elimistön immuunivastetta tauteja vastaan."[27] Syitä tähän oli useita, mutta voidaan olettaa, että yksi niistä oli suojella valmistajia juridisesti niin, ettei näitä voitaisi vetää oikeuteen siitä, että he ovat valmistaneet tuotteen, joka ei vastaa "rokotteen" määritelmää.

Tuntemattomat riskit: Vaikka rokotteen turvallisuuden validointiin tarvitaan tavallisesti 12-15 vuotta, COVID-19 -rokotteiden turvallisuuden varmistamiseen pidettiin riittävänä vain muutamaa kuukautta.[102] Näin ollen COVID-19-rokotteiden mahdolliset keskipitkän ja pitkän aikavälin haittavaikutukset ovat täysin tuntemattomia kaikentyyppisien väestöryhmien osalta. [102] Esimerkiksi joulukuussa 2021 laaditusta Pfizerin asiakirjasta käy ilmi, että Pfizer-BioNTech -rokotetta ei ole arvioitu sen osalta, voiko se aiheuttaa karsinogeenisuutta, genotoksisuutta tai miesten hedelmällisyyden heikentymistä (s. 20). [65] Tutkimus osoitti, että Pfizerin rokotteen (BNT162b2) täydellisen rokottamisen (kaksi annosta) jälkeen miesten hedelmällisyys heikentyi tilapäisesti. Kolme kuukautta rokotuksen jälkeen siittiöiden konsentraatio pieneni merkittävästi 15,4 % ja liikkuvien siittiöiden kokonaismäärä 22,1 % verrattuna rokotusta edeltävään tasoon. Yli 145 päivää viimeisen rokotuksen jälkeen näiden samojen parametrien arvot olivat myös laskeneet 15,9% ja 19,4% rokotusta edeltäviin tasoihin verrattuna, mutta ne eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä.[71]

Pitkäaikaisten haittavaikutusten osalta voidaan nähdä rinnakkaisuuksia rokotteiden kanssa yleensä. Biolääketieteellisessä kirjallisuudessa raportoitujen rokotusten aiheuttamien sairauksien kaksi pääluokkaa ovat autoimmuunisairaudet: systeeminen lupus erythematosus, multippeliskleroosi [MS], hepatiitti, Guillain-Barrén oireyhtymä (GBS) jne. ja neurologiset sairaudet: keskushermoston demyelinoivat [vahinkoa suojavaipalle tai myeliinikotelolle aiheuttavat] sairaudet, kehitysvammaisuus, enkefalomyeliitti jne.[102] Nämä seuraukset ovat erityisen huolestuttavia, etenkin nykyisin toistuvasti annettavien rokoteannoksien valossa. Kirjallisuudesta käy nimittäin ilmi, että immuunijärjestelmän ylistimulaatio toistuvalla antigeenin avulla toteutettavalla immunisoinnilla johtaa väistämättä systeemiseen autoimmuunivasteeseen.[153] MRNA- rokotuksen jälkeen rokotteen piikki- antigeeni ja mRNA säilyvät jopa 8 viikkoa imusolmukkeissa, ja piikkiproteiinien tuotanto on suurempaa kuin vakavasti sairailla COVID-19 -potilailla. [134] Koska rokottaminen tuottaa paljon korkeampia piikkiproteiinin vasta-aine -tasoja verrattuna luonnolliseen infektioon,[121] autoimmuunisairauksien esiintyminen toistuvien injektioiden jälkeen on todennäköistä.

Lisäksi kun yksilö rokotetaan SARS-CoV-2:ta vastaan tarkoitetulla rokotteella, on suuri riski saada aikaan vakavampi tauti kuin jos häntä ei rokotettaisi. Kyseessä on tällöin vasta-aineista riippuvainen tehostamismekanismi (ADE), joka tarkoittaa sitä, että vasta- aineet edistävät viruksen pääsyä [soluun] ja lisääntymistä useissa solutyypeissä. [29,102] Sen takia positiivisten tapausten (Delta- tai Omicron- variantti -tapaukset) määrän kasvaessa voimakkaasti rokotusasteen noususta huolimatta [19,21,30,56] - mutta myös, koska kuolleisuus Delta- variantti -tartuntaan näyttää olevan kahdeksan kertaa korkeampi niiden tapauksessa, jotka olivat saaneet kaksi rokoteannosta, verrattuna rokottamattomiin tapauksiin[81] - ADE- hypoteesi voi mahdollisesti pitää paikkansa. [81] Lisäksi L. Mucchiellin (kansallisen tieteellisen tutkimuskeskuksen sosiologian alan vanhempi tutkija ja Aix-Marseillen yliopiston professori, Ranskassa) tekemässä haastattelussa C. Vélot (molekyyligenetiikan vanhempi lehtori Paris-Saclayn yliopistossa) selittää, että massarokotukset epidemian keskellä, olivatpa ne sitten mRNA- tai adenovirusvektorirokotteita, voivat lisätä uusien varianttien esiintymistä rokotteen geneettisen materiaalin ja tartuttavan viruksen genomin välisen rekombinaation vuoksi (s. 330-338).[120]

Piikkiproteiini: Kaikki neljä tärkeintä SARS-CoV-2:ta vastaan tarkoitettua rokotetta (mRNA ja adenovirusvektorit) tähtäävät piikkiproteiinin tuottamiseen [elimistössä], jota vastaan elimistö sitten muodostaa neutraloivia vasta- aineita. Kuitenkin jo pelkkä piikkiproteiini (myös ilman, että se olisi osa koronavirusta) on erittäin myrkyllinen, ja se voi vahingoittaa maksaa, munuaisia, munasarjoja ja endoteelisoluja sekä ylittää veri- aivoesteen ja muuttaa sitä. [150,155] Lisäksi Euroopan lääkeviraston (EMA) raporttien mukaan mRNA:ta löytyy [rokotuksen jälkeen] monista elimistä, kuten pernasta, sydämestä, munuaisista, keuhkoista ja aivoista, munasarjoista ja kiveksistä Pfizerin rokotteen tapauksessa (s. 54)[54] ja Modernan rokotteen tapauksessa sitä esiintyy pernassa, aivoissa, sydämessä, keuhkoissa, silmissä ja kiveksissä (s. 47,52)[53] Eräässä erittäin tärkeässä tutkimuksessa osoitettiin myös, että Pfizerin rokotteen mRNA käänteis- kirjoittautuu soluissa DNA:ksi endogeenisen käänteis- transkriptaasin (LINE-1) avulla vain 6 tunnissa rokotteelle altistumisen jälkeen laboratorio- olosuhteissa. [3] Jos nämä tulokset voitaisiin vahvistaa, se tarkoittaisi, että Pfizerin rokote voisi muuttaa geenejä pysyvästi. Silloin Pfizerin rokotteen saaneet ihmiset saattaisivat tuottaa piikkiproteiinia koko elämänsä ajan ja siirtää ongelman myös tuleville sukupolville.

Sivuvaikutukset: Seneffin ym. tutkimus osoitti tärkeän eron mRNA SARS-CoV-2 -rokotteiden ja luonnollisen SARS-CoV-2-infektion vaikutuksen välillä tyypin I IFN:ään [interferoni- tyyppi]. COVID-19:ää vastaan käytetyt mRNA- rokotteet aiheuttavat tyypin I IFN:n signaloinnin perustavanlaatuisen heikentymisen, kun taas luonnollinen infektio edistää tyypin I IFN:n tuotantoa hyvin varhaisessa vaiheessa tautisykliä. [139] Tyypin I IFN:llä on tärkeä rooli immuunivasteessa ja COVID-19 -taudilta suojaavassa immuniteetissa. [139] Lisäksi tyypin I IFN- signalointi estää sekä virusten että syöpäsolujen lisääntymistä pysäyttämällä solusyklin. [139] Näin ollen Seneff et al. osoittivat, että mRNA SARS-CoV-2 -rokotteista johtuva tyypin I IFN:ien voimakas muuttuminen (erityisesti IFN-α:n tukahduttaminen) mRNA SARS-CoV-2 rokotteiden takia voi johtaa latenttien virusinfektioiden uudelleenaktivoitumiseen ja vähentää kykyä torjua tehokkaasti tulevia infektioita.[139]

COVID-19-rokotuksen jälkeen on havaittu lieviä tai vaikeita ihoreaktioita ja vakavia neuropsykiatrisia vaikutuksia. [50,165] Yhä useammissa tutkimuksissa raportoidaan neurologisia haittavaikutuksia SARS-CoV-2-rokotuksen jälkeen. Yleisimmät neurologiset haittavaikutukset ovat päänsärky, GBS, laskimotromboosi ja poikittainen myeliitti. Vasta- aineiden ristireaktio voi olla todennäköisin syy- yhteys GBS:n ja SARS-CoV-2:n rokotusten välillä.[68] Lisäksi huhtikuussa 2022 Ranskan kansallinen lääke- ja terveystuotteiden turvallisuusvirasto (ANSM) varoitti Parsonage- Turnerin oireyhtymäksi nimetyn neuropatian lisääntymisestä Pfizerin COVID-19 -rokotuksen jälkeen. [5] COVID-19 -rokotus voi olla vastuussa myös tulehduksesta ja verisuonivaurioista. [25] Grundyn mukaan[78] mRNA COVID- rokotteet lisäävät dramaattisesti endoteelin tulehdusta ja T-solujen infiltraatiota sydänlihakseen, ja ne voivat selittää havainnot lisääntyneistä trombooseista, kardiomyopatioista ja muista verisuonitapahtumista rokotuksen jälkeen. Pfizerin joulukuussa 2021 julkaiseman markkinoinnin jälkeisen raportin tiedot osoittavat, että sydänlihastulehduksen ja sydänpussitulehduksen riski on lisääntynyt alle 40-vuotiailla miehillä ja että mahdollisia pitkäaikaisseurauksia ei vielä tunneta (s. 7).[65]

EMA:n verkossa julkaisemassa eurooppalaisessa epäiltyjen haittavaikutusten ilmoitusten tietokannassa Euroopan tasolla näiden neljän rokotteen haittavaikutukset 9. heinäkuuta 2022 mennessä ovat 65 669 Janssenin rokotteen osalta; 506 221 AstaZenecan osalta; 312 013 Modernan osalta; ja 1 043 308 Pfizer-BioNTechin osalta,[57] 10. syyskuuta 2022 mennessä luvut ovat 69 075 Janssenin rokotteen osalta; 523 696 AstaZenecan osalta; 337 429 Modernan osalta; ja 1 118 906 Pfizer-BioNTechin osalta. [57] Nämä rokotteiden haittavaikutusilmoitusjärjestelmän tietokannan osoittamat vaikutukset saattavat kuitenkin olla suurelta osin aliarvioituja, koska järjestelmä kärsii huomattavasta aliraportoinnista. Itse asiassa perinteisten rokotteiden (muiden kuin COVID-19:ään tarkoitettujen) osalta raportoidaan yleensä <1 % rokotteiden haittavaikutuksista. [102] Samoin lääkkeiden haittavaikutuksista ilmoitetaan vain 6 % (mediaani), joten voidaan olettaa, että rokotteiden haitalliset vaikutukset ovat huomattavasti virallisia tietoja suuremmat.[93] Ranskassa on rokotusten aloittamisen jälkeen ilmoitettu 152 302 haittavaikutustapausta, joista 4432 tapausta oli kuukautiskierron häiriöitä. COVID- rokotteiden aiheuttamia, naisten kuukautiskiertoon kohdistuvia haittavaikutuksia julki tuovan naiskollektiivin asianajaja selittää, että useimmissa tapauksissa hoitava lääkäri tai erikoislääkäri katsoo, että haittavaikutus ei johdu rokotuksesta, ja kieltäytyy tekemästä ilmoitusta lääkevalvonnalle, mikä taas aliarvioi todellista ongelmaa.[156]

Immuniteetti: AstraZenecalla rokotetuilla terveydenhuollon työntekijöillä Delta- muunnoksen aiheuttamiin infektioihin liittyy korkea viruskuorma, pitkittynyt RT-PCR (käänteistranskriptiopolymeraasiketjureaktio) -testin positiivisuus (mutta tarkentamatta sitä, liittyikö tämä viruksen tai vain sen fragmenttien pysyvyyteen) ja rokotteen aiheuttamien neutraloivien vasta-aineiden alhainen määrä. Täysin rokotettujen henkilöiden välillä on siis tapahtunut viruksen jatkuvaa tartuttamista.[31] Sen perusteella vaikuttaa siltä, että virus siis säilyy, eikä immuunivaste näytä tappaneen sitä. Ainoastaan jotkin sen kliinisistä vaikutuksista ovat lieventyneet. Lisäksi Seneff et al.:n tutkimuksen mukaan rokotteet eivät estä taudin leviämistä, ja jopa rokotteiden vaikutusta oireiden vakavuuden suhteen on alettu epäillä.[139]

Pfizer-BioNTechin rokotteesta saatu immuniteetti ei välttämättä ole yhtä vahva kuin luonnollisesti parantuneen COVID-19:n avulla saatu immuniteetti. CDC raportoi, että täysin rokotettujen henkilöiden sairaalahoitotapausten määrä lisääntyi 0,01-9 prosenttia ja kuolemantapausten määrä lisääntyi 0-15,1 prosenttia (tammikuun ja toukokuun 2021 välisenä aikana).[148] Vaikuttaa erittäin todennäköiseltä, että luonnollinen immuniteetti voi antaa suojan (90-97 prosenttisesti) tunnettuja variantteja vastaan. [2,32] Tämä näyttää olevan sopusoinnussa Islannin tartuntatautiviranomaisten helmikuussa 2022 antamien ohjeiden kanssa, joilla lopetettiin kaikki COVID-19:ää koskevat rajoitukset ja kehotettiin väestöä tartuttamaan itseään viruksella niin paljon kuin mahdollista, koska "laajalle levinnyt yhteiskunnallinen vastustuskyky COVID-19:ää vastaan on tärkein reitti ulos epidemiasta".[133]

Luetteloimattomat komponentit: Laboratoriot eivät näytä luetteloineen kaikkia rokotteiden komponentteja. Useat tieteelliset tutkijaryhmät eri puolilla maailmaa (Espanja, Uusi-Seelanti, Argentiina ja Chile) ovat löytäneet COVID-19 -rokotteista grafeenioksidi- nanohiukkasia ja geometrisia mikrorakenteita. [125] Näiden tunnettujen tiedemiesten tekemien löydösten yhteydessä Euroopan parlamentille esitettiin tammikuussa 2022 kysymys, tulisiko riippumattomalta laboratoriolta pyytää perusteellinen analyysi, jolla voitaisiin todentaa grafeenin esiintyminen COVID-19-rokotteissa. [126] Läpikäytyään kyseisistä COVID-19 -rokotteista tehdyt analyysit EMA ilmoitti, että näissä rokotteissa ei esiinny grafeenioksidia. EMA totesi myös, että grafeenioksidia ei käytetä muidenkaan lääkkeiden valmistuksessa.[6] Grafeenioksidin nanohiukkasten sisällyttäminen COVID-19 -rokotteisiin ja -hoitoihin on kuitenkin todella jo käynnissä. Grafeenioksidilla täydennetyn dendriittisolurokotteen suojaavaa tehoa SARS-CoV-2:ta vastaan on nimittäin jo testattu.[167] Kirjoittajien mukaan suurikokoiset grafeenioksidinanoliuskat lisäävät dendriittisolujen ja T-solujen välistä synaptista kontaktia ja parantavat siten dendriittisolurokotteen tehoa SARS-CoV-2:ta vastaan. [167] Nanohiukkasten muodossa olevaa grafeenioksidia voidaan käyttää myös viruslääkkeenä terapeuttisiin tarkoituksiin.[137,154] Kuitenkin, kun tiedetään EMA:n sisäiset eturistiriidat, jäljelle jää vakavia epäilyksiä. Grafeeni tunnetaan suprajohtavuudestaan,[82] joten jos sen esiintyminen rokotteissa saadaan osoitettua, se voi toistuvien injektioiden myötä lisätä sähkömagneettisiin kenttiin liittyviä terveyshaittoja, jotka taas voivat aiheuttaa neurologisia häiriöitä.[44]

Syyskuussa 2021 itävaltalaisen tutkijaryhmän lehdistötilaisuudessa kävi ilmi, että COVID-19 -rokotteen näytteiden analyysissä oli löydetty ennalta ilmoittamattomia, metallia sisältäviä komponentteja, jotka erottuivat epätavallisen muotonsa takia. Heidän tuloksensa olivat yhdenmukaisia japanilaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden havaintojen kanssa.[10] Jos metallisten ainesosien olemassaolo varmistuu, ne voivat olla luonteestaan riippuen neurotoksisia ja laukaista neurologisia sairauksia - samoin, kuten perinteisissä rokotteissa oleva alumiini. [109,140,141]

Grafeenin ja metallin hypoteettisen esiintymisen rokotteissa pitäisi herättää alan johtavat yliopistot tutkimaan asiaa, mutta tähän päivään mennessä aiheesta ei ole julkaistu vertaisarvioituja tutkimuksia.

