Aluksi

Tässä lähinnä mediavinoumaa taltioiva kokoelma X:ssä aiheesta vastaan tullutta ilman suurempaa kommentointia tai yhteenvetoa..

Kokoelman pohjustukseksi:



Kehystys: "MAGA" - "(ääri-)oikeisto" - "Trump" - "aktivisti" ..

(Sanoisin, että nykyisessä mediailmastossa minimoi mediayleisön empatiaa)

https://x.com/SecondRayer/status/1966071858102682001

Ihmisen ihmisarvon määrittää se, tukeeko hän Ukrainaa..?

Arkistoituna: https://archive.is/LHs8b

Yllä oleva artikkeli:

https://archive.is/VYXrz

https://x.com/SecondRayer/status/1966204910091030955

Yllä oleva artikkeli:

https://archive.is/rlys3

Yllä oleva artikkeli:

https://web.archive.org/web/20250913090436/https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-kirkin-ampujaksi-epailty-otettu-kiinni/9221182

https://x.com/IterIntellectus/status/1966723557557194965

https://x.com/thenation/status/1966614632434393235

Yllä oleva artikkeli:

https://web.archive.org/web/20250912222312/https://www.thenation.com/article/politics/charlie-kirk-assassination-maga/

Edellinen artikkeli:

https://web.archive.org/web/20250912145809/https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000011490591.html

Kuriositeettina vielä Times Of Israelin julkaisema blogi- kirjoitus:

Tuon sivun disclaimeri:

Please note that the posts on The Blogs are contributed by third parties. The opinions, facts and any media content in them are presented solely by the authors, and neither The Times of Israel nor its partners assume any responsibility for them. Please contact us in case of abuse. In case of abuse,Report this post.

https://archive.is/zOENW

https://web.archive.org/web/20250915193955/https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/b71372ad-7f4f-4b86-9c29-cd2624cf6f4d

Yllä oleva artikkeli: https://archive.is/ezFwx

Arkistoituna: https://t.co/oH1NklMBrw

Kontrastina laajempaa perspektiiviä:

Chase Hughes - Mitä Charlie Kirkin murha osoittaa meille (suom.)

"Tämä, mitä nyt juuri olemme todistamassa, on se kohta, jossa väkivallasta tulee vain osa politiikkaa; kun ihan oikeat TV- kanavat lähettävät aina vain uudelleen leikkeitä, jotka rohkaisevat ihmisiä näkemään "toisen puolen" - ei naapureina, joiden kanssa saatamme olla eri mieltä - vaan vihollisina, jotka on tuhottava; uhkana koko yhteiskunnalle."

Koko monologi (23 min.) tekstitettynä täällä:

https://rumble.com/v6yz2hw-chase-hughes-mit-charlie-kirkin-murha-osoittaa-meille-suom..html



Alkuperäinen täällä: