Lisääntynyt rasismi vai lisääntynyt puhe siitä?

Media on antanut yleisön ymmärtää, että rasismi on eräs pahimmista kohtaamistamme yhteiskunnallisista ongelmista. Tämä viestintä on kiihtynyt etenkin viimeisien kymmenen vuoden aikana.

Lähde - oma uudelleenjulkaisu

Erilaisten järjestöjen ja instituutioiden toiminta perustuu yksinomaa rasismin paljastamiseen ja sen vastaiseen taisteluun. Yksi tällainen järjestö on Southern Powerty Law Center. Minkälaisesta toimijasta sitten on kysymys? Katsotaanpa, mitä he itse sanovat ..

“Southern Poverty Law Center on toivon symboli, joka taistelee valkoista ylivaltaa ja erilaisia epäoikeudenmukaisuuksia vastaan luodakseen monirotuisen demokratian, jossa me kaikki voimme elää ja kukoistaa. Nykyhetki vaatii meiltä päättäväisyyttä, kun edessämme on jälleen uusi taistelu oikeudenmukaisuuden puolesta.”

Kaappaus järjestön sivuilta.

Kuulostaa melko modernilta, kauniilta ja amerikkalaiselta, eikö vain? Toki firman sivuilla näkyy aina firman puheet. SPLC:llä on myös kuitenkin jo vuosia ollut keskusnarratiivista poikkeava maine, etenkin niiden keskuudessa, jotka ovat tutkineet mediapropagandaa, organisoitua julkisen keskustelun ja narratiivien hallintaa sekä sensuuria. SPLC on ollut merkittävä toimija etenkin amerikkalaisen julkisen keskustelun ohjaamisessa.

Oheinen The Guardianin artikkeli demonstroi hyvin SPLC:n toimintamallia ja sitä, miten synergia toteutuu yhteistyössä agenda- median kanssa:

The Guardian, lokakuussa 2020

Oheinen kampanja liittyi tilanteeseen, jossa Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen oltiin valitsemassa “liian konservatiivista” tuomaria, Amy Coney Barrettia. Jo artikkelin otsikko aukaisee peliä hyvin:

“Viharyhmäksi” luokitellun voittoa tavoittelemattoman järjestön johtaja osallistui Valkoisessa talossa järjestettyyn Amy Coney Barrettia koskevaan tilaisuuteen

Ja koko kuvio aukeaa heti ensimmäisessä kappaleessa:

Southern Poverty Law Centerin (SPLC) LGBTQ+ -vastaiseksi viharyhmäksi luokitteleman konservatiivisen kristillisen voittoa tavoittelemattoman järjestön johtaja osallistui Valkoisessa talossa järjestettyyn tilaisuuteen, jossa ilmoitettiin Donald Trumpin nimittäneen tuomari Amy Coney Barrettin korkeimpaan oikeuteen.

Ja kuten tarkkanäköisimmät tietysti huomaavat, SPLC:n luokittelua siteerataan Guardianissa, kuten luonnonlakia - näin tuo symbioottinen ekosysteemi toimii. Ohessa vielä kuvankaappaus tuon “viharyhmäksi” syytetyn organisaation sivuilta:

Aikamoisia roistoja ihan suomalaisenkin uutisoinnin perusteella 😏:

Uutislööppi kesältä 2023

- asiasta uutisoi myös kaikkien kansalaisten verovaroin rahoitettu YLE. Kaikki eivät ihan olleet tyytyväisiä uutisointiin - sitä pidettiin jopa vinoutuneena.

Ongelmaa nosti esille napakasti mm. Miikka Niiranen ..

Ohessa parhaimpia kipinöitä kommntista:

“.. Mitä tästä opimme? Sen, että pienellä googlailulla suomalainenkin toimittaja olisi löytänyt olennaisia taustatietoja järjestöstä amerikkalaisten vasemmistoliberaalien kynästä kirjoitettuna. Ei olisi edes tarvinnut saastuttaa ruutuansa Fox Newsin fontilla...



.. Mikä SPLC siis on? Se on kunniakkaan historiansa tärvellyt avoimesti poliittinen rahantekokone, jota monet luontaiset liittolaisensa häpeävät. Järjestön keskeisenä taktiikkana on paisuttaa vihalistoja perähikiän mitättömyyksillä. ..



