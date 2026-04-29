".. Morens toimi NIAID:n johtajan [A. Fauci] kansliassa vanhempana neuvonantajana vuosina 2006–2022. ..
.. Kuten syytekirjelmässä esitetään, tohtori Morens ja hänen rikoskumppaninsa salasivat tahallaan tietoja ja väärensivät asiakirjoja pyrkiessään tukahduttamaan vaihtoehtoisia teorioita COVID-19:n alkuperästä. .."
Syytekirjelmä
Morensin taustasta ja NIAID:n roolista.. ja tietystikään Morens ei tule olemaan ainoa syytetty ..
Meikäläistä seuranneille Morens onkin jo tuttu - etenkin joulukuussa 2024 julkaistusta erittäin tärkeästä kongressin koronaraportista - kävin sitä läpi suomeksi ..
Raportissa käsiteltiin juuri niitä teemoja, jota nämä syytteet koskevat - esim. erilaiset keinot tietopyyntöjen kiertämiseksi ..
Syytekirjelmässä mainitut "muut salaliittoon osallistuneet" liittyvät mitä todennäköisimmin ainakin "voittoa tavoittelemattomaan" EcoHealth Alliance -järjestöön, joka on ollut viruksen alkuperäkeskustelun keskiössä ..
“Ja monet tiedustelupalveluistamme uskovat, että tuo on se tapa, miten koronavirus sai alkunsa ja he uskovat, että se sai alkunsa Wuhanin virologian instituutista”
- John Kennedy, Yhdysvaltain liittovaltion senaattori (maaliskuu, 2025)
Odotamme siis, missä kohtaa seuraavat syytteet julkistetaan. Vahvana ehdokkaana syytetyksi on myös virus- virtuoosi Ralph Baric Pohjois-Carolinan Chapel Hillin yliopistosta .. Baricia ja Daszakia yhdistää mm. Wuhan.
Paul Thackerin artikkeli: ‘COVID Cover-Up: Hiding Star Researcher Ralph Baric’s Ties to Global Pandemic’ demonstroi jälleen tuota tavaramerkiksi muotoutunutta vehkeilyä ..
Jotenkin huvittavaa on myös se, että kaikkeen tähän sekoittuu myös ihan perustason lahjontaa - viiniä ja Michelin- päivällisiä 😏
".. Syytteessä todetaan, että salaliittolainen 1 lahjoitti Morensille viiniä tämän ”kulissien takaisista temppuiluista” ja järjesti sen toimituksen Morensin kotiin Marylandiin.
Morensin syytetään sitten keksineen sen virallisen toimenpiteen, jolla hän voisi "ansaita" kyseisen lahjan: se olisi tieteellinen kommentti arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä, jossa esitettiin, että COVID-19:n alkuperä oli luonnollinen.
Syytekirjelmässä väitetään lisäksi, että salaliittolainen 1 ehdotti, että hän tarjoaisi Morensille muita arvokkaita etuja, kuten aterioita Michelin- tähdillä palkituissa ravintoloissa Pariisissa, New Yorkissa ja Washington D.C.:ssä. .."
".. Jos Morens tuomitaan, hänelle voidaan langettaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan, enintään 20 vuoden vankeusrangaistus kustakin syytekohdasta, joka koskee asiakirjojen tuhoamista, muuttamista tai väärentämistä liittovaltion tutkinnassa, sekä enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus kustakin syytekohdasta, joka koskee asiakirjojen kätkemistä, poistamista tai turmelemista. Liittovaltion rikoksista langetettavat todelliset rangaistukset ovat yleensä enimmäisrangaistuksia lievempiä. ..
.. Syytteeseen asettaminen ei tarkoita syyllisyyden toteamista. Syytteeseen asetettuja henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on todistettu tuomioistuimessa ilman kohtuullista epäilystä."
