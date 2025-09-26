Kaksi viikkoa Kirkiä ..
Vastaan tulleita otteita mm. suomalaisen median kehystyksestä
Aluksi
Tässä lähinnä mediavinoumaa taltioiva kokoelma X:ssä aiheesta vastaan tullutta ilman suurempaa kommentointia tai yhteenvetoa..
Kokoelman pohjustukseksi:
Oma DuckDuckGo - hakuni “kirk uutiset”
(tehty murhaa seuraavana päivänä)
11.9.2025 klo 12:25
Kehystys: "MAGA" - "(ääri-)oikeisto" - "Trump" - "aktivisti" ..
(Sanoisin, että nykyisessä mediailmastossa minimoi mediayleisön empatiaa)
https://x.com/SecondRayer/status/1966071858102682001
Ihmisen ihmisarvon määrittää se, tukeeko hän Ukrainaa..?
Arkistoituna: https://archive.is/LHs8b
Yllä oleva artikkeli:
https://archive.is/VYXrz
https://x.com/SecondRayer/status/1966204910091030955
Yllä oleva artikkeli:
https://archive.is/rlys3
Yllä oleva artikkeli:
https://web.archive.org/web/20250913090436/https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-kirkin-ampujaksi-epailty-otettu-kiinni/9221182
https://x.com/IterIntellectus/status/1966723557557194965
https://x.com/thenation/status/1966614632434393235
Yllä oleva artikkeli:
https://web.archive.org/web/20250912222312/https://www.thenation.com/article/politics/charlie-kirk-assassination-maga/
Edellinen artikkeli:
https://web.archive.org/web/20250912145809/https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000011490591.html
Kuriositeettina vielä Times Of Israelin julkaisema blogi- kirjoitus:
Tuon sivun disclaimeri:
Please note that the posts on The Blogs are contributed by third parties. The opinions, facts and any media content in them are presented solely by the authors, and neither The Times of Israel nor its partners assume any responsibility for them. Please contact us in case of abuse. In case of abuse,Report this post.
https://web.archive.org/web/20250915193955/https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/b71372ad-7f4f-4b86-9c29-cd2624cf6f4d
Yllä oleva artikkeli: https://archive.is/ezFwx
Arkistoituna: https://t.co/oH1NklMBrw
Kontrastina laajempaa perspektiiviä:
Chase Hughes - Mitä Charlie Kirkin murha osoittaa meille (suom.)
"Tämä, mitä nyt juuri olemme todistamassa, on se kohta, jossa väkivallasta tulee vain osa politiikkaa; kun ihan oikeat TV- kanavat lähettävät aina vain uudelleen leikkeitä, jotka rohkaisevat ihmisiä näkemään "toisen puolen" - ei naapureina, joiden kanssa saatamme olla eri mieltä - vaan vihollisina, jotka on tuhottava; uhkana koko yhteiskunnalle."
Koko monologi (23 min.) tekstitettynä täällä:
https://rumble.com/v6yz2hw-chase-hughes-mit-charlie-kirkin-murha-osoittaa-meille-suom..html
Alkuperäinen täällä: