".. Kun eriävät mielipiteet käsitellään turvallisuusriskinä, jotain on muuttunut perustavanlaatuisesti .."

Kristian Thyregod:



“.. Normaalissa demokratiassa, kun joku on eri mieltä hallituksen kanssa, hänen kanssaan keskustellaan.



Nykypäivän Euroopan unionissa hänet yhä useammin luokitellaan.



- Ensin hänet luokitellaan ”väärin informoiduksi”.



- Sitten hänet luokitellaan ”disinformaatioksi” (levittäjäksi).



- Ja viimeisimmän päivityksen myötä hänet luokitellaan potentiaaliseksi ”hybridiuhkaksi”. ..”

“.. Näin päätyi Brysselissä asuva eläkkeellä oleva sveitsiläinen analyytikko Jacques Baud EU:n pakotelistalle, joka on yleensä varattu oligarkeille, kenraaleille ja Venäjän valtiolle sidoksissa oleville yrityksille. ..



“.. Ei kaasuputkien räjäyttämisestä taikka rahojen siirtelystä – vaan hänen Nåto-, Ukraina- ja Venäjä- näkemyksiensä takia ..”

“.. Lähes samaan aikaan useat tunnetut eurooppalaiset ”disinformaation torjujat” joutuivat Yhdysvaltojen pakotelistalle syytettynä sosiaalisen median alustojen käyttämisestä amerikkalaisten äänten vaimentamiseen. ..”



Taustaa mm. Yhdysvaltain kongressilta👇

“.. Brysselissä ne taas esittävät olevansa demokratian ja sananvapauden puolustajia.



Ulkopuolelta katsoen kuva on yksinkertaisempi:



Suuret järjestelmät molemmin puolin Atlanttia käyttävät yhä voimakkaampia keinoja niitä vastaan, joiden mielipiteitä eivät halua kuulla .. “

“.. Tämä essee käsittelee sitä, mitä tämä kertoo EU:n johtajuudesta – ja mitä se tarkoittaa tavallisille kansalaisille, joilta ei ole koskaan kysytty, haluavatko he politiikan toimivan tällä tavalla. ..”





“1. Kuinka erimielisyys muuttui hiljaa ”uhkaksi”



Matka tähän on ollut asteittainen. ..



.. “turvallisuuden” mukanaan tuoma työkalupakki on aivan erilainen..” 🥅🎯💯

“.. Aiemmin sodan rahoittajille ja aseiden valmistajille varattu kategoria on nyt laajentunut koskemaan myös henkilöitä, joiden pääaseena on mikrofoni ja muutama asiakirja. ..”



“2. Mitä tämä kertoo EU:n johtajuudesta



Tässä piilee syvempi ongelma.



Itsevarma johtajuus, joka on varma sekä tarinastaan että kansalaisistaan, käyttäytyy eri tavalla. ..”



* - johdon auktoriteetin ja arvostelukyvyn haastaminen poikii rangaistuksen ≠ demokratia

“.. Vuosien ajan EU:n johtohahmot ovat kertoneet eurooppalaisille, että:



- Naton laajentuminen ei aiheuta vakavia ongelmia Venäjälle.



- EU:n Ukraina- politiikka oli viisasta ja vakauttavaa.



- Pakotteet heikentäisivät Moskovaa ilman vakavia vahinkoja kotimaissa.



-Unioni on ”historian oikealla puolella”. ..

.. Kun sitten joku - kuten Baud - käy rauhallisesti läpi asiakirjoja – Naton pöytäkirjoja, Etyjin asiakirjoja, länsimaiden johtajien omat lausunnot – ja päätyy hyvin erilaisiin johtopäätöksiin, hän ei ole vain ristiriidassa Brysselin kanssa. Hän paljastaa samalla, kuinka valikoiva ja hauras virallisesta narratiivista on tullut. ..”



Aiheeseen liittyen:



*Oheisessa Kanekoa News artikkelissa on linkit noihin ETYJ:n (OSCE) raportteihin 👇

Kristian Thyregod jatkaa:



“.. Itsensä kanssa rauhassa oleva johto hyväksyisi sen.



Johto, joka on huolissaan narratiivin hallinnan menettämisestä, on taipuvainen tekemään kriitikosta ongelman.



Analyytikon rankaiseminen ei ole voimannäyttö. Se on tunnustus. ..”

“3. Tavallisen kansalaisen näkökulma

Useimmille ihmisille kaikki tämä voi kuulostaa kaukaiselta ja abstraktilta. ”Hybridiuhkat”, ”FIMI”, ”pakoteluettelot” – ne tuntuvat olevan jotain, joka tapahtuu kaukana jokapäiväisestä elämästä.



Mutta se ei ole totta. ..

Tarkoitus tavallisen kansalaisen näkökulmasta:



Pieni ryhmä ihmisiä Brysselissä on nyt saanut vallan julistaa, että tietyt näkemykset ulkopolitiikasta eivät ole vain vääriä, vaan myös vaarallisia. Kun tähän on tultu, voidaan käyttää raskaita työkaluja ..”



“.. Tällä ei tarvita tuhansia tapauksia ihmisten käyttäytymisen muuttamiseksi. Kourallinen hyvin julkistettuja esimerkkejä riittää saamaan monet kysymään itseltään ennen puhumista:



- Haluanko ongelmia?



- Onko tämä minun elantoni arvoista?



- Entä jos he päättävät, että olen “mennyt liian pitkälle”?



Näin kavennetaan rehellisen keskustelun tilaa ilman, että hyväksyttäisiin edes yhtäkään “sensuurilakia”. ..”

(* on myös muistettava, että noita hyvin julkistettuja tapauksia voidaan myös tehtailla - juuri sama vaikutus mielessä)

“4. Missä kansalaiset sitten olivat tässä kaikessa?



On toinenkin kysymys, jota harvoin kysytään.



Milloin tarkalleen ottaen eurooppalaisia kuultiin näiden asioiden suhteen: ..”

“.. Suurin osa tästä on rakennettu seuraavien toimien avulla:



- neuvoston päätöksillä



- komission aloitteilla



- ja alustojen kanssa tehdyillä ”yhteissääntely”- sopimuksilla. Monimutkainen, tekninen kompleksi, joka on kehystetty ja perusteltu demokratian suojelemisella ja ulkomaisen vaikutusvallan torjumisella ..”

* Varsinainen ongelma on siinä, että kaikki tämä on ilmaantunut ilman aitoa yhteiskunnallista keskustelua - joka on demokratian kulmakivi.



--> päätökset tehdään muualla kun on arvioitu - vaikka “vanhojen gallupien” perusteella - että kansannousua tai myrskyä ei synny ..

Kirjoittaja kiteyttää tämän yhteen virkkeeseen:

“Demokratiaa ei puolusteta hiljaisesti kaventamalla sitä tilaa, jossa kansalaiset, analyytikot ja toimittajat voivat kyseenalaistaa vallanpitäjiä.”

“5. Yksinkertainen pyyntö: enemmän rohkeutta, vähemmän pakottamista



.. Jos EU:n johtajat todella uskovat arvojensa ja asiansa voimaan, heidän tulisi:



- lakata sanktioimasta ja leimaamasta “hybridiuhiksi” niitä ihmisiä, joiden pääasiallinen rikos on vastaan väittäminen ..

.. Se vaatii tietysti rohkeutta – vanhaa demokraattista rohkeutta, ei niinkään modernia, managerimaista rohkeutta ..



Jos unioni ei voi hyväksyä tätä, sillä on paljon suurempi ongelma kuin yksi sveitsiläinen analyytikko. ..

.. Sillä silloin kysymys ei ole enää siitä, suojeleeko Bryssel eurooppalaisia arvoja. Kysymys on siitä, ovatko nämä arvot edelleen normi vai vain iskulause, joka on painettu hyvin herkän nahan saaneen järjestelmän julkisivuun. ..”

* Itse sanoisin että ovat

Kirjoittaja päättää artikkelin:

“.. Kun ”arvoja” käytetään toisinajattelijoiden rankaisemiseksi sen sijaan, että niitä käytettäisiin vallan rajoittamiseen, ne lakkaavat olemasta arvoja ja muuttuvat brändäykseksi.



Eurooppalaiset ansaitsevat parempaa kuin sen, mitä heidän nimissään rakennettu hanke heille nyt tarjoaa.”

