Lähdeartikkeli:

https://www.trialsitenews.com/a/the-mrna-clearance-myth-what-regulators-knew-and-when-they-knew-ittime-for-a-reckoning-61900aa2

Eteen sattui tuore artikkeli tämän tanskalaisen Anette Friedrichsenin postauksen kautta:

Anette:

.. Suosittelen alla olevan keskustelupostauksen lukemista Trialsiten sivustolla, josta löytyy myös linkkejä tieteellisiin tutkimuksiin, jotka nostavat rimaa sille tasolle, jolla keskustelu mRNA -covid-rokotteista tulisi käydä — nimittäin tasolle, joka perustuu näyttöön. .. .. Rokotevammoista kärsivien kansalaisten leimaaminen johtuu sivuvaikutusten tunnustamisen puutteesta sekä näiden rokotteiden vaikutuksista ihmisten terveyteen koskevan tutkimuksen puutteesta. Tähän sisältyy mRNA:n jakautuminen ja vaikutukset elimistössä. ..

- Se on kyllä hyvin kiteytetty tuossa: kieltäminen mahdollistaa välinpitämättömyyden ja leimaamisen.

Trialsiten artikkeli

.. Väite, jonka mukaan COVID-19-mRNA -rokotteet ”pysyvät käsivarressa” ja häviävät muutamassa tunnissa tai parissa päivässä, ei saanut alkunsa yhdestäkään hallituksen tiedotteesta. Se juontaa juurensa vanhemmasta tieteellisestä yleiskäsityksestä: endogeeninen ja paljas mRNA on herkkää, joten se on yleensä lyhytikäistä. Tämä ajatus esiintyy mRNA:ta käsittelevässä perustavanlaatuisessa kirjallisuudessa. .. .. Tämä yksinkertaistettu kuvaus [mRNA on epävakaata] muuttui harhaanjohtavaksi, kun koronarokotteissa alettiin käyttää kemiallisesti muunnettua mRNA:ta, joka [vielä lisäksi] oli pakattu lipidinanohiukkasiin, sillä nämä kuljetusjärjestelmät vaikuttavat siihen, mihin kohdeaine kulkeutuu ja kuinka kauan se pysyy elimistössä. ..



Mitä alalla tiedettiin ..

.. Viranomaiset tiesivät enemmän kuin yleisölle kerrottiin.



Kun rokotukset alkoivat, viranomaiset olivat jo tarkastelemassa tietoja, jotka eivät tukeneet yksinkertaista tarinaa siitä, että injektio ”pysyy paikallisena ja katoaa välittömästi”. ..

Lisähuomiona, koska artikkeli ei näy käsittelevän - japanilaiset saivat datan jo 2021:

Luku: 4.6 - käsitteiden ja määritelmien muuttaminen - ‘Havainnon kaappaus’

.. Huomautettakoon vielä välillisesti aiheeseen liittyen, että myös yleisesti julkisuuteen annetut tiedot rokotteen ja mRNA:n biodistribuutiosta (jakautumisesta ja leviämisestä elimistössä) olivat joutuneet kyseenalaiseksi jo paljon aiemmin, kesällä 2021 julkisuuteen tulleiden Japanin sääntelyviranomaisten tutkimusten kautta. Lähteistettyä koontaa asiasta täällä. Uudemman australialaisen aineiston perusteella vaikuttaa jopa siltä, että totuus biodistribuutiosta oli tiedossa laajemmaltikin, mutta se pimitettiin. ..

Tekstitin suomeksi samasta aiheesta maaliskuussa 2023:

John Campbell käsittelee Australian TGA:n biodistribuutio- dataa (suom.)

"Pitäkää tämä nyt mielessä - kaikki informaatio, mitä käymme tässä nyt läpi, oli tiedossa ennen kuin rokotteille annettiin valtuutukset Australiassa tammikuussa 2021."



- tohtori John Campbell

Katso ja tykkää alkuperäinen:

'Australian government biodistribution data'



Tiedonvapausvaateella saatu aineisto:



'Nonclinical Evaluation Report BNT162b2 [mRNA] COVID-19 vaccine (COMIRNATYTM)' | Therapeutic Goods Administration (TGA) [January 2021]



https://www.tga.gov.au/sites/default/files/foi-2389-06.pdf



Campbell haastattelee australialaista senaattori Rennickiä:

'Senator Rennick, full interview'

Trialsite jatkaa:

Samaan aikaan yleisölle kerrottiin puhtaampi versio tarinasta



Julkinen viestintä oli huomattavasti yksinkertaistetumpaa ..

.. Tuo viesti ei ollut täysin keksitty. Se oli varsin kätevä, liian yksinkertaistettu kertomus .. Mutta se oli silti kertomus. Se hämärsi eron paljaan solu- mRNA:n ja LNP-formuloidun, nukleosidimuunnellun terapeuttisen mRNA:n välillä. .. .. Siinä jätettiin myös mainitsematta, että valvontaviranomaiset olivat jo havainneet leviämisen maksaan ja .. kattavan systeemisen leviämisen. Ja riippumatta siitä, oliko kyseessä hätätilanteessa myönnetty käyttölupa vai ei – tämä olisi pitänyt tuoda julki. Mutta niin ei tehty. .. .. Myöhemmin ihmisistä saadut todisteet tekivät yksinkertaistamisesta entistä vaikeammin puolustettavaa ..

Mitä on ajetun narratiivin taustalla?

.. Selkein johtopäätös on tämä: väite, että virus ”häviää muutamassa tunnissa”, ei ole koskaan ollut COVID-mRNA-LNP -tuotteiden tieteellisesti todistettu ominaisuus. Se oli vain rauhoittava viesti, joka rakennettiin yhdistelemällä vanhoja mRNA- dogmeja .. .. Syntyikö tämä koordinointi luonnollisesti institutionaalisen ryhmäajattelun kautta vai pandemian aikana noudatetun keskitetymmän viestintäkäytännön seurauksena, on edelleen avoin kysymys. Oliko taustalla Anthony Faucin kaltaisten johtohenkilöiden suora ohjaus vai laajemmat liittovaltion viestintärakenteet? Suuri yleisö ei vieläkään tiedä sitä täysin. .. .. On kuitenkin käynyt yhä selvemmäksi, että vakuuttavat väitteet aineen nopeasta poistumisesta elimistöstä ja vähäisestä biologisesta jakautumisesta esitettiin sellaisella varmuudella, joka ylitti tuolloin käytettävissä olleet ihmisillä saadut tutkimustulokset. .. .. Vaikka aineen pysyvyys sinänsä ei todista myrkyllisyyttä tai sairauden syy-yhteyttä, sen vaikutukset ovat merkittävät, kun otetaan huomioon globaalin rokotuskampanjan ennennäkemätön laajuus .. .. Tämä on nyt suora haaste Yhdysvaltain terveys- ja sosiaaliministeriölle, jota johtaa Robert F. Kennedy Jr. ..

Ja aika monille muillekin terveysviranomaisille!

.. liittovaltion virastoilla, lääkevalmistajilla ja tiedeyhteisöllä on nykyään velvollisuuksia, jotka ulottuvat paljon pidemmälle kuin pelkkään PR- kuvan hoitamiseen. ..

🎯‼️



.. Heillä on velvollisuus tutkia perusteellisesti, kiireellisesti ja riippumattomasti mRNA-LNP -teknologian todellista laajuutta, kestoa, biologista jakautumista, pysyvyyttä, immunologisia vaikutuksia sekä pitkäaikaisia biologisia seurauksia eri väestöryhmissä. .. .. Jos näin ei tehdä, on vaarana, että yksi nykyaikahistorian suurimmista kansanterveyskampanjoista muuttuu paitsi yhdeksi nykyaikakauden suurimmista ratkaisemattomista tieteellisen vastuun laiminlyönneistä, myös mahdollisesti vakavaksi oikeudelliseksi, sääntelylliseksi ja eettiseksi – ellei jopa rikosoikeudelliseksi – skandaaliksi. ..

💯💢⚖️

.. Tämä ristiriita herättää nyt vakavia kysymyksiä, jotka liittyvät viranomaisten menettelytapoihin, tietoon perustuvaan suostumukseen, huolimattomaan harhaanjohtamiseen, olennaisten turvallisuustietojen mahdolliseen salaamiseen tai vähättelyyn sekä siihen, voiko asiasta lopulta syntyä siviilioikeudellista – tai jopa rikosoikeudellista – vastuuta .. .. Kyse ei ole enää pelkästään tieteellisistä seikoista. Asia koskee nykyisen modernin lääketieteen luotettavuutta, sääntelyä, tietoon perustuvaa suostumusta ja itse kansalaisten antamaa luottamusta. ..

\Loppu

Oma alkuperäinen X- ketjuni: