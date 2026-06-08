Tämä käsittely alkaa hollantilaisen data- analyytikon Wouter Aukeman postauksella:

Hän ruotii 2025 vuodelta olevaa artikkelia ‘Early emails between virologists who developed the first RT-PCR “test” for 2019-nCoV suggest low certainty about sequencing, novelty, and transmission’:

.. Lopullisessa artikkelissa väitettiin, että heidän testillään oli ”laaja herkkyys” [broad sensitivity] ..



Mutta kuten sisäinen arviointi osoittaa, testi ei tunnistanut edes heidän omia lepakkonäytteitään. ..

Hän käy sitten käsiksi siihen ongelmaan, joka on ollu keskeisin PCR- testiä ajatellen:

.. Vietiinkö testi- protokolla -rajojensa yli- 40–45 amplifikaatiosykliin (Ct) sen suppean biologisen rakenteen kompensoimiseksi? ..



Kun miljoonia terveitä ihmisiä ohjattiin [testattaviksi] teollisiin suurlaboratorioihin, joissa käytettiin yliherkkiä 45-syklisiä testejä, testistä tuli kontaminaation ja väärien positiivisten tulosten magneetti. ..

Jos katsotaan Bayesin lakia:



Kun yliherkkää #PCR- testiä käytetään laajamittaisesti terveessä väestössä (viruksen todellinen esiintyvyys oli Lansingerlandissa vain 1,1 %), testi alkaa mitata pelkästään omaa kohinaansa.



Bayes Lines Tool -työkalun [4] vertaisarvioidut tiedot osoittavat, että talvisten tautiaaltojen aikana 95 % ”keltaisista tilastopiikeistä” oli itse asiassa vääriä positiivisia haamutapauksia.



Cormanin ja Drostenin luonnoksen [*sinetöity virallinen globaali testaus- protokolla koronavirusta varten] puutteellinen perusta johtivat tilastolliseen kaaokseen – ja aiheuttivat pelkoa. ..

Palautetaan ajatukset PCR- testiin → 2021





Jatkan tätä artikkelia nyt itse [maallikkona] vuosien mittaan kirjoittamallani ja kääntämälläni materiaalilla ..



Ajatuksia PCR- testistä suomeksi - heinäkuussa 2021

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PCR- testin väärinkäyttö on mahdollistanut koronapaniikin lietsonnan Antti Säippä · July 23, 2021 Jopa PCR- testin kehittäjä ja Nobelin kemian palkinnon voittaja edesmennyt Kary Mullis tähdensi aikanaan, että testi ei ole ihanteellinen tarttuvien tautien jäljittämiseen, koska sen avulla tietyllä tavalla käytettynä ”on mahdollista löytää mitä vain kenestä vain”. Read full story

PCR- korona-protokollan samea tausta

Mutta millainen sitten oli se prosessi, jonka myötä "Corman & Drosten -protokolla" valikoitui siksi "kulta- standardiksi, jolla globaalia viruskauhua pönkitettiin?



Käänsin aikanaan Simon Goddekin avartavan artikkelin suomeksi ..

Alkuperäinen täällä:

Mitä Goddek sitten kirjoitti?





- ottoja käännöksestäni 👉



Goddek:

Tieteellisen lehden toimittajana kerron teille lisää tieteellisen vertaisarviointiprosessin kulusta ja siitä, miksi Drostenin PCR-tutkimusta koskeva vilpillinen manipulointi tapahtui todennäköisesti juuri ”Eurosurveillance”-lehdessä ..

Artikkelin ydinasiaan 👉



“.. Sisällöllisten ja käsitteellisten puutteiden lisäksi minua huolestuttaa kuitenkin eniten se, miten perustavanlaatuisia tieteellisiä periaatteita Eurosurveillance- lehti on vaarantanut. ..”

Tämä setti meni läpi vuorokaudessa, koska .. “kiire” 😃

.. Christian Drostenin oli näin ollen vahvistettava, ettei eturistiriitoja ollut. Drosten ei kuitenkaan ollut rehellinen ..





Goddek läpivalaisee julkaisuprosessia yksityiskohtaisesti ..

1)

2)

.. Tämä tarkoittaa sitä, että alle kahdessa päivässä hyväksytyn artikkelin saaminen tarkoittaisi näin ollen seuraavaa: ..

👉

.. Koko menettely artikkelin jättämisestä sen julkaisemiseen kestää keskimäärin noin kuusi kuukautta, mikä vastaa edellä esitettyjä lehden tavanomaisia käsittelyaikoja. Alle kaksi päivää haiskahtaa kuitenkin tieteelliseltä petokselta ja korruptiolta. ..

Pelikirja sikainfluenssan ajoilta?



+ kuvaan tulee nyt [Marion] Koopmans ..

Kyseinen paperi on saanut aikaan lumivyöryn, ja [syyskuussa 2022] sitä on siteerattu yli 4600 kertaa 1,5 vuoden aikana. Valitettavasti kyseinen työ ja sen julkaisuprosessi eivät kuitenkaan täytä mitään tieteellisen tarkkuuden ja muodollisen virheettömyyden vaatimuksia.

.. Eurosurveillance on tähän mennessä tehnyt vain sisäisen ja läpinäkymättömän tarkastuksen todeten, että se ei löytänyt mitään puutteita, mikä on valetta. ..