Testit

Viruksen havaitsemiseksi RT-PCR -testillä tarvitaan tietty määrä geenin monistussyklejä (Ct). Tutkimus 3790 positiivisesta tapauksesta osoittaa, että positiivinen RT-PCR -testi ei välttämättä indikoi tartuttavuutta. Kun syklin kynnysarvo (Ct) = 25, jopa 70 % potilaista jää positiiviseksi viljelyssä, Ct = 30, tämä arvo laskee 20 %:iin ja Ct = 35, <3 % viljelyistä on positiivisia.[90] Näin ollen testauksessa käytetyt korkeat Ct- arvot korreloivat ensisijaisesti matalien viruskuormitusten kanssa, mikä vastaa hyvin pientä tarttuvuutta. Yhdysvalloissa RT-PCR -testejä tehdään arvoilla 37< Ct < 40 ja Ranskassa arvoilla 40< Ct < 45. Ranskassa tieteellisen COVID-19:n neuvoston mukaan: "Korkeat Ct-arvot heijastavat usein vain vähän tai ei lainkaan virusta (viruksen jäänteitä), mikä osoittaa, että testattu henkilö ei ole vaarassa."[138] Lisäksi Wuhanissa tehdyssä laajassa kiinalaisessa tutkimuksessa päädyttiin siihen, että oireettomat COVID-19 -tapaukset eivät tartuta ketään[26].

On perusteltua päätellä, että yksilön tartuttavuutta ei voida määrittää käyttämällä PCR- testiä, jossa on korkeat Ct- arvot. Siksi on erittäin tärkeää tietää laboratorion PCR- testissä käyttämä Ct- arvo. Lisäksi oireettomien henkilöiden joukkoseulonta on tarpeetonta taudin leviämisen vähentämiseksi.

Yhteiskunnalliset toimet

Johns Hopkinsin yliopiston tutkimuksessa todettiin, että sulkutoimet eivät vähennä COVID-19 -kuolleisuutta, mutta ne ovat sen sijaan aiheuttaneet valtavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Tutkijoiden mukaan "sulkukäytännöt ovat huonosti perusteltuja, ja ne olisi hylättävä pandemiakäytäntöjen välineenä". Lisäksi kirjoittajat toteavat, että "niissä tutkimuksissa, joissa tarkasteltiin tiettyjä muita kuin lääkkeellisiä toimenpiteitä (sulkutoimet vs. ei sulkutoimia, maskit, muiden ei- välttämättömien yritysten sulkeminen, rajojen sulkeminen, koulujen sulkeminen ja kokoontumisten rajoittaminen), ei myöskään löydetty laajapohjaista näyttöä siitä, että niillä näillä käytännöillä olisi ollut havaittavia vaikutuksia COVID-19 -kuolleisuuteen" (s. 1). 2,40).[83] Sosiaalisen eristämisen toimenpiteet johtivat myös masennuksen ja itsemurha- ajatusten lisääntymiseen.[96,107] Lisäksi lukitusten aiheuttama sydän- ja verisuonitautiriskien paheneminen (lisääntynyt tupakointi, lääkkeiden käyttö ja vähentynyt liikunta) sekä ahdistuksen ja masennuksen lisääntyminen näkyivät edelleen vuoden kuluttua.[14]

Maskien osalta tutkimukset ovat osoittaneet, että terveydenhuollollisten ympäristöjen ulkopuolella maskien käyttö ei juurikaan suojaa SARS-CoV-2:lta[23,98,112], vaan sen sijaan voi aiheuttaa monia fysiologisia komplikaatioita. Pitkäaikainen maskin (kangasmaski, kirurginen maski, FFP2 (N95)) käyttö sen sijaan johtaa väistämättä kaikkiin hypoksiaan ja hyperkapniaan liittyviin seurauksiin. Lisäksi niiden pitkäaikaisen käytön kliiniset vaikutukset voivat olla samankaltaisia kuin mitä kroonisten stressireaktioiden voimistumisella on.[97] Maskien sijasta käsihygienia on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä hengitystieinfektioiden saamista ja leviämistä.[45]

Autoritarismi ja käyttäytymisenmuokkaustekniikat

Hallitukset ovat COVID-19:n aikana käyttäneet laajamittaisesti käyttäytymisenmuokkaustekniikoita (suostuttelua) saadakseen kasvatettua yhteiskunnallisten toimenpiteiden (sulkutoimet, turvavälit ja maskit) ja rokotteiden yleistä hyväksyntää.[36,111] Kehotus suojella muita vaikuttaa [ihmisten omiin] rokottautumista koskeviin aikomuksiin, mutta se lisää myös ihmisten halukkuutta painostaa muita ottamaan rokote. Käyttäytymiseen liittyvät viestit, jotka luovat tunteen rokotteen omistajuudesta (esim. "lunasta annoksesi"; "COVID-19 -rokote on juuri tuotu sinun saatavillesi"), nostavat rokotusastetta. Olipa kyse televisiossa, julkisissa julisteissa, verkkosivustoilla tai sähköpostitse lähetetyistä viesteistä, viestit rakentuvat aina tunnetaakan varaan.[40,92,136]

Hallitusten autoritaarisuuden pitäisi herättää epäilyksiä käytettyjen sosiaalisten toimenpiteiden tieteellisestä merkittävyydestä sekä injektoitavien aineiden luotettavuudesta ja tehokkuudesta jo sen takia, että ne joutuivat ottamaan käyttöön pakkorokotukset rokotepassin ajatuksen taakse kätkettynä, ja niiden toimintamallien vuoksi, joihin liittyy käyttäytymisenmuokkaustekniikoiden käyttö. Sellaisen tieteen soveltamiseksi, joka kykenee näyttämään tuloksia turvallisuudesta ja tehokkuudesta, ei tarvita autoritaarisia tekniikoita ja mielen ehdollistamista.

Euroopan komissio on tilannut yhteensä 4,2 miljardia annosta COVID-19 -rokotetta. [60] Koska Euroopan unionin väestömäärä on 447 miljoonaa ja Euroopan komissio valmistautuu jo COVID-19:n seuraavaan pandemiavaiheeseen, tämä osoittaa aikomukset tulevien injektioiden suhteen.[58] Siksi on odotettavissa lisää rokotekampanjoita, joissa käytetään samantyyppisiä suostuttelutekniikoita.

