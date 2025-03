Ivermektiini - Joe Rogan - CNN [2021]

Muistin tänään haastattelun vuodelta 2021, josta olin suomentanut vain pikku osan tuon vuoden lokakuussa.

Tässä uusi tekstitys: pidempi ja .. irkku- versiona 😏

Vanha versio Rumblessa.



Joe Rogan keskustelee Ivermektiinistä CNN- kanavan lääketieteellisen asiantuntijan, neurokirurgi Sanjay Guptan kanssa. Asiantuntijan on vaikeaa vastata kysymykseen siitä, miksi kanava on suoranaisesti valehdellut Ivermektiinistä. Rogan itse sairastui taannoin koronaan (ja toipui) – hänelle määrättiin Ivermektiiniä muiden lääkkeiden muassa.

Ote ”Joe Rogan Experience” -podcastista; jakso #1718 – esitetty 13.10.2021

Koko jakso:

Joe Rogan Reveals COVID-19 Diagnosis, Took Ivermectin, Other Interventions, September 1, 2021

https://www.theepochtimes.com/joe-rogan-reveals-covid-diagnosis-took-ivermectin-other-interventions_3977545.html



Joe Rogan threatens to sue CNN for ripping his use of ivermectin, September 7, 2021

https://www.washingtontimes.com/news/2021/sep/7/joe-rogan-threatens-sue-cnn-ripping-ivermectin-use/