* Miltä [massiivisessa joukkopetoksessa rikoskumppanina toiminut] lehti näyttäisi - varsinkin nyt - jos se paljastaisi asian ? - Niin kuin monessa muussakin; valittu polku on kuljettava katkeraan loppuun saakka ..

Kysymykset ovat oikeutettuja - varsinkin tieteen ja instituutioiden uskottavuuden takia, eikö totta?



- kuka ja mikä niitä muuten uhkasikaan ..?



Goddek:

Totuuden ja tieteellisen integriteetin ajaminen ei kuitenkaan lyö leiville 2020-luvulla ..

= Suunniteltu -> koordinoitu -> toteutettu petos.





Goddek:

Analyysini osoitti, että vertaisarviointiprosessin todellinen aikaikkuna oli 3,5-27,5 tuntia, mitä käsittelen tarkemmin jäljempänä. Kaikki juontaa juurensa WHO:n asiakirjaan, joka laadittiin (!!!) sinä päivänä, kun Cormanin ja Drostenin asiakirja toimitettiin Eurosurveillanceen.

.. WHO:n asiakirjan aikaleiman perusteella on vain 3,5 tunnin teoreettinen aikaikkuna, jonka kuluessa asiakirja on voitu toimittaa 21.1.2020 ..

Tapahtumien kronologia kuvattuna

👉

.. vertaisarviointiprosessi osoittaa kuitenkin – lievästi sanottuna – huomattavia väärinkäytöksiä. Jokainen vertaisarviointiprosessi johtaa .. arviointiraportteihin. Kun Eurosurveillancea pyydettiin julkaisemaan ne, se ilmoitti, ettei se voi tehdä sitä ..

Jälkiseuraamuksista ..

.. Mitä enemmän ihmiset tietävät tästä petoksesta, sitä todennäköisemmin jonain päivänä saadaan jotain ”oikeutta”. ..

🎯💯

* \Goddekin artikkeli loppuu

Drosten on ollut korona- spektaakkelin monessa kohtauksessa mukana

Hänellä on myös rooli mm. keskustelussa viruksen alkuperästä ..

Eräs saksalainen kansanedustaja kysyi hallitukselta, tiesikö [Kristian] Drosten BND:n arviosta laboratoriovuodon suhteen vuonna 2020.



Hallituksen vastaus: ”Kyseiset tiedot koskevat kansallista etua niin merkittävällä tavalla, ettei niihin voida antaa vastauksia edes salaisina.

'Saksa tiesi COVID- laboratoriovuodosta alkuvuodesta 2020, mutta salasi todisteet julkisuudelta'





Artikkelista:

.. vuonna 2020 Saksan silloinen liittokansleri Angela Merkel valtuutti BND:n operaatioon, jonka koodinimi oli "Project Saaremaa" ja joka kohdistui kiinalaisiin virastoihin ja tutkimuslaitoksiin.



Kun BND:n tutkimuksissa päädyttiin siihen, että COVID-19 -pandemian todennäköisin lähde oli Wuhanin laboratoriossa tapahtunut vuoto, Merkelin hallitus kielsi vakoiluvirastoa julkaisemasta tuloksiaan julkisuuteen.



Vuonna 2023 Merkelin seuraaja, nyt väistyvä liittokansleri Olaf Scholz, kieltäytyi myös antamasta BND:lle lupaa julkaista tuloksiaan.



The German Review -lehden mukaan Merkel ja Scholz pitivät nämä tiedot salassa "syistä, jotka eivät vielä ole täysin selviä". ..

.. Saksalaisessa raportissa todettiin, että joulukuussa 2024 BND jakoi havaintonsa tohtori Christian Drostenin kanssa. Saksan hallitus oli aiemmin kieltänyt BND:tä jakamasta näitä tietoja Drostenin kanssa.



The German Review -lehden mukaan Drosten, joka oli pandemian aikana Saksassa vaikutusvaltainen julkisuuden henkilö ja joka isännöi COVID-19 -aiheista podcastia, jota "miljoonat kuulivat", oli zoonoositeorian kannattaja - ja hänellä oli yhteyksiä Wuhanin tutkijoihin.



German Review -lehti totesi, että Drosten "oli ollut tiiviisti mukana lobbaamassa gain-of-function-tutkimusta" ja että hän oli tehnyt yhteistyötä tohtori Shi Zhenglin, joka tunnetaan laajalti nimellä "Bat Lady", kanssa tutkimuksessa, joka koski ihmisen soluviljelmiin sopeutettuja viruksia.



Saksalaisessa tutkintaraportissa todettiin, että Wuhanin virologian instituutti osallistui toimintojen tehostamiseen tähtäävään tutkimukseen (G-o-F). Zhengli johti Wuhanin laboratoriota, joka sai rahoitusta National Institutes of Health (NIH) -laitokselta gain-of-function -tutkimukseen.



Raportin mukaan gain-of-function-tutkimus on erittäin riskialtista. "Väärinkäytön mahdollisuus on suuri, ja raja vastuullisen ja vastuuttoman välillä on ohut." Silti laboratorio näyttää ylittävän rajat jatkamalla tällaista tutkimusta tällä hetkellä. ..

Nämä siis ketjustani, jossa käsittelin sitä, kuinka Saksan tiedustelu on päättänyt kallistua [julkisesti] viruksen laboratorioalkuperän kannalle (maaliskuu 2025)..

\Loppu

Wouter Aukeman esiin nostamat lähteet täällä:

Oma ketjuni X- alustalla: