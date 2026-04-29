".. Morens on syytettynä salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan sekä liittovaltion tutkimuksiin liittyvien asiakirjojen tuhoamisesta, muuttamisesta tai väärentämisestä, sekä muista toimista. .."

Oikeusministeriön tiedote

".. Morens toimi NIAID:n johtajan [A. Fauci] kansliassa vanhempana neuvonantajana vuosina 2006–2022. ..



.. Kuten syytekirjelmässä esitetään, tohtori Morens ja hänen rikoskumppaninsa salasivat tahallaan tietoja ja väärensivät asiakirjoja pyrkiessään tukahduttamaan vaihtoehtoisia teorioita COVID-19:n alkuperästä. .."

Syytekirjelmä

Morensin taustasta ja NIAID:n roolista.. ja tietystikään Morens ei tule olemaan ainoa syytetty ..

Meikäläistä seuranneille Morens onkin jo tuttu - etenkin joulukuussa 2024 julkaistusta erittäin tärkeästä kongressin koronaraportista - kävin sitä läpi suomeksi ..

Raportissa käsiteltiin juuri niitä teemoja, jota nämä syytteet koskevat - esim. erilaiset keinot tietopyyntöjen kiertämiseksi ..

Myös g-mailin käyttö "työasioihin" oli osa FOIA:n välttämis -strategiaa (vähän niin kuin Hillarylla ja Obamalla aikanaan 😏)..

Parasta on tavara syytetyn omasta suusta 🥰

".. Paras tapa välttää tietopyynnöistä aiheutuvia ongelmia on poistaa kaikki sähköpostit, kun saa tietää, että jokin aihe on muuttumassa arkaluontoiseksi .."

Ja vuoden 2024 toukokuussa ..

Pikantin sävärin antaa se, että laitoksen omat byrokraatit konsultoivat siinä, kuinka petostella paremmin ..

Muut osalliset?

Syytekirjelmässä mainitut "muut salaliittoon osallistuneet" liittyvät mitä todennäköisimmin ainakin "voittoa tavoittelemattomaan" EcoHealth Alliance -järjestöön, joka on ollut viruksen alkuperäkeskustelun keskiössä ..

Allekirjoittanut aiemmin ..

Kirjoitin syksyllä 2021 "johdatusartikkelin" aiheeseen - EcoHealthin rooli nähtiin jo silloin keskeisenä ..

EcoHealth on saanut kytköksistään jo joitain seuraamuksia ..

Oheisessa on suomeksi tekstittämäni senaattori Kennedyn puheenvuoro Yhdysvaltain senaatissa, joka myös liittyy aiheeseen ..

Senaattori Kennedy: Koronavirus tuotettiin amerikkalaisin verovaroin? (alkuperäinen)

“Ja monet tiedustelupalveluistamme uskovat, että tuo on se tapa, miten koronavirus sai alkunsa ja he uskovat, että se sai alkunsa Wuhanin virologian instituutista” - John Kennedy,

Yhdysvaltain liittovaltion senaattori (maaliskuu, 2025)

Odotamme siis, missä kohtaa seuraavat syytteet julkistetaan. Vahvana ehdokkaana syytetyksi on myös virus- virtuoosi Ralph Baric Pohjois-Carolinan Chapel Hillin yliopistosta .. Baricia ja Daszakia yhdistää mm. Wuhan.



Paul Thackerin artikkeli: ‘COVID Cover-Up: Hiding Star Researcher Ralph Baric’s Ties to Global Pandemic’ demonstroi jälleen tuota tavaramerkiksi muotoutunutta vehkeilyä ..

Myös Baricista kirjoitin 2021 artikkelissani ..

Baric liittyykin useampaan pandemian juonteeseen ..

Niin myös Remdesivir- lääkkeeseen ..

Mutta palataan takaisin tähän julkaistuun syytteeseen tarkemmin. Ongelma ei ole yksilöissä, vaan ihan instituutio- tasolla ..

Eräs tietopyyntöjä hallitukselle aiheesta tehnyt toteaa:

".. Kyse ei ollut pelkästään siitä, että Morens piilotti tai poisti sähköpostinsa.



Kyse oli myös siitä, että NIH:n FOIA- toimistokaan ei halunnut luovuttaa mitään .."

Hinnalla voi houkutella - sillä voi myös karkottaa 😁

(FOIA:n toteuttamisen hinnaksi ilmoitettiin reilusti yli 300 tuhatta dollaria.)

Viiniä ja illallisia ..

Jotenkin huvittavaa on myös se, että kaikkeen tähän sekoittuu myös ihan perustason lahjontaa - viiniä ja Michelin- päivällisiä 😏

".. Syytteessä todetaan, että salaliittolainen 1 lahjoitti Morensille viiniä tämän ”kulissien takaisista temppuiluista” ja järjesti sen toimituksen Morensin kotiin Marylandiin.



Morensin syytetään sitten keksineen sen virallisen toimenpiteen, jolla hän voisi "ansaita" kyseisen lahjan: se olisi tieteellinen kommentti arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä, jossa esitettiin, että COVID-19:n alkuperä oli luonnollinen.



Syytekirjelmässä väitetään lisäksi, että salaliittolainen 1 ehdotti, että hän tarjoaisi Morensille muita arvokkaita etuja, kuten aterioita Michelin- tähdillä palkituissa ravintoloissa Pariisissa, New Yorkissa ja Washington D.C.:ssä. .."

DOJ:n tiedote

".. Jos Morens tuomitaan, hänelle voidaan langettaa enintään viiden vuoden vankeusrangaistus salaliitosta Yhdysvaltoja vastaan, enintään 20 vuoden vankeusrangaistus kustakin syytekohdasta, joka koskee asiakirjojen tuhoamista, muuttamista tai väärentämistä liittovaltion tutkinnassa, sekä enintään kolmen vuoden vankeusrangaistus kustakin syytekohdasta, joka koskee asiakirjojen kätkemistä, poistamista tai turmelemista. Liittovaltion rikoksista langetettavat todelliset rangaistukset ovat yleensä enimmäisrangaistuksia lievempiä. ..



.. Syytteeseen asettaminen ei tarkoita syyllisyyden toteamista. Syytteeseen asetettuja henkilöitä pidetään syyttöminä, kunnes heidän syyllisyytensä on todistettu tuomioistuimessa ilman kohtuullista epäilystä."

Lopuksi

Jos sattuisi niin, että tämän ketjun aihe tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta, tarjoan esilämmittelyksi ja juonnoksi pari kirjoittamaani juttua:



1) Koronan alkuperä: Gain-of-Function

-virustutkimuksesta ja sen rahoituksesta (lokakuulta 2021) - linkki ylempänä myös tässä artikkelissa