.. Toiminnan piirre on myös mustamaalata sosiaalisesti konservatiivisia tahoja guilty by association- virhepäätelmän turvin listaamalla heidät uusnatsien ja muiden aitojen rasistien kanssa samaan joukkoon. ..”

Kyynisimmät nimimerkkien takaa huutelevat nettinuohoajat toivat myllyyn mukaan myös kyynisen sarkasmin sävyttämiä kommentteja:

Takaisin tähän päivään

Noissa tunnelmissa siis oltiin kesällä 2023. Mutta mitäs Southern Poverty Law Centerille kuuluu tänään? Joku voisi sanoa ettei niin hyvää, jos katsoisi Yhdysvaltain oikeusministeriön sivuille:

‘Liittovaltion suuri valamiehistö nostaa syytteet Southern Poverty Law Centeria vastaan sähköisen petoksen, väärien lausuntojen ja rahanpesuun tähtäävän salaliiton vuoksi’

No mutta - no mutta; jopas jotakin! Tämä uutinen jo sinänsä kiinnostava - vilkaistaanpa yksityiskohtia. Eilen julkaistu oikeusministeriön tiedote kertoo aluksi että:

“Vuosina 2014 – 2023 SPLC ohjasi salaa yli 3 miljoonaa dollaria lahjoitusvaroja henkilöille, joilla oli yhteyksiä erilaisiin väkivaltaisiin ääriryhmiin, kuten Ku Klux Klaniin, Aryan Nationsiin ja Amerikan kansallissosialistiseen puolueeseen“

Come again - Ku Klux Klaani ?!; arjalaiset ??!; amerikan natsipuolue ??! Tässä kohtaa lukija automaattisesti palaa otsikkoon; kyseessähän on nyt varmasti joku rasismin vastaisuutta VASTUSTAVA ryhmä - täytyy olla ..



Ei - ei; kyllä se on juurikin SPLC .. siis tuo rasismin vastaiseen taisteluun pyhittäytynyt ryhmä. No jos rehellisiä ollaan niin en ole hämmästynyt. Annan virkaa tekevän oikeusministerin Todd Blanchen selittää, koska hän tekee sen niin hyvin:

“SPLC luo rasismia perustellakseen olemassaolonsa”

FBI:n johtaja Kash Patel lisää:

“He valehtelivat lahjoittajilleen lupaamalla hajottaa väkivaltaiset ääriryhmät, mutta todellisuudessa he käänsivät kelkkansa ja maksoivat juuri näiden ääriryhmien johtajille – ja käyttivät varoja jopa siihen, että nämä ryhmät auttaisivat rikosten tekemisessä. Se on laitonta – ja asiaa koskeva tutkinta kaikkia asiaan sekaantuneita henkilöitä vastaan on käynnissä.”

Tiedotteen lopussa todetaan vielä:

“Voidakseen maksaa kyseisille henkilöille salaa, SPLC avasi pankkitilejä, jotka olivat yhteydessä useisiin kuvitteellisiin yhteisöihin. Tilien salainen luonne antoi SPLC:lle mahdollisuuden peitellä niiden lahjoitusvarojen todellista luonnetta, alkuperää, omistajuutta ja hallintaa, jotka SPLC oli hankkinut vilpillisin keinoin ja joista se oli maksanut kyseisille henkilöille.”

Aikamoista! Ja tiedän hyvin, että tämäkin artikkeli, jota nyt kirjoitan, murentaa luottamusta instituutioihin - kuten vaikkapa perinteiseen mediaan. Toisaalta taas tämä kirjoitus myös selittää, miksi siihen on syytä. Media on halukkaasti mukana näiden erilaisten vilpillisten toimijoiden kanssa näissä yleisön mielipiteen pysyvään vinouttamiseen tähtäävissä, vuosia kestävissä projekteissa. Mietin esimerkiksi, että mitä tulevaisuudessa paljastuu esim. EU:n etenkin poliittiseen sensuuriin käyttämistä kolmannen osapuolen “luotettavista luokittelijoista” [trusted flaggers]..

Ote Unkarin vaaleja käsitelleestä artikkelistani 👇

Yleisen mielipiteen muutos mahdollistaa yhteiskunnan muokkaamista niihin suuntiin, joihin kaikkien näiden agendojen kyhääjät haluavat kollektiivin menevän. Sitä ei tehdä pakottamalla, koska siihen ei ole voimaa (vielä) - siksi pitkän pelin hengessä tehtävä psykologinen massamanipulaatio on se keino.

Itse en voi antaa uutismedialle ja väitetyille toimittajille anteeksi sitä, että ovat mukana tällaisessa, rikkoen koko yhteiskunnallisen tehtävänsä peruslähtökohtaa ja avainasemassa siten mahdollistaen kansanvallan edellytysten tuhoamisen.

Laajempi kuva?

Itse näen, että toisaalta valehtelu ja valheeseen perustuvien agendojen ajaminen näyttää käyvän sitä työläämmäksi, mitä pidemmälle aika kuluu. Valheiden ylläpitämiseen tarvitaan valtavia verkostoja ja uskomattomia rahasummia.

Mikään ei alleviivaa agendan valheellisuutta yhtä hyvin kuin se, että on itse rahoitettava väitetyn vihollisen ääri- ilmentymiä, jotta oma ajettu narratiivi saisi legitimiteettiä. Ja se, että se tehdään salaa, sinetöi asian.

Yhtä lailla, samalla kun tämä tapaus paljastaa sen valtavan korruption, mitä narratiivia kontrolloimaan pyrkivien voimien taustalla on, hahmottaa se myös erästä dynamiikkaa, jonka ymmärtäminen avaa [kognitiivista ja Overtonin] ikkunaa isommalle nykymaailman tarkastelussa yleisemminkin:

Joskus taistelun päätarkoituksena ei ole voitto ja tärkeimpänä kohteena väitetty vihollinen - joskus tarkoituksena on jatkuvan taistelun ja sodan ylläpitäminen, koska se tarjoaa olosuhteet niin vallan säilyttämiselle, yhteiskunnan muokkaamiselle kuin rahalliselle hyötymisellekin. Lisäksi korostettu vihollinen tarjoaa julkisessa keskustelussa mahdollisuuden assosioida siihen sekä yhteiskunnallinen kritiikki että poliittiset vastustajat.

Asioiden tarkastelu tästä vinkkelistä, ja tuon näkökulman mahdollisuuden huomioon ottaminen avaa asioiden ja tapahtumien analysointiin ihan uudenlaista näkökulmaa. Missä määrin tuollainen dynamiikka esimerkiksi liittyy Ukrainan sotaa koskevaan narratiiviin ja politiikkaan? Ja entä muut tapaukset?

Aiheeseen liittyvää viime syksyltä 2025:

“Mossadin johtaja Yossi Cohen vieraili Dohassa 5. helmikuuta varmistaakseen, että Qatar jatkaa taloudellisen avun antamista Hamasin hallitsemalle Gazan alueelle.”

- Haarez, helmikuussa 2020

(muutama vuosi ennen Hamasin “lokakuun 7. - iskuja”)

Toisessa tuota samaa aihetta käsittelevässä uutisessa (23.2.2020):

“Israelin Channel 12 News -kanavan haastattelussa Israelin entinen puolustusministeri Avigdor Liberman paljasti yksityiskohtia Mossadin johtajan Yossi Cohenin ja Israelin armeijan eteläisen komentokeskuksen johtajan Herzl Halevin salaisesta vierailusta Qatariin .. .. Suorassa haastattelussa Liberman ilmaisi suuttumuksensa Benjamin Netanyahun johtamaa Israelin hallitusta kohtaan siitä, mitä hän piti ”terrorismille antautumisena”. Hän lisäsi: ”Sekä egyptiläiset että qatarilaiset olivat vihaisia Hamasille ja aikoivat katkaista kaikki suhteet siihen. Yhtäkkiä Netanyahu astui esiin Hamasin puolestapuhujana ja painosti Egyptiä ja Qataria jatkamaan taloudellista tukea.” - Al Bawaba

Toki aina on myös hyvä kysyä, että paljonko niitä tarvitsi “painostaa” .. Juonne on kuitenkin melko relevantti, kun sitä katsotaan lokakuun 7. päivän iskuihin liittyvien epäselvyyksien kontekstissa. Olen koonnut niitä täällä (- linkki myös alla)

Oheinen kommenttini 👇 asiaan liittyi yhä tuolloin X:ssä vellovaan mustavalkoiseen kiihkoiluun Palestiinan tilanteen suhteen ..

Kaikki mikä laimentaa kiihkoa (asioihin joista ei tiedä oikeasti vittuakaan) on [+]