Lääketeollisuuden harjoittama hallitusten ja virallisten virastojen välineellistäminen: h1n1:n ja COVID-19:n yhtäläisyyksiä

Vuonna 2015 julkaistussa raportissa osoitettiin lääkealan liiallinen vaikutusvalta Euroopan komissiossa Brysselissä ja että tämä vaikutus ilmeni kansanterveyden ja kaupan tasapuolisuuden kustannuksella.[147] "Tämä sektori pitää tiukasti hallussaan valtavan ja runsaasti rahoitetun lobbaajakoneiston ohjaksia - koneiston, jolla on lähes järjestelmällisesti avoin pääsy komission päättäjien puheille." Lääketeollisuus on myös tiiviissä yhteydessä EMA:an, jonka tavoitteena on saada poistettua tiettyjä sääntelyyn liittyviä esteitä uusien lääkkeiden markkinoille saattamisen helpottamiseksi. Vähintään 40 miljoonaa euroa (artikkeli vuodelta 2015) käytetään lääketeollisuuteen sidoksissa olevan 176 lobbaajan armeijan rahoittamiseen. Raportissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Euroopan lääketeollisuuden liiton (European Federation of Pharmaceutical Industries) keskeisestä roolista ja siinä väitetään, että erilaisia tekstejä on muotoiltu liiton toiveiden mukaisesti kliinisten tutkimusten tai liikesalaisuuksien osalta (ja joissa lisäksi uhataan seuraamuksilla, jos tämä paljastetaan). Lääketeollisuuden monikansalliset yritykset toivovat saavansa "kaupallisen luottamuksellisuuden", joka antaisi niille mahdollisuuden kieltää potilailta, lääkäreiltä ja tutkijoilta pääsyn lääkekokeiden tuloksiin ja käytettyihin menetelmiin.[147,108]

Vuonna 2021 "Euroopan parlamentti totesi, että EMA on maksuilla rahoitettu virasto, jonka vuoden 2019 tuloista 85,70 prosenttia on peräisin lääketeollisuuden maksamista maksuista, 14,29 prosenttia unionin talousarviosta ja 0,01 prosenttia ulkoisista käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista."[61]

Vuoden 2009 H1N1- episodin olisi jo pitänyt riittää paljastamaan, että hallitukset ja WHO eivät ole itsenäisiä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vuoden 2009 H1N1-pandemia näyttää olleen (kuolemantapausten määrän [CFR] perusteella) lievin influenssapandemia, joka on koskaan nähty.[49] BMJ:n [British Medical Journal] tutkimusten perusteella näyttää siltä, että tämä [kansainväliseksi kansanterveydelliseksi hätätilaksi] WHO:n julistama tapahtuma on merkittävästi eturistiriitojen tahraama. [35,76] Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen raportissa kritisoitiin voimakkaasti WHO:ta, kansallisia hallituksia ja EU:n virastoja sikainfluenssapandemian käsittelystä. Kritiikkiä saivat: julkisten terveyspalvelujen painopisteiden vääristyminen kaikkialla Euroopassa, valtava julkisten varojen tuhlaaminen, perusteettoman pelon herättäminen eurooppalaisten keskuudessa ja terveysriskien luominen rokotteiden ja sellaisten lääkkeiden avulla, joita ei ehkä oltu testattu riittävästi ennen niiden hyväksymistä nopeutetuissa menettelyissä. [35,124]

Euroopan neuvoston entisen terveysjohtajan W. Wodargin mukaan sikainfluenssaepidemia oli valepandemia, jonka takana olivat lääkeyhtiöt, jotka vaikuttivat tutkijoihin ja virallisiin virastoihin.[110]

Ranskassa vuonna 2010 senaatin tutkintalautakunnan raportissa "lääkeyhtiöiden roolista hallituksen influenssa A:n hallinnassa" näkyy useita elementtejä, jotka viittaavat manipuloituun pandemiaan. Vuosina 2003 - 2009 pandemia määriteltiin siten, että "useita samanaikaisia epidemioita esiintyi eri puolilla maailmaa, ja niihin liittyi suuri määrä kuolemantapauksia ja sairastumisia", mutta 1. - 9. toukokuuta 2009 tehtiin muutos, jonka seurauksena vakavuuskriteeri poistui. Mietinnöstä käy myös ilmi, että influenssapandemian torjuntaratkaisut ovat hyvin suotuisia lääkelaboratorioille ja että niitä on jo toteutettu vuodesta 2004 lähtien (Geneven kokous WHO:n johdolla): rokottaminen on paras ratkaisu kuolleisuuden ja sairastuvuuden rajoittamiseksi, [kun siihen yhdistetään] lisenssioikeuksia koskevien sääntöjen lieventäminen, kliinisten tutkimusten rahoittaminen ja verokannustimien tarjoaminen sekä vastuun siirtäminen valtioille rokotteiden haitallisista vaikutuksista tai tehottomuudesta. Niinpä vuonna 2009, kun Ranskassa rokotettiin H1N1- rokotteella, vastuu haittavaikutuksista lankesi valtiolle eikä rokotteiden toimittajille. Joitakin kansanterveyden asiantuntijoita oli suljettu pois tieteellisten ja teknisten päätösten tekemisestä, mikä johti epätieteellisiin suosituksiin ja perusteluihin, kuten esim. haluun rokottaa koko väestö. Tässä mietinnössä todetaan, että yli 75 prosenttia terveysvirastojen asiantuntijoista ilmoitti eturistiriidoista. Myös WHO:n taloudellinen riippumattomuus kyseenalaistettiin, sillä vuonna 2009 80 % sen varoista tuli yksityiseltä sektorilta, mukaan lukien lääketeollisuus ja Bill ja Melinda Gatesin säätiö (jolla on tunnetusti yhteyksiä myös lääketeollisuuteen).[116] Huomattakoon, että vuonna 2021 Bill ja Melinda Gatesin säätiö oli WHO:n toiseksi suurin rahoittaja.[163]

COVID-19 rokotevalmistajat on vapautettu kaikesta vastuusta rokotteidensa haittavaikutuksiin liittyen, joten ne jäävät valtion vastuulle.[24,48] On myös mainittava, että Yhdysvalloissa rokotevalmistajilla on rajoitettu vastuu haittavaikutuksista vuoden 2005 julkista valmiutta ja hätätilavalmiutta koskevan lain (Public Readiness and Emergency Preparedness Act of 2005) ja vuoden 1986 kansallisen rokotuslain (National Childhood Vaccine Injury Act of 1986) vuoksi.[38,85]

Vuonna 2020 hallitus perusti Ranskassa tieteellisen neuvoston (CS-COVID) ja analyysi-, tutkimus- ja asiantuntijakomitean COVID-19:n hallitsemista varten. Joillakin näiden kahden ryhmän jäsenillä on jo vuosia ollut merkittäviä eturistiriitoja Gileadin kanssa. [119]

COVID-19:n aikana Ranskan valtio palkkasi yksityisiä konsulttiyrityksiä, lähinnä McKinsey and Company:n, joka on tunnettu lääkeyritysten kanssa työskentelystä. Senaatin tutkintalautakunta raportoi, että McKinsey kontribuoi kaikkiin terveyskriisin näkökohtiin, erityisesti rokotuskampanjaan ja terveyspassin laajentamista koskeviin sosiaalisen suunnittelun strategioihin. Tavoitteena oli esimerkiksi saada suuri määrä ihmisiä rokotettua tiettyihin määräaikoihin mennessä. [7,91]

Hyvän tieteen ja tutkijoiden vaientaminen ei ole uutta, mutta COVID-19 toi esille valtion korruption suuressa mittakaavassa tukahduttamalla tieteen poliittisista ja taloudellisista syistä.[1]

Media: Rahoitus, tieteellinen sensuuri ja pelko

Lääketeollisuus rahoittaa ja vaikuttaa tiedotusvälineisiin varmistaakseen suotuisien viestien näkyvyyden. [86,104] Rokotuksia ja siten lääketeollisuutta suosivan tiedon kontrollointia harjoittaa myös Bill Gates, joka rahoittaa voimakkaasti rokotteita edistäviä järjestöjä, kuten WHO:ta ja Rokotteiden ja immunisaatioiden maailmanlaajuista liittoa [GAVI], sekä monia tiedotusvälineitä (The Guardian, BBC, Telegraph, Le Monde, New York Times, Al Jazeera, NPR, Public Broadcasting Service jne.) (s. 441-443,458).[95]

COVID-19:n alkamisen jälkeen monet internetalustat ovat suuressa määrin sensuroineet tieteellistä tietoa ja asiantuntijalausuntoja taikka leimanneet ne vääriksi tai harhaanjohtaviksi.[33,75,123] Ranskassa valtamedia ei pelkästään vain tyrkytä hallituksen viestintää ilman minkäänlaista taustatutkimusta, vaan myös sensuroi ja mustamaalaa kaikkia omilla erikoisaloillaan arvostettuja tiedemiehiä, jotka uskaltavat kyseenalaistaa kansanterveyden suuntaviivat (s. 247-263).[120] Sitä vastoin 'avainmielipidevaikuttajia' (KOL:t) kutsutaan usein tiedotusvälineisiin.[135]

Kesäkuussa 2019 Maailman talousfoorumi (WEF) ja Yhdistyneet kansakunnat (YK) allekirjoittivat kumppanuuden (Agenda 2030). Terveyden kentällä tämän liittouman tarkoituksena on torjua keskeisiä uusia maailmanlaajuisia terveysuhkia ja saavuttaa yleinen terveydenhuollon kattavuus.[161]

Lokakuussa 2019 Johns Hopkinsin 'Center for Health Security' ja sen kumppanit WEF ja Gates-säätiö järjestivät New Yorkissa Event 201 -tapahtuman, joka oli kuvitteellinen koronaviruspandemia. Tässä mallinnuksessa käsiteltiin seitsemää strategista pandemian hallinnan kohtaa. Seitsemäs osa koskee tiedotusta tiedotusvälineissä: "Hallitusten ja yksityisen sektorin olisi asetettava etusijalle sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla torjutaan mis- ja disinformaatiota ennen seuraavaa pandemiatilannetta... Tämä edellyttää, että kehitetään kykyä täyttää tiedotusvälineet nopealla, täsmällisellä ja yhdenmukaisella tiedolla... Mediayhtiöiden olisi sitouduttava varmistamaan, että uskottavien tahojen viestit asetetaan etusijalle ja väärää informaatiota välittävät viestit tukahdutetaan muun muassa teknologiaa hyväksikäyttäen." WEF:n yhteistyökumppaneiden joukossa ovat mm. seuraavat tahot: Pfizer, AstraZeneka, Johnson and Johnson, Moderna, McKinsey sekä Facebook ja Google.[160] Muutamaa kuukautta myöhemmin julistettiin sitten [oikea] koronaviruspandemia, johon liittyvä yleisratkaisu, rokote sai hyvin suuren mediapainotuksen.

Vuonna 2020 perustettiin "Trusted News Initiative" (TNI). TNI on suurten uutis- ja maailmanlaajuisten teknologiaorganisaatioiden (AP, AFP, BBC, CBC/Radio-Canada, Euroopan yleisradiounionin, Facebookin, Financial Timesin, First Draftin, Googlen/YouTuben, The Hindun, Microsoftin, Reutersin, Reuters Institute for the Study of Journalismin, Twitterin ja The Washington Postin) yhteistyöelin, jonka tavoitteena on pysäyttää disinformaation leviäminen siellä, missä siitä on vaaraa aiheutua todellista haittaa maailmalle. TNI kertoo torjuvansa COVID-19:ään liittyvää rokotevastaisen disinformaation levittämistä: "On tärkeää, että yleisö tietää, että se voi kääntyä luotettavien lähteiden puoleen saadakseen tarkkaa ja puolueetonta tietoa. TNI:n yhteistyökumppanit varoittavat toisiaan disinformaatiosta, joka aiheuttaa välitöntä hengenvaaraa."[152]

Huomattakoon, että Pfizerin eräs johtaja oli aiemmin myös Thomson Reutersin toimitusjohtaja ja ylläpitää edelleen suhdetta kyseiseen uutistoimistoon.[151] Tämä nostaa esiin tärkeän kysymyksen eturistiriidasta.

Syyskuussa 2020 WHO kehotti tiedotusvälineitä, sosiaalisen median alustoja sekä kansalaisyhteiskunnan johtajia ja vaikuttajia tekemään yhteistyötä YK:n ja sen jäsenvaltioiden kanssa väärän tiedon torjumiseksi, ja se oli perustamassa Yhdistyneiden kansakuntien viestintävastuu- aloitetta (United Nations Communications Response initiative), jonka tarkoituksena on luoda Internetiin faktojen ja tieteen tulva ja samalla torjua kasvavaa misinformaation vitsausta.162] Tällaisella toiminnalla on aikaansaatu ennennäkemätön tieteellinen sensuuri.

Jo ennen COVID-19:ää tiedotusvälineet levittivät pelkoa muista "epidemioista", kuten esim. AIDSista, BSE:stä, SARS:ista, H5N1:stä ja H1N1:stä. [55] COVID-19:n alusta lähtien valtavirran tiedotusvälineet raportoivat päivittäisiä kuolemantapaustilastoja tavalla, joka ei auttanut tilanteen ymmärtämisessä ja loi pelkoa huonon ja vinoutuneen uutisoinnin kautta.[166] Kansanterveysviestintä perustui pelkoon, sillä sairastumisen- ja kuolemanriskiä yliarvioitiin. COVID-19 esitettiin 10 kertaa tappavampana, kuin kausi- influenssa. Tämä yliarviointi johtui todennäköisesti siitä, että influenssatartuntojen kuolemantapausten määrä (IFR) luokiteltiin virheellisesti CFR:ksi. "IFR määritellään kuolemantapausten suhteelliseksi osuudeksi verrattaessa infektioiden yleisyyteen koko väestössä... kun taas CFR määritellään kuolemantapausten osuudeksi vahvistettujen tautitapausten joukossa."[22] Väestöotoksista saadut IFR:t sisältävät diagnosoimattomat, oireettomat ja lievät infektiot, kun taas CFR:t perustuvat yksinomaan suhteellisen pieniin ryhmiin, jotka koostuvat keskivaikeasti tai vakavasti sairastuneista diagnosoiduista tapauksista. Tämän seurauksena IFR:t ovat usein alhaisempia kuin CFR:t. COVID-19:n osalta virhe oli verrata erään taudin, kausi- influenssan IFR:ää (IFR: 0,1 %), toisen taudin, koronaviruksen CFR:ään (CFR: 1 %). [22] Itse asiassa vertailussa siis verrattiin influenssan IFR:ää (0,1 %) ja koronaviruksen CFR:ää (1 %) toisiinsa.[22] Huomattakoon, että COVID-19 -infektioiden IFR alle 70-vuotiailla on noin 0,05 %.[89]

Ranskassa "Technical agency for information on hospitalization", joka on valtion julkinen laitos, julkaisi raportin, jonka mukaan vuonna 2020 COVID-19 -potilaat edustivat 2 prosenttia kaikista sairaalahoitopotilaista kaikilla sairaalasektoreilla ja 5 prosenttia kaikista teho-osastoilla hoidettavista potilaista.[8] Näin ollen tiedotusvälineiden jatkuvasti levittämä kuva sairaaloiden osastoista täynnä COVID-19 -potilaita vuonna 2020 oli hyvin kaukana todellisuudesta.

Toukokuussa 2021 Bild-lehden (saksalainen sanomalehti) päätoimittaja pyysi hallituksen ja tiedotusvälineiden puolesta anteeksi lapsilta: "Pyydän anteeksi tuota politiikkaa ja uutisointia, jotka saivat teidät tuntemaan, että olette myrkyn tavoin kuolemanvaaraksi yhteiskunnalle... tuota propagandaa, joka esittää lapsen pandemian vektorina."[132] Lisäksi toukokuussa 2021 brittiläinen sanomalehti The Telegraph kertoi, että käyttäytymistä käsittelevän tieteellisen influenssapandemia- työryhmän (Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior) jäsenet olivat kehottaneet ministereitä korostamaan pandemian aiheuttamaa uhkaa, jotta väestön käyttäytymistä voitaisiin kontrolloida. [131]

Yhteenveto

Event 201:n lisäksi viimeisten 20 vuoden aikana on toteutettu muita pandemiasimulaatioita, sekä siviili (MARS ja SPARS vuonna 2017) että sotilassimulaatioita (Dark Winter vuonna 2001, Atlantic Storm vuosina 2003 ja 2005, Global Mercury vuonna 2003 ja Crimson Contagion vuonna 2019). Kaikista näistä simulaatioista löytyy vastaavuus valheellisten tiedotusvälineiden ajamiin pelko- ohjelmiin. Kaikissa näissä skenaarioissa päädyttiin samoihin menetelmiin (identtisiin kuin COVID-19:n aikana käytetyt) väestön yleisen hyvinvoinnin kannalta, joita olivat: Eristäminen, liikkumisen ja vapauksien valvonta, sensuuri, propaganda ja väestön pakkorokotukset (s. 577-617).[95]

