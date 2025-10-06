“Rokotevalmistajat eivät syyllistyneet petokseen, vaan toteuttivat sellaisen Yhdysvaltain hallituksen tilauksesta” - Tohtori Robert Malone CDC:n neuvoa antavan ACIP- komitean jäsen https://x.com/RWMaloneMD/status/1974459554659188817

“.. Keskeinen kysymys tässä on se levitetty valhe, että COVID -mRNA- valmisteet pysyvät pistoskohdassa eivätkä leviä niiden kehossa, jotka ottavat nämä rokotukset. ..”



“.. Meillä on nyt dokumentaatio, joka osoittaa, että tämä oli tiedossa jo ennen kliinisten tutkimusten aloittamista, koska Pfizer ja Moderna olivat suorittaneet tutkimuksia ja raportoineet tulokset FDA:lle ja muille kansainvälisille sääntelyviranomaisille sääntelyasiakirjoissa (IND tai CTD). ..”



“.. Äskettäisessä ACIP- kokouksessa paljastui, että niin Moderna kuin Pfizer/Bio-N-Tech:kään eivät suorittaneet COVID-mRNA -tuotteille biodistribuutio- tutkimuksia kansainvälisesti laadittujen standardien mukaisesti. ..”



“.. Pfizerin tapauksessa yhtiön ACIP- edustaja vielä ilmoitti, että FDA:lle toimitettujen distribuutio- tietojen manipulointi ja muokkaus tehtiin yhteistyössä FDA:n kanssa ja viraston täysin ollessa tästä tietoinen. ..”



“.. FDA:lle tutkimuksellisten uusien lääkkeiden hakemusten laatimisesta, jättämisestä ja neuvottelemisesta kokemusta omaavana sääntelyasiantuntijana pidän henkilökohtaisesti tätä tunnustusta hämmästyttävänä. ..”



“.. (lääkkeen) sponsorin (Moderna tai Pfizer) ja sääntelyviranomaisten välillä on tarkoitus olla palomuuri, ei yhteistyöhön perustuvaa tiimityösuhdetta. ..”



“.. Moderna ilmoitti äskettäisessä ACIP-kokouksessa, että sen eläimillä (ei-kliinisissä kokeissa) suoritetun biodistribuutio- tiedot on saatu käyttämällä samaa lääkeainetta, jota käytettiin myöhemmin ihmisille tarkoitetussa rokotteessa. ..”



“.. Toimittaja Maryanne Demasi, PhD, on kuitenkin dokumentoinut, että Moderna- edustajan lausunto ACIP:lle ei ollut tosiasioihin perustuva.



Onko rokotevalmistajalle seuraamuksia siitä, jos se valehtelee ACIP:n kuulemisissa?..”



“.. Tulin itse tietoiseksi näistä ongelmista ja epäsäännöllisyyksistä vuonna 2021, kun tarkastelin japanilaista ”yhteistä teknistä asiakirjaa” (vastaa Pfizerin FDA:lle toimittamaa uusien lääkkeiden alustavaa hakemusta). ..



.. jotka kanadalainen rokotetutkija Byram Bridle oli löytänyt ja ladannut, sekä tarkasteltuani Euroopan lääkeviraston (EMA) 19. helmikuuta 2021 julkaisemaa Comirnaty- rokotteen (COVID-19-mRNA-rokote) arviointiraporttia ..”



“.. EMA:n asiakirjojen tarkastelu suoritettiin Trial Site Newsin pyynnöstä, ja keskeiset havainnot ja tulokset julkaistiin 28. toukokuuta 2021 artikkelissa nimeltä ”Epäonnistuiko Pfizer alan standardien mukaisten eläinkokeiden suorittamisessa ennen mRNA- kliinisten tutkimusten aloittamista?” ..”



Toinen ote 👆artikkelista ..



“.. On hyvä muistaa, että ennen näiden hakemusten jättämistä FDA/CBER:n rokoteryhmällä oli hyvin vähän kokemusta ja asiantuntemusta tästä (mRNA- pohjaisen geeniterapian) teknologiasta. FDA/CBER:n geeniterapiaryhmällä taas oli tuota asiaankuuluvaa asiantuntemusta, mutta tuo kyseinen ryhmä näyttää olleen eristetty sääntelyneuvonnallisen panoksen antamisesta COVID-mRNA -rokotteiden hakemusten valvonnasta vastaaville tahoille.



Tämä käytäntö oli minun kokemukseni mukaan hyvin epätavallinen; normaalisti ne FDA:n osastot, joilla on asiaankuuluvaa kokemusta ja asiantuntemusta, kutsutaan aina täydentämään ryhmää, jolla on ensisijaiset arviointivastuut. ..”



“.. Tämä liittyy myös siihen aggressiivisesti mainostettuun ja ei-faktuaaliseen väitteeseen, jonka mukaan COVID-mRNA -rokotteissa käytetty teknologia ja formulaatiot eivät itse asiassa olisi geeniterapiateknologiaa, jota vain ajettiin rokotteen nimellä. ..”



“.. Jos tohtori David Marks (FDA CBER:n johtaja) ja hänen kollegansa olisivat tunnustaneet tuon 👆 ilmeisen totuuden, geneettisen terapian tuotteille vahvistetut sääntelyohjeet olisivat olleet sovellettavissa COVID-mRNA -”rokotteisiin”. ..”



“.. Jos tämä sitten olisi luokiteltu rokotuksiin sovellettavaksi geeniterapiateknologiaksi, se olisi edellyttänyt tiukempia (ja aikaa vieviä) riskien testauksia, mukaan lukien genotoksisuuden ja irtoamisella leviämisen (shedding) tutkimukset. ..”



“.. Rokotevalmisteet -luokkaan kuuluvien tuotteiden sääntelystandardit ovat paljon väljempiä kuin geeniterapia -luokkaan kuuluvien tuotteiden standardit. Tämä taas on laajempi ongelma, joka on ratkaistava mahdollisimman pian. ..”



“.. Periaatteessa tohtori Peter Marks ja hänen kollegansa käyttivät keinotekoista perustelua välttääkseen ja kiertääkseen sen FDA:n käytännön, joka olisi ollut ongelmallinen heidän yhdessä sponsoreidensa (Pfizer/Bio-n-Tech ja Moderna) kanssa jakamalleen agendalle:



👆Agenda oli:



“.. ajaa nämä tuotteet läpi sääntelyprosessin läpi mahdollisimman nopeasti, ohittamalla kansainvälisesti vahvistetut asiaankuuluvat sääntelystandardit, joita on kehitetty vuosikymmenien ajan. ..”



Malone nostaa esiin myös Pfizerin asiakirjat ..



“.. Tämä historia dokumentoi selvästi aktiivisen salaliiton Yhdysvaltain hallituksen elintarvike- ja lääkeviraston biologisten tuotteiden arviointi- ja tutkimuskeskuksen edustajan Peter Marksin ja Pfizerin välillä - salaliiton, jonka tarkoituksena oli harhauttaa Yhdysvaltain kansalaisia mRNA-rokotetuotteiden turvallisuuden, tehokkuuden ja biodistribuution suhteen. ..”



“.. Oikeudellisesta näkökulmasta tämä sulkee täysin pois sen mahdollisuuden, että Yhdysvaltain hallitus nostaisi kanteen tai hyväksyisi ilmiantoja Pfizeria (tai Modernaa) vastaan tämän asian vuoksi, koska on selvää, että FDA on toiminut tässä kaikessa yhteistyössä valmistajien kanssa. ..”



“.. Tämä on siis niiden vastausten merkitys, jotka annettiin ACIP- komiteassa äskettäin esitettyyn kysymykseen siitä, oliko biologisen jakautumisen tietoja manipuloitu ja/tai oliko niitä tutkittu maailmanlaajuisesti hyväksyttyjen sääntelystandardien mukaisesti (kuten käyttämällä todellista vaikuttavaa lääkeainetta korvikkeen sijaan ja täyttämällä vahvistetut GLP/GMP-suorituskykystandardit). ..”

Yhteenvetoa:



Biodistribuutiosta suomeksi tekstittämääni - John Campbell maaliskuussa 2023 ..