Kaikkien tässä artikkelissa kuvattujen havaintojen perusteella vaikuttaa oikeutetulta esittää kysymys: voisiko COVID-19 olla "pandemian" luomiseksi järjestetty ilmiö? Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, etteikö kyseessä olisi hallitusten, kansainvälisten virastojen, lääketeollisuuden ja tiedotusvälineiden manipuloima tapahtuma.[9] Asianomaisten lääketeollisten ryhmittymien saamien valtavien voittojen lisäksi tämän "pandemian" ensisijainen tavoite näyttää olevan pakkorokotukset, sillä eurooppalaisen rokotepassin käyttöönottoa oli suunniteltu jo vuodesta 2019 lähtien. [59] WEF odottaa, että rokotteiden tehosteannoksia tarvitaan väestötason immuniteetin ylläpitämiseksi niiden tehokkuuden väistämättömän hiipumisen ja tartuntakykyisempien varianttien keskellä. [159] WHO:n tavoitteena on pakottaa Kiinan malli yleiseksi normiksi. Kyseessä on toisin sanoen järjestelmä, jossa jokaisen henkilön terveystiedot on varastoitu keskitetysti ja rokottamattomien vapauksia rajoitetaan.[130,88] COVID-19:n hallinnointi ulottuu pitkälle lääketieteellisten puitteiden ulkopuolelle. COVID-19:n kaltainen ajanjakso tarjoaa voimakkaan vipuvarren globaalin hallinnon tehokkuuden lisäämiseksi.[158]

Koska hallitukset tuovat ilmi päättäväisyyttään sen suhteen, että kaikki on rokotettava - täysin tietoisina rokotteiden sivuvaikutuksista - ei tämän kaiken takana siis voi olla hyvä tarkoitus. Tätä havaintoa tukevat tehokkaita ja edullisia hoitomuotoja koskevan tiedon jatkuva tukahduttaminen sekä suostuttelutekniikoiden soveltaminen rokotusten lisäämiseksi. Joillekin tavoite saattaa olla taloudellinen, mutta toisille raha on vain väline, jolla pyritään saavuttamaan hienovaraisempia päämääriä, kuten terveyden ja vapauksien valvonta lakien avulla (rokotepassi), mikä taas avaa entisestään ovea globaalille hallinnolle. Hallitusten ylivoimaiseen haluun rokottaa jokainen voidaan ehkä saada lisää selvyyttä tohtori Pablo Campran tutkimuksista (kemian tohtori) Almerian yliopistosta Espanjasta. Tämä tutkija ei löytänyt pelkästään grafeenia, mutta myös mikrorakenteita COVID-19 -rokotteista. Hänen kontaktoimiensa asiantuntijoiden mukaan nämä mikrorakenteet voisivat olla osa langatonta nanoanturiverkostoa, joko nanoantureina, nanoreitittiminä tai nanoantenneina.[28] Tohtori Campra on itse pyytänyt, että kristallografian tai nanoviestintätekniikan asiantuntijat suorittaisivat lisätutkimuksia hänen työhypoteesinsa vahvistamiseksi. [28] On kuitenkin tärkeää huomata, että kehonsisäisiä verkkoja (nanoverkkoja) sekä ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta grafeenipohjaisten nanomateriaalien avulla on tutkittu useiden vuosien ajan.[11,87]

Jos hypoteesi tästä ihmisen ja koneen välisestä yhteydestä rokotuksen myötä käyttöön otetun kehonsisäisen langattoman verkon avulla osoittautuu paikkansa pitäväksi, se mahdollistaisi muiden vaihtoehtojen ohella väestön globaalin hallinnan ja valvontamahdollisuuksien vahvistamista. Tämä hypoteesi ihmisen ja koneen välisestä yhteydestä, joka edellyttäisi langattoman viestintäteknologian massiivista käyttöä, antaisi meille myös mahdollisuuden ymmärtää osittain hallitusten jatkuvaa halua rakentaa yhä enemmän mikroaaltotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä tuottavia infrastruktuureja, huolimatta tuhansista tieteellisistä julkaisuista, jotka osoittavat niillä olevan tuhoisia vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. [44]

Toinen argumentti, joka osoittaa, että hallitusten suorittamien pakkorokotusten tarkoituksena ei ole pitää väestöä terveenä, tulee todisteista, joiden mukaan useiden COVID-19 -rokotevalmistajien (Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson [Janssen]) joihinkin rokote- eriin liittyy poikkeuksellisen paljon kuolemantapauksia, vammautumisia ja haittavaikutuksia. [16,13] Näin ollen voidaan olettaa, että rokotteiden koostumus ei ole täsmälleen sama kaikissa erissä - erissä joita sitten mahdollisesti käytettäisiin erilaisten listaamattomien ainesosien testaamiseen.

Kuvassa 1 esitetään hyvin yksinkertainen, mutta kuitenkin tärkeä yleiskatsaus kokonaistilanteesta, joka on hyvä ottaa huomioon analysoitaessa COVID-19:n kaltaista erityistilannetta. Uskonnollinen sektori on otettu mukaan, koska se ei kyseenalaista virallista versiota COVID- rokote -narratiivista, mikä taas viittaa lääketeollisuuden mahdollisesti [aiemmin ymmärrettyä] laajemmalle ulottuvaan valtaan taikka korruptoituneen tieteen myötävaikutukseen. Vatikaani nimittäin vaatii kaikkia työntekijöitään ottamaan rokotteen, ja paavi Franciscus on ilmaissut näkemyksensä, jonka mukaan rokotteen ottaminen on moraalinen velvollisuus. [43,72]

Lääkealan klikkiin liittyvät maailmanlaajuiset vuorovaikutussuhteet

Lääketeollisuuden tavoin toimiviin teollisuudenaloihin on lisättävä televiestintäalan klikki, jolla on samankaltainen kontrolli tieteeseen merkittävien eturistiriitojen ja joka poliittisien valheiden kautta.[44,80] Suurimmat teollisuuden etujärjestöt ovat ainakin 1950- luvulta lähtien levittäneet hallitusten suostumuksella tieteellistä ja media- disinformaatiota, joka on aiheuttanut miljoonien ihmisten kuoleman vuosittain. Koko COVID-19:ään liittyvän tilanteen luulisi tekevän selväksi, että teollisuuden, tieteen, tiedotusvälineiden, hallitusten ja armeijan välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien yksityiskohtainen tutkiminen on kysymys, joka on muodostumassa ensiarvoisen tärkeäksi.

Alaviitteet

